«Группа Астра» представляет плагин OpenIDE для работы с репозиториями через маркетплейс OpenIDE, что обеспечит простую установку для широкого круга разработчиков. «Новый плагин — это важный шаг в развитии GitFlic. Мы стремимся максимально упростить рабочий процес

Плагин к WordPress, выдающий себя за инструмент безопасности, устанавливает в систему бэкдор Тихой ИИ-сапой Исследователи компании Wordfence выявили плагин к популярной системе управления контентом WordPress, который выдает себя за средство защиты от киберугроз, а на самом деле является бэкдором. Вредонос обеспечивает его операторам постоян

Комплексная защита «1С»: SafeERP 4.9.5 с контролем настроек «1С» и плагином для «1C:EDT» ения за состоянием и безопасностью системы. Также произведены доработки функциональности статического анализатора кода «1С» для анализа безопасности исходного кода: добавлены новые сценарии анализа и плагин для среды «1С:ЕDT». Обновление включает новый плагин для «1C:EDT», позволяющий разработчикам выявлять и исправлять уязвимости в процессе кодирования — до того, как код попадет в с

Explyt выпустил плагин для автоматической генерации тестов на базе ИИ и формальных методов ИТ-стартап Explyt, создающий инструменты для разработчиков, выпустил новый плагин Explyt Test для автоматической генерации тестов на базе ИИ и формальных методов. Об эт

Explyt поддержит российских разработчиков в условиях блокировки лицензий JetBrains российские компании, Explyt объявляет об открытии исходного кода Spring плагина. С 1 ноября 2024 г. плагин Explyt Spring станет бесплатным для коммерческих и частных разработчиков. Вне зависимо

Компания R-Vision объявила о публичном размещении собственного плагина R-Object Компания R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, представила свою среду для разработки, которая стала основой для правил корреляции в R-Vision SIEM. Специальный плагин для VS Code помогает аналитикам в работе с кодом и доступен для скачивания на маркетплейсе marketplace.visualstudio.com. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. Для обнаружения де

VMware напоминает: избавьтесь от старого плагина для аутентификации Все сроки вышли Компания VMware призвала системных администраторов срочно отключить старый плагин для аутентификации в клиентском ПО системы vSphere - VMware Enhanced Authentication Pl

Программисты взбунтовались против софта JetBrains: В него встроили ИИ-помощника, который невозможно удалить тно с такими продуктами JetBrains как IntelliJ IDEA, PyCharm, PhpStorm, ReSharper и др. Неудаляемый плагин Некоторые из пользователей продуктов JetBrains по тем или иным причинам хотели бы полн

Подтверждена совместимость ОС «Альт» со считывателями смарт-карт и ПО «Рутокен плагин» ьт», и «Актив», производитель продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности, подтвердили совместимость и корректность работы считывателей смарт-карт «Рутокен SCR 3001» и ПО «Рутокен плагин» с ОС «Альт» на российских платформах «Байкал-М» и «Эльбрус». Сергей Трандин, генеральный директор компании «Базальт СПО», отметил: «Электронный документооборот — связующее звено между п

«Окуляр ГОСТ» – аналог Adobe Acrobat с плагином «КриптоПро» – разработчика «Окуляр ГОСТ». «Окуляр ГОСТ» позволяет просматривать, печатать и рецензировать электронные документы, книги и журналы. Поддерживает встраиваемый формат ЭП CAdES (аналог Adobe Acrobat с плагином «КриптоПро»). Поддерживаемые операционные системы: Ubuntu, Debian, Fedora, Альт, Astra Linux, РОСА. Инструменты для рецензирования документов Okular позволяют вести заметки, выделять т

«Билайн» создал плагин для регистрации и входа через Мобильный ID на сайты на базе «1С-Битрикс» «Билайн» разработал плагин Мобильный ID для системы управления сайтами «1С-Битрикс». Администратор или владелец с

«билайн» разработал плагин Мобильный ID для системы управления сайтами 1С-Битрикс Скачать и установить плагин на сайт, развёрнутый на «1C-Битрикс» CMS, может бесплатно любой желающий через маркетп

