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GNU General Public License GNU GPL Открытое Лицензионное Соглашение

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


02.11.2024 Окончательные «похороны» легендарного процессора, разработанного Intel и HP, отложены на неопределенный срок. ПО для него будет работать в Linux

GCC сохранит поддержку Itanium Набор компиляторов GNU Compiler Collection (GCC) для GNU/Linux и других Unix-подобных операционных систем
02.10.2023 Основатель GNU/Linux Ричард Столлман болен раком. Он не похож сам на себя

Столлман очень болен Основатель проекта GNU/Linux и главный евангелист идеи свободного программного обеспечения Ричард Столлман (Richard Stallman) признался, что борется с раком. Он выступил на праздновании 40-летия проекта GNU

24.03.2021 Развернута беспрецедентная травля создателя GNU/Linux и основателя движения СПО

г., и буквально через два дня на принадлежащем Microsoft ресурсе GitHub адепты СПО разместили открытое письмо за его увольнение из совета Фонда и заодно со всех руководящих должностей, включая проект GNU. Авторы письма также требуют отставки всего нынешнего совета директоров Фонда. На момент публикации материала письмо собрало свыше 650 подписей разработчиков ПО с открытым кодом, и еще 115

02.10.2020 Защитники Linux и прочего СПО устроят бесчестным производителям техники показательную порку

ставляет собой объединение владельцев авторских прав на части кода ядра Linux, защищенные лицензией GPLv2. Семеро правообладателей исходников ядра официально доверили SFC право преследовать в с
26.05.2020 В реестре отечественного ПО обнаружен запрет на Linux и другое СПО

ти, они не позволяют пополнять реестр программами и ОС, распространяемыми под свободными лицензиями GPL и MPL. В настоящее время добавление ПО в реестр осуществляется по методическим рекомендац
26.04.2017 Новая версия DLP-системы StaffCop Enterprise представлена с поддержкой агента под GNU/Linux и Windows

омпании, каждый пользователь получит возможность бесплатного тестирования продукта в течение одного месяца.В новой версии программы появилась возможность получать данные с компьютеров под управлением GNU/Linux, а не только в среде Windows, где работает большинство систем подобного класса. К зарекомендовавшей себя функции наблюдения за рабочим столом добавилась возможность удалённого управле
10.01.2017 SLAED CMS переходит к Open Source модели на базе лицензии GNU GPL3

ереходит в общественную собственность и будет абсолютно бесплатно распространяться на базе лицензии GNU GPLv3.«Столь кардинальный шаг в нашей лицензионной политике – это шаг вперёд, который поз
23.10.2014 Бунт против Apple: Энтузиасты пишут открытую версию «быстрого и легкого» языка Apple Swift

ограммирования Apple Swift, под названием Phoenix. Он будет распространяться под открытой лицензией GNU General Public License. «Phoenix — это свободная и открытая версия языка программирования
07.08.2013 Intel впервые выпустила компьютер под открытой лицензией

еколько этажей. Эти платы продаются отдельно. На сайте MinnowBoard.org можно найти всю необходимую документацию, включая чертежи компьютера и схемы. Всеми этими материалами можно пользовться в рамках открытой лицензии Creative Commons. MinnowBoard Как рассказали в MinnowBoard.org, их целью было создание шаблонного компьютера на базе архитектуры Intel, который можно было бы легко скопировать
14.02.2013 Где лицензия GPLv3 грозит патентными проблемами?

астую не знают, где в популярных открытых лицензиях - к примеру, в новейшей General Public Licence (GPLv3) - таится риск патентных коллизий. Эксперты немецкой юридической компании Osborne Clark
04.06.2012 За нарушение GPL будут привлекать к ответственности

ставляет собой объединение владельцев авторских прав на части кода ядра Linux, защищённые лицензией GPLv2. Семеро правообладателей исходников ядра официально доверили SFC право преследовать в с
19.12.2011 GPL теряет популярность

ию сообщества, а FSF, как создатель и внедритель GPL, имела в сообществе сильные позиции. Теперь же GPLv2 считается версией сторонников "открытого" программного обеспечения, а GPLv3 - версией з
21.06.2011 Немецкий производитель маршрутизаторов оспаривает применимость GPL

, разработанное Cybits, нарушает их авторские права. Программный продукт Cybits, по заявлению AVM, незаконно изменяет прошивку их устройств — в том числе, и ту её часть, которая находится под защитой GPL. AVM уже не впервые выставляет претензии по отношению к Cybits, и за делом давно следит европейское отделение Фонда свободного ПО (FSFE). Разбирательство было инициировано ещё в прошлом год
11.03.2011 Microsoft расширяет поддержку свободных лицензий в Phone Marketplace

ено, войдет ли в Phone Marketplace поддержка еще одной «копилефтной» лицензии - наиболее популярной GNU GPL. Ранее невозможность размещения в Phone Marketplace приложений, распространяемых на у
22.02.2011 GPL-приложения не могут публиковаться в Windows Phone Marketplace

рных свободных лицензий, сообщает издание The H. Данное ограничение касается, в частности, лицензий GPLv3, Affero GPL и LGPL, названия которых специально упомянуты в условиях использования серв
07.02.2011 Вышел Debian GNU/Linux и Debian GNU/kFreeBSD 6.0

Сообщество Debian представило очередной релиз популярного дистрибутива Debian GNU/Linux 6.0 под кодовым названием Squeeze. Важной особенностью этого релиза стал одновременный выпуск операционных систем на двух свободных ядрах ОС: GNU/Linux и FreeBSD (последний вар
12.10.2010 HTC не торопится выполнять условия GPL

бликация исходных текстов обыкновенно происходит на протяжении от 90 до 120 дней. Часть пользователей видит в таких действиях тайваньского производителя мобильных телефонов нарушение условий лицензии GPL, которая предписывает предоставлять исходные тексты по запросу всем пользователям, которые являются правомочными обладателями бинарного кода. Однако GPL ничего не говорит о сроках. в
05.08.2010 Открытое ПО: достигнута историческая победа

сации в размере $138 тыс. от компании Westinghouse Digital Electronics, нарушившей условия лицензии GPL (полное название GNU General Public License). Westinghouse Digital Electronics - американ
02.08.2010 Большинство разработчиков Android-устройств нарушают лицензию GPL

кода от Google, включает также ядро ОС, которое неизменно распространяется на условиях лицензии GNU GPL. Примечательно, что большая часть нарушителей – из Китая. Из 8 фирм, выпускающих Android-
26.07.2010 Больше половины GPL-проектов на Google Code используют лицензию GPLv3

убликованных в репозитории Google Code на условиях лицензии GPL, используют третью версию лицензии (GPLv3). Третья версия лицензии GNU General Public License (Универсальная публичная лицензия Г
28.05.2010 Сторонники открытого ПО уличили Apple в нарушении требований GPLv2

м заявила, что в магазине приложений App Store доступен для скачивания порт GNU Go — свободной (GNU GPLv2) версии популярной игры Го, сообщает H-online.com. FSF считает, что распространение это
26.05.2010 Компьютерный центр «Кей» переходит на СПО

х компьютерных магазинов на свободное программное обеспечение полностью в виртуальной среде на базе решения VMware. В качестве поставщика решений и технической поддержки был выбран «ГНУ/Линуксцентр». GNU/Linux теперь используется в четырех магазинах в Санкт-Петербурге. В дальнейшем при открытии новых магазинов планируется также использовать GNU/Linux, говорится в сообщении «ГНУ/Линук
14.08.2009 В Google Books добавят книги под открытой лицензией

Компания Google объявила о том, что теперь авторы и издатели книг, которые распространяют свои произведения под открытой лицензией Creative Commons, могут добавлять их в сервис Google Books. По словам представителей Google, пользователи получат возможность свободно искать и скачивать все книги под лиценз
21.07.2009 Microsoft выпустила 20 тыс. строк кода под лицензией GPL

