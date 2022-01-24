Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Plug-in
Плагин
Независимо компилируемый программный модуль
Публикаций - 64, упоминаний - 68
Plug-in упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2054 1
|СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 764 1
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1734 2
|SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 152 1
|Яресько Александр 4 1
|Пачиков Степан 19 1
|Матросов Александр 44 1
|Завирюха Дмитрий 11 1
|Закоржевский Вячеслав 13 1
|Мещеряков Кирилл 22 1
|Libin Phil - Либин Фил 18 1
|O’Neill Chris - О'Нил Крис 6 1
|Чирков Максим 4 1
|Кирюхин Дмитрий 78 1
|Бойко Андрей 37 1
|Сачков Илья 105 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 992 1
|Ершов Павел 34 1
|Козлов Иван 21 1
|Шаблыков Никита 28 1
|Мельникова Анастасия 182 1
|Федеральное законодательство 797 1
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2774 1
|Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 694 1
|Ars Technica 356 2
|Reddit 216 1
|РИА Новости 750 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 1
|Associated Press 1968 1
|Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 122 1
|РБК Инновации 36 1
|Digg 65 1
|EWeek 176 1
|Forrester Research 791 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171065, в очереди разбора - 1010407.
Создано именных указателей - 66678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171065, в очереди разбора - 1010407.
Создано именных указателей - 66678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru