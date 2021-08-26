Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021

Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021ИТ-руководители российских регионов, государственных ведомств, госкомпаний, банков расскажут на CNews FORUM 2021 о своем видении тенденций развития информационных технологий. Главное ИТ-событие года состоится в Москве 9 ноября 2021 г., в его работе примут участие более 1500 человек.
Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM 9 ноября 2021 г. откроется в четырнадцатый раз.
В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2021 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.
Зарегистрироваться на CNews FORUM 2021 можно уже сейчас.
Участие в CNews FORUM 2021 подтвердили заместитель министра Министерства здравоохранения России Павел Пугачев; директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин; заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска; член правления, заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Владимир Савкин; управляющий директор «ДОМ.РФ» Николай Козак; вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин; заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации Александр Соловьев; вице-президент по информационным технологиям «ЕвразХолдинга» Артем Натрусов; начальник управления цифровых технологий «Трубной металлургической компании» Игорь Хлебников; директор по ИТ «Щербинского лифтостроительного завода» Илья Заянц; член правления - вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Group Павел Вахнин; BSS Country Manager Russia, Coca-Cola HBC Россия Стоян Валчев; старший ИТ-директор PepsiCo Михаил Платонов; директор Департамента цифровой трансформации Счетной палаты России Михаил Петров; заместитель генерального директора по операционной эффективности и цифровому развитию «Первой грузовой компании» Алексей Агапкин; ИТ-директор «Казахмыс» Александр Гревцев; вице-президент, руководитель информационно-технологического кластера, «МТС Банка» Алексей Клепиков; заместитель председателя правления «Абсолют Банка» Максим Белоусов; директор по цифровым инновациям и большим данным IDS Borjomi International Эдуард Жучков; исполнительный вице-президент, руководитель развития чат-канала и чат-ботов Райффайзенбанка Илья Щиров; министр Министерства информатизации и связи Удмуртской Республики Тимур Меджитов; директор департамента собственной безопасности, «Каркаде» Андрей Ерин; начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем, «Евраз» Андрей Нуйкин; ИТ-директор «Росводоканала» Сергей Путин; директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса группы «Московская биржа» Сергей Демидов; ИТ-директор «ВсеИнструменты.ру» Вадим Кузин; директор по управлению проектами цифровой трансформации ВТБ Сергей Лукашкин; заместитель директора ИТ ЦУМ Андрей Чикунов; директор департамента ИТ розничного бизнеса Росбанка Андрей Плужников; технический директор Faberlic Роман Варников; директора проектов дирекции ИТ «СберНПФ» Сергей Никитин; технический директор BelkaCar Андрей Калинин.
Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.
После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Информационная безопасность», «ИТ в торговле» и «Цифровая трансформация».
На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.
Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.
В 2019 г. CNews FORUM собрал рекордное число гостей — около 1600 человек. На форуме прозвучало более 120 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 40 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций.
В разные годы на CNews FORUM делали доклады старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Никита Волков; заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев; заместитель министра экономического развития России Савва Шипов; заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов; заместитель генерального директора по ИТ «Аэрофлота» Кирилл Богданов; заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев; председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков; руководитель Аналитического центра при Правительстве России Владислав Онищенко; директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин; директор департамента ИТ «Росатома» Евгений Абакумов директор управления ИТ «Мечела» Валерий Дьяченко; заместитель министра здравоохранения России Елена Бойко; руководитель блока «Информационные технологии» Альфа-Банка Александр Сахаров; руководитель дирекции ИТ Райффайзенбанка Андрей Попов; заместителя председателя правления, банк Уралсиб Максим Белоусов; заместитель генерального директора по информационным технологиям, развитию новых продуктов ФГУП «Почта России» Сергей Емельченков; начальник управления ИТ Сургутнефтегаза Ринат Гимранов; министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Максут Шадаев; министр Правительства Москвы, руководитель ДИТ Москвы Артем Ермолаев; заместитель министра экономического развития Олег Фомичев.
В разные годы на CNews FORUM делали доклады старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Никита Волков; заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев; заместитель министра экономического развития России Савва Шипов; заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов; заместитель генерального директора по ИТ «Аэрофлота» Кирилл Богданов; заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев; заместитель министра здравоохранения России Елена Бойко; руководитель блока «Информационные технологии» Альфа-Банка Александр Сахаров; руководитель дирекции ИТ Райффайзенбанка Андрей Попов; заместителя председателя правления, банк Уралсиб Максим Белоусов; заместитель генерального директора по информационным технологиям, развитию новых продуктов ФГУП «Почта России» Сергей Емельченков; начальник управления ИТ Сургутнефтегаза Ринат Гимранов; министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Максут Шадаев; министр Правительства Москвы, руководитель ДИТ Москвы Артем Ермолаев; заместитель министра экономического развития Олег Фомичев.
Чтобы принять участие в CNews FORUM 2021, заполните, пожалуйста, анкету.
Подробное описание и анкета для регистрации на сайте мероприятия.