20 тыс. строк открытого кода для использования в Linux-системах. Код был опубликован под лицензией GPLv2, которой обычно пользуется сообщество разработчиков открытого программного обеспечения.
03.07.2009 GPL 3 перешагнула 5% барьер

По данным Black Duck software, третья версия GNU General Public License постепенно набирает поддержку в рядах сторонников СПО: доля проект
17.09.2008 Вышла бета-версия Adobe AIR 1.1 для GNU/Linux

Корпорация Adobe представила бета-версию AIR 1.1 (Adobe Integrated Runtime) для GNU/Linux. По заявлению разработчиков, в настоящий момент поддерживается весь основной функционал, доступный на Windows и Mac OS X платформах, за исключением поддержки DRM. Напомним, что AIR по
25.08.2008 Нарушениям Linux-лицензий положен конец

Поводом для написания руководства (A Practical Guide to GPL Compliance) послужило увеличивающееся число выявленных нарушений условий General Public L
31.07.2008 Нарушителей лицензии Linux постигла кара

Менее чем два месяца продлилось очередное судебное разбирательство о нарушении лицензии GNU GPL v2 — разработчики BusyBox и корпорация Super Micro Computer объявили о достижении мир
23.07.2008 BusyBox засудит Extreme Networks за нарушение GPL

edom Law Center) анонсировал начало очередного разбирательства по поводу нарушения условий лицензии GPL. Как и в ряде других случаев, разбирательство инициировано от имени разработчиков набора

21.07.2008 Dell расширила поддержку GNU/Linux

Компания Dell расширила поддержку GNU/Linux на своих ПК и ноутбуках. GNU/Linux-линейка техники Dell будет продаваться покупателям из Северной и Латинской Америки, а также некоторых стран Европы вместе с вышедшей в апреле
03.07.2008 GPL v3: год спустя

29 июня исполнился год с момента выпуска третьей версии GNU General Public License. Вскрывшая ряд противоречий внутри FOSS-сообщества и вызывающая по
02.07.2008 Samba 3.2.0 перешла на GPL v3

лее важных изменений, реализованных в версии 3.2.0, можно отметить: анонсированный ранее переход на GPL v3, реализацию взаимодействия с последними версиями Windows, полную поддержку IP v6, вклю
16.06.2008 SFLC снова преследует нарушителей GPL

т для встраиваемых систем BusyBox. SFLC сообщает, что обе компании распространяют продукты с использованием BusyBox без предоставления пользователям исходного кода ПО, что является нарушением условий GNU General Public License v2. На уведомление о нарушении условий лицензии обе компании не прореагировали. Напомним, что ранее разработчики BusyBox при помощи SFLC уже достигли устранения наруш
09.06.2008 Pentaho BI Platform 2.0 будет распространяться по условиям GNU GPL

зработчик открытых систем бизнес-анализа, выпустит свою платформу Pentaho BI Platform под лицензией GPL v2. Как отмечается, поводом для выбора GPL v2 послужила её значительная распростра
02.06.2008 Mandriva поставит GNU/Linux для 1,5 млн. французских преподавателей

Французское правительство и разработчик GNU/Linux-дистрибутива Mandriva подписали соглашение о предоставлении 60% скидки на приобретение коммерческих версий продуктов для 1,5 млн. преподавателей и персонала 250 французских высших шко
13.05.2008 Skype заставили соблюдать лицензию свободного ПО

Очередное признание юридической надёжности получила лицензия GNU GPL в Германии. Skype прекратила попытки оспорить GPL в суде Мюнхена после состоявшегося

28.04.2008 Picasa для GNU/Linux: версия 2.7

Вышла новая версия программы для работы с цифровыми фотографиями от Google - Picasa 2.7 для платформы GNU/Linux. В новой версии появилась поддержка работы с веб-альбомами Picasa и возможность сохранения изменений в фото на диск, что позволяет производить «откат» изменений вплоть до оригинальног
18.04.2008 Анонсированы Helix и RealPlayer 11 для GNU/Linux

