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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гулевич Руслан


13.03.2025 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2025. Регистрация открыта 1
22.07.2024 Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран 1
19.07.2024 «Сибур» создал ИИ-помощника, подбирающего замену подсанкционным комплектующим, которых не найти в России 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 1
10.07.2024 Какого эффекта можно добиться благодаря цифровизации промышленности 1
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 1
09.07.2024 Цифровизация HR помогает в борьбе с кадровым кризисом 1
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
08.07.2024 На что способен ИИ в государственных организациях 1
04.07.2024 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
03.07.2024 Казначейство в 65000 раз сократило время, за которое власти дистанционно узнают о проблемах в регионах 1
19.06.2024 Замглавы Минцифры Олег Качанов на CNews FORUM Кейсы: В России появится единая социальная карта, которую можно привязать к банковской 1
19.06.2024 Замглавы Минпромторга Василий Шпак на CNews FORUM Кейсы: Господдержка российской электроники за последние пять лет выросла более чем в 20 раз 1
25.03.2024 Цифровая трансформация или цифровое выживание: как выстроить ИТ-стратегию 1
27.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
19.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
14.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
12.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
01.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
31.01.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
16.01.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
25.10.2019 Цифровизация промышленности требует изменения сознания сотрудников 1
30.09.2019 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября 1
13.09.2019 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября 1
17.06.2019 Новые сети используют для развития интернета вещей на нефтепромыслах «Газпром нефти» 1
23.10.2014 ИКТ в ТЭК: новые горизонты и новые препятствия 1
07.10.2014 CNews приглашает на круглый стол «ИКТ в ТЭК 2014» 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Гулевич Руслан и организации, системы, технологии, персоны:

IVA Technologies - ИВА - ИВКС 242 13
Diasoft - Диасофт 894 13
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 511 13
SimbirSoft - СимбирСофт 77 13
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 29 13
Т1 Холдинг - Т1 Группа 274 13
Naumen - Наумен 630 13
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 131 13
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 123 13
Примо РПА 12 10
Русагро Тех - Русагро Технологии 50 8
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 6
SAP SE 5296 4
Цифра ГК 2445 4
8313 4
Telegram Group 2055 4
Oracle Corporation 6725 3
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 44 3
Biocad - Биокад 82 3
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 114 3
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 26 3
РСХБ Интех - RSHB Intech 51 3
LogistiX - Логистикс-Тех 72 3
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 76 3
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 26 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12875 3
ГПБ ЭТП - VESNA 6 3
Microsoft Corporation 24709 3
McKinsey & Company Int 250 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 2
ASD Technologies - АСД Технолоджиз 17 2
Бест Софт ПКФ 8 2
Ростелеком 9789 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 202 2
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 27 2
ТН Цифровая логистика 2 2
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 36 2
Broadcom - VMware 2383 2
Cisco Systems 5132 2
Лента - Сеть розничной торговли 2098 19
Газпром нефть 626 17
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 459 14
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 75 14
Газпром ПАО 1348 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 13
Почта России ПАО 2125 13
ПСБ - Промсвязьбанк 858 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 461 8
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 37 8
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 74 8
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 358 7
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 7
НСПК - Национальная система платежных карт 821 6
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 65 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1649 6
МКБ - Московский кредитный банк 562 6
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 6
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 6
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 6
РЖД - Российские железные дороги 1919 5
Группа Самолет 79 5
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 5
Газпромнефть ИТО - ГПН ИТО - Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 8 4
Альфа-Банк 1782 4
РусВинил 4 3
Силовые машины 111 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 498 3
Синара ГК - Sinara Group 102 3
ГПБ - Газпромбанк 1092 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 3
Фора Банк 58 3
Цифровая логистика 15 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 669 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2916 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11794 15
Федеральное казначейство России 1791 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 841 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 236 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5008 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4209 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5995 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4564 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2917 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 83 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5497 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1224 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4821 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 986 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 211 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1095 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 319 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 335 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 439 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1440 1
АФТ - Ассоциация Финтех 172 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 214 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67201 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51379 25
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12855 9
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9479 7
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4312 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11275 7
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1330 6
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3133 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5130 6
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Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 945 6
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 403 6
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2319 6
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 588 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2205 5
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30032 5
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Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 716 13
Технос-К - Сакура PRO 22 13
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 98 13
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1137 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5290 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4558 3
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 2
1С Энергетика 9 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 245 2
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 78 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1287 2
СалютДевайсы - GigaChat 206 2
Linux OS 10067 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 63 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 676 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 191 2
OpenAI ChatGPT 368 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 493 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 644 2
Docker - Платформа распределённых приложений 341 2
Atlassian - Confluence 116 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 2
Лаб СП - Integration Gears 6 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 817 2
ДИАТЕХ - Safe Plant - Платформа диагностики и предиктивной аналитики ТОиР 2 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 1
Microsoft Exchange 1746 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2294 1
Amazon Web Services - AWS - MTurk - Amazon Mechanical Turk 3 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1091 1
Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 32 1
Инфосистемы Джет - Jet Smart Building (JSB) 8 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 163 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Облако КИИ 6 1
ТН Цифровая логистика - Master TMS 1 1
Сбер - Заправить авто - FuelUp - Фьюэл-Ап 9 1
Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов 9 1
FreePik 1047 1
Naumen KMS - Naumen Knowledge Management System 12 1
Content AI - ContentCapture 28 1
Шпак Василий 228 13
Панченко Иван 143 13
Мельникова Алиса 92 13
Глазков Александр 138 13
Шенберг Дмитрий 16 13
Бессарабенко Александр 15 13
Врацкий Андрей 137 13
Иодковский Станислав 85 13
Фогельсон Виктор 17 13
Харитонов Дмитрий 52 13
Винокуров Евгений 10 10
Иванов Михаил 101 10
Тульчинский Станислав 57 8
Леонов Алексей 79 7
Варзега Максим 6 6
Тараторин Александр 58 6
Замаруев Владимир 41 6
Карпунин Алексей 49 6
Натрусов Артем 284 6
Якоб Дмитрий 15 4
Задорожный Виталий 9 4
Чаркин Евгений 297 4
Деверилин Павел 30 4
Толокнов Андрей 16 4
Абакумов Евгений 206 4
Сушко Андрей 6 3
Колесов Александр 58 3
Бардинцев Игорь 11 3
Папшев Андрей 4 3
Белоусов Олег 4 3
Кузин Вадим 36 3
Корнеев Алексей 8 3
Захарян Артур 9 3
Годунов Николай 11 2
Антонов Александр 77 2
Маслов Максим 5 2
Карбасов Дмитрий 7 2
Львова Галина 4 2
Колосов Лев 2 2
Горемульта Андрей 8 2
Россия - РФ - Российская федерация 146118 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43543 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52311 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17203 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2895 2
Европа 21834 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 202 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Усинск 45 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17548 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7543 1
Россия - ПФО - Самарская область 1336 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1805 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 760 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14239 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2771 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 916 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1249 1
Индия - Bharat 5485 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 255 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1903 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1585 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14168 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 1
Турция - Турецкая республика 2386 1
Африка - Африканский регион 3495 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14600 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51643 15
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2460 12
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 642 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13740 7
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1600 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16465 6
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2956 6
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2874 5
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8665 4
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3987 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1235 3
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7555 3
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11047 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2773 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5889 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2774 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1340 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 384 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5139 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 280 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11028 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8119 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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