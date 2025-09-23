Разделы

Минэкономразвития РФ Роспатент РФ Федеральная служба по интеллектуальной собственности

Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности

Роспатент (Федеральная служба по интеллектуальной собственности) обеспечивает охрану интеллектуальных прав инноваторов и предпринимателей, повышение эффективности использования нематериальных активов и содействие технологическому лидерству России. Ведомство находится в ведении Министерства экономического развития Российской Федерации и отмечает 70-летие в сентябре 2025 года.

СОБЫТИЯ


23.09.2025 Роспатент интегрировал платформу «Синтелли» в свою информационную систему

ые инструменты для проведения подобной экспертизы в области химии и медицины. В качестве подрядчика Роспатент выбрал компанию «Синтелли» (входит в ГК «Наносемантика»), разработчика одноименной

08.08.2025 Роспатент: количество заявок на регистрацию российского софта с начала 2025 года выросло на 9%

и 2025 г. отечественные разработчики подали в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) более 19 тыс. заявок на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных, что превышает а
06.08.2025 Роспатент зарегистрировал товарный знак «InfoWatch Центр расследований»

варный знак «InfoWatch Центр расследований» в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Государственная регистрация подтверждает исключительные права компании на этот ло
16.06.2025 Обновленный сервис банк-клиент RS-Interbank Business прошел регистрацию в Роспатенте

R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор (группа РСХБ), зарегистрировала обновленный сервис банк-клиент для юридических лиц RS-Interbank Business в Роспатенте. Номер свидетельства – №2025663949. Новый сервис для дистанционного банковского обслуживания (ДБО) клиентов-юридических лиц разработан на российском стеке технологий, дополнен соврем
30.05.2025 Роспатент отказал Apple в регистрации товарного знака в России

а по патентным спорам оставила в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), принятое ранее, о том, что Apple не может оформить регистрацию изобразительного з
14.05.2025 «АНТ Технолоджис» зарегистрировала систему управления складским двором в Роспатенте

System (ant YMS) — в реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Это подтверждает исключительные права компании на платформу и защищает ее от неса
06.05.2025 Электроника вырвалась на первое место среди заявок на регистрацию иностранных брендов в Роспатенте

Количество иностранных заявок в Роспатент растет В 2024 г. количество заявок на регистрацию иностранных товарных знаков превы
30.04.2025 Первыми сбежали, первыми вернулись. Intel и Microsoft зарегистрировали в России свои торговые марки

рь внезапно решившие вновь развернуться на 180 градусов. В апреле 2025 г. стало известно о подаче в Роспатент заявки на регистрацию сразу нескольких товарных знаков сетью ресторанов быстрого пи
20.03.2025 Роспатент впервые передал права на товарный знак шведской компании Ericsson российскому производителю

шедшей из России, об этом пишет «Коммерсант». Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) передала бренд шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson
26.02.2025 Роспатент и «Корпорация МСП» запустили на платформе МСП.РФ новый сервис для бизнеса

овой платформе МСП.РФ государственной услугой Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) «Регистрация товарного знака». Также планируется интегрировать в платформу сервис

18.02.2025 Сбежавшая из России Apple зарегистрировала в Роспатенте интеллектуальные права на свои новые процессоры

Регистрация товарного знака Роспатент принял решение о регистрации товарного знака M3 (название семейства процессоров) по заявке американской Apple, выяснил RB.RU. Исключительные права компании по классу Международной кла
26.11.2024 Sitronics Electro зарегистрировала в Роспатенте товарный знак на систему диспетчеризации для ультрабыстрых зарядных станций

Компания Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Sitronics ePark — системы диспетчеризации ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС) собственной разработки. Разработанная компанией Sitronics Electro система предназначена

26.11.2024 Россия усилит патентную защиту ИТ-решений

асширен, передает ТАСС заявление руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрия Зубова в Совете Федерации. Законопроект, предполагающий внесение поправок в Г
11.11.2024 Сбербанк судится с Роспатентом. Ведомство не признает оригинальность ПО банка для распознавания документов

ми, которая подтверждает полномочия подписанта выступать от имени заявителя, говорится в материалах Роспатента. Связь проверяется путем анализа выписки из ЕГРЮЛ и доверенностей. Сбербанк Сберба
25.04.2024 НАЦ «Информзащиты» подключил Роспатент к МЭДО