Анонсирован выход медиаплеера Helix Player 11, распространяющегося под лицензией GPL, а также RPSL и RCSL. Новая версия поддерживает плей-листы, вывод звука через ALSA, объемный звук, режим PerfectPlay. Одновременно вышел RealPlayer 11, построенный на базе Helix Player с до
07.04.2008 Кто и зачем разрабатывает Linux

сложная система, включающая тысячи различных пакетов, от самых распространённых, таких, как утилиты GNU, X.org, графические среды GNOME и KDE, до специфичных для какого-то одного из дистрибутив
01.04.2008 Все вирусы будут лицензировать как свободное ПО

 свободное ПО к вирусам витала в воздухе. Нужен был только толчок. Им стало принятие третьей версии GNU GPL, а также европейское «турне» Ричарда Столлмана. В ходе публичной лекции в МФТИ к Стол

Публикаций - 681, упоминаний - 983

GNU General Public License и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 182
Red Hat 1378 89
Google LLC 12688 88
IBM - International Business Machines Corp 9699 83
Microsoft Corporation - GitHub 1075 62
Oracle Corporation 7074 58
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 55
Intel Corporation 12811 50
OpenText - Micro Focus - Novell 880 50
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 43
Apple Inc 13154 37
Yandex - Яндекс 9216 29
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 26
HP Inc. 5883 26
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 23
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 22
Meta Platforms - Facebook 4621 21
Samsung Electronics 11064 20
AMD - Advanced Micro Devices 4641 20
Sony 6739 19
Dell EMC 5180 18
HP - Hewlett-Packard 3662 17
SFLC - Software Freedom Law Center - Юридический центр свободы 20 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 16
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 15
Cisco Systems 5372 15
Amazon Inc - Amazon.com 3277 15
9594 14
Broadcom - VMware 2610 13
Canonical 221 13
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 170 12
SAP SE 5601 12
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 10
Nvidia Corp 4002 10
Ред Софт - Red Soft 1236 10
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 9
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 9
Новые облачные технологии (НОТ) 485 9
VK - Mail.ru Group 3602 9
Philips 2099 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
Runa Capital 158 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
НСПК - Национальная система платежных карт 948 6
Microsoft - LinkedIn 699 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 5
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 4
MSD Capital 14 4
Почта России ПАО 2370 4
Газпром ПАО 1493 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Royal Dutch Shell - Шелл 233 4
NEA - New Enterprise Associates 23 3
BV Capital - Eventure Capitale 10 3
Резонанс НПП 407 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
McDonald’s - Макдоналдс 220 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
EQT - Шведский инвестиционный фонд 17 2
Deutsche Lufthansa AG 121 2
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 2
Index Ventures 50 2
e.ventures 11 2
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 2
Shearman & Sterling 13 2
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 2
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 12 2
DBS Group Holdings - DBS Bank - The Development Bank of Singapore - Банк развития Сингапура 4 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 52
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 25
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 17
Судебная власть - Judicial power 2500 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 7
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 4
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 3
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 52
Apache Software Foundation - ASF 231 29
OSI - Open Source Initiative 80 20
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 14
Linux Foundation - Free Standards Group 206 11
OIN - Open Invention Network 24 11
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 10
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 7
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
OpenJDK Community 11 4
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
Russian Open Source Foundation 8 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
Eclipse Foundation 26 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Symbian Foundation 38 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 399
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 296
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 171
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 113
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 81
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 74
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 69
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 66
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 61
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 61
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 60
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 55
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 54
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 113 48
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SIT - Schaffhausen Institute of Technology 2 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 36
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
РусКрипто 26 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
CNews AWARDS - награда 571 3
TechTrain 2 2
Google Summer of Code 10 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
LinuxWorld 52 2
CNews FORUM Кейсы 313 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
CeBIT 614 1
Microsoft Build - конференция 39 1
CNews Баттл 69 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 1
Microsoft Ignite 44 1
Burning Man - фестиваль 7 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
Free Software Awards 3 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
MIPS Open Developer Days 1 1
HTML5 Camp 3 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
Google Lunar X Prize - GLXP 16 1
Abilympics - Абилимпикс 7 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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