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Plug-in Плагин Независимо компилируемый программный модуль

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


21.08.2025 «Группа Астра» представляет плагин OpenIDE для работы с репозиториями

через маркетплейс OpenIDE, что обеспечит простую установку для широкого круга разработчиков. «Новый плагин — это важный шаг в развитии GitFlic. Мы стремимся максимально упростить рабочий процес
05.05.2025 Плагин к WordPress, выдающий себя за инструмент безопасности, устанавливает в систему бэкдор

Тихой ИИ-сапой Исследователи компании Wordfence выявили плагин к популярной системе управления контентом WordPress, который выдает себя за средство защиты от киберугроз, а на самом деле является бэкдором. Вредонос обеспечивает его операторам постоян
06.02.2025 Комплексная защита «1С»: SafeERP 4.9.5 с контролем настроек «1С» и плагином для «1C:EDT»

ения за состоянием и безопасностью системы. Также произведены доработки функциональности статического анализатора кода «1С» для анализа безопасности исходного кода: добавлены новые сценарии анализа и плагин для среды «1С:ЕDT». Обновление включает новый плагин для «1C:EDT», позволяющий разработчикам выявлять и исправлять уязвимости в процессе кодирования — до того, как код попадет в с
04.12.2024 Explyt выпустил плагин для автоматической генерации тестов на базе ИИ и формальных методов

ИТ-стартап Explyt, создающий инструменты для разработчиков, выпустил новый плагин Explyt Test для автоматической генерации тестов на базе ИИ и формальных методов. Об эт
01.11.2024 Explyt поддержит российских разработчиков в условиях блокировки лицензий JetBrains

российские компании, Explyt объявляет об открытии исходного кода Spring плагина. С 1 ноября 2024 г. плагин Explyt Spring станет бесплатным для коммерческих и частных разработчиков. Вне зависимо
11.06.2024 Компания R-Vision объявила о публичном размещении собственного плагина R-Object

Компания R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, представила свою среду для разработки, которая стала основой для правил корреляции в R-Vision SIEM. Специальный плагин для VS Code помогает аналитикам в работе с кодом и доступен для скачивания на маркетплейсе marketplace.visualstudio.com. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. Для обнаружения де
11.03.2024 VMware напоминает: избавьтесь от старого плагина для аутентификации

Все сроки вышли Компания VMware призвала системных администраторов срочно отключить старый плагин для аутентификации в клиентском ПО системы vSphere - VMware Enhanced Authentication Pl
02.02.2024 Программисты взбунтовались против софта JetBrains: В него встроили ИИ-помощника, который невозможно удалить

тно с такими продуктами JetBrains как IntelliJ IDEA, PyCharm, PhpStorm, ReSharper и др. Неудаляемый плагин Некоторые из пользователей продуктов JetBrains по тем или иным причинам хотели бы полн
22.08.2022 Подтверждена совместимость ОС «Альт» со считывателями смарт-карт и ПО «Рутокен плагин»

ьт», и «Актив», производитель продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности, подтвердили совместимость и корректность работы считывателей смарт-карт «Рутокен SCR 3001» и ПО «Рутокен плагин» с ОС «Альт» на российских платформах «Байкал-М» и «Эльбрус». Сергей Трандин, генеральный директор компании «Базальт СПО», отметил: «Электронный документооборот — связующее звено между п
06.04.2022 «Окуляр ГОСТ» – аналог Adobe Acrobat с плагином «КриптоПро»

– разработчика «Окуляр ГОСТ». «Окуляр ГОСТ» позволяет просматривать, печатать и рецензировать электронные документы, книги и журналы. Поддерживает встраиваемый формат ЭП CAdES (аналог Adobe Acrobat с плагином «КриптоПро»). Поддерживаемые операционные системы: Ubuntu, Debian, Fedora, Альт, Astra Linux, РОСА. Инструменты для рецензирования документов Okular позволяют вести заметки, выделять т
24.01.2022 «Билайн» создал плагин для регистрации и входа через Мобильный ID на сайты на базе «1С-Битрикс»

