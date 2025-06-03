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Индексная книга (каталог) CNews*
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Якоб Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Ударило, где не ждали. Дефицит программистов тормозит цифровизацию промышленности России 1
19.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
14.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
12.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
01.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
31.01.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
16.01.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
09.08.2022 Конференция CNews «Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации» состоится 29 сентября 1
17.09.2021 Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года 1
10.09.2021 ТМК роботизировала обработку финансовых документов 1
07.07.2021 ТМК и «Синара» оцифруют бэк-офисные сервисы в рамках соглашения с «Террасофт Россия» 1
02.07.2021 ТМК передает решение административных вопросов корпоративному чат-боту 1
05.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
26.11.2020 ТМК в партнерстве с «Ростелеком-Солар» создает центр мониторинга и реагирования на кибератаки 1
03.11.2020 Программные роботы помогают решать бизнес-задачи в ТМК 1
13.10.2020 «Инфосистемы джет» внедрила Maxpatrol SIEM в ТМК 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Якоб Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Русагро Тех - Русагро Технологии 52 6
ИРЗ - Ижевский радиозавод 36 6
Biocad - Биокад 82 2
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 36 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 59 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1006 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1296 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 1
Microsoft Corporation 24859 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8902 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1171 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 846 1
Почта России - Почта Диджитал - Почтатех - Почтовые технологии 35 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 224 1
Eaton - Tripp Lite 15 1
PARMA Technologies Group - Парма ТГ - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 23 1
ММК Информсервис 53 1
Schneider Electric 580 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 226 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
1С Первый Бит - НФП - Налоги Финансы Производство - NFP 10 1
ТехЛАБ 26 1
Seiko Epson Europe B. V. 24 1
LogistiX - Логистикс-Тех 74 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 92 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 29 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 117 13
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 481 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1692 7
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 7
Группа Самолет 85 6
НСПК - Национальная система платежных карт 837 6
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 66 6
Лента - Сеть розничной торговли 2148 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 477 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 6
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 373 6
МКБ - Московский кредитный банк 580 6
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 38 6
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 79 6
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 52 6
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 80 6
РЖД - Российские железные дороги 1942 5
Альфа-Банк 1799 5
Синара ГК - Sinara Group 108 4
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 191 4
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 147 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2886 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 518 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1076 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 214 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 254 2
ТМК СинТЗ - Синарский трубный завод 11 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 518 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 2
Фора Банк 60 2
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Военторг 17 2
Основа Холдинг ГК 26 2
Кофемания 59 2
Скопинфарм 7 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 211 1
РЖД Здоровье - Санаторно-курортное объединение 2 1
Почта России ПАО 2162 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1934 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1988 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12058 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4406 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68213 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52951 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29094 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12995 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31920 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15014 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21846 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6891 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20757 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5725 5
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10446 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2388 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4158 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 917 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12326 2
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3194 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9668 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30594 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2914 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1110 2
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 221 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1308 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 826 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3180 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 689 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3357 1
Technology Roadmap - технологическая дорожная карта 79 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 771 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5343 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11416 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8883 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12905 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6877 1
Microsoft Azure 1428 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 278 1
Microsoft Office 365 955 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 376 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1377 1
Terrasoft Creatio 97 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1236 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2112 1
Microsoft Teams - MS Teams 577 1
Microsoft Azure SQL - Microsoft Azure SQL Database - Microsoft Azure Database - Microsoft SQL Server Data Services - Microsoft SQL Services 36 1
Сбер - Заправить авто - FuelUp - Фьюэл-Ап 9 1
Натрусов Артем 291 7
Леонов Алексей 86 6
Тараторин Александр 58 6
Карпунин Алексей 49 6
Тульчинский Станислав 63 6
Замаруев Владимир 41 6
Варзега Максим 6 6
Чаркин Евгений 299 5
Холкин Дмитрий 21 5
Абакумов Евгений 206 5
Позднякова Ксения 25 4
Трояновский Владимир 62 4
Сергеев Сергей 142 4
Гузовский Денис 75 4
Бурилов Андрей 113 4
Меденцев Константин 98 4
Гулевич Руслан 32 4
Каримов Руслан 26 4
Сологуб Денис 73 4
Задорожный Виталий 9 4
Гатин Виталий 14 4
Петров Артем 24 4
Лисин Павел 7 4
Суровец Дмитрий 81 3
Путятинский Сергей 86 3
Толстунова Ольга 13 3
Батай Илья 56 2
Семенов Алексей 83 2
Галкин Николай 112 2
Попов Игорь 16 2
Мураховский Эдуард 38 2
Гребеник Геннадий 38 2
Григоренко Вадим 41 2
Бурлаков Павел 2 2
Дрюков Владимир 47 1
Янкин Андрей 36 1
Филиппов Максим 50 1
Барашов Андрей 3 1
Антонов Андрей 21 1
Колесников Юрий 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 149215 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44252 3
Европа Восточная 3109 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4072 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 296 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14256 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49276 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5935 9
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 655 6
Экономический эффект 1114 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1646 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14145 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 865 2
Импортозамещение - параллельный импорт 521 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5337 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3240 1
Черкизон - Черкизовский рынок 160 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 436 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 311 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5597 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7952 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2975 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30199 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5015 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2493 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2571 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7176 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6115 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2507 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3381 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 6
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2067 6
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363414, в очереди разбора - 753911.
Создано именных указателей - 175941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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