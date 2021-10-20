Microsoft Corporation

Экзамены для сертификации Microsoft теперь доступны на русском языке 5

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Windows 11 по недосмотру разрешает установить себя на очень древний процессор 8

Легендарный российский интегратор раскрыл оценку своего бизнеса и зависимость от Microsoft 5

Китайскоязычная программа 9 лет открывала хакерам доступ к ПК под Windows 1

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Первое в истории обновление для Windows 11 усугубило проблему с производительностью чипов 6

Брешь в облаке Microsoft Azure поставила под угрозу тысячи баз данных пользователей 5

В Windows 11 возникли проблемы с проводным подключением к принтерам Brother 7

Европа запрещает распознавание лиц с помощью ИИ 1

Navicon разработал решение для поддержки процесса обновлений Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations 1

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Microsoft объявила Россию самым главным киберпреступником в мире 11

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