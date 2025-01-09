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Microsoft Ignite



09.01.2025 Microsoft выставит на улицу тысячи сотрудников, которые недостаточно напрягаются 1
20.03.2024 «СберТех» и Comindware стали технологическими партнерами 1
10.10.2023 Тотальное увольнение программистов откладывается. Пишущий код сервис GitHub Copilot приносит Microsoft многомиллионные убытки 1
19.06.2023 Разработчик одной из главных российских ОС создал СУБД на замену Oracle. Не PostgreSQL 1
11.02.2022 Sitronics Group выпустила тестовую партию серверов на процессоре «Эльбрус-8СВ» и запустила разработку на «Эльбрусе-16С» 1
13.12.2021 Как в «умном городе» экономят время автолюбителей и авиапассажиров 1
03.03.2021 Microsoft бесплатно раздает ПО для автоматизации унылой работы без навыков программирования 1
03.02.2021 Microsoft открыла облачный квантовый сервис для всех желающих. Но своего квантового компьютера у нее нет 1
10.12.2020 Microsoft представила новые инструменты для интеллектуальной бизнес-аналитики 1
23.09.2020 Microsoft представила новые технологии и сервисы 1
07.11.2019 Veeam представила решения резервного копирования для облачных платформ Microsoft 2
05.11.2019 Microsoft представила мобильное приложение Office, Azure Arc и другие продукты и сервисы 1
27.09.2018 Adobe, Microsoft и SAP объявили о старте совместной инициативы Open Data Initiative 1
28.09.2017 Microsoft представила «бесконечный» Office 2019 1
27.06.2017 NetApp расширяет сотрудничество с Microsoft в сфере гибридных облачных услуг 1
05.04.2017 GridGain получил сертификаты совместимости своих платформ с Hortonworks и Tableau 1
14.03.2017 GridGain Professional Edition 1.9 обзавелся поддержкой системы управления контейнерами Kubernetes 1
22.02.2017 Windows 10 к концу 2017 г. перейдет на новый дизайн 1
26.12.2016 Misys применяет платформу GridGain Enterprise Edition для обработки данных в реальном времени 1
19.12.2016 В GridGain Professional Edition 1.8 появилась поддержка хранилищ In-Memory SQL Grid 1
17.10.2016 Платформа GridGain появилась в Amazon Web Services Marketplace 1
13.10.2016 Dell EMC расширит поддержку продуктов Microsoft 1
10.10.2016 Анонсирована новая версия 5nine Cloud Security с поддержкой Windows Server 2016 1
28.09.2016 5nine Software представила решение для управления виртуализацией Windows Server 2016 и Nano Server 1
27.09.2016 Adobe и Microsoft вместе помогут компаниям реализовать цифровую трансформацию бизнеса 1
27.09.2016 Microsoft готовит к релизу «самый безопасный браузер в мире» 2
16.09.2016 GridGain Systems выпустила решения In-Memory Computing на базе Microsoft Azure 1
12.05.2015 Windows 10 станет последней версией ОС Microsoft 1
23.09.2014 FIFA 15 выходит на всех платформах 1
22.05.2013 EA SPORTS анонсирует технологию IGNITE 1
28.07.2011 HTC Ignite станет новым смартфоном на базе Windows Phone 7 1
01.07.2011 Что станет российским мегапроектом: реактор ПИК, сверхмощный лазер или суперколлайдер? 1
24.03.2003 BT совершенствует сервисы предоставления ПО через веб 1
16.08.2002 Ericsson поставит DSL-оборудование для ирландской сети Esat BT 1
14.12.2001 BT Ignite подключила к своей сети три восточноевропейских страны 1
12.11.2001 ВТ теряет деньги и топ-менеджеров 1
17.09.2001 BT Openworld ищет нового исполнительного директора 1
14.09.2000 BT инвестирует $1,76 млрд. в создание "интернет-отелей" 1
29.06.2000 BT Ignite сообщила о планах инвестиций свыше $6 млрд. в развитие серверных приложений 1
22.06.2000 Билеты на хороший бейсбольный матч можно сдать через интернет 1

