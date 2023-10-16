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ТМК Трубная металлургическая компания
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) – глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, Казахстане, Румынии и Чехии. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям более чем в 80 странах мира. Компания также поставляет специальные трубы и трубопроводные системы для атомной энергетики, продукцию для химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. ТМК сочетает поставки продукции с комплексом сервисных услуг по подбору трубной продукции, включая разработку инновационных образцов, а также по ее сопровождению, складированию и ремонту. Компания совершенствует свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в Сколково и Русского научно-исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК обращаются на Московской бирже.
Данные 2024 года
СОБЫТИЯ
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|16.10.2023
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ГК Softline вновь провела киберучения для «Трубной Металлургической Компании» (ТМК)
овой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, совместно с Infosecurity a Softline company (входит в ГК Softline) вновь провела киберучения для «Трубной Металлургической Компании» (ТМК). Об этом CNews сообщили представители Softline. Мероприятие было нацелено на развитие и углубление знаний и навыков ИТ-специалистов ТМК. На этот раз уче
|10.08.2011
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«Трубная Металлургическая Компания» внедрила систему архивирования корпоративной почты
Специалисты компании «Ресурс Сервис» и «Трубной Металлургической Компании» (ТМК), отраслевого холдинга российской трубной промышленно
|22.11.2010
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«Ресурс Сервис» модернизировал систему электронной почты в «Трубной Металлургической Компании»
Компания «Ресурс Сервис» и «Трубная Металлургическая Компания» (ТМК), российский трубно-металлургический холдинг, заверши
|07.04.2009
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«ДеЛайт 2000» создал аудиовизуальную систему для «Трубной Металлургической Компании»
Компания «ДеЛайт 2000» завершила крупномасштабный проект по созданию корпоративной аудиовизуальной среды в центральном здании «Трубной Металлургической Компании» (ТМК). К открытию нового административного офиса в центре Москвы руководством компании было принято решение об оборудовании комплекса помещений средствами ото
|25.04.2005
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"Интертех" создаст классификатор МТР "Трубной Металлургической Компании"
ил к созданию Единого Справочника и Корпоративного Классификатора материально-технических ресурсов «Трубной Металлургической Компании». Первым объектом проектных работ стал Волжский трубный зав
ТМК и организации, системы, технологии, персоны:
|Чаркин Евгений 317 30
|Натрусов Артем 313 27
|Абакумов Евгений 227 24
|Богданов Кирилл 112 21
|Урьяс Вадим 98 20
|Клепиков Алексей 121 20
|Халматов Максим 64 19
|Ямщиков Владимир 51 19
|Дьяченко Валерий 96 19
|Савкин Владимир 40 17
|Гимранов Ринат 126 16
|Емельченков Сергей 141 16
|Якоб Дмитрий 18 16
|Хлебников Игорь 17 16
|Петров Михаил 139 16
|Шадаев Максут 1210 16
|Волков Никита 80 15
|Холкин Дмитрий 21 15
|Прохорова Алла 66 14
|Огурцов Юрий 13 13
|Шипов Савва 102 12
|Гревцев Александр 31 12
|Вахнин Павел 53 12
|Суровец Дмитрий 115 12
|Белоусов Максим 109 11
|Сотин Денис 216 11
|Слышкин Василий 129 11
|Карпов Иван 79 11
|Семенихин Игорь 56 11
|Нестеров Алексей 175 11
|Степченков Максим 65 11
|Сыкулев Андрей 85 11
|Соловьев Алексей 97 11
|Васильев Владислав 59 11
|Мискевич Евгений 50 11
|Генкина Екатерина 43 11
|Евраев Михаил 266 11
|Лебедев Антон 53 11
|Рубин Адар 47 11
|Платонов Михаил 42 11
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