Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Adobe Premiere

Adobe Premiere
  • Adobe Premiere Pro позволяет собирать видеоролики: нарезать видеофрагменты, выстраивать их в нужном порядке и накладывать звук. С помощью Premiere Pro пользователи создают видео для блогов и соцсетей, музыкальные клипы, подкасты и другие передачи. Смонтированный в Premiere Pro ролик можно переносить в другие программы, добавлять там титры, создавать заставки и т.д.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.04.2023 Выпущена новая версия российского аналога Adobe Premiere Pro

ООО «Мультилаб», разработчик отечественного аналога Adobe Premiere Pro, выпустил новую версию видеоредактора VSDC 8.1. В обновленной версии теперь можно работать в режиме мультикамерного монтажа, расширились опции градиентной заливки для свободн
13.09.2013 Adobe готовит обновление приложений для видеопроизводства в Creative Cloud

ive Cloud. Предстоящий выпуск, содержащий более 150 новых функций, расширяет возможности приложений Adobe Premiere Pro CC, Adobe After Effects CC, Adobe SpeedGrade CC, Adobe Prelude CC, Adobe M
09.04.2013 Новый Adobe Premiere Pro использует возможности гибридных процессоров AMD при редактировании видео

orated с целью обеспечения аппаратного ускорения в OpenCL при редактировании видео для новой версии Adobe Premiere Pro — впервые на платформе Microsoft Windows. Новая версия Adobe Premiere P
20.09.2011 Adobe выпустила Photoshop Elements 10 и Premiere Elements 10 для Windows и Mac

Компания Adobe Systems объявила о выпуске пакета Adobe Photoshop Elements 10 и Adobe Premiere Elements 10 для Windows и Mac. В пакет вошли новейшие версии программных решен
20.09.2011 Новый Photoshop "для начинающих" вышел в России

Компания Adobe Systems анонсировала на российском рынке Adobe Photoshop Elements 10 и Adobe Premiere Elements 10 для Windows и Mac. Photoshop Elements - программа для редактирован
23.09.2009 Adobe представила пакет Photoshop Elements 8 и Premiere Elements 8 для Windows

Компания Adobe Systems Incorporated представила пакет Adobe Photoshop Elements 8 и Adobe Premiere Elements 8 для Windows, включающий в себя новые версии программного обеспечени
04.12.2007 Компьютер для монтажа HD-видео - тест

0+, 2 Гб ОЗУ, видеокарта Nvidia GeForce 5600. Для тестирования использовалась программа для монтажа Adobe Premiere Pro CS3 и кодек для форматов MPEG2/HDMPEG/MPEG4 – Main Concept Codec Pro. Тест
05.03.2007 Учимся снимать на отдыхе: кинопутешествие в Египет (Часть1)

едством монтажа и воплотилось в мини-фильм хронометражём 1 час. Для монтажа я использовал программу Adobe Premiere 2.0 Pro, для корректировки фотографий – Adobe Photoshop, для компьютерных спец
22.02.2007 Adobe Premiere обретет онлайновую версию

и обмена фотографиями. Новый сервис от Adobe будет основан на таких распространенных продуктах, как Adobe Premiere и Premiere Element. Сетевой сервис будет представлять собой пакет инструментов
15.09.2006 Видеомонтаж: быстрый старт.

E1394 в Windows 2000/XP встроена. Поскольку далее в статье будет при монтаже использована программа Adobe Premiere 6.5, о захватывать буду тоже с ее помощью. Начнём с того, что есть кассета с з
20.04.2004 Adobe представил новые инструменты для редактирования видео

eo Collection 2.5, включающей новые версии своих популярных продуктов для обработки цифрового видео Adobe Premiere Pro 1.5, Adobe After Effects 6.5, Adobe Audition 1.5 и Adobe Encore DVD 1.5. A
15.08.2002 Adobe выпустила Adobe Premiere 6.5 и Photoshop Elements 2.0

Компания Adobe объявила о выходе Adobe Premiere 6.5 - последней версии известного продукта по работе с видеоизображениями. В н
26.12.2000 Adobe выпустит новую версию программы обработки цифрового видео Adobe Premiere 6.0

омпания Adobe планирует выпустить на рынок новую, шестую версию программы обработки цифрового видео Adobe Premiere. Кроме того, что продукт предоставляет пользователям полный цикл работ по созд

Публикаций - 117, упоминаний - 163

Adobe Premiere и организации, системы, технологии, персоны:

