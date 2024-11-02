GNU General Public License

Окончательные «похороны» легендарного процессора, разработанного Intel и HP, отложены на неопределенный срок. ПО для него будет работать в Linux GCC сохранит поддержку Itanium Набор компиляторов GNU Compiler Collection (GCC) для GNU/Linux и других Unix-подобных операционных систем

Основатель GNU/Linux Ричард Столлман болен раком. Он не похож сам на себя Столлман очень болен Основатель проекта GNU/Linux и главный евангелист идеи свободного программного обеспечения Ричард Столлман (Richard Stallman) признался, что борется с раком. Он выступил на праздновании 40-летия проекта GNU

Развернута беспрецедентная травля создателя GNU/Linux и основателя движения СПО г., и буквально через два дня на принадлежащем Microsoft ресурсе GitHub адепты СПО разместили открытое письмо за его увольнение из совета Фонда и заодно со всех руководящих должностей, включая проект GNU. Авторы письма также требуют отставки всего нынешнего совета директоров Фонда. На момент публикации материала письмо собрало свыше 650 подписей разработчиков ПО с открытым кодом, и еще 115

Защитники Linux и прочего СПО устроят бесчестным производителям техники показательную порку ставляет собой объединение владельцев авторских прав на части кода ядра Linux, защищенные лицензией GPLv2. Семеро правообладателей исходников ядра официально доверили SFC право преследовать в с

В реестре отечественного ПО обнаружен запрет на Linux и другое СПО ти, они не позволяют пополнять реестр программами и ОС, распространяемыми под свободными лицензиями GPL и MPL. В настоящее время добавление ПО в реестр осуществляется по методическим рекомендац

Новая версия DLP-системы StaffCop Enterprise представлена с поддержкой агента под GNU/Linux и Windows омпании, каждый пользователь получит возможность бесплатного тестирования продукта в течение одного месяца.В новой версии программы появилась возможность получать данные с компьютеров под управлением GNU/Linux, а не только в среде Windows, где работает большинство систем подобного класса. К зарекомендовавшей себя функции наблюдения за рабочим столом добавилась возможность удалённого управле

SLAED CMS переходит к Open Source модели на базе лицензии GNU GPL3 ереходит в общественную собственность и будет абсолютно бесплатно распространяться на базе лицензии GNU GPLv3.«Столь кардинальный шаг в нашей лицензионной политике – это шаг вперёд, который поз

Бунт против Apple: Энтузиасты пишут открытую версию «быстрого и легкого» языка Apple Swift ограммирования Apple Swift, под названием Phoenix. Он будет распространяться под открытой лицензией GNU General Public License. «Phoenix — это свободная и открытая версия языка программирования

Intel впервые выпустила компьютер под открытой лицензией еколько этажей. Эти платы продаются отдельно. На сайте MinnowBoard.org можно найти всю необходимую документацию, включая чертежи компьютера и схемы. Всеми этими материалами можно пользовться в рамках открытой лицензии Creative Commons. MinnowBoard Как рассказали в MinnowBoard.org, их целью было создание шаблонного компьютера на базе архитектуры Intel, который можно было бы легко скопировать

Где лицензия GPLv3 грозит патентными проблемами? астую не знают, где в популярных открытых лицензиях - к примеру, в новейшей General Public Licence (GPLv3) - таится риск патентных коллизий. Эксперты немецкой юридической компании Osborne Clark

За нарушение GPL будут привлекать к ответственности ставляет собой объединение владельцев авторских прав на части кода ядра Linux, защищённые лицензией GPLv2. Семеро правообладателей исходников ядра официально доверили SFC право преследовать в с

GPL теряет популярность ию сообщества, а FSF, как создатель и внедритель GPL, имела в сообществе сильные позиции. Теперь же GPLv2 считается версией сторонников "открытого" программного обеспечения, а GPLv3 - версией з