«Национальный аттестационный центр» (входит в ГК «Информзащита») подключил Роспатент, федеральную службу по интеллектуальной собственности, к системе Межведомственного электронного документооборота (МЭДО). Это система для автоматизированного обмена электронными докуме
17.04.2024 HR Tech платформа Brain от RNT Group получила регистрацию в «Роспатенте»

ождении регистрации HR Tech платформы Brain в Федеральной службе по интеллектуальной собственности «Роспатент». Решение является собственной разработкой RNT Group и позволяет организовать полны
28.03.2024 В Координационный совет РЦИС вошли руководители Роспатента и Фонда «Сколково»

о в научной сфере или в области корпоративных инноваций». Юрий Зубов в свою очередь подчеркнул, что Роспатент готов к конструктивному сотрудничеству в вопросах развития системы интеллектуальной
26.01.2024 Разработанный Sitronics KT модуль «Советник BI» внесен в реестр ПО Роспатента

идетельство о государственной регистрации цифрового модуля «Советник BI» в реестре программ для ЭВМ Роспатента. Система была разработана в качестве цифрового инструмента для руководителей разли
19.12.2023 Российский изобретатель, требует от Apple уничтожить все iPhone и заплатить ему 295 миллиардов. Дело уже в Роспатенте

м Роспатента. Об этом писал CNews. В качестве доказательства своей точки зрения «Эппл рус» передала Роспатенту информацию сразу о трех патентах, зарегистрированных в США в 2012 г. и описывающих
18.12.2023 Роспатент зарегистрировал товарный знак UMNO digital

ют и внедряют предприятия в России и зарубежом. Флагманские продукты компании «Умное депо» и «Осмотр вагонов» имеют также свидетельства о государственной регистрации интеллектуальной собственности в «Роспатенте». Помимо этого, система «Умное депо» входит в единый реестр российского ПО Минцифры. «Мы работаем на конкурентном ИТ-рынке, дорожим именем и репутацией. Товарный знак поможет нам защ
11.12.2023 «Иннодата» зарегистрировала в Роспатенте платформу «ML фаб»

тчик решений для реализации процессов цифровой трансформации компания «Иннодата» зарегистрировала в Роспатенте «ML фаб» –D/MLOps-платформу, объединяющую инструменты управления качеством данных

08.12.2023 Роспатент зарегистрировал товарный знак «Цифровая академия ДОМ.РФ»

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак «Цифровая академия ДОМ.РФ». Это важный этап развития образовательной экосистемы группы «ДОМ.РФ», нацеленной на подготовку для стройотрасли профессионал
23.10.2023 Компания СБК стала владельцем исключительных прав на программу CommuniGate Pro

мпании СБК, которая займется развитием продукта. Федеральная служба интеллектуальной собственности (Роспатент). зарегистрировала передачу прав на мультипротокольный коммуникационный сервер Comm
11.07.2023 Платформа цифрового управления логистикой Sitronics Group зарегистрирована в Роспатенте

Sitronics Group создала платформу для управления и оптимизации логистических процессов и операций, на которую получено свидетельство Роспатента. Решение предназначено для крупных предприятий со сложной территориально распределенной инфраструктурой. Платформа аккумулирует в себе наземную, воздушную, речную и морскую логистику
26.06.2023 «Интегро текнолоджиз» зарегистрировала в Роспатенте продукт «Панорама»

Компания «Интегро текнолоджиз», предоставляющая услуги по разработке, внедрению и поддержке ИТ-решений для авиакомпаний, аэропортов и наземных служб, зарегистрировала в Роспатенте платформу автоматизации наземного обеспечения рейсов и менеджмента авиасервисов «Панорама». Об этом CNews сообщили представители «Интегро текнолоджиз». «Панорама»– программный продук
26.04.2023 Платформа по управлению ЭЗС и мобильное приложение Sitronics Electro получили регистрацию в Роспатенте

Российский оператор зарядной инфраструктуры для электротранспорта Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) зарегистрировал в Роспатенте две разработки на базе собственного ПО — платформу управления ЭЗС и мобильное приложение. Sitronics Electro не только строит зарядную инфраструктуру по всей стране, но и развивает со
12.12.2022 Apple не смогла зарегистрировать в России свой товарный знак. Все из-за Samsung

знака Center Stage в России, пишет агентство РАПСИ. Решение об отказе принял российский регулятор – Роспатент. Причиной отказа в регистрации стало сходство знака Center Stage с другим товарным

28.10.2022 РОСА «БАРИЙ» зарегистрирована в Роспатенте

Компания «НТЦ ИТ РОСА» получила свидетельство о государственной регистрации операционной системы РОСА «БАРИЙ» в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Об этом CNews сообщили представители «НТЦ ИТ РОСА». «Мы разработали еще один дистрибутив в линейке наших операционных систем, собранных на

27.06.2022 Сервис видеоконференцсвязи «Конфикон» зарегистрирован Роспатентом
24.03.2022 В России создается 16 ИТ-систем защиты патентов и изобретателей за 3 миллиарда

Затраты на цифровизацию Роспатента Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) представила свою программу цифровизации. Презентация состоялась в ходе проходящей

17.05.2021 Импортонезависимая система управления качеством Росатома зарегистрирована в Роспатенте

Единая отраслевая система управления качеством («ЕОС-Качество») – собственная разработка «Гринатома», ИТ-интегратора атомной отрасли, получила свидетельство о государственной регистрации в Роспатенте. Программное обеспечение формирует единый подход к управлению несоответствиями, консолидирует информацию в общей базе данных Росатома, упрощает документооборот с поставщиками, а такж
24.02.2021 Технология Group-IB для защиты от ботов названа одним из главных российских изобретений 2020 года

и 60 заявок на патенты, в России, США, Сингапуре, Нидерландах и других странах. Начиная с 2007 года Роспатент регулярно публикует список наиболее перспективных разработок. По итогам 2020 года в
16.02.2021 Программные решения «Аэродиск Восток» и «Аэродиск Аист» зарегистрированы в Роспатенте

ации своих решений в реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Реестр пополнился двумя продуктами компании: системой хранения «Аэродиск Восток»

23.12.2020 Исследование «Ростелекома» и Роспатента: патентный ландшафт 5G и первые шаги в 6G

«Ростелеком» и Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) представили исследование патентного ландшафта «Сети мобильной связи 5G и их послед
16.12.2020 R-Style Softlab зарегистрировала в Роспатенте модули расширения ИАС RS-Datahouse

компании R-Style Softlab прошли регистрацию в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте). RSDH: Excel Addins и «RSDH: СККД» расширяют возможности информационно-аналитичес
04.09.2020 ПО Aerodisk vAIR зарегистрировано в «Роспатенте»

Программное обеспечение Aerodisk vAIR, разработанное компанией «Аэродиск», получило регистрацию в «Роспатенте» в качестве программы для ЭВМ. В результате компания законодательно подтвердила своё исключительное право на распространение программного продукта, а также на его полное или частично
04.08.2020 Ростех переведет в «цифру» документы Роспатента

ть управление документами по объектам интеллектуальной собственности и хранение этих данных в электронном виде. Разработка также даст возможность обмениваться данными с другими системами, внедряемыми Роспатентом в рамках программы «Цифровая экономика». Система будет развернута внутри структуры ФИПС. Безопасность данных будет обеспечена за счет применения современных отечественных программно
21.07.2020 Росатом зарегистрировал в Роспатенте «умный город»

«Русатом Информационные решения» (АО «РИР», входит в госкорпорацию «Росатом») зарегистрировало в Роспатенте два цифровых продукта – программы для ЭВМ «Программный комплекс «Интеграционная платформа» и «Платформа «Умный город». Интеграционная платформа предназначена для эффективного объедин
27.04.2020 GS Labs зарегистрировала «Электронный телегид» в Роспатенте

ю регистрацию программ для ЭВМ и баз данных в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). «Электронный телегид» (бренд DREGUIDE) предлагает многоуровневое экранное меню ра
24.04.2019 Роспатент и МГТС начинают сотрудничество в сфере ИТ

«Московская городская телефонная сеть», входящая в группу МТС, и подведомственное учреждение Роспатента – Федеральный институт промышленной собственности, подписали соглашение о сотрудничестве. Директор ФИПС Олег Неретин и генеральный директор МГТС Павел Кузнецов подписали документ, ст

