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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ТМК
Трубная металлургическая компания
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 74, упоминаний - 81
ТМК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Демократический выбор России - политическая партия 2 2
|РФС - Российский футбольный союз 13 1
|Союз машиностроителей России 26 1
|Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
|Огурцов Юрий 13 11
|Урьяс Вадим 76 9
|Шеховцов Юрий 33 9
|Натрусов Артем 121 9
|Четвернин Алексей 651 9
|Богомазов Дмитрий 13 8
|Халматов Максим 45 8
|Клепиков Алексей 77 8
|Муравьев Владимир 29 8
|Панферов Алексей 22 8
|Савкин Владимир 38 8
|Дрейгер Павел 15 8
|Ягнятинский Евгений 32 8
|Погосова Карина 9 8
|Кереже Дмитрий 9 8
|Мирошниченко Алексей 9 8
|Сапунов Михаил 9 8
|Тихонравов Андрей 13 8
|Суровец Дмитрий 44 8
|Чаркин Евгений 182 8
|Поляков Сергей 60 8
|Дьяченко Валерий 66 8
|Холкин Дмитрий 15 8
|Зырянов Илья 17 8
|Ямщиков Владимир 32 8
|Богданов Кирилл 91 8
|Абакумов Евгений 103 7
|Щеглов Дмитрий 8 7
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 6
|Емельченков Сергей 83 6
|Самородов Александр 10 6
|Шумков Александр 7 6
|Ревяшко Андрей 18 5
|Спиридонов Александр 35 5
|Тимченко Алексей 9 5
|Михалев Евгений 40 5
|Вахнин Павел 51 5
|Феоктистов Вадим 13 5
|Петров Михаил 88 5
|Трояновский Владимир 40 5
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|CrunchBase 62 1
|Nature 35 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru