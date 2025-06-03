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Якоб Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Якоб Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 291 7
|Леонов Алексей 86 6
|Тараторин Александр 58 6
|Карпунин Алексей 49 6
|Тульчинский Станислав 63 6
|Замаруев Владимир 41 6
|Варзега Максим 6 6
|Чаркин Евгений 299 5
|Холкин Дмитрий 21 5
|Абакумов Евгений 206 5
|Позднякова Ксения 25 4
|Трояновский Владимир 62 4
|Сергеев Сергей 142 4
|Гузовский Денис 75 4
|Бурилов Андрей 113 4
|Меденцев Константин 98 4
|Гулевич Руслан 32 4
|Каримов Руслан 26 4
|Сологуб Денис 73 4
|Задорожный Виталий 9 4
|Гатин Виталий 14 4
|Петров Артем 24 4
|Лисин Павел 7 4
|Суровец Дмитрий 81 3
|Путятинский Сергей 86 3
|Толстунова Ольга 13 3
|Батай Илья 56 2
|Семенов Алексей 83 2
|Галкин Николай 112 2
|Попов Игорь 16 2
|Мураховский Эдуард 38 2
|Гребеник Геннадий 38 2
|Григоренко Вадим 41 2
|Бурлаков Павел 2 2
|Дрюков Владимир 47 1
|Янкин Андрей 36 1
|Филиппов Максим 50 1
|Барашов Андрей 3 1
|Антонов Андрей 21 1
|Колесников Юрий 10 1
|РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
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