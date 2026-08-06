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Microsoft Corporation

Microsoft Corporation

Microsoft Corporation представляет собой крупную американскую транснациональную корпорацию, базирующуюся в Редмонде, штат Вашингтон. Компания была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом и на протяжении десятилетий остается одним из ключевых игроков в сфере информационных технологий.

Основная деятельность Microsoft сосредоточена на разработке, производстве, лицензировании и поддержке  спектра программных продуктов, сервисов и аппаратных решений. Флагманскими продуктами компании являются операционные системы семейства Windows, офисный пакет Microsoft Office, серверные решения и облачные сервисы Microsoft Azure.

Важной особенностью корпорации является ее комплексный подход к предоставлению ИТ-решений. Microsoft предлагает не только программное обеспечение, но и аппаратные устройства (например, линейку Surface), облачные сервисы, решения для бизнеса и образовательные продукты. Компания активно развивает направление искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Microsoft является частью так называемой "большой пятерки" технологических компаний США, наряду с Amazon, Alphabet (владеет Google), Apple и Meta. 

Основные конкуренты Microsoft на рынке:

 

Обзор «Microsoft» на Market.CNews

СОБЫТИЯ

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06.08.2026 Индустрия ПК требует у Microsoft сделать Windows легче и быстрее: «Иначе мы не выживем»

Эффект Apple Корпорация Microsoft под давлением Apple и ее бюджетного ноутбука MacBook Neo может оперативно пересмотр
05.08.2026 Эксперты R-Vision назвали наиболее опасные уязвимости июля для корпоративной инфраструктуры

6 г. специалисты по кибербезопасности зафиксировали несколько критических уязвимостей в популярных корпоративных продуктах. Наибольшую угрозу представляют ошибки в подсистеме виртуализации Linux KVM, Microsoft SharePoint Server и Adobe ColdFusion. Некоторые из них уже используются злоумышленниками в реальных атаках, другие пока не получили подтвержденной эксплуатации, однако обладают высоки
31.07.2026 Авторитетный разработчик Microsoft: «Макбуки» отстой, перепишу им софт, чтобы было как в Windows

Частичка Windows в компьютере Apple Бывший софтверный инженер Microsoft Дэйв Пламмер (Dave Plummer) решил улучшить, по его мнению, операционную систему Apple macOS и привнести в нее полезную, как он считает, функцию Windows. Tom’s Hardware пишет, что Плам
29.07.2026 Microsoft без спроса ставит на ПК приложение, которое сканирует все фото в поисках лиц. Оно маскируется под фоторедактор

Самоуправство Microsoft Пользователи Windows 11 столкнулись с тем, что ОС незаметно и без предупреждения ус
27.07.2026 Microsoft убивает самый простой способ пиратской активации Windows. Его массово используют в России

Мир не будет прежним Корпорация Microsoft придумала, как уничтожить пиратские копии Windows как явление. Как пишет портал Tec
23.07.2026 Случилось чудо. Microsoft встала на защиту пользователей от мерзкой рекламы в Windows и приказала ее удалить

Под защитой Microsoft Корпорация Microsoft отреагировала на жалобы пользователей, недовольные рекл
23.07.2026 Ирландия отменила миллиардную сделку с Microsoft, чтобы не зависеть от США

Сделка на миллиард отменена Правительство Ирландии отменило потенциальную сделку по приобретению продуктов и услуг от Microsoft, пишет Register. Причиной стала парламентская дискуссия о чрезмерной зависимости страны от американских технологических компаний. Министр государственных расходов, инфраструктуры, реф
20.07.2026 Разработчик портала «Инкоманд» нашел способ защитить бизнес от ИТ-шока при замене Microsoft SharePoint

Российский ИТ-разработчик «Емдев» представил в своем продукте «Корпоративный портал Инкоманд» технологию двухсторонней синхронизации данных с платформой Microsoft SharePoint. Новое решение позволяет компаниям поэтапно переходить на отечественный технологический стек без остановки операционной деятельности и риска потери данных. Об этом CNews со
17.07.2026 Стройплощадку дата-центра Microsoft закидали «бомбочками» с кислотой, чтобы ускорить коррозию арматуры

