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Adobe Premiere
- Adobe Premiere Pro позволяет собирать видеоролики: нарезать видеофрагменты, выстраивать их в нужном порядке и накладывать звук. С помощью Premiere Pro пользователи создают видео для блогов и соцсетей, музыкальные клипы, подкасты и другие передачи. Смонтированный в Premiere Pro ролик можно переносить в другие программы, добавлять там титры, создавать заставки и т.д.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|13.04.2023
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Выпущена новая версия российского аналога Adobe Premiere Pro
ООО «Мультилаб», разработчик отечественного аналога Adobe Premiere Pro, выпустил новую версию видеоредактора VSDC 8.1. В обновленной версии теперь можно работать в режиме мультикамерного монтажа, расширились опции градиентной заливки для свободн
|13.09.2013
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Adobe готовит обновление приложений для видеопроизводства в Creative Cloud
ive Cloud. Предстоящий выпуск, содержащий более 150 новых функций, расширяет возможности приложений Adobe Premiere Pro CC, Adobe After Effects CC, Adobe SpeedGrade CC, Adobe Prelude CC, Adobe M
|09.04.2013
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Новый Adobe Premiere Pro использует возможности гибридных процессоров AMD при редактировании видео
orated с целью обеспечения аппаратного ускорения в OpenCL при редактировании видео для новой версии Adobe Premiere Pro — впервые на платформе Microsoft Windows. Новая версия Adobe Premiere P
|20.09.2011
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Adobe выпустила Photoshop Elements 10 и Premiere Elements 10 для Windows и Mac
Компания Adobe Systems объявила о выпуске пакета Adobe Photoshop Elements 10 и Adobe Premiere Elements 10 для Windows и Mac. В пакет вошли новейшие версии программных решен
|20.09.2011
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Новый Photoshop "для начинающих" вышел в России
Компания Adobe Systems анонсировала на российском рынке Adobe Photoshop Elements 10 и Adobe Premiere Elements 10 для Windows и Mac. Photoshop Elements - программа для редактирован
|23.09.2009
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Adobe представила пакет Photoshop Elements 8 и Premiere Elements 8 для Windows
Компания Adobe Systems Incorporated представила пакет Adobe Photoshop Elements 8 и Adobe Premiere Elements 8 для Windows, включающий в себя новые версии программного обеспечени
|04.12.2007
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Компьютер для монтажа HD-видео - тест
0+, 2 Гб ОЗУ, видеокарта Nvidia GeForce 5600. Для тестирования использовалась программа для монтажа Adobe Premiere Pro CS3 и кодек для форматов MPEG2/HDMPEG/MPEG4 – Main Concept Codec Pro. Тест
|05.03.2007
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Учимся снимать на отдыхе: кинопутешествие в Египет (Часть1)
едством монтажа и воплотилось в мини-фильм хронометражём 1 час. Для монтажа я использовал программу Adobe Premiere 2.0 Pro, для корректировки фотографий – Adobe Photoshop, для компьютерных спец
|22.02.2007
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Adobe Premiere обретет онлайновую версию
и обмена фотографиями. Новый сервис от Adobe будет основан на таких распространенных продуктах, как Adobe Premiere и Premiere Element. Сетевой сервис будет представлять собой пакет инструментов
|15.09.2006
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Видеомонтаж: быстрый старт.
E1394 в Windows 2000/XP встроена. Поскольку далее в статье будет при монтаже использована программа Adobe Premiere 6.5, о захватывать буду тоже с ее помощью. Начнём с того, что есть кассета с з
|20.04.2004
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Adobe представил новые инструменты для редактирования видео
eo Collection 2.5, включающей новые версии своих популярных продуктов для обработки цифрового видео Adobe Premiere Pro 1.5, Adobe After Effects 6.5, Adobe Audition 1.5 и Adobe Encore DVD 1.5. A
|15.08.2002
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Adobe выпустила Adobe Premiere 6.5 и Photoshop Elements 2.0
Компания Adobe объявила о выходе Adobe Premiere 6.5 - последней версии известного продукта по работе с видеоизображениями. В н
|26.12.2000
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Adobe выпустит новую версию программы обработки цифрового видео Adobe Premiere 6.0
омпания Adobe планирует выпустить на рынок новую, шестую версию программы обработки цифрового видео Adobe Premiere. Кроме того, что продукт предоставляет пользователям полный цикл работ по созд
Adobe Premiere и организации, системы, технологии, персоны:
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