Немецкий производитель маршрутизаторов оспаривает применимость GPL , разработанное Cybits, нарушает их авторские права. Программный продукт Cybits, по заявлению AVM, незаконно изменяет прошивку их устройств — в том числе, и ту её часть, которая находится под защитой GPL. AVM уже не впервые выставляет претензии по отношению к Cybits, и за делом давно следит европейское отделение Фонда свободного ПО (FSFE). Разбирательство было инициировано ещё в прошлом год

Microsoft расширяет поддержку свободных лицензий в Phone Marketplace ено, войдет ли в Phone Marketplace поддержка еще одной «копилефтной» лицензии - наиболее популярной GNU GPL. Ранее невозможность размещения в Phone Marketplace приложений, распространяемых на у

GPL-приложения не могут публиковаться в Windows Phone Marketplace рных свободных лицензий, сообщает издание The H. Данное ограничение касается, в частности, лицензий GPLv3, Affero GPL и LGPL, названия которых специально упомянуты в условиях использования серв

Вышел Debian GNU/Linux и Debian GNU/kFreeBSD 6.0 Сообщество Debian представило очередной релиз популярного дистрибутива Debian GNU/Linux 6.0 под кодовым названием Squeeze. Важной особенностью этого релиза стал одновременный выпуск операционных систем на двух свободных ядрах ОС: GNU/Linux и FreeBSD (последний вар

HTC не торопится выполнять условия GPL бликация исходных текстов обыкновенно происходит на протяжении от 90 до 120 дней. Часть пользователей видит в таких действиях тайваньского производителя мобильных телефонов нарушение условий лицензии GPL, которая предписывает предоставлять исходные тексты по запросу всем пользователям, которые являются правомочными обладателями бинарного кода. Однако GPL ничего не говорит о сроках. в

Открытое ПО: достигнута историческая победа сации в размере $138 тыс. от компании Westinghouse Digital Electronics, нарушившей условия лицензии GPL (полное название GNU General Public License). Westinghouse Digital Electronics - американ

Большинство разработчиков Android-устройств нарушают лицензию GPL кода от Google, включает также ядро ОС, которое неизменно распространяется на условиях лицензии GNU GPL. Примечательно, что большая часть нарушителей – из Китая. Из 8 фирм, выпускающих Android-

Больше половины GPL-проектов на Google Code используют лицензию GPLv3 убликованных в репозитории Google Code на условиях лицензии GPL, используют третью версию лицензии (GPLv3). Третья версия лицензии GNU General Public License (Универсальная публичная лицензия Г

Сторонники открытого ПО уличили Apple в нарушении требований GPLv2 м заявила, что в магазине приложений App Store доступен для скачивания порт GNU Go — свободной (GNU GPLv2) версии популярной игры Го, сообщает H-online.com. FSF считает, что распространение это

Компьютерный центр «Кей» переходит на СПО х компьютерных магазинов на свободное программное обеспечение полностью в виртуальной среде на базе решения VMware. В качестве поставщика решений и технической поддержки был выбран «ГНУ/Линуксцентр». GNU/Linux теперь используется в четырех магазинах в Санкт-Петербурге. В дальнейшем при открытии новых магазинов планируется также использовать GNU/Linux, говорится в сообщении «ГНУ/Линук

В Google Books добавят книги под открытой лицензией Компания Google объявила о том, что теперь авторы и издатели книг, которые распространяют свои произведения под открытой лицензией Creative Commons, могут добавлять их в сервис Google Books. По словам представителей Google, пользователи получат возможность свободно искать и скачивать все книги под лиценз

Microsoft выпустила 20 тыс. строк кода под лицензией GPL 20 тыс. строк открытого кода для использования в Linux-системах. Код был опубликован под лицензией GPLv2, которой обычно пользуется сообщество разработчиков открытого программного обеспечения.

