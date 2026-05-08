Microsoft научит Windows 11 работать быстрее, но не даром. Придется пожертвовать временем работы ноутбука

В Windows 11 появится механизм повышения производительности системы при запуске «тяжелых» приложений. ОС научится кратковременно и резко повышать частоту процессора, чтобы программы открывались быстрее. В некоторых случаях прирост скорости достигает 40%. Но повышение частоты CPU ведет к росту расхода заряда АКБ в ноутбуках. Как сильно новая «фишка» будет влиять на автономность мобильных ПК, Microsoft умалчивает.

Windows без «тормозов»

Корпорация Microsoft тестирует новую функцию для Windows 11, которая позволит системе ощутимо прибавить в скорости работы, пишет профильный портал Windows Central. Она заключается в кратковременном увеличении тактовой частоты процессора, когда пользователь открывает «тяжелое» приложение, например, фото- или видеоредактор, а также браузер.

Новшество коснется всех программ с «высоким приоритетом», пишет Windows Central, но портал не уточняет, по каким критериям Windows 11 будет определять приоритетность той или иной программы.

Частота процессора будет повышаться именно кратковременно – на 1-3 секунды в среднем. По задумке Microsoft, этого должно хватить для ускоренного запуска программ.

Частота будет повышаться до максимальной, которую способен выдать установленный в ПК центральный процессор. Таким образом, реальный прирост производительности при запуске «тяжелых» программ для каждого конкретного компьютера будет уникальным.

microsoft.com Windows 11 научится работать быстрее. Но какой ценой?

Эта новая функция является частью проекта Microsoft Windows K2, в рамках которого компания стремится улучшить общую производительность и быстродействие Windows 11.

Пока не для всех

К моменту выхода материала Microsoft тестировала это нововведение. Оно появилось в составе одной из сборок, которую могут скачать участники программы бета-тестирования Windows Insider. Напомним, россиян исключили из нее в 2022 г.

К моменту выхода материала новая функция находилась на ранней стадии тестирования. Вполне вероятно, что в нее будут внесены коррективы, в том числе касающиеся времени кратковременного повышения частоты.

Далеко не факт, что новая функция в итоге доберется до конечного пользователя. Очень многие новшества в Windows, доступ к которым открыт бета-тестерам, до финальных сборок в итоге не добираются.

Казаться, а не быть

По данным Windows Central, кратковременное увеличение частоты процессора позволяет увеличить скорость запуска штатных программ Windows вплоть до 40% от первоначальных значений. Это касается встроенного почтового клиента Outlook и фирменного браузера Microsoft Edge. Как эти изменения сказались на темпах запуска сторонних программ, например, браузера Google Chrome или редактора Adobe Premiere, участники программы Windows Insider не говорят.

Зато они заявляют, что и сама система тоже начала работать быстрее. Windows 11 отныне повышает частоту CPU даже при открытии базовых меню, например, «Пуск», которое, впрочем, ни у кого не тормозило со времен Windows 95.

Скорость открытия контекстных меню в Windows 11 увеличивается до 70%. Нужно ли это владельцам ПК, в которых Windows 11 установлена на быстрый SSD, а не на медленный жесткий диск – вопрос открытый.

Потенциальные последствия

Пока нет информации, смогут ли пользователи самостоятельно активировать и отключать функцию ускорения запуска программ и открытия меню в Windows 11. Сейчас нововведение реализовано в виде отдельной службы, которая всегда работает в фоновом режиме.

Регулярные скачки тактовой частоты процессора потенциально могут негативно сказаться на его ресурсе, но Microsoft и бета-тестеры об этом умалчивают. Но вот на что эта функция гарантированно влияет, так это на температуру CPU и время работы ПК от аккумулятора.

Владельцам настольных компьютеров едва ли захочется обращать на это внимание – в крайнем случае, всегда можно установить более мощную систему охлаждения или просто открыть корпус. А вот те, кто предпочитает ноутбуки, могут получить то, что заряд батареи будет расходоваться быстрее, а центральный процессор будет дольше работать с повышенной температурой.

По данным Windows Central, влияние новшества на время автономной работы ноутбука и температуру процессора действительно есть. Но они уверяют, что разница минимальная, указывая на то, что повышение тактовой частоты процессора происходит очень кратковременно.