Атака на строящийся дата-центр Microsoft В Амстердаме (Нидерланды) группа климатических активистов в знак протеста атаковала резиновыми метательными снарядами площадку строящегося дата-центра, который, предположительно, прин
16.07.2026 Airbus бежит от Google и Microsoft в европейское суверенное облако

nald Trump) в Белый дом. Особые опасения вызывает американский закон Cloud Act, который позволяет властям США запрашивать данные, хранящиеся в зарубежных ЦОДах американских корпораций. В июле 2024 г. Microsoft признала во французском суде, что не может гарантировать суверенитет данных в соответствии с этим законодательством. В настоящее время Airbus использует облачную инфраструктуру сразу

15.07.2026 Данные пользователя за 25 лет пропали из облака Microsoft. Восстановление невозможно из-за правил «внутренней кухни» корпорации

Microsoft, верни файлы Корпорация Microsoft оставила пользователя своего облачного хранилища без файлов, фотографий и документо
09.07.2026 Microsoft вопреки обещаниям тайком выпускает новые «фишки» для Windows 10. Обычным пользователям они не нужны, но гики будут в восторге. Россияне в пролете

Не такая уж и старая Windows Корпорация Microsoft вопреки собственным заявлениям продолжает выпускать функциональные обновления для W
09.07.2026 Атакована недоисправленная уязвимость в Windows

Социальная инженерия или... Корпорация Microsoft объявила, что уязвимость в Shell-оболочке в ОС Windows подвергается активной эксплу
07.07.2026 Хакеры научились заходить в корпоративные аккаунты Microsoft без логина и пароля

Новые методы взлома Новая фишинговая кампания, злоупотребляющая механизмом авторизации Microsoft Device Authorization Grant (Device Code Flow), позволяет хакерам получать доступ к корпоративным учетным записям без кражи логинов и паролей, об этом CNews сообщили представители «Лаб
07.07.2026 В Microsoft новая волна увольнений. Накроет тысячи человек, увернуться не получится

Зачем нам столько людей Руководство корпорации Microsoft затеяло массовые сокращения. Как пишет агентство Bloomberg, в ближайшие месяцы без

07.07.2026 «Лаборатория Касперского» предупредила о фишинговой кампании, злоупотребляющей механизмом авторизации Microsoft

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили фишинговую кампанию, в которой злоумышленники используют механизм авторизации Microsoft — Device Authorization Grant (Device Code Flow). Атака наблюдалась с начала апреля по середину мая 2026 г. и была стилизована под уведомления от юридической фирмы. Ее цель — получение
07.07.2026 Госкорпорация, отвечающая за воздушное движение в России, мощно избавилась от софта Microsoft и перешла на российский Linux

ответили, что это в первую очередь Windows. Windows – операционная система американской корпорации Microsoft, самая популярная настольная ОС в России (80,73%, StatCounter, июнь 2026 г.) и мире
06.07.2026 У Windows снесло «крышу». Из-за досадного глюка система пожирает все свободное место на диске. Виновата Microsoft

круг системного файла CapabilityAccessManager.db-wal, объем которого увеличивается до тех пор, пока на системном разделе остается незанятое пространство. Этот файл расположен по адресу C:\ProgramData\Microsoft\Windows\CapabilityAccessManager. Это штатный компонент ОС, отвечающий за доступ установленных программ к камере, микрофону и геолокации. Этот компонент ведет логи всех запросов доступ
03.07.2026 Microsoft создала новую Windows. Она работает в браузере и полностью зависит от нейросетей

Совершенно новая Windows В Сеть утекла информация о новой операционной системе Microsoft под кодовым названием Project Aion. Как пишут профильные порталы Windows Central и Neowin, внешне система очень похожа на Windows – тот же дизайн интерфейса, те же окна и пр. Но внутр
29.06.2026 Разработчик российского аналога Microsoft Office достиг убытка в 9 миллиардов

с для дома». ИТ-компания в полном объеме выполняет все обязательства перед заказчиками, включая крупных клиентов и партнеров», — заявил представитель НОТ. «МойОфис» ИТ-разработчик российского аналога Microsoft Office зафиксировал убыток почти на 9 млрд руб. По итогам 2025 г. доля «МойОфис» на рынке офисного ПО в денежном выражении сократилась с 5% до 3%, рассказал РБК директор по консалтинг
26.06.2026 Раньше было лучше? Microsoft продлила поддержку Windows 10 на целый год – никто не хочет переходить на Windows 11

Windows 10 продлили «жизнь» Софтверный гигант Microsoft без предупреждения продлил выпуск обновлений для Windows 10 на целый год, пишет про
19.06.2026 «К2Тех» перевел 7500 пользователей газовой компании с Microsoft Exchange на VK WorkSpace

ИТ-компания «К2Тех» реализовала проект по миграции 7500 пользователей компании из газовой отрасли с Microsoft Exchange на отечественную почтовую систему VK WorkSpace. Проект был выполнен в режиме высокой доступности с распределением сервисов по ЦОД и обеспечил соблюдение требований регулятора
19.06.2026 Новый «червь» охотится за данными криптокошельков, распространяясь через «флешки»

И снова «червь» Исследователи отделов кибербезопасности корпорации Microsoft - Threat Intelligence и Defender Experts - выявили новый вредонос, который охотится
17.06.2026 Microsoft умоляет о помощи главного конкурента, чтобы удержать GitHub на плаву

Где конкурент, а где помощник Корпорация Microsoft частично переведет репозиторий GitHub на облачные мощности компании Amazon, пишет N
17.06.2026 Positive Technologies и Microsoft совместно повысили защиту операционных систем

Корпорация Microsoft выпустила обновления безопасности для двух десктопных и четырех серверных Windows-с
11.06.2026 Positive Technologies представила июньский дайджест трендовых уязвимостей

Эксперты Positive Technologies отнесли к трендовым еще пять уязвимостей: в подсистемах ядра Linux, компоненте антивируса Microsoft Defender, а также сервисе для аутентификации User-ID Authentication Portal операционной системы PAN-OS Palo Alto Networks. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

11.06.2026 Европа создала собственного суверенного «убийцу» Microsoft Office на базе российского кода

Бегство от США В Европе разработан суверенный офисный пакет Euro-Office на базе открытого исходного кода. Это альтернатива американскому Microsoft Office, к тому же бесплатная, и создавалась она, в том числе, ради независимости от американских разработок. Euro-Office добрался до первой стабильной версии, на что обратил внимание

10.06.2026 Главный акционер российского «убийцы» Microsoft Office сокращает его финансирование

,25%. Убыточный актив Экспортного потенциала Касперский у «МойОфис» не видит, надежды «подняться» на российском рынке тоже не оправдались. «МойОфис» Захват российского рынка отечественным конкурентом Microsoft Office пока не состоялся Отсутствие предполагавшихся успехов в России он объяснил тем, что, «к сожалению», «импортозамещение не работает в офисном сегменте, потому что либо все сидят

10.06.2026 Настоящий удар в спину. Антивирус Microsoft начал по щелчку пальцев выдавать хакерам права администратора. Решения нет

вый инструмент под названием RoguePlanet для взлома ПК на базе Windows, пишет профильный портал Bleeping Computer. Это эксплойт, который использует огромную брешь в антивирусе Defender, разработанном Microsoft и встроенном в Windows. Речь об уязвимости, найденной ИБ-специалистом под псевдонимом Nightmare Eclipse в мае 2026 г. Она позволяет использовать Defender для получения прав администра
10.06.2026 «Амаркон» выбрала корпоративный портал «Инкоманд 7.4» для замещения Microsoft SharePoint

фровых рабочих пространств. По итогам комплексного тестирования «Амаркон» сформировал перечень типовых сценариев применения отечественной no code платформы — от замены существующих портальных решений Microsoft SharePoint до создания B2B- B2C-приложений и корпоративных «госуслуг» для сотрудников. Выбор «Амаркон» определил комплекс испытаний новой версии корпоративного портала «Инкоманд 7.4».
08.06.2026 Крупнейшие производители ПК подложили свинью всему миру. Из-за их кривого софта массово ломаются компьютеры на Windows, и на Microsoft вину не спихнуть

ll – 11,7 млн и 15,3%. Это второе и третье места соответственно, лидер – Lenovo с 19,3 млн и 25,3%. microsoft.com Стабильность Windows 11 может нарушить что угодно, даже фирменное ПО крупного б
05.06.2026 Починить, что сломала. Microsoft исправит раздражающую проблему Windows 11, о чем пользователи просят пять лет подряд

