«М.видео» и «Эльдорадо» перешли на российскую Java

«М.видео-Эльдорадо» выбирает отечественную Java

Как стало известно CNews, группа «М.видео-Эльдорадо», торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники, перевела ряд ИТ-систем на российскую среду исполнения Java – Liberica JDK (Java Development Kit).

Разработчик отечественной платформы, компания Bellsoft, будет оказывать российскому ритейлеру техническую поддержку, которая включает своевременное обновление платформы, выпуск апдейтов безопасности, которые можно перенести (бэкпортировать) в разные, в том числе и достаточно ранние версии JDK.

Сотрудничество «М.видео-Эльдорадо» с Bellsoft также предполагает реализацию самых прогрессивных методов Java-разработки. Среди них – оптимизация среды для работы в облаке, поддержка микросервисной архитектуры, включая микроконтейнер с Alpine Linux и Liberica JDK «на борту», возможности переноса новых функций из JDK 11 и более старших версий в целевую JDK, используемую в компании.

Группа «М.видео-Эльдорадо» отказалась от Oracle JDK в пользу российского решения

До перехода на Liberica JDK группа «М.видео-Эльдорадо» использовала фирменное решение Oracle – Oracle JDK, рассказали CNews в пресс-службе ритейлера.

Причины выбора Liberica JDK

Решение «М.видео-Эльдорадо» выбирала исходя из комплекса технических и стоимостных параметров. Среди технологических характеристик Liberica JDK, определивших выбор группы в пользу решения Bellsoft – оптимизация для работы в облаке, поддержка микросервисной архитектуры, работа на различных платформах, возможности переноса передовых функций из новых версий JDK в целевую среду, используемую ритейлером.

По словам Александра Белокрылова, генерального директора Bellsoft, немаловажным фактором, повлиявшим на выбор «М.видео-Эльдорадо», стало наличие у Bellsoft услуги русскоязычной технической поддержки.

Какие системы ритейлера используют Java

ИТ-ландшафт «М.видео-Эльдорадо» включает в себя широкий спектр систем на Java: от современных приложений на Java 14 до хорошо зарекомендовавших систем в промышленной эксплуатации, написанных на более ранних версиях. Группа вела разработку на Oracle JDK около 10 лет.

Микросервисная платформа «М.видео-Эльдорадо» использует Liberica JDK для сервисов, обеспечивающих корректный расчет стоимости заказа покупателя, персонализированных рекомендаций. Кроме того, на базе контейнеров с Liberica JDK работают бэкэнд-сервисы сайта и мобильного приложения «М.видео», рассказали CNews в компании.

Первые результаты перехода на новую платформу

По итогам миграции на Liberica JDK в «М.видео-Эльдорадо» зафиксировали увеличение скорости Java-разработки на 15%. Такой ощутимый прирост в Bellsoft объясняют применением компактных контейнеров с Liberica JDK. Малый размер контейнеров способствует значительному сокращению времени, затрачиваемого их развертывание, а, следовательно, и простоя в работе разработчиков.

«В процессе разработки происходит многократное развертывание сервисов в тестовых средах. Использование компактных контейнеров (микроконтейнеров) с Liberica JDK позволило сократить время повторного развертывания (редеплоя) приложений в облачном окружении, в течение которого разработчики вынуждены простаивать», – объяснил Александр Белокрылов в разговоре с CNews. Как отметили в «М.видео-Эльдорадо», Liberica JDK предлагает самые маленькие в мире контейнеры: образы размером 100 МБ очень легко перенести в любое облако, быстро развернуть и масштабировать.

«Команда Bellsoft существенно оптимизировала сборку контейнеров в рамках развития микросервисной платформы, что актуально для "М.видео-Эльдорадо", и сделала их более компактными и устойчивыми. Вместе с использованием облачных сервисов и вычислений мы смогли сократить затраты времени разработчиков на эти операции», – рассказали CNews в «М.видео-Эльдорадо».

Использование компактных контейнеров позволяет экономить не только время, но и ценные облачные ресурсы, такие как трафик или дисковое пространство. Микроконтейнеры формируются на базе «облегченной» (Lite) версии Liberica JDK, которую Bellsoft выпускает с января 2020 г. Аналога Lite-версии JDK, как утверждает Александр Белокрылов, у Oracle нет. Еще одним преимуществом Liberica JDK глава Bellsoft считает поддержку Alpine Linux, сверхкомпактного Linux-дистрибутива с акцентом на безопасность. Именно комбинирование Lite-версии Liberica JDK и Alpine Linux позволяет получать контейнеры столь малого размера.

Что такое Liberica JDK

Liberica JDK – это среда разработки и запуска Java-приложений. Продукт создан российской компанией Bellsoft на основе проекта с открытым исходным кодом OpenJDK. Liberica JDK позиционируется разработчиком в качестве полноценной замены Oracle JDK. Liberica JDK включена в реестр российского ПО, допущена ФСБ для использования с сертифицированными криптографическими средствами и протестирована на совместимость с рядом отечественных операционных систем.

Liberica JDK поддерживает широкий выбор платформ включая как современные 64-битные Linux x86, ARM, так и устаревшие (legacy) 32-битные, Solaris SPARC, x86, PowerPC. Система также гарантировано работает на российских ОС: Astra Linux, «Альт», «Ред ОС», «Роса». Таким образом, Liberica JDK подходит для работы в гетерогенном окружении.

Первоначальный разработчик Java – компания Sun Microsystems, в 2009 г. поглощенная Oracle, в 2007 г. открыла исходный код Java под свободной лицензией GNU GPL v2 и создала проект OpenJDK, позволив другим компаниям участвовать в развитии платформы.

Начиная с версии 11, которая вышла в сентябре 2018 г., платформа Oracle JDK является платной. Последнее публичное обновление Java 11 вышло в феврале 2019 г. В данный момент и до декабря 2026 г. доступ к патчам безопасности и критическим исправлениям для Java 11 возможен только для коммерческих клиентов Oracle. Java 8 – еще одна актуальная версия платформы, вышла в марте 2014 г., а публичные обновления ее пользователи перестали получать в январе 2019 г. Bellsoft предлагает коммерческую поддержку версий Java 8 и 11 на собственной платформе Liberica JDK до 2031 и 2027 г. соответственно.

Liberica JDK, по заявлению представителей Bellsoft, включает все исправления критических уязвимостей, дефектов и оптимизации производительности. Bellsoft, наряду с Red Hat, SAP, Google и IBM, входит в пятерку компаний, вносящих наибольший вклад в разработку OpenJDK (по числу отправленных исправлений). Это дает возможность заказчикам российской компании получать исправления безопасности синхронно с Oracle Java.

Кто еще перешел на Liberica JDK

В октябре 2020 г. CNews сообщил, что фирма «1С» выбрала отечественную платформу Liberica JDK компании Bellsoft в качестве стандартного средства запуска компонентов программ системы «1С:Предприятие», написанных на языке программирования Java. Среду исполнения Java, входящую в состав пакета Liberica JDK, «1С» планировала включать в комплекты поставок своего ПО, в составе которого есть Java-компоненты. В частности, инструмент разработчика 1C:Enterprise Development Tools (EDT) для своей работы нуждается в среде исполнения Java.

В конце сентября 2020 г. оператор платежной системы «Мир», «Национальная система платежных карт» (НСПК), перешел на Liberica JDK. Разработка компании Bellsoft применяется НСПК в качестве платформы для систем процессинга, клиринга и программы лояльности. Также, по условиям соглашения, Bellsoft оказывает оператору техническую поддержку.