«Дочка» «Газпрома» перешла на российскую Java

«Газпром» создает «интеллектуальное месторождение»

Как стало известно CNews, компания «Газпром добыча Астрахань» реализует проект «Интеллектуальное месторождение» с применением отечественной среды исполнения Java – Liberica JDK Pro. Ранее в компании использовали Oracle Java, однако в соответствии с политикой импортозамещения приняли решение перевести системы на российский дистрибутив OpenJDK.

В ходе проекта «Интеллектуальное месторождение» специалисты «дочки» «Газпрома» создали концепцию и разработали набор аналитических модулей по ключевым направлениям деятельности предприятия – добыче и транспортировке на переработку высокотоксичного сырья.

«Интеллектуальное месторождение» оптимизирует системы разработки, добычи и подготовки углеводородного сырья и позволяет управлять процессами на астраханском месторождении с помощью алгоритмов логического вывода на основе использования технологий обработки знаний. Они дают возможность в автоматическом режиме контролировать процесс добычи газожидкостной смеси (ГЖС) благодаря принципам ситуационного управления, объясняют в компании.

Система следит за режимом работы скважин и установок предварительной подготовки газа без участия человека, который только контролирует систему при помощи интеллектуальных человеко-машинных интерфейсов. Проект, разработанный собственной командой «Газпром добыча Астрахань», масштабируется без значительных временных и финансовых затрат благодаря кроссплатформенности Java.

«Газпром» создает «интеллектуальное месторождение»

«Переход с Oracle Java был поэтапный в рамках штатных мероприятий по обслуживанию программно-технических средств, результатом чего стал интеллектуальный комплекс, построенный с использованием технологии экспертных систем на базе российской платформы разработки с регулярными обновлениями и выполнением всех требований безопасности, предъявляемых к объектам критической информационной инфраструктуры, – говорит Виталий Родованов, главный приборист компании "Газпром добыча Астрахань". – Наша команда готова к тиражированию разработанной и внедренной концепции на предприятия отрасли, которые заинтересованы в повышении эффективности производства за счет возможностей интеллектуальных систем управления, защищенных от технологических проблем и санкционных рисков»

Технологическая платформа

Технологической платформой для созданного комплекса выбрана среда исполнения Java Liberica JDK Pro. Java, как пояснили CNews в Bellsoft, обладает важным преимуществом кроссплатформенности: в соответствии с принципом WORA (Write once run anywhere), написанное один раз приложение можно запустить на любой платформе, где запускается Java Runtime (среду исполнения Java).

«Газпром добыча Астрахань» предпочла версию Liberica JDK Pro с поддержкой инструментария Java FX, который позволяет создавать насыщенные графические пользовательские интерфейсы. Выбор именно этого дистрибутива OpenJDK обусловлен его отечественным происхождением и полным соответствием стандарту Java SE, отмечают в компании.



Ядром «Интеллектуального месторождения» являются функциональные блоки – автоматизированные системы контроля устьевых параметров и газогидродинамических исследований и контроля состава пластовой газоконденсатной смеси Астраханского газоконденсатного месторождения (АГКМ), учета отказов технологического оборудования и систем телемеханики, аналитического контроля и анализа попутных вод, состава пластового газа, органических проб, отложений, ингибитора коррозии, теплоносителя, а также интеллектуальные подсистемы, оптимизирующие режимы работы скважин на основе анализа технологических показателей расхода, давления, температуры, проактивного прогнозирования и предотвращения незапланированных потерь.

Этапы проекта «Интеллектуальное месторождение»

Как рассказали CNews в компании, первым из функциональных блоков системы на Liberica JDK Pro с Oracle Java был переведен программно-технический комплекс «Контроль устьевых параметров и газогидродинамических исследований Астраханского ГКМ». «Бесшовный» переход на Liberica JDK Pro был осуществлен в соответствии с принципом “drop-in replacement”, то есть без необходимости написания нового кода или настройки ПО. Миграцию провели инженеры компании, которым не понадобилось проходить дополнительное обучение.

Что такое Liberica JDK

Liberica JDK – это среда разработки и запуска Java-приложений. Продукт создан российской компанией Bellsoft из Санкт-Петербурга на основе проекта с открытым исходным кодом OpenJDK. Liberica JDK позиционируется разработчиком в качестве полноценной замены Oracle JDK. Liberica JDK включена в реестр российского ПО, допущена ФСБ для использования с сертифицированными криптографическими средствами и протестирована на совместимость с рядом отечественных операционных систем.

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Liberica JDK поддерживает широкий выбор платформ включая как современные 64-битные Linux x86, ARM, так и устаревшие (legacy) 32-битные, Solaris SPARC, x86, PowerPC. Система также работает на российских ОС: Astra Linux, «Альт», «Ред ОС», «Роса».

Первоначальный разработчик Java – компания Sun Microsystems, в 2009 г. поглощенная Oracle, в 2007 г. открыла исходный код Java под свободной лицензией GNU GPL v2 и создала проект OpenJDK, позволив другим компаниям участвовать в развитии платформы.

Начиная с версии 11, которая вышла в сентябре 2018 г., платформа Oracle JDK является платной. Последнее публичное обновление Java 11 вышло в феврале 2019 г. В данный момент и до декабря 2026 г. доступ к патчам безопасности и критическим исправлениям для Java 11 возможен только для коммерческих клиентов Oracle. Java 8 – еще одна актуальная версия платформы, вышла в марте 2014 г., а публичные обновления ее пользователи перестали получать в январе 2019 г. Bellsoft предлагает коммерческую поддержку версий Java 8 и 11 на собственной платформе Liberica JDK до 2031 и 2027 г. соответственно.

Liberica JDK, по заявлению представителей Bellsoft, включает все исправления критических уязвимостей, дефектов и оптимизации производительности. Bellsoft, наряду с Red Hat, SAP, Google и IBM, входит в пятерку компаний, вносящих наибольший вклад в разработку OpenJDK (по числу отправленных исправлений). Это дает возможность заказчикам российской компании получать исправления безопасности синхронно с Oracle Java.

Кто еще перешел на Liberica JDK

В декабре 2020 г. CNews сообщил о том, что группа «М.видео-Эльдорадо» перевела часть своих ИТ-систем на Liberica JDK.

В октябре 2020 г. стало известно, что фирма «1С» выбрала Liberica JDK в качестве стандартного средства запуска компонентов программ системы «1С:Предприятие», написанных на языке программирования Java.

В конце сентября 2020 г. оператор платежной системы «Мир» «Национальная система платежных карт» (НСПК), перешел на Liberica JDK. Разработка компании Bellsoft используется НСПК в качестве платформы для систем процессинга, клиринга и программы лояльности.