GPL 3 перешагнула 5% барьер По данным Black Duck software, третья версия GNU General Public License постепенно набирает поддержку в рядах сторонников СПО: доля проект

Вышла бета-версия Adobe AIR 1.1 для GNU/Linux Корпорация Adobe представила бета-версию AIR 1.1 (Adobe Integrated Runtime) для GNU/Linux. По заявлению разработчиков, в настоящий момент поддерживается весь основной функционал, доступный на Windows и Mac OS X платформах, за исключением поддержки DRM. Напомним, что AIR по

Нарушениям Linux-лицензий положен конец Поводом для написания руководства (A Practical Guide to GPL Compliance) послужило увеличивающееся число выявленных нарушений условий General Public L

Нарушителей лицензии Linux постигла кара Менее чем два месяца продлилось очередное судебное разбирательство о нарушении лицензии GNU GPL v2 — разработчики BusyBox и корпорация Super Micro Computer объявили о достижении мир

BusyBox засудит Extreme Networks за нарушение GPL edom Law Center) анонсировал начало очередного разбирательства по поводу нарушения условий лицензии GPL. Как и в ряде других случаев, разбирательство инициировано от имени разработчиков набора

Dell расширила поддержку GNU/Linux Компания Dell расширила поддержку GNU/Linux на своих ПК и ноутбуках. GNU/Linux-линейка техники Dell будет продаваться покупателям из Северной и Латинской Америки, а также некоторых стран Европы вместе с вышедшей в апреле

GPL v3: год спустя 29 июня исполнился год с момента выпуска третьей версии GNU General Public License. Вскрывшая ряд противоречий внутри FOSS-сообщества и вызывающая по

Samba 3.2.0 перешла на GPL v3 лее важных изменений, реализованных в версии 3.2.0, можно отметить: анонсированный ранее переход на GPL v3, реализацию взаимодействия с последними версиями Windows, полную поддержку IP v6, вклю

SFLC снова преследует нарушителей GPL т для встраиваемых систем BusyBox. SFLC сообщает, что обе компании распространяют продукты с использованием BusyBox без предоставления пользователям исходного кода ПО, что является нарушением условий GNU General Public License v2. На уведомление о нарушении условий лицензии обе компании не прореагировали. Напомним, что ранее разработчики BusyBox при помощи SFLC уже достигли устранения наруш

Pentaho BI Platform 2.0 будет распространяться по условиям GNU GPL зработчик открытых систем бизнес-анализа, выпустит свою платформу Pentaho BI Platform под лицензией GPL v2. Как отмечается, поводом для выбора GPL v2 послужила её значительная распростра

Mandriva поставит GNU/Linux для 1,5 млн. французских преподавателей Французское правительство и разработчик GNU/Linux-дистрибутива Mandriva подписали соглашение о предоставлении 60% скидки на приобретение коммерческих версий продуктов для 1,5 млн. преподавателей и персонала 250 французских высших шко

Skype заставили соблюдать лицензию свободного ПО Очередное признание юридической надёжности получила лицензия GNU GPL в Германии. Skype прекратила попытки оспорить GPL в суде Мюнхена после состоявшегося

Picasa для GNU/Linux: версия 2.7 Вышла новая версия программы для работы с цифровыми фотографиями от Google - Picasa 2.7 для платформы GNU/Linux. В новой версии появилась поддержка работы с веб-альбомами Picasa и возможность сохранения изменений в фото на диск, что позволяет производить «откат» изменений вплоть до оригинальног

Анонсированы Helix и RealPlayer 11 для GNU/Linux Анонсирован выход медиаплеера Helix Player 11, распространяющегося под лицензией GPL, а также RPSL и RCSL. Новая версия поддерживает плей-листы, вывод звука через ALSA, объемный звук, режим PerfectPlay. Одновременно вышел RealPlayer 11, построенный на базе Helix Player с до

Кто и зачем разрабатывает Linux сложная система, включающая тысячи различных пакетов, от самых распространённых, таких, как утилиты GNU, X.org, графические среды GNOME и KDE, до специфичных для какого-то одного из дистрибутив