CommuniGate Systems включила в состав своего сервера почтовый плагин Dr.Web огда серверная платформа становится источником заражений, исключает возможность пересылки сотрудникам компании и ее клиентам зараженных сообщений. Включение в состав сервера CommuniGate Pro почтового плагина Dr.Web повышает безопасность работы с электронными сообщениями. В то же время, такая связка оказывается существенно дешевле, чем аналогичные решения зарубежных разработчиков. Результат

HP представила обновленную линейку компьютеров Z и плагин для Adobe Illustrator вободу выражения творческого потенциала и позволяет использовать новейшие достижения в сфере печати и производства упаковки, представляя на мировом рынке HP SmartStream Designer для дизайнеров (D4D), плагин для Adobe Illustrator CC. Набор решений для дизайна HP SmartStream D4D помогает улучшить любую работу, добиться большего контроля над процессом и добавить индивидуальности благодаря испо

Boxberry и Tamaranga создали плагин для досок объявлений, позволяющий совершать безопасные сделки : доски объявлений, биржи услуг, городские порталы, и платежным сервисом Best2Pay разработала новый плагин для досок объявлений в России, использующих CMS Tamaranga. Он обеспечивает доступ поль

«Актив» выпустила обновленную версию «Рутокен Плагин» «Актив» объявила о выпуске продукта «Рутокен Плагин» версии 4.0. Обновленная версия поддерживает новые стандарты ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ

Paragon представила плагин NTFS USB Android для просмотра 4K/HD видео с внешних носителей Paragon Software Group представила плагин Paragon NTFS USB Android, который обеспечивает моментальный доступ к 4K и HD видеофайлам на внешнем жестком диске через Android TV или Android TV Box. Внешний жесткий диск может быть отф

Вышла новая версия ПО Blitz Smart Card Plugin с поддержкой Firefox v.52 и новых типов ключей ЭП рмационной безопасности, выпустила новую версию программы Blitz Smart Card Plugin 1.7.0. Браузерный плагин Blitz Smart Card позволяет веб-сайту подписывать документы или проводить аутентификаци

Promt представила плагин-переводчик для iMessage явила о выпуске плагина для перевода сообщений в iMessage в мобильных устройствах на платформе iOS. Плагин Promt для iMessage позволяет переводить в онлайн-режиме исходящие и входящие сообщения

Плагин Cisco для браузера Chrome поставил под удар десятки миллионов ПК co опубликовала заплатку для критической уязвимости в своем плагине WebEx для браузера Chrome. Этот плагин используется для проведения веб-конференций, им пользуются десятки миллионов корпорати

Обнаруженные «Доктор Веб» приложения из Google Play содержат троянский плагин я заработка на дорогостоящих подписках, а также для распространения других вредоносных приложений. Об этом CNews сообщили в «Доктор Веб». Троян Android.Valeriy.1.origin представляет собой вредоносный плагин, который вирусописатели встроили в безобидное ПО. Он распространяется разработчиками ZvonkoMedia LLC, Danil Prokhorov, а также horshaom в шести приложениях, доступных в Google Play: Batt

Trend Micro выпустила плагин для платформы Kaseya VSA телей, спама. Продукт обеспечивает защиту персональных компьютеров, серверов и мобильных устройств. Плагин позволяет поставщикам управляемых услуг непосредственно интегрировать Trend Micro с уж

«Доктор Веб» зафиксировал новую атаку на пользователей Facebook Аналитики компании «Доктор Веб» выяснили, что созданный вирусописателями плагин для браузера Google Chrome, способный рассылать спам в Facebook, на сегодняшний день установили более 12 тыс. пользователей этой социальной сети. Об этом CNews сообщили в «Доктор Веб». В

Oracle отказался от разработки Java-плагина Отказ от Java-плагина Корпорация Oracle объявила о постепенном отказе от использования Java-плагина для браузеров. Он будет исключен из компонентов Java Development Kit и Java Runtime Environment буду

