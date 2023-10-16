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ТМК Трубная металлургическая компания

ТМК - Трубная металлургическая компания

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) – глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, Казахстане, Румынии и Чехии. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям более чем в 80 странах мира. Компания также поставляет специальные трубы и трубопроводные системы для атомной энергетики, продукцию для химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. ТМК сочетает поставки продукции с комплексом сервисных услуг по подбору трубной продукции, включая разработку инновационных образцов, а также по ее сопровождению, складированию и ремонту. Компания совершенствует свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в Сколково и Русского научно-исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК обращаются на Московской бирже.

 

 

Данные 2024 года

 

 

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16.10.2023 ГК Softline вновь провела киберучения для «Трубной Металлургической Компании» (ТМК)

овой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, совместно с Infosecurity a Softline company (входит в ГК Softline) вновь провела киберучения для «Трубной Металлургической Компании» (ТМК). Об этом CNews сообщили представители Softline. Мероприятие было нацелено на развитие и углубление знаний и навыков ИТ-специалистов ТМК. На этот раз уче
10.08.2011 «Трубная Металлургическая Компания» внедрила систему архивирования корпоративной почты

Специалисты компании «Ресурс Сервис» и «Трубной Металлургической Компании» (ТМК), отраслевого холдинга российской трубной промышленно
22.11.2010 «Ресурс Сервис» модернизировал систему электронной почты в «Трубной Металлургической Компании»

Компания «Ресурс Сервис» и «Трубная Металлургическая Компания» (ТМК), российский трубно-металлургический холдинг, заверши
07.04.2009 «ДеЛайт 2000» создал аудиовизуальную систему для «Трубной Металлургической Компании»

Компания «ДеЛайт 2000» завершила крупномасштабный проект по созданию корпоративной аудиовизуальной среды в центральном здании «Трубной Металлургической Компании» (ТМК). К открытию нового административного офиса в центре Москвы руководством компании было принято решение об оборудовании комплекса помещений средствами ото
25.04.2005 "Интертех" создаст классификатор МТР "Трубной Металлургической Компании"

ил к созданию Единого Справочника и Корпоративного Классификатора материально-технических ресурсов «Трубной Металлургической Компании». Первым объектом проектных работ стал Волжский трубный зав

Публикаций - 125, упоминаний - 146

ТМК и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 21
9594 15
SAP SE 5601 14
Ростелеком 10948 12
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 12
Центр2М - Center2М 67 11
Ситилабс 44 11
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 11
Schneider Electric 614 11
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 11
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 11
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 11
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 11
Rimini Street 77 11
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 11
Schneider Electric Secure Power 65 11
Такском - Taxcom 256 11
ММК Информсервис 69 9
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 8
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 7
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 62 7
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 6
ИРЗ - Ижевский радиозавод 46 6
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 6
Diasoft - Диасофт 1144 6
SAP CIS - САП СНГ 868 6
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 5
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 5
Cisco Systems 5372 5
Softline - Софтлайн 3743 5
МегаФон 10742 4
Microsoft Corporation 25775 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 4
Oracle Corporation 7074 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 4
Biocad - Биокад 95 3
Inline Group - Инлайн Груп 105 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 38
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 32
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 26
Почта России ПАО 2370 24
Альфа-Банк 1979 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 22
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 22
Ингосстрах СПАО 478 21
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 20
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 20
Сургутнефтегаз - СНГ 288 19
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 19
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 19
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 17
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 16
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 16
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 15
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 14
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 13
ГПБ - Газпромбанк 1273 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 13
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 13
Русагро Группа Компаний 379 13
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 13
Казахмыс - Kazakhmys 52 12
МКБ - Московский кредитный банк 657 12
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 12
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 12
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 11
OKS Group 51 11
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 11
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 11
НСПК - Национальная система платежных карт 948 11
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 11
Абсолют Банк 249 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 26
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 22
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 22
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 19
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 12
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 11
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 11
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 11
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 7
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 6
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 4
Федеральное казначейство России 1949 4
Минцифры РФ - Департамент развития облачных сервисов и управления данными 4 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 3
МИК - Московский инновационный кластер 185 2
Мосгортранс ГУП 139 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 2
Роскачество - Российская система качества 49 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 4
Демократический выбор России - политическая партия 2 2
РСПМ - Российский союз поставщиков металлопродукции - Российская Ассоциация металлоторговцев 13 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 62
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 59
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 49
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 37
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 25
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 24
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 21
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 18
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 18
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Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 13
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Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 10
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 9
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1С:ERP Управление предприятием 841 11
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Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 23 6
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SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 4
Microsoft Office 4170 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 3
ПравоТех АО - Manage.one 38 3
Apple iPad 4011 3
Microsoft Azure 1526 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 2
Qlik Sense 50 2
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 95 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - ATS Potok.io - Поток Оценка 360 - Поток Рекрутмент - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 71 2
РЖД Цифровая железная дорога 10 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
Symantec Service Desk 6 2
ПравоТех АО - Мой Арбитр - Сервис электронной подачи документов в арбитражные суды 13 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Linux OS 11533 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 2
Microsoft Office 365 1042 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 2
Terrasoft Creatio 109 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 1
Fortinet - FortiWeb Web Application Firewall 25 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 89 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 433 1
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 45 1
Чаркин Евгений 317 30
Натрусов Артем 313 27
Абакумов Евгений 227 24
Богданов Кирилл 112 21
Урьяс Вадим 98 20
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Азия - Азиатский регион 5920 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Казахстан - Республика 6048 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Россия - УФО - Свердловская область 1951 3
Украина 7928 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Нидерланды 3746 2
Румыния 753 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 180 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 1
Мальта - Республика 137 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 93 1
Мьянма - Республика Союз - Бирма 135 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 335 1
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 96 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 135 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 46
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 46
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 45
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 26
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 20
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 15
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 15
Экономический эффект 1342 14
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 11
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 10
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 10
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 9
Энергетика - Energy - Energetically 5855 8
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Логистика сбытовая - Сбыт 2566 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 7
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 6
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 5
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 5
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 5
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 4
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Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 4
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
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Nature 832 1
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РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
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