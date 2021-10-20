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Microsoft Corporation

Microsoft Corporation

20.10.2021 ГИС промышленности ищет себе ЦОД на Ubuntu, Alt Linux и Windows 1
20.10.2021 Экзамены для сертификации Microsoft теперь доступны на русском языке 5
20.10.2021 Совет директоров Acronis возглавил легендарный бывший топ-менеджер Microsoft, EMC и Vmware 5
20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 1
20.10.2021 «Яндекс» создал хитрый протокол для «ускорения» интернета. Ему помогал Microsoft 3
20.10.2021 Иранские хакеры ведут охоту на военные секреты США и Израиля, взламывая Office 365 7
19.10.2021 Windows 11 по недосмотру разрешает установить себя на очень древний процессор 8
19.10.2021 В Softline назначен вице-президент по стратегическим альянсам 5
19.10.2021 «Транснефти» запретили потратить 600 миллионов на ПО Microsoft 6
19.10.2021 Легендарный российский интегратор раскрыл оценку своего бизнеса и зависимость от Microsoft 5
19.10.2021 Таинственные хакеры крепко взялись за топливные и авиационные компании в России, США и по всему миру 1
15.10.2021 Из Windows 11 испарилась давно обещанная функция. Пользователи в ярости 12
15.10.2021 Китайскоязычная программа 9 лет открывала хакерам доступ к ПК под Windows 1
15.10.2021 Microsoft и Nvidia представили генеративную языковую ИИ-модель с 530 млрд параметров 2
14.10.2021 «Росатом» переводит контроль теплоотвода на АЭС с софта Oracle и Windows на российское ПО 2
14.10.2021 Microsoft заделала брешь в Azure, которая грозила клиентам потерей данных 3
13.10.2021 Apple станет конкурентом Microsoft и Nintendo на рынке игровых приставок 2
13.10.2021 Первое в истории обновление для Windows 11 усугубило проблему с производительностью чипов 6
13.10.2021 Брешь в облаке Microsoft Azure поставила под угрозу тысячи баз данных пользователей 5
12.10.2021 Создан универсальный язык программирования. Он позволяет писать одновременно на С, Python, JavaScript и так далее 1
12.10.2021 Microsoft представила новые функции Teams, Outlook и Office 365 для создания инклюзивных гибридных рабочих мест 2
12.10.2021 В Windows 11 возникли проблемы с проводным подключением к принтерам Brother 7
12.10.2021 Европа запрещает распознавание лиц с помощью ИИ 1
11.10.2021 Navicon разработал решение для поддержки процесса обновлений Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 1
11.10.2021 Новейшая Windows 11 падает в «синий экран смерти», когда видит приложения с современной кодировкой 8
11.10.2021 У языков программирования революция. Сменился самый популярный язык в мире 2
08.10.2021 МИД России скрытно переходит на российское офисное ПО 2
08.10.2021 Microsoft объявила Россию самым главным киберпреступником в мире 11
07.10.2021 Microsoft объяснила, как установить Windows 11 в обход ее собственных ограничений. Есть шанс угробить ПК 16
07.10.2021 Новая Windows 11 заставляет «тормозить» мощные процессоры AMD 5
07.10.2021 Админ мстил за увольнения, уничтожая данные и меняя пароли. Ему грозит 10 лет тюрьмы 1
06.10.2021 3Logic Group стала официальным поставщиком решений на платформе Microsoft Azure Stack HCI 3
05.10.2021 Российская таможня избавляется от огромной ИТ-системы на софте Microsoft в пользу российского ПО, которое еще предстоит написать 5
05.10.2021 «Ростех» объединился с «Диасофтом» для захвата российского рынка ERP 1
05.10.2021 РАНХиГС и SkillFactory запустили программу по цифровой трансформации бизнеса 1
05.10.2021 В компании «Т1 интеграция» назначен коммерческий директор 1
05.10.2021 Microsoft раньше срока выпустила новую Windows 11. Что в ней нового 10
05.10.2021 Windows 11 стала доступна для пользователей по всему миру 3
05.10.2021 Принципы Генса. ИТ-рынок вспоминает основателя «Ланит» 1
04.10.2021 Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг представит новые технологии ИИ на осенней GTC. Сотни бесплатных сессий от экспертов индустрии 1

Публикаций - 11039, упоминаний - 33852

Microsoft Corporation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7135 1499
Apple Inc - Эппл Рус 7685 1213
IBM 3530 716
Oracle Corporation 3333 690
Intel Corporation 4158 645
Facebook 3765 536
Samsung Electronics 5641 529
Nokia Corporation 2424 522
Dell EMC 2393 472
HP Inc. 2901 452
SAP SE 3208 430
Amazon Inc - Amazon.com 1469 386
VMware 1829 386
Softline - Софтлайн 1474 363
Cisco Systems 2037 343
3728 321
Twitter 2204 307
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 284
Yandex - Яндекс 4100 272
Lenovo Group 1636 258
Huawei 2727 245
Adobe Systems 805 242
HTC Corporation 1187 229
Sony 2327 218
Nvidia Corp 2012 198
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 195
ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 190
AMD - Advanced Micro Devices 1664 189
VK - Mail.ru Group 2482 187
Yahoo! 1092 183
Acer Group 1359 180
Red Hat 665 177
Citrix Systems 571 177
Qualcomm Technologies 1001 168
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 161
LG Electronics 1838 160
GitHub 412 155
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 151
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 150
NortonLifeLock (Symantec) 777 139
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 192
LinkedIn 520 132
РЖД - Российские железные дороги 1081 75
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 70
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 69
eBay Inc 529 68
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 62
Почта России ПАО 1570 59
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 56
Альфа-Банк 1123 52
РВК - Российская венчурная компания 476 47
Газпром ПАО 519 45
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 43
Связной ГК 877 42
Аэрофлот 492 39
Роснефть НК 367 38
Carl Zeiss 176 37
