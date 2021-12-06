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OpenJDK Open Java Development Kit
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|06.12.2021
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«Дочка» «Газпрома» перешла на российскую Java
ной среды исполнения Java – Liberica JDK Pro. Ранее в компании использовали Oracle Java, однако в соответствии с политикой импортозамещения приняли решение перевести системы на российский дистрибутив OpenJDK. В ходе проекта «Интеллектуальное месторождение» специалисты «дочки» «Газпрома» создали концепцию и разработали набор аналитических модулей по ключевым направлениям деятельности предпри
|07.04.2021
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Microsoft открыла бесплатный доступ к своей фирменной Java всем желающим
Java-дистрибутив Microsoft Microsoft выпустила предварительную версию собственного дистрибутива OpenJDK с долгосрочной поддержкой. Об этом сообщается в блоге разработчиков корпорации. На официальном сайте Microsoft представлены бесплатные сборки на базе OpenJDK 11 под архитектуру x
|17.02.2021
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Платформа RS-Connect заработала на OpenJDK
R-Style Softlab по итогам тестирования подтвердила эффективность работы платформы RS-Connect на OpenJDK (реализации платформы Java с открытым исходным кодом). На базе платформы RS-Connect создана линейка модулей для онлайн-взаимодействия банков с государственными информационными системами
|29.06.2020
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BellSoft и VMware объединяют усилия для эволюции OpenJDK
разработке корпоративного ПО. BellSoft предоставляет VMware свой основной программный продукт Liberica JDK для использования клиентами платформы VMware Tanzu. Работая в тесном контакте с сообществом OpenJDK, компании BellSoft и VMware объединяют усилия, чтобы вывести производительность и удобство использования среды разработки и исполнения Java на качественно новый уровень, сохранив при эт
|25.12.2018
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Red Hat начала предоставлять коммерческую поддержку OpenJDK на платформе Microsoft Windows
шений с открытым исходным кодом, объявила сегодня о доступности долгосрочной коммерческой поддержки OpenJDK на платформе Microsoft Windows. Добавив к уже имеющейся поддержке OpenJDK на п
|13.10.2010
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IBM объединяет усилия с Oracle по разработке OpenJDK, оставляет Apache Harmony без поддержки
Oracle и IBM объявили об объединении усилий по разработке свободной реализации Java OpenJDK. Сотрудничество затронет работы по развитию языка Java, Java Development Kit (JDK) и
|01.08.2008
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Ubuntu 8.10 будет включать OpenJDK 6
Разработчики Ubuntu объявили о том, что готовящийся к выходу дистрибутив Ubuntu 8.10 будет включать OpenJDK в качестве среды исполнения для Java по умолчанию. Напомним: ранее сообщалось, что за
|29.04.2008
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Debian и Open SUSE могут оснастить средой OpenJDK
Компания Sun Microsystems начала переговоры с разработчиками Debian и Open SUSE о включении среды OpenJDK в следующие версии дистрибутивов, сообщает The Register. Напомним, ранее было объявлено, что в течение года процесс открытия среды Java, начавшийся в 2006 г., будет завершен. Отметим, ч
OpenJDK и организации, системы, технологии, персоны:
|Белокрылов Александр 27 23
|Карпов Роман 80 19
|Кузнецов Александр 162 5
|Рустамов Рустам 548 5
|Лунегов Сергей 16 4
|Шмаков Антон 72 3
|Rizvi Hasan - Ризви Хасан 18 3
|Сотин Денис 216 2
|Saab Georges - Сааб Джордж 9 2
|Зеленюк Александр 2 2
|Lehman Michael - Леман Майкл - Lehmann Mike - Леманн Майк 6 2
|Messinger Adam - Месинджер Адам 4 2
|O'Grady Stephen - О'Грейди Стивен 7 2
|Трояновский Владимир 63 2
|Халматов Максим 64 1
|Антонова Алла 2 1
|Урьяс Вадим 98 1
|Клепиков Алексей 121 1
|Слышкин Василий 129 1
|Нестеров Алексей 175 1
|Панченко Иван 197 1
|Гребенщиков Дмитрий 39 1
|Соловьев Алексей 97 1
|Васильев Владислав 59 1
|Мискевич Евгений 50 1
|Лашин Ренат 87 1
|Генкина Екатерина 43 1
|Семенов Александр 166 1
|Рубин Адар 47 1
|Картавый Эдуард 2 1
|Ермаков Александр 31 1
|Халяпин Сергей 96 1
|Степанюк Михаил 81 1
|Леонов Алексей 96 1
|Старовойтов Дмитрий 47 1
|Гузовский Денис 79 1
|Рензяев Константин 79 1
|Белевцев Андрей 115 1
|Чурсин Дмитрий 87 1
|Сорокоумов Александр 19 1
|The Register - The Register Hardware 1784 7
|VentureBeat 90 1
|TechPowerUp 23 1
|Ars Technica 450 1
|Phoronix 59 1
|InformationWeek 241 1
|Bloomberg 1627 1
|ZDnet 663 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|BleepingComputer - Издание 458 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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