«Билайн» разработал плагин Мобильный ID для системы управления сайтами «1С-Битрикс». Администратор или владелец с
24.01.2022 «билайн» разработал плагин Мобильный ID для системы управления сайтами 1С-Битрикс

Скачать и установить плагин на сайт, развёрнутый на «1C-Битрикс» CMS, может бесплатно любой желающий через маркетп
14.05.2019 CommuniGate Systems включила в состав своего сервера почтовый плагин Dr.Web

огда серверная платформа становится источником заражений, исключает возможность пересылки сотрудникам компании и ее клиентам зараженных сообщений. Включение в состав сервера CommuniGate Pro почтового плагина Dr.Web повышает безопасность работы с электронными сообщениями. В то же время, такая связка оказывается существенно дешевле, чем аналогичные решения зарубежных разработчиков. Результат

29.10.2018 HP представила обновленную линейку компьютеров Z и плагин для Adobe Illustrator

вободу выражения творческого потенциала и позволяет использовать новейшие достижения в сфере печати и производства упаковки, представляя на мировом рынке HP SmartStream Designer для дизайнеров (D4D), плагин для Adobe Illustrator CC. Набор решений для дизайна HP SmartStream D4D помогает улучшить любую работу, добиться большего контроля над процессом и добавить индивидуальности благодаря испо
09.06.2018 Boxberry и Tamaranga создали плагин для досок объявлений, позволяющий совершать безопасные сделки

: доски объявлений, биржи услуг, городские порталы, и платежным сервисом Best2Pay разработала новый плагин для досок объявлений в России, использующих CMS Tamaranga. Он обеспечивает доступ поль
13.09.2017 «Актив» выпустила обновленную версию «Рутокен Плагин»

«Актив» объявила о выпуске продукта «Рутокен Плагин» версии 4.0. Обновленная версия поддерживает новые стандарты ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ

24.07.2017 Paragon представила плагин NTFS USB Android для просмотра 4K/HD видео с внешних носителей

Paragon Software Group представила плагин Paragon NTFS USB Android, который обеспечивает моментальный доступ к 4K и HD видеофайлам на внешнем жестком диске через Android TV или Android TV Box. Внешний жесткий диск может быть отф
06.04.2017 Вышла новая версия ПО Blitz Smart Card Plugin с поддержкой Firefox v.52 и новых типов ключей ЭП

рмационной безопасности, выпустила новую версию программы Blitz Smart Card Plugin 1.7.0. Браузерный плагин Blitz Smart Card позволяет веб-сайту подписывать документы или проводить аутентификаци
09.03.2017 Promt представила плагин-переводчик для iMessage

явила о выпуске плагина для перевода сообщений в iMessage в мобильных устройствах на платформе iOS. Плагин Promt для iMessage позволяет переводить в онлайн-режиме исходящие и входящие сообщения
26.01.2017 Плагин Cisco для браузера Chrome поставил под удар десятки миллионов ПК

co опубликовала заплатку для критической уязвимости в своем плагине WebEx для браузера Chrome. Этот плагин используется для проведения веб-конференций, им пользуются десятки миллионов корпорати
23.06.2016 Обнаруженные «Доктор Веб» приложения из Google Play содержат троянский плагин

я заработка на дорогостоящих подписках, а также для распространения других вредоносных приложений. Об этом CNews сообщили в «Доктор Веб». Троян Android.Valeriy.1.origin представляет собой вредоносный плагин, который вирусописатели встроили в безобидное ПО. Он распространяется разработчиками ZvonkoMedia LLC, Danil Prokhorov, а также horshaom в шести приложениях, доступных в Google Play: Batt
10.05.2016 Trend Micro выпустила плагин для платформы Kaseya VSA

телей, спама. Продукт обеспечивает защиту персональных компьютеров, серверов и мобильных устройств. Плагин позволяет поставщикам управляемых услуг непосредственно интегрировать Trend Micro с уж
29.04.2016 «Доктор Веб» зафиксировал новую атаку на пользователей Facebook

