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«Роббо» получила патент на 3D-принтер

Техника

«Роббо», российский производитель образовательной робототехники для детей, получила патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности на одну из своих разработок – «Роббо 3D-принтер Mini», предназначенный для домашнего обучения детей 3D-моделированию и 3D-печати. Решение о выдаче патента принято на основании условий патентоспособности «новизна» и «оригинальность», предусмотренных п. 1 ст. 1352 ГК РФ.

Заявка «Роббо» на патент подана в августе 2020 г. В результате экспертизы установлено соответствие 3D-принтера требованиям статей 1231.1, 1349 и 1352 ГК РФ, на основании чего выдан патент на промышленный образец №122799. Патент будет действителен до августа 2025 г.

«Роббо 3D-принтер Mini» спроектирован как учебное пособие по 3D-печати и работает на базе открытого программного и аппаратного обеспечения. Любую модель, нарисованную ребенком, 3D-принтер превращает в реальный трехмерный предмет из безопасного биоразлагаемого пластика PLA. Дети могут создавать макеты изделий и пластиковые механизмы размером до 170х100х100. При этом благодаря компактной конструкции 3D-принтер занимает мало места: его габариты – 370х280х350 мм, а вес – всего 3,5 кг. Помимо самого принтера, в комплект также входят USB-носитель с программным обеспечением и настройками, фильтр для прутка, блок питания и USB-кабель.

Уже в ближайшем будущем, как отмечают в компании, аддитивные технологии будут широко распространены в отечественном производстве, медицине и космической отрасли. И «Роббо» примет непосредственное участие в подготовке кадров для нового сегмента ИТ-отрасли.

«По прогнозам, в ближайшие пять лет глобальный рынок 3D-печати вырастет почти в 2,5 раза. Однако в отличие от других стран, где аддитивные технологии уже несколько десятилетий активно используются, например, в промышленности и на производстве, в России индустрия 3D-прототипирования находится лишь на стадии зарождения. Появление в российских домах и школах продукта “Роббо 3D-принтер Mini” позволит подготовить пул специалистов, способных в будущем вывести отечественную отрасль аддитивных технологий на качественно новый уровень. Тем более, аналогов у нашего образовательного 3D-принтера пока нет», – сказал Павел Фролов, основатель и продюсер компании «Роббо».

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