Публикаций - 42, упоминаний - 44

Microsoft Ignite и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 21
GridGain Systems - Гридгаин Рус 28 7
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 6
GitHub 814 4
Adobe Systems 1549 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Google LLC 11775 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
AT&T Inc 1679 2
5nine Software 11 2
EA Sports 67 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
OpenAI 217 2
Veeam Software 318 1
SAP SE 5277 1
Analog Devices - ADI 90 1
Microsoft Media and Edge 3 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Dell EMC 5027 1
X Corp - Twitter 2845 1
NetApp - Network Appliance 636 1
Honeywell 282 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 1
Blink 39 1
Deutsche Telekom 911 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 337 1
IonQ 6 1
CGI Group 10 1
Huawei 3933 1
Samsung Electronics 10254 1
LG Electronics 3614 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Kyocera 241 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
Vertu 117 1
STC 92 1
Thales Group 124 1
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 360 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
Warner Bros. International Television Distribution 277 1
Coca-Cola Company 254 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 38 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 86 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 50 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 131 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 2
Open Data Initiative 1 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 17 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 22 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 6
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 5
СУБД - NoSQL - not only SQL 141 5
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 287 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1526 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 4
СУБД Реляционная - РСУБД - RDBMS - Relational Database Management System 94 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 3
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 59 3
Microsoft Azure 1408 12
Microsoft Office 365 940 9
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 9
Apache Ignite 12 8
Microsoft Windows 15656 8
Microsoft Office 3734 6
Apache Hadoop 427 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 5
Microsoft Windows 10 1758 4
Microsoft Outlook 1390 4
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 758 4
Microsoft Dynamics 365 132 4
GridGain Professional Edition 5 4
GridGain In-memory Computing Platform - GridGain In-Memory Data Fabric - GridGain In-Memory SQL Grid 7 4
Apache Spark - Apache Spark Streaming 82 3
Google Android 13994 3
Apple iOS 7809 3
Microsoft Edge - браузер 1995 3
Microsoft Teams - MS Teams 547 3
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow 26 3
Microsoft Exchange 1714 3
Oracle Java - язык программирования 3075 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 2
Microsoft Windows Azure Marketplace 52 2
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 55 2
Microsoft Azure Synapse Analytics 7 2
Microsoft Project Cortex 2 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 2
Linux OS 9936 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 2
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 2
Microsoft Windows Server 2016 52 2
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 66 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1824 2
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  355 2
GridGain Enterprise Edition 3 2
C/C++ - Язык программирования 755 2
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 211 2
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 78 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 199 2
Narayen Shantanu - Нарайен Шантану 18 2
Тимашев Ратмир 69 1
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 47 1
Brockway Tad - Броквей Тед 6 1
Lye Anthony - Лай Энтони 12 1
Малков Константин 3 1
Mehdi Yusuf - Мехди Юсуф 15 1
Зиборов Сергей 2 1
Уханов Максим 2 1
Пожидаев Николай 85 1
Трушкин Константин 58 1
Катков Алексей 42 1
Spataro Jared - Спатаро Джаред 7 1
Путин Владимир 3171 1
Hampton Philip - Хэмптон Филип 2 1
Bonfield Peter - Бонфилд Питер 7 1
Бражников Юрий 7 1
Wilson Andrew - Уилсон Эндрю 9 1
Тятюшев Максим 97 1
Green Andy - Грин Энди 5 1
Цыпляев Максим 43 1
Максимчук Анна 3 1
Venkatraman Archana - Венкатраман Арчана 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 9
Европа 21767 8
Россия - РФ - Российская федерация 144197 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 5
Германия - Федеративная Республика 12682 4
Ирландия - Республика 1010 3
США - Флорида 765 2
США - Флорида - Орландо 127 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Япония 13282 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Швеция - Королевство 3619 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Испания - Королевство 3706 2
Нидерланды 3517 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Европа Западная 1481 1
США - Иллинойс - Чикаго 432 1
США - Джорджия - Атланта 257 1
Дания - Королевство 1296 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Европа Восточная 3075 1
Бельгия - Королевство 1040 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Венгрия 812 1
Венгрия - Будапешт 113 1
Австрия - Вена 253 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Чехия - Прага 197 1
Словакия - Словацкая Республика 471 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Словакия - Братислава 37 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 3
Английский язык 6634 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
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Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 1
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Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 286 1
Спорт - Футбол 646 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 2
PCWorld - PC World 45 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
FT - Financial Times 1219 1
Digital Trends - Издание 32 1
Upside Today 59 1
Independent 111 1
WCCFTech - Издание 63 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 240 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 161 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 151 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 125 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 28 1
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 34 1
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 25 1
НИЦ Курчатовский институт - ПИЯФ - Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова 18 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 259 1
Vandy - Vanderbilt University - Вандербильтский университет - Университет Вандербильта 26 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
Oracle OpenWorld 65 1
Microsoft Build - конференция 37 1
Чемпионат Италии по футболу 12 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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