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Программные роботы помогают решать бизнес-задачи в ТМК

Интеграция Внедрения

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) внедряет в бизнес-процессы программных роботов для исследований рынка, работы с персоналом и решения административных вопросов. Пилотный проект по роботизации процессов (RPA, Robotic Process Automation) внедрен в дирекции по маркетингу ТМК, где технология позволила в пять раз ускорить выполнение ряда задач.

Программный «робот-маркетолог» разработан совместно с Центром компетенций RPA и инноваций ООО «ММК-Информсервис» (входит в Группу компаний Магнитогорского металлургического комбината). Он готовит данные для еженедельного обзора рынков мирового бурения, цен на стальные полуфабрикаты и нефть. Робот собирает информацию из разных источников, проверяет корректность собранных данных и сводит их в таблицы, графики и диаграммы.

«Программные роботы и чат-боты – одна из наиболее востребованных технологий для автоматизации бизнес-процессов. Они способны обрабатывать большие объемы данных, самообучаемы, функционируют в «облаке» и не требуют существенных вложений в инфраструктуру. При этом такие решения в разы повышают производительность – роботы берут на себя рутину и позволяют персоналу сосредоточиться на более творческих задачах. Пилотный проект в дирекции по маркетингу уже продемонстрировал свою эффективность и сократил время составления отчета в пять раз. Мы также тестируем HR-робота и совместно с партнерами разрабатываем продукты для других служб компании», – сказал директор по информационным технологиям ТМК Дмитрий Якоб.

Разработанный совместно с Корпоративным университетом ТМК2U HR-робот проводит первичный отбор кандидатов на открытые вакансии по заданным критериям. В будущем его функционал также будет включать подготовку кадровых документов. Роботизируются процессы по расчету и начислению выплат и другие задачи профильных подразделений.

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