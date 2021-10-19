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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Халматов Максим
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 45, упоминаний - 48
Халматов Максим упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Урьяс Вадим 76 30
|Клепиков Алексей 77 23
|Ямщиков Владимир 32 23
|Дьяченко Валерий 66 23
|Чаркин Евгений 182 23
|Богданов Кирилл 91 22
|Абакумов Евгений 103 20
|Карпов Иван 41 19
|Панферов Алексей 22 19
|Вахнин Павел 51 19
|Четвернин Алексей 651 18
|Прохорова Алла 45 17
|Нестеров Алексей 79 15
|Суровец Дмитрий 44 15
|Соловьев Алексей 60 15
|Муравьев Владимир 29 15
|Поляков Сергей 60 15
|Рубин Адар 28 14
|Слышкин Василий 54 14
|Каюмов Шамиль 34 14
|Трофимова Людмила 31 14
|Генкина Екатерина 24 14
|Мискевич Евгений 29 14
|Сотин Денис 103 14
|Васильев Владислав 39 14
|Егоров Владимир 52 14
|Лебедев Антон 28 13
|Платонов Михаил 38 13
|Михалев Евгений 40 13
|Сарнацкий Владислав 16 13
|Шевченко Владимир 135 13
|Емелин Александр 25 13
|Степченков Максим 36 13
|Федечкин Сергей 19 13
|Семенихин Игорь 37 13
|Сыкулев Андрей 57 13
|Смык Виталий 27 13
|Путятинский Сергей 53 13
|Антонов Александр 73 13
|Сирота Юрий 38 13
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770108, в очереди разбора - 673790.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770108, в очереди разбора - 673790.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru