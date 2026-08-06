Microsoft Corporation

Индустрия ПК требует у Microsoft сделать Windows легче и быстрее: «Иначе мы не выживем» Эффект Apple Корпорация Microsoft под давлением Apple и ее бюджетного ноутбука MacBook Neo может оперативно пересмотр

Эксперты R-Vision назвали наиболее опасные уязвимости июля для корпоративной инфраструктуры 6 г. специалисты по кибербезопасности зафиксировали несколько критических уязвимостей в популярных корпоративных продуктах. Наибольшую угрозу представляют ошибки в подсистеме виртуализации Linux KVM, Microsoft SharePoint Server и Adobe ColdFusion. Некоторые из них уже используются злоумышленниками в реальных атаках, другие пока не получили подтвержденной эксплуатации, однако обладают высоки

Авторитетный разработчик Microsoft: «Макбуки» отстой, перепишу им софт, чтобы было как в Windows Частичка Windows в компьютере Apple Бывший софтверный инженер Microsoft Дэйв Пламмер (Dave Plummer) решил улучшить, по его мнению, операционную систему Apple macOS и привнести в нее полезную, как он считает, функцию Windows. Tom’s Hardware пишет, что Плам

Microsoft без спроса ставит на ПК приложение, которое сканирует все фото в поисках лиц. Оно маскируется под фоторедактор Самоуправство Microsoft Пользователи Windows 11 столкнулись с тем, что ОС незаметно и без предупреждения ус

Microsoft убивает самый простой способ пиратской активации Windows. Его массово используют в России Мир не будет прежним Корпорация Microsoft придумала, как уничтожить пиратские копии Windows как явление. Как пишет портал Tec

Случилось чудо. Microsoft встала на защиту пользователей от мерзкой рекламы в Windows и приказала ее удалить Под защитой Microsoft Корпорация Microsoft отреагировала на жалобы пользователей, недовольные рекл

Ирландия отменила миллиардную сделку с Microsoft, чтобы не зависеть от США Сделка на миллиард отменена Правительство Ирландии отменило потенциальную сделку по приобретению продуктов и услуг от Microsoft, пишет Register. Причиной стала парламентская дискуссия о чрезмерной зависимости страны от американских технологических компаний. Министр государственных расходов, инфраструктуры, реф

Разработчик портала «Инкоманд» нашел способ защитить бизнес от ИТ-шока при замене Microsoft SharePoint Российский ИТ-разработчик «Емдев» представил в своем продукте «Корпоративный портал Инкоманд» технологию двухсторонней синхронизации данных с платформой Microsoft SharePoint. Новое решение позволяет компаниям поэтапно переходить на отечественный технологический стек без остановки операционной деятельности и риска потери данных. Об этом CNews со

Стройплощадку дата-центра Microsoft закидали «бомбочками» с кислотой, чтобы ускорить коррозию арматуры Атака на строящийся дата-центр Microsoft В Амстердаме (Нидерланды) группа климатических активистов в знак протеста атаковала резиновыми метательными снарядами площадку строящегося дата-центра, который, предположительно, прин

Airbus бежит от Google и Microsoft в европейское суверенное облако nald Trump) в Белый дом. Особые опасения вызывает американский закон Cloud Act, который позволяет властям США запрашивать данные, хранящиеся в зарубежных ЦОДах американских корпораций. В июле 2024 г. Microsoft признала во французском суде, что не может гарантировать суверенитет данных в соответствии с этим законодательством. В настоящее время Airbus использует облачную инфраструктуру сразу

Данные пользователя за 25 лет пропали из облака Microsoft. Восстановление невозможно из-за правил «внутренней кухни» корпорации Microsoft, верни файлы Корпорация Microsoft оставила пользователя своего облачного хранилища без файлов, фотографий и документо

Microsoft вопреки обещаниям тайком выпускает новые «фишки» для Windows 10. Обычным пользователям они не нужны, но гики будут в восторге. Россияне в пролете Не такая уж и старая Windows Корпорация Microsoft вопреки собственным заявлениям продолжает выпускать функциональные обновления для W

Атакована недоисправленная уязвимость в Windows Социальная инженерия или... Корпорация Microsoft объявила, что уязвимость в Shell-оболочке в ОС Windows подвергается активной эксплу

Хакеры научились заходить в корпоративные аккаунты Microsoft без логина и пароля Новые методы взлома Новая фишинговая кампания, злоупотребляющая механизмом авторизации Microsoft Device Authorization Grant (Device Code Flow), позволяет хакерам получать доступ к корпоративным учетным записям без кражи логинов и паролей, об этом CNews сообщили представители «Лаб

