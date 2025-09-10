Получите все материалы CNews по ключевому слову
ROBBO РОББО Схемотехника
УПОМИНАНИЯ
ROBBO и организации, системы, технологии, персоны:
|ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 77 4
|А-Контракт 4 1
|СтарЛайн НПО - StarLine 23 1
|Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 62 5
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 417 5
|Фролов Павел 84 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382929, в очереди разбора - 733938.
Создано именных указателей - 182645.
