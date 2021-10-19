Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Егоров Владимир
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 52, упоминаний - 78
Егоров Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 182 23
|Нестеров Алексей 79 22
|Абакумов Евгений 103 22
|Прохорова Алла 45 21
|Сотин Денис 102 21
|Дьяченко Валерий 66 21
|Соловьев Алексей 60 20
|Слышкин Василий 54 20
|Урьяс Вадим 76 20
|Рубин Адар 28 19
|Мискевич Евгений 29 19
|Трофимова Людмила 31 19
|Клепиков Алексей 77 15
|Горчаков Денис 26 14
|Семенихин Игорь 37 14
|Сирота Юрий 38 14
|Антонов Александр 73 14
|Савцов Игорь 27 14
|Степченков Максим 36 14
|Ямщиков Владимир 32 14
|Валчев Стоян 44 14
|Халматов Максим 45 14
|Васильев Владислав 39 14
|Богданов Кирилл 91 14
|Путятинский Сергей 53 14
|Генкина Екатерина 24 14
|Каюмов Шамиль 34 14
|Шадура Максим 17 13
|Портной Михаил 23 13
|Платонов Михаил 38 13
|Карпов Иван 41 13
|Сарнацкий Владислав 16 13
|Хасин Михаил 26 13
|Емелин Александр 25 13
|Рыстенко Михаил 57 13
|Москальков Дмитрий 23 13
|Федечкин Сергей 19 13
|Шевченко Владимир 135 13
|Вахнин Павел 51 13
|Лебедев Антон 28 13
|CNews Analytics 1991 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru