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OpenJDK Open Java Development Kit

OpenJDK - Open Java Development Kit

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.12.2021 «Дочка» «Газпрома» перешла на российскую Java

ной среды исполнения Java – Liberica JDK Pro. Ранее в компании использовали Oracle Java, однако в соответствии с политикой импортозамещения приняли решение перевести системы на российский дистрибутив OpenJDK. В ходе проекта «Интеллектуальное месторождение» специалисты «дочки» «Газпрома» создали концепцию и разработали набор аналитических модулей по ключевым направлениям деятельности предпри
07.04.2021 Microsoft открыла бесплатный доступ к своей фирменной Java всем желающим

Java-дистрибутив Microsoft Microsoft выпустила предварительную версию собственного дистрибутива OpenJDK с долгосрочной поддержкой. Об этом сообщается в блоге разработчиков корпорации. На официальном сайте Microsoft представлены бесплатные сборки на базе OpenJDK 11 под архитектуру x
17.02.2021 Платформа RS-Connect заработала на OpenJDK

R-Style Softlab по итогам тестирования подтвердила эффективность работы платформы RS-Connect на OpenJDK (реализации платформы Java с открытым исходным кодом). На базе платформы RS-Connect создана линейка модулей для онлайн-взаимодействия банков с государственными информационными системами
29.06.2020 BellSoft и VMware объединяют усилия для эволюции OpenJDK

разработке корпоративного ПО. BellSoft предоставляет VMware свой основной программный продукт Liberica JDK для использования клиентами платформы VMware Tanzu. Работая в тесном контакте с сообществом OpenJDK, компании BellSoft и VMware объединяют усилия, чтобы вывести производительность и удобство использования среды разработки и исполнения Java на качественно новый уровень, сохранив при эт
25.12.2018 Red Hat начала предоставлять коммерческую поддержку OpenJDK на платформе Microsoft Windows

шений с открытым исходным кодом, объявила сегодня о доступности долгосрочной коммерческой поддержки OpenJDK на платформе Microsoft Windows. Добавив к уже имеющейся поддержке OpenJDK на п
13.10.2010 IBM объединяет усилия с Oracle по разработке OpenJDK, оставляет Apache Harmony без поддержки

Oracle и IBM объявили об объединении усилий по разработке свободной реализации Java OpenJDK. Сотрудничество затронет работы по развитию языка Java, Java Development Kit (JDK) и

01.08.2008 Ubuntu 8.10 будет включать OpenJDK 6

Разработчики Ubuntu объявили о том, что готовящийся к выходу дистрибутив Ubuntu 8.10 будет включать OpenJDK в качестве среды исполнения для Java по умолчанию. Напомним: ранее сообщалось, что за
29.04.2008 Debian и Open SUSE могут оснастить средой OpenJDK

Компания Sun Microsystems начала переговоры с разработчиками Debian и Open SUSE о включении среды OpenJDK в следующие версии дистрибутивов, сообщает The Register. Напомним, ранее было объявлено, что в течение года процесс открытия среды Java, начавшийся в 2006 г., будет завершен. Отметим, ч

Публикаций - 124, упоминаний - 135

OpenJDK и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 47
Axiom JDK - Аксиом АО - ранее Bellsoft - БеллСофт 54 38
Google LLC 12688 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 22
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 20
Red Hat 1378 18
SAP SE 5601 17
9594 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 15
Microsoft Corporation 25775 11
Ред Софт - Red Soft 1236 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
Открытые технологии 732 6
Apple Inc 13154 6
Intel Corporation 12811 6
Microsoft Corporation - GitHub 1075 5
Nginx - Энджайникс 209 5
Bacula Systems 14 4
Восход ФГБУ НИИ 721 4
Эшелон НПО 150 3
Zabbix SIA - Заббикс 175 3
Broadcom - VMware 2610 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 3
ФОРС - Центр разработки 703 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 2
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 65 2
JetBrains 86 2
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 2
Газинформсервис - ГИС 496 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 2
Nvidia Corp 4002 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 2
НКК - ГКС - Доверенная среда 58 2
Microsoft Open Technologies 9 2
EmDev - ЕмДев 37 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 313 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 9
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 6
Газпром ПАО 1493 6
Петербургская Биржа - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ранее СПбМТСБ 24 4
Альфа-Банк 1979 4
Газпром добыча Астрахань 15 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Visa International 1993 2
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
Kingfisher PLC 3 1
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group - Зил-юг Специализированный застройщик - Затонское - Серебряный фонтан Специализированный застройщик 35 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Веста 52 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 36 1
Силовые машины 166 1
Российские коммунальные системы - РКС 16 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 1
Резонанс НПП 407 1
Шереметьево Хэндлинг 50 1
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 27 1
Cbonds Group - Сбондс.Ру 11 1
Ситиматик 5 1
JUG Ru Group - Джуг Ру Груп 7 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 36
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 94 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Федеральное казначейство России 1949 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Росстандарт - РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 17 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Apache Software Foundation - ASF 231 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
OpenJDK Community 11 4
Eclipse Foundation 26 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
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Axiom JDK СЗИ 175 39
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Axiom JDK - LiberCat 67 35
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Microsoft Windows 16882 19
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Oracle TCK - Oracle Technology Compatibility Kit 15 13
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Apple macOS 2419 11
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Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 10
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 10
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 9
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 8
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 8
Google Android 15243 8
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 7
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 7
Linux Alpine 17 6
Apache NetBeans IDE - NetBeans Integrated Development Environment 51 6
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 252 6
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 6
Mozilla Firefox - браузер 1951 6
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 154 5
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 5
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 5
Apple M - ARM-процессор - чипсет на кристалле ARM-архитектуры 62 5
Linux - Debian GNU 567 5
Белокрылов Александр 27 23
Карпов Роман 80 19
Кузнецов Александр 162 5
Рустамов Рустам 548 5
Лунегов Сергей 16 4
Шмаков Антон 72 3
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Сотин Денис 216 2
Saab Georges - Сааб Джордж 9 2
Зеленюк Александр 2 2
Lehman Michael - Леман Майкл - Lehmann Mike - Леманн Майк 6 2
Messinger Adam - Месинджер Адам 4 2
O'Grady Stephen - О'Грейди Стивен 7 2
Трояновский Владимир 63 2
Халматов Максим 64 1
Антонова Алла 2 1
Урьяс Вадим 98 1
Клепиков Алексей 121 1
Слышкин Василий 129 1
Нестеров Алексей 175 1
Панченко Иван 197 1
Гребенщиков Дмитрий 39 1
Соловьев Алексей 97 1
Васильев Владислав 59 1
Мискевич Евгений 50 1
Лашин Ренат 87 1
Генкина Екатерина 43 1
Семенов Александр 166 1
Рубин Адар 47 1
Картавый Эдуард 2 1
Ермаков Александр 31 1
Халяпин Сергей 96 1
Степанюк Михаил 81 1
Леонов Алексей 96 1
Старовойтов Дмитрий 47 1
Гузовский Денис 79 1
Рензяев Константин 79 1
Белевцев Андрей 115 1
Чурсин Дмитрий 87 1
Сорокоумов Александр 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 76
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Сербия - Республика 375 2
США - Вашингтон - Редмонд 238 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 467 1
Индия - Карнатака - Бангалор 212 1
Чехия - Прага 207 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
Канада - Монреаль 71 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 146 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - АГКМ - Астраханское газоконденсатное месторождение 3 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 1
Казахстан - Республика 6048 1
Европа 24964 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Сингапур - Республика 1953 1
Европа Восточная 3138 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Франция - Французская Республика 8177 1
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Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
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