Adobe Systems 1597 58
Intel Corporation 12811 17
Nvidia Corp 4002 14
AMD - Advanced Micro Devices 4641 11
Sony 6739 10
Microsoft Corporation 25775 9
Apple Inc 13156 8
Dell EMC 5180 7
HP Inc. 5883 7
VAIO 475 6
STG Partners - Avid Technology 39 6
Blackmagic Design 15 5
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 211 5
Samsung Electronics 11065 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Autodesk 639 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
Восход ФГБУ НИИ 721 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
SAS Institute 1082 3
Seagate Technology 766 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Adobe Macromedia 219 2
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 2
Movavi - Мовавика 36 2
Firefly Systems 38 2
LaCie 75 2
FalconStor Software 9 2
CyberLink 39 2
Photobucket 28 2
Alparysoft R&D 4 2
Autodesk Media and Entertainment - Discreet Logic - Kinetix 21 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Lenovo Group 2447 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
Oracle Corporation 7074 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Colorkitchen - студия цветокоррекции 4 1
Puma - Пума 50 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Ткач и партнеры 6 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Walt Disney Company 647 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Этажи 0 1
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 16 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
Районные суды РФ 196 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 75 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Beijing Film Academy - Пекинская киноакадемия 1 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 35
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 24
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 21
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 20
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 19
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 19
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 18
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 18
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 17
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 16
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 16
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 13
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 12
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 12
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 12
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 11
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 11
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 10
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 10
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 9
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 9
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 9
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 9
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 840 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 9
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 8
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 8
Видеоредактор - Video Editor 121 8
DDR - Double data rate 3083 8
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 8
Rendering - Рендеринг - просчет кадров для объединения их в один видеоряд 254 7
DV - Digital Video - MiniDV - семейство цифровых форматов наклонно-строчной магнитной видеозаписи 83 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 7
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 7
Adobe Photoshop 804 41
Adobe After Effects 72 30
Microsoft Windows 16882 27
Adobe Illustrator 136 15
Adobe Creative Suite - Adobe Creative SDK 119 13
Adobe Photoshop Elements 32 12
Apple macOS 2419 11
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 11
Microsoft Windows XP 2431 11
Blackmagic Design - DaVinci Resolve 14 9
Adobe Creative Cloud - Adobe CC 78 9
Microsoft Windows 2000 8678 8
Adobe Dreamweaver - Adobe Macromedia Dreamweaver 72 8
Adobe Lightroom 106 8
Google YouTube - Видеохостинг 3002 7
Microsoft Windows 7 2007 7
Intel Core - Семейство процессоров 1251 7
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 7
Apple Final Cut Pro - Final Cut Pro X 58 7
Adobe InDesign 67 6
Apple iOS 8583 6
Linux OS 11533 6
Microsoft Windows 10 1938 6
Microsoft Office 4170 6
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 6
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 6
Apple MacBook Pro 559 5
Google Chrome - браузер 1701 5
Google Android 15244 5
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 5
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 5
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 5
Autodesk Maya 70 5
Nvidia Quadro GPU 279 5
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 5
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 4
AMD Radeon Pro - серия видеокарт 93 4
Adobe Audition 11 4
Овсянников Денис 23 6
Ксенин Алекс 311 3
Guerard Jim - Герард Джим 4 2
Chizen Bruce - Чизен Брюс 23 2
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 2
Woligroski Don - Волигроски Дон 2 2
Киреев Александр 38 1
Оськин Алексей 22 1
Чимиричкина Мария 30 1
Липич Григорий 65 1
Черкашин Павел 38 1
Бровкин Дмитрий 55 1
Слободенюк Дмитрий 27 1
Волошин Олег 5 1
Elbaz Kobi - Эльбаз Коби 2 1
Tikoo Rahul - Тику Рахул 5 1
Хвалеев Павел 1 1
Атамалибеков Рауф 1 1
Hendrickson Winston - Хендриксон Уинстон 6 1
Dalessandri Leonardo - Далессандри Леонардо 1 1
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 1
Буйлина Наталья 2 1
Ткач Екатерина 4 1
Ванюков Сергей 1 1
Алиева Анжела 1 1
Новоселов Леонид 1 1
Martin Ricky - Мартин Рики 4 1
Paul Jeffrey - Пол Джеффри 1 1
Robison Neal - Робисон Нил 1 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 1
Королюк Алексей 87 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 1
Свиридов Владимир 28 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Кузнецов Максим 22 1
Wardle Patrick - Уордл Патрик 14 1
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 31 1
Шатов Сергей 5 1
Кудрявцев Павел 9 1
Пальчун Кирилл 84 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 9
Европа 24964 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Япония 13807 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Солнечная система - Solar system 2569 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Франция - Французская Республика 8177 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Египет - Арабская Республика 1100 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 2
Египет - Каир 76 2
Индийский океан - Красное море 38 2
Египет - Хургада - Красное море 10 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Индия - Bharat 5870 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Китай - Тайвань 4245 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
США - Калифорния - Северная Калифорния 12 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Америка Южная 884 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Нидерланды - Амстердам 630 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 1
Германия - Берлин 732 1
Китай - Пекин - Beijing 1096 1
Великобритания - Шотландия 341 1
Перу - Республика 293 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
США - Делавэр 176 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
Английский язык 7030 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 5
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 4
Видеокамера - Видеосъёмка 720 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 4
Ergonomics - Эргономика 1755 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 2
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 2
Зоология - наука о животных 2887 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 697 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 2
Web design - Веб-дизайн 119 2
Мастер-класс - workshop - воркшоп 115 2
Фотокамеры - эффект красных глаз 113 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
README-файл 19 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
MacRumors 148 2
9to5Mac 70 1
VideoCardz 44 1
Pocket-Lint 71 1
DailyTech 96 1
Silicon 494 1
Newsbytes News Network 379 1
The Globe and Mail 73 1
TNW - The Next Web 90 1
Hearst family - Hearst Communications - Hearst Corporation - Hearst Holdings - Hearst Media - Hearst Television - Hearst Ventures 20 1
Reddit 398 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Ведомости 1466 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
NYT - The New York Times 1100 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
PC Magazine - PCMag 104 1
Windows Central 36 1
Известия ИД 770 1
Cinebench 29 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
РАН ФНИСЦ ИСПИ - Институт социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук 3 1
VK - Skillbox - Lerna - Лерна - КорпСкилз 15 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще