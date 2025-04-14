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Египет Каир

Египет - Каир

«Улочка в Каире» — Иван Билибин (1921) «Улочка в Каире» — Иван Билибин (1921)
«Улочка в Каире» — Иван Билибин (1921)


14.04.2025 Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри? 1
05.12.2024 Positive Technologies договорилась о партнерстве с крупнейшим поставщиком решений для ИБ в Египте и Африке 1
10.05.2024 Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс 1
15.12.2023 «Роббо» вышла на рынок Египта 1
17.02.2022 Московские компании презентуют свои товары на 10 международных выставках под брендом Made in Moscow 1
29.06.2021 Сергей Черноволенко -

В планах на 2021 г. — M&A и наращивание экспертизы в ключевых направлениях

 1
17.02.2021 Orange Business Services построит сердце «умного» города новой столицы Египта 2
30.12.2020 На российский рынок пришли самые популярные западные системы хранения 1
06.07.2020 Открыто первое в мире полностью бесплатное производство микросхем 1
20.03.2019 Российские ИТ-решения выходят на африканский рынок 1
11.09.2018 Huawei поспособствует развитию «умных» электросетей в России 1
23.06.2017 Orange Business Services обеспечит Careem унифицированной сетевой инфраструктурой 1
16.12.2016 ЦРТ договорилась о партнерстве с Falcon Group для разработки решений контроля доступа 1
29.03.2016 «Аэрофлот» запустил веб-сервис по отслеживанию статуса розыска утерянного багажа 1
26.10.2015 Все тайны египетских пирамид скоро будут раскрыты 1
04.02.2015 Пента-графен удивляет своими свойствами 1
02.04.2014 Принять участие в Positive Hack Days можно из любой точки мира 1
02.04.2014 Создается карта экологического состояния городов мира 1
23.05.2013 В Москве стартовал форум по практической безопасности Positive Hack Days III 1
12.02.2013 Eгипет задумался о миграции на открытое ПО 1
30.11.2012 Москва заняла 12 место в рейтинге Networked Society City Index по уровню развития ИКТ-инфраструктуры 1
18.07.2012 Исследователи: Реклама в Facebook дорогая и неэффективная 1
27.04.2012 Спутниковое вещание «арабской весны» 3
02.02.2011 Египетское государственное теле- и радиовещание впервые стало давать прямой эфир с главного оппозиционного митинга на площади Тахрир 1
12.10.2010 Египетские аутсорсеры намерены активизировать работу на внешних рынках 1
12.07.2010 Обнаружена гробница времен Древнего царства 1
27.05.2010 «АвтоТрекер» выходит на рынок Египта 2
24.05.2010 В Египте обнаружены захоронения III тысячелетия до н.э. 1
12.02.2010 Softline открыла офис в Египте 1
22.01.2010 ICANN удовлетворила заявку России на создание домена ".рф" 1
23.12.2009 Украина передала Египту новый самолет Ан-74-200А 1
04.09.2009 Глава ООН задумался об эвакуации Каира и Амстердама 1
24.04.2009 В Египте оценили работу ГЛОНАСС 1
21.04.2009 В Москве состоялся всероссийский финал Imagine Cup 2009 1
12.03.2009 В Египте зафиксирован новый случай заражения человека птичьим гриппом 1
09.02.2009 Птичьий грипп: новые случаи заражения людей во Вьетнаме и Египте 1
12.11.2008 Египет: пирамида №118 обнаружена и будет вскрыта 1
05.11.2008 Домен «РФ» будет открыт в конце июня 2009 г. 2
07.08.2008 Генеалогическое древо фараона Тутанхамона восстановит ДНК-анализ 1
22.07.2008 Россия и Египет, возможно, будут сотрудничать в области ядерных исследований 1

Публикаций - 72, упоминаний - 79

Египет и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24773 5
Intel Corporation 12264 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1254 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 3
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 742 3
Softline - Софтлайн 2917 2
Adobe Systems 1559 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 459 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 2
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 172 2
Telecom Egypt 8 2
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 847 2
Цифра ГК 2456 2
Восход ФГБУ НИИ 655 2
М2М телематика - НИС М2М 232 1
Apple Inc 12224 1
Huawei 3992 1
IBM - International Business Machines Corp 9463 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2567 1
Т8 НТЦ 92 1
InfoWatch - Инфовотч 1033 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
Базальт СПО - BaseALT 683 1
Google LLC 11903 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
Cisco Systems 5141 1
Acer CIS - Acer Russia - Acer Россия 71 1
X Corp - Twitter 2875 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
Sony 6565 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 127 1
Yahoo! 3699 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 676 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 145 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 91 1
Huawei OpenLab - Huawei IoT Open Labs - инновационная лаборатория 17 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 821 1
InfoWatch Gulf - ИнфоВотч Галф 6 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
Авиапарк ТРЦ 42 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 213 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1667 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 809 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 312 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 726 1
ИРКОС 2 1
ХГАПП - Харьковское государственное авиационное производственное предприятие - Харьковский авиационный завод 4 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 88 1
SGCC - State Grid Corporation of China - Государственная электросетевая корпорация Китая - Государственная электроэнергетическая корпорация Китая 11 1
Борец Производственная Компания - Borets 33 1
Лента - Сеть розничной торговли 2122 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 390 1
Egyptian Museum of Berlin - Египетский музей и собрание папирусов 1 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 56 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 60 1
Real Madrid Club de Fútbol - Реал Мадрид (футбольный клуб) 9 1
EPIC Telecom Invest 204 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 77 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 4
Правительство Египта - Кабинет Министров Египта 14 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5540 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4891 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4297 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 78 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3020 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2554 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6037 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 36 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 430 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1412 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 591 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 260 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf - ССАГПЗ - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива 6 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 609 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 200 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 343 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2986 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3090 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 225 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 1
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Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 625 3
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11129 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5538 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1274 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2186 2
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Энергетика - Energy - Energetically 5186 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2445 2
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Логистика сбытовая - Сбыт 2412 2
Зоология - наука о животных 2676 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1124 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4516 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5867 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 6
AP - Associated Press 2004 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5942 4
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 4
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 654 2
New Scientist 1448 2
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 2
Radio Cairo - Радио Каир - Каирское радио 4 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 994 1
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 419 1
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Phys.org 972 1
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