Аналитики компании «Доктор Веб» выяснили, что созданный вирусописателями плагин для браузера Google Chrome, способный рассылать спам в Facebook, на сегодняшний день установили более 12 тыс. пользователей этой социальной сети. Об этом CNews сообщили в «Доктор Веб». В
29.01.2016 Oracle отказался от разработки Java-плагина

Отказ от Java-плагина Корпорация Oracle объявила о постепенном отказе от использования Java-плагина для браузеров. Он будет исключен из компонентов Java Development Kit и Java Runtime Environment буду
15.09.2015 Новый плагин ParticleShop добавит физические кисти в Photoshop

Компания Corel, производитель программного обеспечения, представила новый модуль расширения (плагин) для редактора растровой графики Adobe Photoshop — ParticleShop, добавляющий в программу новые возможности по работе с кистями, что позволит создавать изображения непосредственно в Photo
10.08.2015 Вышел плагин для совместной работы Altium Designer с системой 3D-проектирования Solidworks

менения обратно. MCAD Co-Designer: Solidworks доступен для всех пользователей с активной подпиской. Плагин будет работать с версией Altium Designer 15.1 и выше. «Совместная работа ECAD- и MCAD-
21.05.2015 Новый плагин Xerox Print Service упрощает печать документов с Android-устройств

в смогут получить доступ к мобильной печати с большим количеством настроек, сообщили CNews в Xerox. Плагин Xerox Print Service позволяет использовать мобильные устройства на платформе Android д
20.05.2015 Выпущен браузер, который экономит четверть заряда смартфона

время существования). Преимущество в том, что пользователю не нужно скачивать и устанавливать этот плагин самостоятельно. Кроме того, он может настроить, какую рекламу он желает видеть или скр
06.04.2015 CleanTalk выпустил новую версию антиспам плагина для WordPress

Облачный антиспам сервис CleanTalk выпустил новую версию антиспам плагина для WordPress. В новой версии появилась уникальная функция автоматической проверки на спам уже существующих на сайте комментариев. Это позволяет администраторам веб-сайтов автоматически
16.09.2014 CleanTalk обновил антиспам-плагин для Wordpress

ерживать любые формы различных авторов. По словам представителей CleanTalk, идея состоит в том, что плагин мониторит события на сайте, и когда происходит регистрация или отправка комментария, C
23.11.2012 Вышла новая версия плагина «Рутокен Web» для безопасной аутентификации на веб-ресурсах

Компания «Актив» объявила о выпуске плагина «Рутокен Web» версии 1.5. Кросбраузерный плагин является составной частью решения «Рутокен Web» для безопасной аутентификации на веб-р
22.02.2012 Adobe больше не будет разрабатывать Flash-плагин для Linux

Компания Adobe сообщила о том, что намерена прекратить разработку Flash-плагина для Linux в качестве отдельного продукта. Версия Flash Player 11.2 должна стать последней версией Flash-плагина для платформы Linux. По словам представителей компании, еще в тече
08.02.2012 Соцсеть LinkedIn купила создателей плагина для Gmail

Популярная социальная сеть для профессионального общения LinkedIn приобрела стартап Rapportive, разработчика плагина для браузеров, который добавляет в Gmail контекстную информацию об авторе открытого письма. Об этом сообщает издание All Things D со ссылкой на осведомленные источники. Финансовые услов
16.01.2012 Новый плагин для ПО Smart Notebook обеспечивает простой доступ к 3D-контенту

Компания Smart Technologies, поставщик интерактивных решений для совместной работы, представила новое дополнение (плагин) к ПО для совместного обучения Smart Notebook — инструменты 3D Tools, позволяющие загружать, просматривать и манипулировать 3D-объектами в Smart Notebook без подключения дополнительного

15.04.2011 Видеопортал Tvigle выпустил свой плагин для плееров BBK

Видеопортал Tvigle.ru объявил о том, что совместно с компанией BBK Electronics разработал новый плагин для «МедиаБара BBK». С запуском плагина Tvigle пользователи сетевых медиаплееров BBK P
14.03.2011 G Data предлагает «облачную» защиту G Data CloudSecurity

