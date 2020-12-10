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Microsoft представила новые инструменты для интеллектуальной бизнес-аналитики

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Microsoft объявила о широкой доступности последней версии Azure Synapse Analytics – сервиса, объединяющего хранилища данных и аналитику больших данных, анонсированного в рамках конференции Ignite 2019. Он позволит бизнесу существенно сократить время, необходимое для получения инсайтов из данных. Кроме того, Microsoft представила новое решение для управления данными Azure Purview. Оно предоставит возможность получить всестороннее представление о том, как обрабатываются и перемещаются данные организации.

Azure Purview – это следующее поколение решений для каталогизации данных, которое поможет бизнесу соблюдать требования по обработке данных и внедрять средства контроля безопасности. Сервис включает в себя три основные функции.

Поиск, классификация и преобразование данных. Azure Purview с помощью искусственного интеллекта автоматически обнаруживает данные организации в локальных хранилищах или в облаке и позволяет их классифицировать, распознавая персональные и конфиденциальные данные.

Каталогизация данных. Azure Purview дает возможность легко производить поиск по имеющимся проверенным данным. Визуальные графики позволяют быстро убедиться, получены ли интересующие их данные из доверенного источника.

Управление данными. Azure Purview обеспечивает комплексный обзор ландшафта данных компании, позволяя специалистам эффективно управлять их использованием. Это помогает получить представление о распределении данных по средам, а также о том, как они перемещаются, и где хранится конфиденциальная информация.

С момента презентации Azure Synapse Analytics, по данным Microsoft, количество клиентов, работающих с петабайтными нагрузками, выросло в пять раз. Azure Synapse Analytics активно применяется в организациях, которые обрабатывают большие объемы данных в рамках своей ежедневной деятельности. Например, FedEx, одна из крупнейших логистических компаний в мире, создала собственную аналитическую платформу FedEx Surround на основе сервисов Azure, включая Azure Synapse Analytics. С ее помощью компания цифровизирует цепочки поставок и предоставляет возможности по отслеживанию посылок в реальном времени, тем самым обеспечивая эффективный и качественный сервис для своих клиентов.

Сочетание Azure Synapse Analytics и Azure Purview предоставит организациям комплексные возможности для построения эффективной системы аналитики и прогнозирования.



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