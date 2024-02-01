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Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» 20 марта 2024 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» 20 марта 2024 г.

Несмотря на объективное сокращение возможностей для инвестиций, в том числе и в ИТ, для развития и существования большинства видов бизнеса информационные технологии жизненно необходимы. Это фактор поддерживает спрос на ИТ-инфраструктуру. Удовлетворить его помогает параллельный импорт и альтернативные поставщики. Однако теперь на первый план выходит проблема оптимизации.

Основные темы:

Российский рынок ИТ-инфраструктуры

  • Российский рынок инфраструктуры адаптировался к новым реалиям?
  • Как изменились цены на оборудование?
  • Плюсы и минусы параллельного импорта.
  • Что предлагают российские производители?
  • В каких нишах еще нет отечественных решений?
  • Когда Россия достигнет технологического суверенитета?

Технологии и решения

Основные пути оптимизации ИТ-инфраструктуры

  • Импортозамещение оборудования — кейсы.
  • Облачные технологии как альтернатива собственной инфраструктуре.
  • Российское инфраструктурное ПО — мнение заказчиков.
  • Мониторинг ИТ-инфраструктуры.
  • Новые возможности службы технической поддержки.

Среди докладчиков:

Роман Налепов, директор по цифровизации, ГК «Основа»;
Алексей Семенов, руководитель управления ИТ, ГК «Самолет»;
Эдуард Мураховский, директор департамента проектного управления, «Скопинфарм»;
Дмитрий Пшиченко, директор по информационным технологиям, Highland Gold Mining;
Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, РСХБ;
Ян Анисов, заместитель генерального директора по развитию и инновациям, ГК «Москабельмет».

Александр Мосягин, Infosecurity: За пять лет в ИБ-отрасли сменилось несколько эпох
безопасность

Приглашаются для выступления с докладом:

Игорь Попов, руководитель направления, Департамент ИТ-обеспечения, МКБ;
Анатолий Едренкин, заместитель генерального директора по цифровой трансформации, «Военторг»;
Николай Галкин, директор департамента информационных технологий, «Кофемания»;
Илья Батай, директор по ИТ, банк «Синара»;
Вадим Григоренко, исполнительный директор Департамента информационных технологий Россельхозбанка;
Павел Бурлаков, директор Департамента развития облачных сервисов Минцифры РФ;
Антон Петухов, директор по ИТ, «Дом.рф»;
Руслан Гулевич, директор по развитию цифровых технологий, группа «Илим»;
Руслан Каримов, заместитель генерального директора по ИТ и Цифровым технологиям, «Восточная горнорудная компания»;
Денис Сологуб, директор по информационным технологиям и цифровой трансформации, управляющая компания «Транспортное машиностроение»;
Александр Тараторин, директор по информационным технологиям, Росбанк;
Павел Босенко, начальник Управления информационных технологий, «Росморпорт»;
Алексей Карпунин, ИТ-директор холдинга «БКС Мир инвестиций»;
Геннадий Гребеник, директор по трансформации, «Фора банк»;
Алексей Леонов, директор по информационным и цифровым технологиям, ГК «Агропромкомлектация»;
Константин Меденцев, старший вице-президент по банковским технологиям, банк «Уралсиб»;
Виталий Гатин, заместитель ИТ-директора по информационно-техническому сопровождению и связи, «Ижевский радиозавод»;
Владимир Замаруев, директор по информационным технологиям, «Уральский завод гражданской авиации»;
Дмитрий Якоб, директор по ИТ, «Трубная металлургическая компания»;
Максим Варзега, ИТ-директор, Tablogix;
Артем Петров, директор по ИТ, ГК «Русагро Технологии»;
Денис Гузовский, член правления - руководитель блока информационных иехнологий, «Росгосстрах»;
Владимир Трояновский, заместитель генерального директора, НСПК;
Павел Лисин, ИТ-директор, МАЗ «Москвич»;
Ксения Позднякова, директор по ИТ, ГК «Самолет»;
Сергей Сергеев, директор по ИТ, «Лента»;
Дмитрий Холкин, вице-президент по цифровой трансформации и ИТ, НЛМК;
Андрей Бурилов, член правления – управляющий директор по ИТ, «Московская биржа»;
Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям, «Евраз».

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

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Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 22000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Четвернин Алексей.

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