Компания G Data Software AG представила бесплатный плагин для браузеров G Data CloudSecurity, который блокирует фишинг-сайты или интернет-сайты,
21.01.2011 Firefox объявил Skype-плагин вредоносным приложением

OM манипуляции медленнее до 300 раз» (или, говоря простым английским языком, пишет команда Mozilla, плагин становится причиной медленной прорисовки веб-страниц в браузере). В Mozilla сочли два

15.12.2010 К IE9 выпущен плагин для мониторинга изменений на веб-сайтах

Подразделение Microsoft Research разработало специальный плагин Diff-IE для браузера Internet Explorer 7/8/9, позволяющий отслеживать обновления на ве
24.11.2010 Google объединяет Docs и Microsoft Office

настольном пакете Microsoft Office и облачном сервисе Google Docs. Как сообщается в блоге компании, плагин был выложен 22 ноября. Однако вскоре компания удалила его, сославшись на то, что необх
23.11.2010 Google выпустил бета-версию плагина для синхронизации с Microsoft Office

онными таблицами и презентациями в Microsoft Office и Google Docs. Как сообщается в блоге компании, плагин был выложен вчера, 22 ноября, однако несколько часов спустя был удален - из-за большог

Публикаций - 907, упоминаний - 1074

Plug-in и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 170
Google LLC 12688 122
Adobe Systems 1597 57
Apple Inc 13154 49
Dr.Web - Доктор Веб 1294 40
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 37
Meta Platforms - Facebook 4621 30
Microsoft Corporation - GitHub 1075 29
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 29
Yandex - Яндекс 9216 26
Intel Corporation 12811 26
Oracle Corporation 7074 25
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 22
9594 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 19
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
VK - Mail.ru Group 3602 18
Yahoo! 3726 17
Nvidia Corp 4002 16
Ростелеком 10948 16
SAP SE 5601 16
Broadcom - VMware 2610 15
Amazon Inc - Amazon.com 3277 15
X Corp - Twitter 2938 15
Dropbox 527 15
Samsung Electronics 11064 14
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 13
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 13
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 13
ESET - ESET Software 1161 12
Dell EMC 5180 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 11
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 11
Adobe Macromedia 219 10
Telegram Group 2940 10
AOL Inc - America Online 1883 10
JetBrains 86 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 29
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
Microsoft - LinkedIn 699 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 7
eBay Inc 1640 6
Почта России ПАО 2370 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
BMW Group 482 5
Газпром ПАО 1493 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
Альфа-Банк 1979 3
Tesla Motors 461 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Vimeo - Видеохостинг 71 3
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
Родник 91 2
Красный октябрь 33 2
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы - Индилайт 39 2
Росатом - ТВЭЛ - Рэнера 15 2
Merriam-Webster 15 2
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 29 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Hyundai Motor Company 436 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 2
Visa International 1993 2
Volvo Cars 262 2
Газпром нефть 725 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 23
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Федеральное казначейство России 1949 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
Мосгортранс ГУП 139 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Apache Software Foundation - ASF 231 10
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 7
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 4
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 3
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 276
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 191
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 187
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 180
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 142
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 116
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 113
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 106
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 103
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 96
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 92
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 82
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 81
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 77
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 75
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 71
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 64
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 64
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 61
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 45
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 42
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 42
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 41
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 41
Microsoft Windows 16882 183
Linux OS 11533 117
Mozilla Firefox - браузер 1951 114
Google Chrome - браузер 1701 97
Google Android 15243 93
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 87
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 71
Oracle Java - язык программирования 3469 70
JavaScript - JS - язык программирования 1425 60
Apple iOS 8583 49
Apple Safari - браузер 896 49
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 48
Microsoft Office 4170 46
Opera Browser - Браузер 1050 46
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 46
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 46
Microsoft Outlook 1506 45
Google YouTube - Видеохостинг 3002 41
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 41
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 34
Apple macOS 2419 33
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 32
WordPress Foundation - WordPress 255 32
Adobe Photoshop 804 29
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 25
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 25