Новый плагин ParticleShop добавит физические кисти в Photoshop Компания Corel, производитель программного обеспечения, представила новый модуль расширения (плагин) для редактора растровой графики Adobe Photoshop — ParticleShop, добавляющий в программу новые возможности по работе с кистями, что позволит создавать изображения непосредственно в Photo

Вышел плагин для совместной работы Altium Designer с системой 3D-проектирования Solidworks менения обратно. MCAD Co-Designer: Solidworks доступен для всех пользователей с активной подпиской. Плагин будет работать с версией Altium Designer 15.1 и выше. «Совместная работа ECAD- и MCAD-

Новый плагин Xerox Print Service упрощает печать документов с Android-устройств в смогут получить доступ к мобильной печати с большим количеством настроек, сообщили CNews в Xerox. Плагин Xerox Print Service позволяет использовать мобильные устройства на платформе Android д

Выпущен браузер, который экономит четверть заряда смартфона время существования). Преимущество в том, что пользователю не нужно скачивать и устанавливать этот плагин самостоятельно. Кроме того, он может настроить, какую рекламу он желает видеть или скр

CleanTalk выпустил новую версию антиспам плагина для WordPress Облачный антиспам сервис CleanTalk выпустил новую версию антиспам плагина для WordPress. В новой версии появилась уникальная функция автоматической проверки на спам уже существующих на сайте комментариев. Это позволяет администраторам веб-сайтов автоматически

CleanTalk обновил антиспам-плагин для Wordpress ерживать любые формы различных авторов. По словам представителей CleanTalk, идея состоит в том, что плагин мониторит события на сайте, и когда происходит регистрация или отправка комментария, C

Вышла новая версия плагина «Рутокен Web» для безопасной аутентификации на веб-ресурсах Компания «Актив» объявила о выпуске плагина «Рутокен Web» версии 1.5. Кросбраузерный плагин является составной частью решения «Рутокен Web» для безопасной аутентификации на веб-р

Adobe больше не будет разрабатывать Flash-плагин для Linux Компания Adobe сообщила о том, что намерена прекратить разработку Flash-плагина для Linux в качестве отдельного продукта. Версия Flash Player 11.2 должна стать последней версией Flash-плагина для платформы Linux. По словам представителей компании, еще в тече

Соцсеть LinkedIn купила создателей плагина для Gmail Популярная социальная сеть для профессионального общения LinkedIn приобрела стартап Rapportive, разработчика плагина для браузеров, который добавляет в Gmail контекстную информацию об авторе открытого письма. Об этом сообщает издание All Things D со ссылкой на осведомленные источники. Финансовые услов

Новый плагин для ПО Smart Notebook обеспечивает простой доступ к 3D-контенту Компания Smart Technologies, поставщик интерактивных решений для совместной работы, представила новое дополнение (плагин) к ПО для совместного обучения Smart Notebook — инструменты 3D Tools, позволяющие загружать, просматривать и манипулировать 3D-объектами в Smart Notebook без подключения дополнительного

Видеопортал Tvigle выпустил свой плагин для плееров BBK Видеопортал Tvigle.ru объявил о том, что совместно с компанией BBK Electronics разработал новый плагин для «МедиаБара BBK». С запуском плагина Tvigle пользователи сетевых медиаплееров BBK P

G Data предлагает «облачную» защиту G Data CloudSecurity Компания G Data Software AG представила бесплатный плагин для браузеров G Data CloudSecurity, который блокирует фишинг-сайты или интернет-сайты,

Firefox объявил Skype-плагин вредоносным приложением OM манипуляции медленнее до 300 раз» (или, говоря простым английским языком, пишет команда Mozilla, плагин становится причиной медленной прорисовки веб-страниц в браузере). В Mozilla сочли два

К IE9 выпущен плагин для мониторинга изменений на веб-сайтах Подразделение Microsoft Research разработало специальный плагин Diff-IE для браузера Internet Explorer 7/8/9, позволяющий отслеживать обновления на ве

Google объединяет Docs и Microsoft Office настольном пакете Microsoft Office и облачном сервисе Google Docs. Как сообщается в блоге компании, плагин был выложен 22 ноября. Однако вскоре компания удалила его, сославшись на то, что необх