Мы вас услышали Корпорация Microsoft сделает контекстное меню в Windows 11, открываемое правой кнопкой мыши, настраиваем
03.06.2026 Windows превращается в Linux. В ОС Microsoft появился набор утилит, который был в Linux со времен основания

реключаются между платформами, но привычные команды ведут себя непоследовательно, что приводит к необходимости поиска обходных путей, снижению скорости и переключению контекста», – говорится в анонсе Microsoft. Изображение: barek2marcin с сайта Pixabay Пользователям Windows 11 стали доступны утилиты из пакета Coreutils Сборка Coreutils для Windows 11 базируется на коде проекта uutils (свобо
02.06.2026 Легендарная российская ИТ-компания, продававшая свои разработки IBM и Microsoft, попала под контроль экс-владельца десятка ЧОП

иональный бэкграунд плотно связан с рынком частной охраны и безопасности (ЧОП). Angel Bena / Pexels Microsoft покупал ПО у легендарной российской ИТ-компании По данным «Контур.фокуса», Сударико
02.06.2026 Жадность Microsoft зашкалила. За доступ к ИИ-помощнику программистов обдирают до нитки по новой системе оплаты

ание The Register, эта система оказалась исключительно выгодной и удобной, правда, только для самой Microsoft – теперь она гребет деньги лопатой, попутно разоряя программистов и раздражая их св
02.06.2026 Евросоюз перекроет доступ к госзаказам Amazon, Microsoft и Google

Пересмотр правил Европейский союз (Евросоюз) может ограничить доступ Amazon, Microsoft и Google к облачным тендерам, пишет Reuters. Сама же инициатива является частью стратегии Европы по снижению зависимости от американских технологий в ИТ-сфере. 2 июня 2026 г. Европейс
01.06.2026 Microsoft отказалась показывать Windows 12. В обозримой перспективе новой Windows не будет

Ждали и не дождались Корпорация Microsoft решила повременить с мировой премьерой своей новой операционной системы Windows 12.
22.05.2026 Positive Technologies представила майский дайджест трендовых уязвимостей

Эксперты Positive Technologies отнесли к трендовым еще четыре уязвимости — в сервере Microsoft SharePoint, в криптографической подсистеме ядра Linux, в системе обмена сообщениями
20.05.2026 «Серая зона» в ИТ-инфраструктуре: ЦКИТ предупреждает о критических рисках эксплуатации зарубежного программного обеспечения

ом программном обеспечении, закупленном до 2022 г.: без технической поддержки, без обновлений безопасности и вне правового поля. В сегменте корпоративной почты ситуация особенно острая - инсталл-база Microsoft Exchange и Office 365 сохраняется примерно у половины крупных компаний при заблокированном продлении лицензий. Об этом CNews сообщили представители АНО «ЦКИТ». Российский рынок прикла
19.05.2026 Microsoft сотворила чудо. Новый глюк Windows навсегда избавил пользователей от других кривых обновлений

то столкнулся с этим несколько недель или месяцев назад, но пока не смог побороть недуг. Корпорация Microsoft признала факт некорректной работы механизма установки обновлений, но пока не предос

