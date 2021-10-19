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ТМК
Трубная металлургическая компания


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
15.09.2021 ТМК начала опытную эксплуатацию интеллектуальной системы планирования на базе решения SAP 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 3
10.09.2021 ТМК роботизировала обработку финансовых документов 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
24.08.2021 В Москве определены лучшие стартапы в сфере трубной промышленности 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
22.07.2021 Чат-боты начинают объединяться в команды и разговаривать между собой 1
07.07.2021 ТМК и «Синара» оцифруют бэк-офисные сервисы в рамках соглашения с «Террасофт Россия» 1
07.07.2021 «Сименс» и ТМК будут совместно развивать цифровизацию производства 1
02.07.2021 ТМК передает решение административных вопросов корпоративному чат-боту 1
28.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля 1
21.06.2021 Стали известны участники трека PipeIndustryTech программы «Московский акселератор» 1
21.06.2021 Цифровой двойник с AR-сопровождением выводит производство труб на новый уровень 2
15.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля 1
04.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля 1
02.06.2021 Тысячи предпринимателей готовы поспособствовать инновационному развитию Москвы 1
25.05.2021 Сервисами поддержки инновационного бизнеса воспользовались свыше 300 посетителей конференции Startup Village 1
13.05.2021 Исследование: каждая третья компания в России из рейтинга Forbes работает на «Битрикс24» 1
30.03.2021 В столице стартовал прием заявок на участие в новом треке программы «Московский акселератор» 1
09.03.2021 Как компании продают себя на рынке труда 2
12.02.2021 CNews приглашает принять участие в конференции «HR Tech 2021» 25 февраля 1
05.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
18.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «HR Tech 2021» состоится 25 февраля 1
15.01.2021 IBS нормализовала данные по закупкам в ТМК 1
15.12.2020 В Фонде «Сколково» первый выпуск стартапов 1
03.12.2020 Классические СЭД нуждаются в срочной модернизации 2
03.12.2020 Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова 1
26.11.2020 ТМК в партнерстве с «Ростелеком-Солар» создает центр мониторинга и реагирования на кибератаки 1
03.11.2020 Программные роботы помогают решать бизнес-задачи в ТМК 1
13.10.2020 «Инфосистемы джет» внедрила Maxpatrol SIEM в ТМК 1
22.09.2020 ТМК совершенствует процесс продаж с помощью новых цифровых продуктов SAP 1
18.05.2020 Анатолий Чубайс будет наблюдать за хозяевами МТС 1
15.05.2020 ТМК построит систему интегрированного планирования на базе SAP 1
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1

Публикаций - 74, упоминаний - 81

ТМК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 16
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 8
SAP SE 3216 7
SAP CIS - САП СНГ 755 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 3
АФК Система ПАО 995 3
Microsoft Corporation 11110 2
Хевел - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 7 2
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 9 1
Datadvance - Датадванс 17 1
Macroscop - Сателлит Инновация 14 1
Google LLC 7158 1
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 12 1
АйДи - Технологии управления 41 1
Trust Technologies - Траст Технолоджиз 5 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Ситроникс - Sitronics 562 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 374 1
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 1
НПП Родник - научно-производственное предприятие 30 1
Navicon - Навикон 198 1
VK - Mail.ru Group 2484 1
Terrasoft - Террасофт 140 1
М2М телематика 165 1
Haulmont - Хоулмонт 71 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
Check Point Software Technologies 447 1
Микрон - Micron 365 1
Корус Консалтинг ГК 806 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
Fortinet 287 1
Инфосистемы Джет 675 1
KPMG - КПМГ 131 1
Docsvision - ДоксВижн 776 1
РТИ 122 1
Воентелеком 134 1
Русские башни ГК 25 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 18
Альфа-Банк 1126 15
Норникель - Норильский никель 178 9
Русагро Группа Компаний 139 9
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 8
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 8
Фармстандарт АО 32 8
Совкомбанк ПАО 147 8
McDonald’s - Макдоналдс 90 8
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 8
Ингосстрах СПАО 210 8
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 8
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 8
ТрансКонтейнер 25 8
Procter&Gamble - P&G 94 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 8
ММК-Информсервис 20 8
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 8
Аэрофлот 493 8
АльфаСтрахование СГ 208 8
Газпромбанк - ГПБ 693 8
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 8
ФГК - Федеральная грузовая компания 10 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 6
Segezha Group - Сегежа Групп 85 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
НСПК - Национальная система платежных карт 257 5
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 5
Уралкалий ПАО 62 5
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 5
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 5
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 4
X5 Group - Пятерочка 559 3
Интер РАО ПАО 158 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 3
Почта России ПАО 1574 2
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 9
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 8
Счётная палата РФ 460 5
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 12 2
Роснано 456 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
Администрация Президента РФ 268 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 1
Рособоронэкспорт 34 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Правительство РФ 2206 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 2
РФС - Российский футбольный союз 13 1
Союз машиностроителей России 26 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 12
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 12
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 8
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 5
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 907 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 559 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 388 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
Usability testing - Тестирования эргономичности интерфейсов 43 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 3
Microsoft Azure 1171 2
Microsoft Office 1942 2
Microsoft Office 365 769 2
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 14 2
Kaspersky Total Space Security 38 1
SAP CPQ - SAP Configure Price Quote Solution 1 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 42 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 1
Group-IB Pre-IR Assessment 1 1
SAP C4C - SAP Cloud for Customer 6 1
VK - Mail.ru PayDay 7 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management 16 1
Datadvance pSeven 9 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 1
Haulmont CUBA Platform 24 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Microsoft Excel 436 1
Google Android 10751 1
WhatsApp Messenger 654 1
Terrasoft Creatio 44 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Хоулмонт - Тезис 76 1
АйДи - Технологии управления - Documino 19 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
Огурцов Юрий 13 11
Урьяс Вадим 76 9
Шеховцов Юрий 33 9
Натрусов Артем 121 9
Четвернин Алексей 651 9
Богомазов Дмитрий 13 8
Халматов Максим 45 8
Клепиков Алексей 77 8
Муравьев Владимир 29 8
Панферов Алексей 22 8
Савкин Владимир 38 8
Дрейгер Павел 15 8
Ягнятинский Евгений 32 8
Погосова Карина 9 8
Кереже Дмитрий 9 8
Мирошниченко Алексей 9 8
Сапунов Михаил 9 8
Тихонравов Андрей 13 8
Суровец Дмитрий 44 8
Чаркин Евгений 182 8
Поляков Сергей 60 8
Дьяченко Валерий 66 8
Холкин Дмитрий 15 8
Зырянов Илья 17 8
Ямщиков Владимир 32 8
Богданов Кирилл 91 8
Абакумов Евгений 103 7
Щеглов Дмитрий 8 7
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 6
Емельченков Сергей 83 6
Самородов Александр 10 6
Шумков Александр 7 6
Ревяшко Андрей 18 5
Спиридонов Александр 35 5
Тимченко Алексей 9 5
Михалев Евгений 40 5
Вахнин Павел 51 5
Феоктистов Вадим 13 5
Петров Михаил 88 5
Трояновский Владимир 40 5
Россия - Российская федерация - РФ 57483 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 22
Восточная Европа 1682 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 8
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 3
Европа 3766 2
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal 2 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 343 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Казахстан - Республика 2637 1
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 150 1
Китай - Шанхай 244 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Израиль 722 1
Сингапур - Республика 808 1
Армения - Республика 688 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 27
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CrunchBase 62 1
Nature 35 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 10
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 9
CNews AWARDS 291 6
CeBIT 87 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
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