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Plug-in
Плагин
Независимо компилируемый программный модуль



24.01.2022 «билайн» разработал плагин Мобильный ID для системы управления сайтами 1С-Битрикс
13.09.2017 «Актив» выпустила обновленную версию «Рутокен Плагин»
09.03.2017 Promt представила плагин-переводчик для iMessage
15.09.2015 Новый плагин ParticleShop добавит физические кисти в Photoshop
10.08.2015 Вышел плагин для совместной работы Altium Designer с системой 3D-проектирования Solidworks
16.09.2014 CleanTalk обновил антиспам-плагин для Wordpress
08.04.2010 Плагин от Microsoft соединил Office и Moodle
25.09.2006 Вышел новый плагин для Adobe Photoshop
19.12.2005 Плагин для Firefox передает запросы в Google
14.07.2005 Новый плагин ускоряет IE
11.08.2004 Новый плагин от Alparysoft R&D уберет видеошумы
28.11.2002 Помощники для Microsoft Outlook

Публикаций - 64, упоминаний - 68

Plug-in упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 9653 10
Microsoft Corporation 21463 10
Apple Inc 10261 3
Adobe Systems 1365 3
SEQ - SEC Consult Services 1328 2
Promt - Промт 256 2
Intel Corporation 10881 2
Dr.Web - Доктор Веб 1171 2
Yahoo! 3484 2
Meta - Facebook 4153 2
Smartec 83 2
Nokia Corporation 5275 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 411 1
Toshiba Corporation 2796 1
OnePlus - BBK Electronics 369 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 489 1
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1066 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 568 1
Webmoney 486 1
NAVTEQ Corp - Navigation Technologies 149 1
Цифра ГК 218 1
B2B-Center - Центр развития экономики 142 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7885 1
Nvidia Corp 3035 1
Defiant Wordfence Threat Intelligence 5 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 169 1
Macromedia 197 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 465 1
Родник НПП - научно-производственное предприятие 30 1
Ростелеком Центр - Центральный макрорегиональный филиал Ростелекома 47 1
WebARX 1 1
Altium 36 1
Pebble 50 1
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 58 1
Integra 11 1
Corel Corporation 331 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 237 1
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 189 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 136 1
Samsung Electronics 9030 1
LinkedIn 552 2
eBay Inc 1568 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 377 1
Aviasales - Jetradar 52 1
Sequoia Capital 102 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 236 1
Visa International 1666 1
Согласие СК 158 1
Родник 57 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2054 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 764 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1734 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 152 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 21358 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 1322 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 4202 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3167 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6701 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 764 2
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2091 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 1856 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 1063 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 3863 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4065 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3279 2
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 1151 2
Website - Вебсайт 1231 2
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 215 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2341 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1587 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 466 2
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 329 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 331 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 830 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 444 1
NAND SLC 3D flash memory - Single-Level Cell NAND flash memory 1 1
VGA камера 222 1
OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 71 1
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 53 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 1587 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 453 1
Функциональная совместимость - Интероперабельность - interoperability - Способность к взаимодействию 65 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 541 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 264 1
Сервер - Серверные платформы 1005 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 269 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 381 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 502 1
Мобильное приложение - Mobile app 2469 1
Фискальный накопитель - устройство для шифрования и защиты фискальных данных 54 1
GSMA Mobile Connect 3 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 175 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 78 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1686 11
Google Chrome - браузер 1200 9
Microsoft Edge - браузер 1806 8
Microsoft Windows 10 10585 6
Apple Mac - Apple Macintosh 2532 5
Opera Browser - Браузер 896 5
Apple iOS 6263 4
Microsoft Outlook 1210 4
Apple Safari - Браузер 732 4
WordPress 192 3
Linux OS 7349 3
Microsoft Office 3101 3
Adobe Photoshop 647 3
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 551 3
Microsoft Silverlight 157 3
Apple macOS 1276 2
Adblock 28 2
Google Android 11618 2
Evernote 189 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1478 2
JavaScript - Язык программирования 934 2
Google YouTube - Видеохостинг 2187 2
Adobe Lightroom 87 2
WordPress InfiniteWP 1 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1078 1
SQL - Язык программирования 560 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 101 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 201 1
Corel Photo-Paint - Графический редактор 24 1
Microsoft Exchange 1050 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 230 1
Apple iMessage - Мессенджер 120 1
NordVPN 11 1
Dassault Systemes - SolidWorks 77 1
Altium Designer 34 1
Myspace - социальная сеть 633 1
Microsoft Azure 1223 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 45 1
AWS - Amazon Web Services 619 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 735 1
Яресько Александр 4 1
Пачиков Степан 19 1
Матросов Александр 44 1
Завирюха Дмитрий 11 1
Закоржевский Вячеслав 13 1
Мещеряков Кирилл 22 1
Libin Phil - Либин Фил 18 1
O’Neill Chris - О'Нил Крис 6 1
Чирков Максим 4 1
Кирюхин Дмитрий 78 1
Бойко Андрей 37 1
Сачков Илья 105 1
Jobs Steve - Джобс Стив 992 1
Ершов Павел 34 1
Козлов Иван 21 1
Шаблыков Никита 28 1
Мельникова Анастасия 182 1
Россия - Российская федерация - РФ 93663 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 37083 6
США - Калифорния - Сан-Франциско 1335 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11906 1
Земля - планета Солнечной системы 6644 1
Того - Тоголезская Республика 3049 1
Южная Корея - Сеул 313 1
Китай - Тайвань 1594 1
Азия - Азиатский регион 3263 1
Сингапур - Республика 1531 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11767 1
Южная Корея - Республика 3498 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 29492 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11604 1
Украина - Киев 910 1
Австралия - Австралийский Союз 2664 1
Украина 5660 1
Япония 8234 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10171 1
Федеральное законодательство 797 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2774 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 694 1
Ars Technica 356 2
Reddit 216 1
РИА Новости 750 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 1
Associated Press 1968 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 122 1
РБК Инновации 36 1
Digg 65 1
EWeek 176 1
Forrester Research 791 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 72 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171065, в очереди разбора - 1010407.
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