Публикаций - 25775, упоминаний - 34040

Microsoft Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 3059
Intel Corporation 12811 2368
IBM - International Business Machines Corp 9699 2235
Apple Inc 13154 2194
Oracle Corporation 7074 2033
Cisco Systems 5372 1165
Dell EMC 5180 1103
Yahoo! 3726 1088
HP Inc. 5883 1074
SAP SE 5601 1056
Amazon Inc - Amazon.com 3277 991
Samsung Electronics 11064 971
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 898
Sony 6739 881
9594 807
Meta Platforms - Facebook 4621 739
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 732
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 730
Softline - Софтлайн 3743 726
HP - Hewlett-Packard 3662 708
AMD - Advanced Micro Devices 4641 678
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 673
Broadcom - VMware 2610 661
Yandex - Яндекс 9216 584
Adobe Systems 1597 566
Nvidia Corp 4002 505
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 501
AOL Inc - America Online 1883 496
X Corp - Twitter 2938 496
Dell Technologies - Dell Computer 2219 432
Red Hat 1378 432
Lenovo Group 2446 419
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 405
Microsoft Corporation - GitHub 1075 403
Huawei 4676 397
Lenovo Motorola 3566 377
Acer Group - Acer Inc 2776 368
OpenText - Micro Focus - Novell 880 359
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 346
Ростелеком 10948 344
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 581
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 407
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 372
eBay Inc 1640 344
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 267
Microsoft - LinkedIn 699 203
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 168
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 157
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 154
РЖД - Российские железные дороги 2096 146
Газпром ПАО 1493 142
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 139
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 121
Merrill Lynch 454 118
Почта России ПАО 2370 115
Альфа-Банк 1979 110
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 109
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 100
Walmart - Wal-Mart Stores 405 100
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 98
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 96
Walt Disney Company 647 94
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 93
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 87
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 85
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 85
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 84
Ford 434 81
Boeing 1031 74
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 73
Россети Ленэнерго 1699 73
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 72
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 72
Связной ГК 1401 71
Coca-Cola Company 261 69
Warner 540 68
Резонанс НПП 407 68
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 67
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 64
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 64
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 663
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 387
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 384
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 367
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 361
Судебная власть - Judicial power 2500 330
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 272
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 259
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 248
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 231
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 219
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 216
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 197
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 187
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 177
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 174
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 172
Федеральное казначейство России 1949 163
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 138
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 134
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 130
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 127
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 126
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 125
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 120
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 119
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 118
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 115
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 115
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 114
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 110
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 110
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 107
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 95
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 90
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 86
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 79
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 79
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 76
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 75
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 231
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 122
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 106
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 79
Apache Software Foundation - ASF 231 78
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 62
Linux Foundation - Free Standards Group 206 62
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 62
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 56
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 56
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 51
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 47
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 34
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 33
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 30
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 28
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 26
OSI - Open Source Initiative 80 26
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 25
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 24
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 23
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 23
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 22
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 22
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 20
OIN - Open Invention Network 24 19
Ассоциация менеджеров 107 18
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 17
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 17
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 17
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 17
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 16
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 16
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 15
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 15
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 15
Единая Россия - Политическая партия 321 15
Демократическая политическая партия США 122 15
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 15
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 7018
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4428
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4237
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 3162
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 3096
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2497
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2418
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2394
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2337
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 2224
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2106
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1865
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1865
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1850
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1788
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1585
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 1563
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 1518
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1447
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 1408
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 1301
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1265
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 1265
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1241
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 1229
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1200
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 1173
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1170
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1169
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1128
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1115
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1108
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 1082
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1065
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1061
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1053
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1046
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1034
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 996
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 980
Microsoft Windows 16882 7425
Linux OS 11533 2359
Microsoft Office 4170 1894
Google Android 15243 1543
Microsoft Windows XP 2431 1515
Microsoft Windows 10 1938 1337
Microsoft Windows 2000 8678 1334
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 1264
Microsoft Windows 7 2007 1123
Microsoft Azure 1526 1108
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 950
