ROBBO 3D-принтер
УПОМИНАНИЯ
|10.09.2025
|Первая школа в Хабаровском крае получила отечественное оборудование для инженерного «Роббо Класса» 1
|20.03.2024
|«Роббо» вышла на рынок Сербии 1
|16.01.2024
|Агентство инноваций Москвы выделило «Роббо» грант 1
|18.10.2023
|В Китае начались занятия в «Роббо классе» 1
|16.10.2023
|В Белоруссии начались занятия в семи новых «Роббо клубах» 1
|28.01.2021
|Приморские школьники обучаются робототехнике на уроках технологии и информатики в «Роббо классах» 1
|13.01.2021
|«Роббо» получила патент на 3D-принтер 1
|01.03.2017
|В России создан 3D-принтер для детей 1
|28.02.2017
|В «Сколково» создали 3D-принтер для детей 1
|28.02.2017
|Резидент «Сколково» выпустил на рынок 3D-принтер для детей 2
ROBBO 3D-принтер и организации, системы, технологии, персоны:
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 417 4
|Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 62 4
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1552 1
|Фролов Павел 84 6
|Земцов Дмитрий 11 1
|Гонноченко Алексей 6 1