Microsoft Windows 2000 8678 24
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 24
Microsoft Windows 7 2007 20
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 20
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 20
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GigaCode - GIGA IDE - GigaIDE - GigaView 63 19
Apple iPhone 6 4861 19
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 167 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 18
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 18
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 18
C/C++ - Язык программирования 894 18
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 17
Microsoft Windows XP 2431 17
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 9
Белевцев Андрей 115 9
Беляев Дмитрий 32 5
Анисимов Александр 19 5
Тятюшев Максим 215 5
Frankel Justin - Франкел Джастин 11 4
Готальский Михаил 95 4
Путин Владимир 3454 4
Кирюхин Дмитрий 86 4
Мельникова Анастасия 440 4
Зайцев Михаил 345 4
Шаблыков Никита 29 4
Свириденко Андрей 99 4
Тен Антон 46 4
Болдырев Дмитрий 7 3
Курепкин Игорь 16 3
O’Neill Chris - О'Нил Крис 10 3
Морозова Тамара 19 3
Libin Phil - Либин Фил 21 3
Врацкий Андрей 175 3
Демидов Михаил 134 3
Пачиков Степан 23 3
Чудинов Дмитрий 103 3
Самборский Дмитрий 7 3
Сазонов Федор 7 3
Водясов Алексей 222 3
Никифоров Николай 1138 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 3
Анфимов Павел 59 3
Глащенко Андрей 7 3
Белов Алексей 28 2
Соколов Андрей 22 2
Шенберг Дмитрий 21 2
Камлюк Виталий 30 2
Безбогов Сергей 69 2
Галеев Сергей 37 2
Чуканов Сергей 110 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Гулевич Руслан 32 2
Попов Григорий 25 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 305
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 92
Европа 24964 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 30
Германия - Федеративная Республика 13221 29
Япония 13807 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 22
Франция - Французская Республика 8177 20
Южная Корея - Республика 7052 17
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Азия - Азиатский регион 5920 13
Китай - Тайвань 4245 13
Земля - планета Солнечной системы 10865 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 12
США - Калифорния 4829 12
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Украина 7928 11
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Израиль 2856 10
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Беларусь - Белоруссия 6289 9
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Сингапур - Республика 1953 6
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Нидерланды 3746 6
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 68
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 62
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 61
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 60
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 39
Английский язык 7030 36
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 32
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 30
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Gartner - Гартнер 3658 4
IDC - International Data Corporation 4975 3
Forrester Research 834 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
Forrester Wave 45 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 2
Net Applications 127 2
NPD DisplaySearch 285 2
comScore 379 2
Fortune Global 500 295 2
HFS Research 49 2
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
W3Techs 14 1
Fortune Global 100 142 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
CNews Мишень 186 1
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
J.D. Power - J.D. Power and Associates 21 1
Evans Data 12 1
Guinness World Records - Книга рекордов России 15 1
Sucuri 6 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 236 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Microsoft Research 144 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
CNews Инновация года - награда 155 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 3
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 2
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
University of California - Калифорнийский университет 101 2
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
CAS ISCAS - Institute of Software, Chinese Academy of Sciences - Институт программного обеспечения Китайской академии наук 10 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
Ecole Centrale Paris (ECP) - Французская высшая школа в области инженерии и науки 3 1
AustLII - Australasian Legal Information Institute - Австралийский Институт правовой информации 1 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 21 1
РАН ИРЯ - Институт русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук 9 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
НИУ ВШЭ - ФКН - ИИиЦН - Институт искусственного интеллекта и цифровых наук - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 34 1
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Мытищинский филиал МГТУ имени Н. Э. Баумана - Московский государственный университет леса, МГУЛ 4 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 1
Université Pierre et Marie Curie - Pierre and Marie Curie University - Университет Пьера и Марии Кюри 21 1
СахГУ - Сахалинский государственный университет 15 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 22
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 11
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 6
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
CNews FORUM Кейсы 313 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 3
CeBIT 614 3
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
CSTB Telecom & Media 83 1
CiscoLive! 10 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Embedded World 10 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 7 1
IT World Awards 2 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Docflow 148 1
IBM Lotusphere - IBM Lotus Forum 14 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
РусКрипто 26 1
Adobe MAX 11 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
Defcon 45 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

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