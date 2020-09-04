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ПО Aerodisk vAIR зарегистрировано в «Роспатенте»

Интеграция Бизнес-приложения Маркет
, Текст: Владимир Бахур

Программное обеспечение Aerodisk vAIR, разработанное компанией «Аэродиск», получило регистрацию в «Роспатенте» в качестве программы для ЭВМ. В результате компания законодательно подтвердила своё исключительное право на распространение программного продукта, а также на его полное или частичное изменение и воспроизведение.

Программное обеспечение Aerodisk vAIR является гиперконвергентной системой, разработанной компанией «Аэродиск» – российским производителем решений в области хранения данных и виртуализации. Гиперконвергентная система включает в себя программную СХД, виртуальную сеть и систему виртуализации, являясь по сути «ЦОД-ом в коробке».

Aerodisk vAIR основан на отказоустойчивой распределенной файловой системе ARDFS, также разработанной «Аэродиском», а также гипервизоре Aerodisk АИСТ – он создан компанией на базе решения KVM. Aerodisk vAIR обеспечивает построение как небольших отказоустойчивых решений для корпоративной ИТ-инфраструктуры, так и крупных высокопроизводительных кластеров для провайдеров облачных услуг.

Гиперконвергентная система Aerodisk vAIR поставляется производителем в виде программного обеспечения для установки на совместимое серверное оборудование или в виде готового программно-аппаратного комплекса с аппаратной поддержкой и гарантией производителя на всей территории России и стран СНГ.

«Регистрация ПО Aerodisk vAIR и получение соответствующего документа позволили нам засвидетельствовать исключительные права на программу как объект интеллектуальной собственности. Благодаря этому мы получили гарантию юридической защиты программного обеспечения от попыток копирования в России или других странах», – отметил генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

Ранее в «Роспатенте» уже было зарегистрировано другое решение «Аэродиска», программное обеспечение Aerodisk Engine (A-CORE). Оно также входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи.

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