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Халматов Максим


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
17.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.12.2019 МТС взял сотрудников под тотальный цифровой контроль 3
28.11.2019 Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: лучшие практики» состоится 3 декабря 1
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 2
22.11.2019 Минкомсвязи на месяцы сократит сроки ежегодных согласований ИТ-планов госорганов 1
02.10.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
25.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
23.09.2019 CNews соберет экспертов по цифровому офису. Идет регистрация 1
04.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
26.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
20.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1

Публикаций - 45, упоминаний - 48

Халматов Максим упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 43
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 15
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 15
Schneider Electric 409 14
Schneider Electric Secure Power 44 14
Rimini Street 38 14
Ситилабс 25 13
Центр2М - Center2М 47 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Cinimex - Синимекс 160 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
Такском - Taxcom 119 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 4
Veeam Software 250 4
Dynatrace 46 3
Naumen - Наумен 342 3
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
Diasoft - Диасофт 354 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 2
Программный продукт ГК 92 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 19 1
TOT Systems - ТОТ Системс 2 1
Аскон - Ascon 177 1
Biocad - Биокад 38 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Renga Software 13 1
Google LLC 7177 1
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 1
ЦАС - Центр аналитических систем 4 1
Denodo Technologies 2 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 36 1
Bellsoft - БеллСофт 26 1
NVision Group - Энвижн Груп 546 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 23
Ингосстрах СПАО 210 23
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 23
Аэрофлот 493 22
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 22
Газпромбанк - ГПБ 693 21
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 20
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 20
Совкомбанк ПАО 147 19
PepsiCo - Пепсико 96 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 18
X5 Group - Пятерочка 560 18
Segezha Group - Сегежа Групп 85 18
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 16
X5 Group 600 16
АльфаСтрахование СГ 208 16
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 15
Альфа-Банк 1127 14
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 14
ПГК - Первая грузовая компания 98 14
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 14
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
Уралсиб Банк 390 13
МТС банк 254 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 223 13
Интер РАО ПАО 159 13
OKS Group 31 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Траско - Trasko 27 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
Норникель - Норильский никель 178 11
McDonald’s - Макдоналдс 90 11
Почта России ПАО 1579 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 9
Русагро Группа Компаний 139 9
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 21
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 11
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 9
Счётная палата РФ 461 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
Правительство Москвы 653 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Правительство РФ 2208 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 34
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 23
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 15
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 14
e-Commerce - Электронная коммерция 299 14
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 14
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 14
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
Big Data - Большие данные 1136 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 13
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 9
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 9
Social Network Analysis - Социально-сетевой анализ - Процесс исследования социальных структур с использованием сетей и теории графов 5 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 1
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 13 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 68 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 67 1
ИТ-аутсорсинг 672 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Умные платформы 500 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 14
1С:ERP Управление предприятием 203 14
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 13
МТС Снежинка 5 2
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
Linux OS 4276 1
JavaFX - OpenJFX 25 1
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 3 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
Alfresco 114 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 16 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 55 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 66 1
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 27 1
Oracle JDK - Java Development Kit 64 1
Microsoft Skype 1477 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
Java - Язык программирования 1180 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
Apple macOS 934 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Урьяс Вадим 76 30
Клепиков Алексей 77 23
Ямщиков Владимир 32 23
Дьяченко Валерий 66 23
Чаркин Евгений 182 23
Богданов Кирилл 91 22
Абакумов Евгений 103 20
Карпов Иван 41 19
Панферов Алексей 22 19
Вахнин Павел 51 19
Четвернин Алексей 651 18
Прохорова Алла 45 17
Нестеров Алексей 79 15
Суровец Дмитрий 44 15
Соловьев Алексей 60 15
Муравьев Владимир 29 15
Поляков Сергей 60 15
Рубин Адар 28 14
Слышкин Василий 54 14
Каюмов Шамиль 34 14
Трофимова Людмила 31 14
Генкина Екатерина 24 14
Мискевич Евгений 29 14
Сотин Денис 103 14
Васильев Владислав 39 14
Егоров Владимир 52 14
Лебедев Антон 28 13
Платонов Михаил 38 13
Михалев Евгений 40 13
Сарнацкий Владислав 16 13
Шевченко Владимир 135 13
Емелин Александр 25 13
Степченков Максим 36 13
Федечкин Сергей 19 13
Семенихин Игорь 37 13
Сыкулев Андрей 57 13
Смык Виталий 27 13
Путятинский Сергей 53 13
Антонов Александр 73 13
Сирота Юрий 38 13
Восточная Европа 1691 31
Россия - Российская федерация - РФ 57680 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 19
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 256 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
Украина 3398 4
Грузия 693 4
Казахстан - Республика 2650 3
Беларусь - Белоруссия 2099 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Нижегородская область 745 1
Россия - Калужская область 575 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 40
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 17
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 17
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Аутсорсинг 84 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
Русский язык 1000 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 20
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 19
CNews AWARDS 292 14
CNews Баттл 34 14
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770108, в очереди разбора - 673790.
Создано именных указателей - 46354.
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