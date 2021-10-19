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Егоров Владимир


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 Sciener и #CloudMTS расскажут об управлении жизненным циклом активов предприятия 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 9
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
09.09.2020 После внедрения отечественной ERP-системы российский ритейлер ежегодно растет на 20% 1
21.08.2020 Отечественные экзоскелеты вышли на европейский рынок 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
14.01.2020 «Долгопрудненский исследовательский центр» расширил линейку бизнес-приложений «Турбо» 1
06.12.2019 «Турбо» представил первое ИТ-решение для зарубежного рынка 1
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 10
22.11.2019 Минкомсвязи на месяцы сократит сроки ежегодных согласований ИТ-планов госорганов 1
20.11.2019 ТУРБО выпустил бизнес-ПО для «поколения Z» 5
14.11.2019 ТУРБО представил бизнес-систему поколения Z на CNews Forum 2019 3
05.11.2019 Завтра пройдет CNews FORUM. Присоединяйтесь к лидерам ИТ-рынка 1
31.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.10.2019 ТУРБО расскажет о бизнес-системе поколения Z на CNews Forum 2019 2
29.10.2019 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2019. Успейте подать заявку 1
24.10.2019 На CNews FORUM солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
22.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
03.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 1
24.05.2019 «Долгопрудненский исследовательский центр» выпустил новую линейку решений «Турбо» и представил флагманский продукт «Турбо ERP» 2

Публикаций - 52, упоминаний - 78

Егоров Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 24
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 21
Schneider Electric Secure Power 44 19
Rimini Street 38 19
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 15
Schneider Electric 409 15
Ситилабс 25 13
Центр2М - Center2М 47 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Такском - Taxcom 119 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
Cinimex - Синимекс 160 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
3770 8
Microsoft Corporation 11143 5
Veeam Software 250 5
Dynatrace 46 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 4
Naumen - Наумен 342 4
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 3
SAP SE 3218 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Denodo Technologies 2 2
АйТи 752 2
IBM 3554 2
Консист Бизнес Групп 58 2
Diasoft - Диасофт 354 2
Oracle Corporation 3360 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Renga Software 13 1
IBM Европа 7 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 13 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Integer - Интеджер 3 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
Google LLC 7168 1
Сейсмотек - Seismotech - ранее Яндекс.Терра 2 1
Nvidia Corp 2036 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 29
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 21
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 21
Газпромбанк - ГПБ 693 21
X5 Group 599 21
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 21
X5 Group - Пятерочка 559 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 18
Уралсиб Банк 390 16
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 16
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 15
Ингосстрах СПАО 210 15
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 14
Аэрофлот 493 14
OKS Group 31 14
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 14
ПГК - Первая грузовая компания 98 14
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Траско - Trasko 27 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 13
PepsiCo - Пепсико 95 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
МТС банк 254 13
Интер РАО ПАО 159 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
Альфа-Банк 1127 8
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 7
Газпром нефть 382 5
Совкомбанк ПАО 147 4
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 4
Норникель - Норильский никель 178 4
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 3
Мелстон ГК 11 3
Почта России ПАО 1577 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 22
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 19
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 12
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 11
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 7
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 5
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 4
Правительство Москвы 653 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Правительство РФ 2207 1
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США - Food and Drug Administration, FDA, USFDA 19 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 32
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 18
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 14
e-Commerce - Электронная коммерция 299 14
Big Data - Большие данные 1136 14
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 14
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 14
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 7
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 3
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 546 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 67 1
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат 19 1
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
Планирование и контроль обслуживания самолетов - Техническое обслуживание и ремонт авиационной техники 1 1
Экзоскелет - Exoskeleton 6 1
Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 11 1
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 13 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 1
Social Network Analysis - Социально-сетевой анализ - Процесс исследования социальных структур с использованием сетей и теории графов 5 1
OpenStack 347 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 14
1С:ERP Управление предприятием 203 14
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 14
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 7
ДИЦ - Турбо Бухгалтер 19 3
ДИЦ - Турбо Бюджетирование 5 3
ДИЦ - Турбо ТОРО 6 2
Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес 3 2
ДИЦ - Турбо BI 4 2
SQL - Язык программирования 434 2
ДИЦ - Turbo Management 2 2
IBM Power9 21 1
IBM Power Systems - Серия серверов 130 1
ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 20 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 1
Alfresco 114 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 26 1
Dash - Криптовалюта 26 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
Oracle Active Data Guard 16 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 1
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 3 1
Microsoft Windows 10 6670 1
Zcash - криптовалюта 8 1
Epam Digital Workplace 1 1
Linux OS 4272 1
ДИЦ - Турбо Документооборот 1 1
JavaFX - OpenJFX 25 1
МТС Снежинка 5 1
Nvidia GeForce GTX 2079 1
SAP Business All-in-One 40 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
J.P. Morgan Quorum - Блокчейн-платформа Ethereum 26 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
Sqream DB - Реляционная СУБД 3 1
Oracle JDK - Java Development Kit 64 1
Чаркин Евгений 182 23
Нестеров Алексей 79 22
Абакумов Евгений 103 22
Прохорова Алла 45 21
Сотин Денис 102 21
Дьяченко Валерий 66 21
Соловьев Алексей 60 20
Слышкин Василий 54 20
Урьяс Вадим 76 20
Рубин Адар 28 19
Мискевич Евгений 29 19
Трофимова Людмила 31 19
Клепиков Алексей 77 15
Горчаков Денис 26 14
Семенихин Игорь 37 14
Сирота Юрий 38 14
Антонов Александр 73 14
Савцов Игорь 27 14
Степченков Максим 36 14
Ямщиков Владимир 32 14
Валчев Стоян 44 14
Халматов Максим 45 14
Васильев Владислав 39 14
Богданов Кирилл 91 14
Путятинский Сергей 53 14
Генкина Екатерина 24 14
Каюмов Шамиль 34 14
Шадура Максим 17 13
Портной Михаил 23 13
Платонов Михаил 38 13
Карпов Иван 41 13
Сарнацкий Владислав 16 13
Хасин Михаил 26 13
Емелин Александр 25 13
Рыстенко Михаил 57 13
Москальков Дмитрий 23 13
Федечкин Сергей 19 13
Шевченко Владимир 135 13
Вахнин Павел 51 13
Лебедев Антон 28 13
Россия - Российская федерация - РФ 57617 44
Восточная Европа 1688 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 9
Украина 3389 5
Грузия 693 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 5
Беларусь - Белоруссия 2096 4
Казахстан - Республика 2646 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 3
Европа 3781 2
Россия - СФО - Новосибирск 1977 2
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Россия - Калужская область 574 1
Россия - Заполярье 38 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 1
Россия - Нижегородская область 744 1
Венгрия 295 1
Россия - Красноярск 853 1
Ближний Восток 1478 1
Россия - Севастополь 420 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 33
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 24
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 15
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 7
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
POS - point of sale 2 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Русский язык 991 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CNews Analytics 1991 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 30
CNews AWARDS 292 20
CNews Баттл 34 14
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
DARPA Cyber Grand Challendge 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
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