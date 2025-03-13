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Гулевич Руслан
Гулевич Руслан и организации, системы, технологии, персоны:
|Шпак Василий 228 13
|Панченко Иван 143 13
|Мельникова Алиса 92 13
|Глазков Александр 138 13
|Шенберг Дмитрий 16 13
|Бессарабенко Александр 15 13
|Врацкий Андрей 137 13
|Иодковский Станислав 85 13
|Фогельсон Виктор 17 13
|Харитонов Дмитрий 52 13
|Винокуров Евгений 10 10
|Иванов Михаил 101 10
|Тульчинский Станислав 57 8
|Леонов Алексей 79 7
|Варзега Максим 6 6
|Тараторин Александр 58 6
|Замаруев Владимир 41 6
|Карпунин Алексей 49 6
|Натрусов Артем 284 6
|Якоб Дмитрий 15 4
|Задорожный Виталий 9 4
|Чаркин Евгений 297 4
|Деверилин Павел 30 4
|Толокнов Андрей 16 4
|Абакумов Евгений 206 4
|Сушко Андрей 6 3
|Колесов Александр 58 3
|Бардинцев Игорь 11 3
|Папшев Андрей 4 3
|Белоусов Олег 4 3
|Кузин Вадим 36 3
|Корнеев Алексей 8 3
|Захарян Артур 9 3
|Годунов Николай 11 2
|Антонов Александр 77 2
|Маслов Максим 5 2
|Карбасов Дмитрий 7 2
|Львова Галина 4 2
|Колосов Лев 2 2
|Горемульта Андрей 8 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11268 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 980 1
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