ВТБ Банк Москвы 371 37
Runa Capital 153 34
Газпром нефть 380 34
Uber 257 33
Uber Technologies 258 33
Газпромбанк - ГПБ 692 33
X5 Group 599 31
BMW 248 30
HeadHunter Group - HH Group 336 29
Visa International 1345 26
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 26
ПСБ - Промсвязьбанк 613 26
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 26
Ford 173 26
Walmart - Wal-Mart Stores 151 25
ВТБ24 583 25
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 25
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 24
Евросеть 883 24
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 24
Silver Lake Partners 51 23
X5 Group - Пятерочка 559 22
Балтика - Пивоваренная компания 111 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 256
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 150
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 115
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 107
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 102
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 95
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 80
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 75
Федеральное казначейство России 766 73
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 73
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 73
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 70
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 70
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 70
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 70
Правительство РФ 2200 66
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 57
Президент Российской Федерации 1439 54
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 48
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 48
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 46
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 43
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 41
Пентагон - Министерство обороны США 277 37
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 35
Счётная палата РФ 460 33
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 30
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 30
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 25
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 24
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 23
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 23
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 23
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 97 22
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 21
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 21
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 21
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 21
Президент США 105 20
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 20
Linux Foundation 157 38
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 33
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 25
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 24
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 23
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 22
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 21
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 21
Руссофт - Russoft 250 20
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 15
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 13
ASF - Apache Software Foundation 60 13
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 13
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 12
OSI - Open Source Initiative 33 11
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 11
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 46 10
OIN - Open Invention Network 17 10
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 10
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 9
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 9
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 8
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 8
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 19 7
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 7
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 43 6
GSMA All IP Interconnect Russia 5 5
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 5
АРБ - Ассоциация российских банков 82 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 20 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 5
Единая Россия - Политическая партия 174 5
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 25 5
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 4
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 9 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 1046
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 486
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 476
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 366
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 352
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 303
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 292
ARM64 - Архитектура процессора 1017 250
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 241
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 224
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 221
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 219
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 207
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 200
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 197
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 189
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 184
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 179
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 172