В Microsoft новая волна увольнений. Накроет тысячи человек, увернуться не получится Зачем нам столько людей Руководство корпорации Microsoft затеяло массовые сокращения. Как пишет агентство Bloomberg, в ближайшие месяцы без

«Лаборатория Касперского» предупредила о фишинговой кампании, злоупотребляющей механизмом авторизации Microsoft Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили фишинговую кампанию, в которой злоумышленники используют механизм авторизации Microsoft — Device Authorization Grant (Device Code Flow). Атака наблюдалась с начала апреля по середину мая 2026 г. и была стилизована под уведомления от юридической фирмы. Ее цель — получение

Госкорпорация, отвечающая за воздушное движение в России, мощно избавилась от софта Microsoft и перешла на российский Linux ответили, что это в первую очередь Windows. Windows – операционная система американской корпорации Microsoft, самая популярная настольная ОС в России (80,73%, StatCounter, июнь 2026 г.) и мире

У Windows снесло «крышу». Из-за досадного глюка система пожирает все свободное место на диске. Виновата Microsoft круг системного файла CapabilityAccessManager.db-wal, объем которого увеличивается до тех пор, пока на системном разделе остается незанятое пространство. Этот файл расположен по адресу C:\ProgramData\Microsoft\Windows\CapabilityAccessManager. Это штатный компонент ОС, отвечающий за доступ установленных программ к камере, микрофону и геолокации. Этот компонент ведет логи всех запросов доступ

Microsoft создала новую Windows. Она работает в браузере и полностью зависит от нейросетей Совершенно новая Windows В Сеть утекла информация о новой операционной системе Microsoft под кодовым названием Project Aion. Как пишут профильные порталы Windows Central и Neowin, внешне система очень похожа на Windows – тот же дизайн интерфейса, те же окна и пр. Но внутр

Разработчик российского аналога Microsoft Office достиг убытка в 9 миллиардов с для дома». ИТ-компания в полном объеме выполняет все обязательства перед заказчиками, включая крупных клиентов и партнеров», — заявил представитель НОТ. «МойОфис» ИТ-разработчик российского аналога Microsoft Office зафиксировал убыток почти на 9 млрд руб. По итогам 2025 г. доля «МойОфис» на рынке офисного ПО в денежном выражении сократилась с 5% до 3%, рассказал РБК директор по консалтинг

Раньше было лучше? Microsoft продлила поддержку Windows 10 на целый год – никто не хочет переходить на Windows 11 Windows 10 продлили «жизнь» Софтверный гигант Microsoft без предупреждения продлил выпуск обновлений для Windows 10 на целый год, пишет про

«К2Тех» перевел 7500 пользователей газовой компании с Microsoft Exchange на VK WorkSpace ИТ-компания «К2Тех» реализовала проект по миграции 7500 пользователей компании из газовой отрасли с Microsoft Exchange на отечественную почтовую систему VK WorkSpace. Проект был выполнен в режиме высокой доступности с распределением сервисов по ЦОД и обеспечил соблюдение требований регулятора

Новый «червь» охотится за данными криптокошельков, распространяясь через «флешки» И снова «червь» Исследователи отделов кибербезопасности корпорации Microsoft - Threat Intelligence и Defender Experts - выявили новый вредонос, который охотится

Microsoft умоляет о помощи главного конкурента, чтобы удержать GitHub на плаву Где конкурент, а где помощник Корпорация Microsoft частично переведет репозиторий GitHub на облачные мощности компании Amazon, пишет N

Positive Technologies и Microsoft совместно повысили защиту операционных систем Корпорация Microsoft выпустила обновления безопасности для двух десктопных и четырех серверных Windows-с

Positive Technologies представила июньский дайджест трендовых уязвимостей Эксперты Positive Technologies отнесли к трендовым еще пять уязвимостей: в подсистемах ядра Linux, компоненте антивируса Microsoft Defender, а также сервисе для аутентификации User-ID Authentication Portal операционной системы PAN-OS Palo Alto Networks. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Европа создала собственного суверенного «убийцу» Microsoft Office на базе российского кода Бегство от США В Европе разработан суверенный офисный пакет Euro-Office на базе открытого исходного кода. Это альтернатива американскому Microsoft Office, к тому же бесплатная, и создавалась она, в том числе, ради независимости от американских разработок. Euro-Office добрался до первой стабильной версии, на что обратил внимание

Главный акционер российского «убийцы» Microsoft Office сокращает его финансирование ,25%. Убыточный актив Экспортного потенциала Касперский у «МойОфис» не видит, надежды «подняться» на российском рынке тоже не оправдались. «МойОфис» Захват российского рынка отечественным конкурентом Microsoft Office пока не состоялся Отсутствие предполагавшихся успехов в России он объяснил тем, что, «к сожалению», «импортозамещение не работает в офисном сегменте, потому что либо все сидят

Настоящий удар в спину. Антивирус Microsoft начал по щелчку пальцев выдавать хакерам права администратора. Решения нет вый инструмент под названием RoguePlanet для взлома ПК на базе Windows, пишет профильный портал Bleeping Computer. Это эксплойт, который использует огромную брешь в антивирусе Defender, разработанном Microsoft и встроенном в Windows. Речь об уязвимости, найденной ИБ-специалистом под псевдонимом Nightmare Eclipse в мае 2026 г. Она позволяет использовать Defender для получения прав администра

«Амаркон» выбрала корпоративный портал «Инкоманд 7.4» для замещения Microsoft SharePoint фровых рабочих пространств. По итогам комплексного тестирования «Амаркон» сформировал перечень типовых сценариев применения отечественной no code платформы — от замены существующих портальных решений Microsoft SharePoint до создания B2B- B2C-приложений и корпоративных «госуслуг» для сотрудников. Выбор «Амаркон» определил комплекс испытаний новой версии корпоративного портала «Инкоманд 7.4».

Крупнейшие производители ПК подложили свинью всему миру. Из-за их кривого софта массово ломаются компьютеры на Windows, и на Microsoft вину не спихнуть ll – 11,7 млн и 15,3%. Это второе и третье места соответственно, лидер – Lenovo с 19,3 млн и 25,3%. microsoft.com Стабильность Windows 11 может нарушить что угодно, даже фирменное ПО крупного б

Починить, что сломала. Microsoft исправит раздражающую проблему Windows 11, о чем пользователи просят пять лет подряд Мы вас услышали Корпорация Microsoft сделает контекстное меню в Windows 11, открываемое правой кнопкой мыши, настраиваем

Windows превращается в Linux. В ОС Microsoft появился набор утилит, который был в Linux со времен основания реключаются между платформами, но привычные команды ведут себя непоследовательно, что приводит к необходимости поиска обходных путей, снижению скорости и переключению контекста», – говорится в анонсе Microsoft. Изображение: barek2marcin с сайта Pixabay Пользователям Windows 11 стали доступны утилиты из пакета Coreutils Сборка Coreutils для Windows 11 базируется на коде проекта uutils (свобо

Легендарная российская ИТ-компания, продававшая свои разработки IBM и Microsoft, попала под контроль экс-владельца десятка ЧОП иональный бэкграунд плотно связан с рынком частной охраны и безопасности (ЧОП). Angel Bena / Pexels Microsoft покупал ПО у легендарной российской ИТ-компании По данным «Контур.фокуса», Сударико

Жадность Microsoft зашкалила. За доступ к ИИ-помощнику программистов обдирают до нитки по новой системе оплаты ание The Register, эта система оказалась исключительно выгодной и удобной, правда, только для самой Microsoft – теперь она гребет деньги лопатой, попутно разоряя программистов и раздражая их св

Евросоюз перекроет доступ к госзаказам Amazon, Microsoft и Google Пересмотр правил Европейский союз (Евросоюз) может ограничить доступ Amazon, Microsoft и Google к облачным тендерам, пишет Reuters. Сама же инициатива является частью стратегии Европы по снижению зависимости от американских технологий в ИТ-сфере. 2 июня 2026 г. Европейс

Microsoft отказалась показывать Windows 12. В обозримой перспективе новой Windows не будет Ждали и не дождались Корпорация Microsoft решила повременить с мировой премьерой своей новой операционной системы Windows 12.

Positive Technologies представила майский дайджест трендовых уязвимостей Эксперты Positive Technologies отнесли к трендовым еще четыре уязвимости — в сервере Microsoft SharePoint, в криптографической подсистеме ядра Linux, в системе обмена сообщениями

«Серая зона» в ИТ-инфраструктуре: ЦКИТ предупреждает о критических рисках эксплуатации зарубежного программного обеспечения ом программном обеспечении, закупленном до 2022 г.: без технической поддержки, без обновлений безопасности и вне правового поля. В сегменте корпоративной почты ситуация особенно острая - инсталл-база Microsoft Exchange и Office 365 сохраняется примерно у половины крупных компаний при заблокированном продлении лицензий. Об этом CNews сообщили представители АНО «ЦКИТ». Российский рынок прикла