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 946
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 922
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 920
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 906
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 896
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 896
Apple iOS 8583 896
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 882
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 853
Microsoft Outlook 1506 829
Microsoft Dynamics 1197 825
Microsoft Office 365 1042 789
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 699
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 681
Mozilla Firefox - браузер 1951 624
Microsoft Windows 11 827 616
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 615
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 594
Google Chrome - браузер 1701 585
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 584
Oracle Java - язык программирования 3469 583
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 563
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 549
Apple macOS 2419 547
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 526
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 497
Apple iPad 4011 460
Apple iPhone 6 4861 440
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 421
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 790
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 571
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 227
Прянишников Николай 316 209
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 179
Путин Владимир 3454 177
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 138
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 114
Allen Paul - Аллен Пол 125 112
Шадаев Максут 1210 108
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 106
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 102
Smith Brad - Смит Брэд 104 102
Дергунова Ольга 120 88
Медведев Дмитрий 1665 83
Бетсис Павел 101 79
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 72
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 70
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 67
Мельникова Анастасия 440 64
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 64
Мацоцкий Сергей 180 64
Белоусов Сергей 254 62
Ксенин Алекс 311 62
Larry Page - Ларри Пейдж 197 62
Steen Birger - Стен Биргер 72 61
Курьянов Сергей 162 58
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 56
Ермолаев Артем 379 56
Касперский Евгений 337 55
Богачев Игорь 183 55
Brin Sergey - Сергей Брин 193 55
Поносов Александр 69 54
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 54
Смирнов Алексей 269 53
Гуральников Сергей 164 52
Зайцев Михаил 345 52
Демидов Михаил 134 51
Yang Jerry - Янг Джерри 96 50
Бойко Елена 152 49
Россия - РФ - Российская федерация 166168 9399
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 5722
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2157
Европа 24964 2013
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 1553
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1378
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1191
Германия - Федеративная Республика 13221 1039
Япония 13807 870
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 757
Украина 7928 624
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 614
Франция - Французская Республика 8177 572
Индия - Bharat 5869 478
Южная Корея - Республика 7052 472
Канада 5081 460
Азия - Азиатский регион 5920 438
США - Калифорния 4829 404
Казахстан - Республика 6048 393
Беларусь - Белоруссия 6289 382
Европа Восточная 3138 365
Китай - Тайвань 4245 359
Финляндия - Финляндская Республика 3697 358
США - Нью-Йорк 3180 318
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 314
Земля - планета Солнечной системы 10865 293
Италия - Итальянская Республика 4508 290
Испания - Королевство 3840 287
Нидерланды 3746 287
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 260
Ближний Восток 3154 259
Африка - Африканский регион 3641 252
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 240
США - Колумбия - Вашингтон 1487 235
Швеция - Королевство 3782 232
США - Вашингтон - Редмонд 238 222
Бразилия - Федеративная Республика 2520 220
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 209
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 209
Америка - Американский регион 2206 195
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IDC - International Data Corporation 4975 858
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Gartner - Гартнер 3658 684
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 350
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S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 189
Forrester Research 834 172
Microsoft Research 144 120
comScore 379 101
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Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 56
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 55
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 53
Thomson Financial - Thomson First Call 386 52
NPD Group 140 46
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Strategy Analytics 285 44
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Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 33
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 32
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 32
Gartner - Dataquest 353 31
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Bear Stearns 79 28
IDC Russia - IDC Россия 183 27
Fortune Global 100 142 26
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 26
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 26
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 25
ABI Research 236 24
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 23
NetMarketShare Web Analytics 29 23
Moody's Investors Service 136 23
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 23
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 20
eMarketer 206 19
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 117
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 90
РАН - Российская академия наук 2122 88
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 76
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 66
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 60
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 58
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 47
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 42
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 38
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 37
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 33
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 33
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 31
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 30
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 28
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 28
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 28
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 28
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 27
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 27
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 25
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 24
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 23
Сепычевская Средняя Общеобразовательная школа 25 22
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 22
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 20
Специалист - Центр компьютерного обучения при МГТУ имени Н.Э. Баумана 23 20
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 20
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 20
Microsoft IT Academy - Академия информационных технологий Майкрософт 19 19
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 18
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 17
University of Oxford - Оксфордский университет 211 16
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 15
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 15
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 15
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 14
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 14
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 14
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1055
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 522
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 134
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 117
CNews AWARDS - награда 571 101
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 93
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 88
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 78
День молодёжи - 27 июня 1087 74
CeBIT 614 70
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 55
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 55
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 50
Microsoft Imagine Cup 60 49
Intel Developer Forum - IDF 317 47
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 39
Microsoft Build - конференция 39 39
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 36
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 33
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 32
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 31
Docflow 148 25
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 23
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 22
Microsoft Ignite 44 22
Black Hat - Конференция 120 21
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 20
Международный женский день - 8 марта 418 19
CNews FORUM Кейсы 313 19
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 16
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 16
LinuxWorld 52 15
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 15
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 14
DevCon 18 13
ЭОС Осенний документооборот 35 12
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 12
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 12
Электронное государство XXI века 32 11
Всероссийский цифровой диктант 14 10
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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