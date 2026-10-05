Мир «забил» на Linux. Для любимой системы программистов до сих пор выходит кривой софт, и его не хочет доделывать даже Google

Спустя 35 лет с момента появления Linux ПО для этой ОС по-прежнему получается недоработанным. Многие функции в программах для Windows не работают в их официальных версиях под Linux. И это не проблема частных разработчиков – такие оплошности раз за разом допускают даже мировые корпорации с миллиардами на счетах.

С Linux никто не считается

Экосистема Linux кишит программами, которые работают совершенно не так, как им полагается. Системе в 2026 г. исполнилось 35 лет, она лежит в основе десятков дистрибутивов, в том числе российских, но утилиты под нее по-прежнему пишутся спустя рукава, и это касается, в том числе, софта, выпускаемого гигантскими корпорациями.

Мнение о том, что ПО под Linux спустя десятилетия по-прежнему очень сырое, озвучили эксперты авторитетного портала Neowin. Для наглядности они привели в качестве примера те программы, которые миллиарды людей запускают на своих ПК едва ли не на ежедневной основе.

Речь о браузерах. В числе прочего в материале Neowin упомянуто, что кнопка чата с ИИ-ассистентом Copilot в Microsoft Edge не работает, и что в Google Chrome до сих пор нет кнопки «Спросить у Gemini». Имеются в виду именно Linux-версии этих программ.

Отдельно было упомянуто неработающее расширение поисковика Ecosia в Chrome на Linux.

Grok AI ПО для Linux совершенным назвать нельзя

Эксперт Neowin Пол Хилл (Paul Hill) задается вопросом – как можно было допустить подобные ляпы в программах с огромной аудиторией, да еще и при том факте, что программисты сейчас повсеместно используют ИИ при написании кода.

Что не так с Edge

Браузер Microsoft Edge существует с 2015 г., а первая его сборка для Linux вышла в октябре 2020 г., то есть шесть лет назад. Тем не менее, за эти годы программисты Microsoft так и не смогли довести его до идеала.

По словам Хилла, он впервые установил Edge на свой Linux-компьютер несколько дней назад и даже подумывал выбрать его в качестве браузера по умолчанию. Однако он почти сразу обнаружил, что кнопка активации чата с Copilot, размещенная в правом верхнем углу окна Edge, не функционирует.

И это при том факте, что Microsoft продвигает одновременно и Linux, развивая соответствующую подсистему в Windows 11, и Edge, и Copilot. Microsoft прочно обосновалась в сфере искусственного интеллекта и внедрила его повсюду, где только можно. Кнопка чата – одна из таких интеграций.

«Меня не особо волнует наличие этой довольно огромной кнопки, загромождающей окно браузера, но сам факт ее присутствия подразумевает, что она должна работать, но она не работает, – сетует Пол Хилл. – Эта проблема существует уже давно, о ней сообщают многие пользователи в интернете, но Microsoft просто не хочет ее исправлять. На самом деле, можно просто щелкнуть правой кнопкой мыши по кнопке и скрыть ее».

Google, иди в угол, ты наказан

Chrome – это самый популярный браузер в мире – у него 66,36% мирового рынка (сентябрь 2026 г., StatCounter). Однако по каким-то причинам Google не спешит внедрять инновации в Linux-версию своего обозревателя.

«В целом, Google Chrome неплохо работает на Linux, все основные функции, кажется, присутствуют, но уже некоторое время у пользователей Windows появилась дополнительная кнопка вверху Chrome для открытия Gemini в боковой панели. Кроме того, как я узнал вчера, можно нажать Alt+G, чтобы быстро открыть Gemini и задать ему вопросы, в том числе со ссылкой на текущую страницу, – отмечает Хилл. – Насколько мне известно, эта функция полностью исключена из версии для Linux. Многие пользователи Linux, вероятно, оценят это, но для тех из нас, кому она нужна, это выглядит как повторение уже виденного, когда пользователи Linux рассматриваются как некое бремя, которому не нужны дополнительные возможности».

К моменту выхода материала Google никак не комментировала тот факт, что версии Chrome под Windows и Linux настолько сильно отличаются друг от друга с точки зрения возможностей.

Не нужен вам Chrome, пользуйтесь нашим браузером

Третий пример, приведенный Хиллом – это плагин Ecosia для Chrome. Ecosia – это компания с головным офисом в Берлине. Она основана в 2009 г., ее основной продукт – это одноименная поисковая система. Часть денег, которые она приносит, Ecosia вкладывает в разнообразные экологические проекты. В числе прочего она финансирует посадку деревьев.

У Ecosia есть фирменный плагин для Chrome, расширяющий возможности встроенного в браузер поиска и весьма корректно работающий под Windows. В его версии для Linux, однако же, немало недочетов.

«Вчера я пользовался чужим компьютером с Windows 11 и протестировал плагин Ecosia. При открытии новой вкладки отображается супердекоративная страница новой вкладки с деревьями на заднем плане, информацией о собранных средствах и так далее. Я почти уверен, что страница новой вкладки в Chrome на Linux с этим расширением или просто с установкой Ecosia в качестве браузера по умолчанию тоже работала на Linux, но теперь ничего. На самом деле, хуже, чем ничего: при переходе на другую поисковую систему в Chrome пропадает строка поиска Google. В идеале, расширение должно было бы предоставлять пользователям Linux такую же красивую страницу новой вкладки, но этого не происходит. Почему? Разработчикам и компаниям по-прежнему наплевать на пользователей Linux», – пишет Пол Хилл.

Нельзя исключать, что плагин для Chrome в Linux – далеко не приоритетный продукт для Ecosia. Как сообщал CNews, в сентябре 2026 г. компания выпустила собственный одноименный браузер для Linux и теперь активно продвигает его.

Нишевое сообщество

Несмотря на солидный возраст, Linux так и не сумел стать по-настоящему распространенной операционной системой. К концу сентября 2026 г. он занимал лишь 4,54% мирового рынка настольных ОС. Для сравнения, доля macOS равна 6,1%, OS X – 10,68%, Windows – 76,36%. В России у Windows 90,91% рынка, у Linux – 4,05%, у OS X – 2,55%, у macOS – 2,48%.

«Linux сейчас используется на настольных компьютерах гораздо большим количеством людей, чем всего несколько лет назад, когда он занимал менее 2% рынка, – заявил Хилл. – Функциональное равенство сейчас важнее, чем когда-либо, и я надеюсь, что компании-разработчики программного обеспечения это понимают.