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 161
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 139
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 378 136
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 131
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 128
3G - Стандарт мобильной связи 3714 126
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 126
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 108
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 108
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 104
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 104
USB Type-C - USB-C 901 102
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 101
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 101
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 96
Big Data - Большие данные 1136 93
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1001 93
DDR - Double data rate 1066 92
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 92
Flash 472 91
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 90
Microsoft Windows 10 6622 2250
Google Android 10750 1193
Microsoft Windows 7 1662 816
Microsoft Azure 1171 795
Microsoft Windows 8 1228 770
Linux OS 4249 768
Microsoft Windows Phone OS 1472 756
Apple iOS 5741 681
Microsoft Office 1926 680
Microsoft Office 365 769 543
Microsoft Edge - Браузер 971 514
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 485
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 407
Microsoft Skype 1465 394
Apple iPad 3263 388
Microsoft Windows XP 886 369
Microsoft Windows 851 367
Google Chrome - браузер 1117 335
Microsoft SQL Server 790 311
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1167 303
Microsoft Exchange 680 303
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 292
Microsoft Outlook 641 288
Microsoft Surface - Планшет 305 249
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 235
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 224
Apple Mac 1455 220
Microsoft Bing 320 217
Microsoft Xbox - Игровая приставка 353 212
Microsoft Windows Vista Longhorn 765 209
Apple macOS 922 206
Nvidia GeForce GTX 2055 201
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 194
Microsoft Store 229 192
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 965 190
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 189
Microsoft PowerPoint 396 187
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2066 182
Java - Язык программирования 1169 181
Google Play - Google Store - Android Market 2515 176
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 257
Прянишников Николай 210 174
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 165
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 153
Elop Stephen - Элоп Стивен 152 106
Steve Jobs - Стив Джобс 701 95
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 78
Путин Владимир 1821 75
Бетсис Павел 84 68
Мацоцкий Сергей 150 62
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 59
Шадаев Максут 384 57
Медведев Дмитрий 1433 55
Ермолаев Артем 340 55
Богачев Игорь 172 54
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 53
Гуральников Сергей 161 51
Бойко Елена 151 49
Никифоров Николай 1126 45
Myerson Terry - Майерсон Терри 56 44
Демидов Михаил 120 42
Белоусов Сергей 217 41
Курьянов Сергей 146 41
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 39
Елистратов Николай 90 36
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 35
Халин Дмитрий 52 34
Allen Paul - Аллен Пол 43 34
Меднов Сергей 115 33
Larry Page - Ларри Пейдж 125 33
Щеголев Игорь 676 31
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 186 31
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 138 30
Филатов Андрей 99 29
Евраев Михаил 222 29
Козлов Михаил 153 28
Козырев Алексей 270 28
Новодворский Алексей 95 28
Гаттаров Руслан 117 28
Массух Илья 192 28
Россия - Российская федерация - РФ 57238 3505
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 1563
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 792
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 558
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 539
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 490
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 339
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 318
Германия - Федеративная Республика 3618 300
Европа 3736 283
Восточная Европа 1674 195
Украина 3353 193
Индия - Республика 2165 181
Япония 2771 170
Франция - Французская Республика 2116 163
Канада 1295 127
Казахстан - Республика 2622 127
Италия - Итальянская Республика 1377 114
Австралия - Австралийский Союз 1121 112
Азия - Азиатский регион 1512 105
США - Нью-Йорк 1088 99
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 99
Ближний Восток 1471 97
Россия - СФО - Новосибирск 1959 96
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 91
США - Калифорния 972 91
Африка 1486 91
Испания - Королевство 1250 88
США - Редмонд 105 88
Беларусь - Белоруссия 2084 86
Бразилия - Федеративная Республика 1122 85
Южная Корея - Республика 1454 83
Россия - ПФО - Казань 1510 77
США - Сан-Франциско 689 76
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 75
Северная Америка 1407 73
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 73
Нидерланды 971 71
Россия - ПФО - Самара 1287 68
Финляндия - Финляндская Республика 815 67
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 528
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 383
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 305
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 269
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 193
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 137
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 122
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