Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182672
ИКТ 14205
Организации 11039
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3504
Системы 26182
Персоны 78470
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1252
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 870

ROBBO 3D-принтер


УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 Первая школа в Хабаровском крае получила отечественное оборудование для инженерного «Роббо Класса» 1
20.03.2024 «Роббо» вышла на рынок Сербии 1
16.01.2024 Агентство инноваций Москвы выделило «Роббо» грант 1
18.10.2023 В Китае начались занятия в «Роббо классе» 1
16.10.2023 В Белоруссии начались занятия в семи новых «Роббо клубах» 1
28.01.2021 Приморские школьники обучаются робототехнике на уроках технологии и информатики в «Роббо классах» 1
13.01.2021 «Роббо» получила патент на 3D-принтер 1
01.03.2017 В России создан 3D-принтер для детей 1
28.02.2017 В «Сколково» создали 3D-принтер для детей 1
28.02.2017 Резидент «Сколково» выпустил на рынок 3D-принтер для детей 2

Публикаций - 10, упоминаний - 11

ROBBO 3D-принтер и организации, системы, технологии, персоны:

ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 77 7
ROBBO Europe 3 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 686 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 417 4
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 62 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1552 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3195 6
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 356 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 230 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 354 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3260 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 278 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 501 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4740 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 8
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6055 6
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 676 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55122 6
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1803 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6018 4
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 621 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10217 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4386 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21930 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1951 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70564 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14200 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3312 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1244 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 908 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12674 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14349 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9117 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2124 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9961 1
ROBBO Class - РОББО Класс - Инженерные инновационные классы 20 3
ROBBO lab - РОББО Лаборатория 12 3
ROBBO - РОББО Клуб 23 2
ROBBO Robot kit - РОББО Платформа 12 2
ROBBO - РОББО Схемотехника 6 2
FreeCAD 10 1
Google RISE Awards 3 1
MIT Media Lab - Scratch - язык программирования 38 1
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 64 1
Фролов Павел 84 6
Земцов Дмитрий 11 1
Гонноченко Алексей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 152897 8
Финляндия - Финляндская Республика 3641 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17803 3
Япония 13433 3
Европа 24505 2
Беларусь - Гродненская область - Гродно 56 1
Китай - Цзянсу - Нанкин - Наньцзин 36 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44947 1
Сербия - Белград 60 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18217 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1265 1
Беларусь - Белоруссия 5942 1
Беларусь - Минск 664 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31050 8
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 50 4
Физика - Physics - область естествознания 2777 4
Английский язык 6819 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8400 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11279 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 163 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6217 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14631 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6126 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17052 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 370 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4229 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25373 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53859 1
Информатика - computer science - informatique 1120 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 349 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Правительственные награды Российской Федерации 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382948, в очереди разбора - 733749.
Создано именных указателей - 182672.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще