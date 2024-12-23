Володкович Вячеслав
Володкович Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|Мустафаев Тимур 13 8
|Гвоздюк Дмитрий 5 3
|Шадаев Максут 1008 3
|Мишустин Михаил 676 3
|Кичко Дмитрий 64 3
|Степанов Владимир 76 3
|Новодворский Алексей 109 2
|Иванов Борис 58 2
|Чирков Дмитрий 4 2
|Покровский Иван 118 2
|Чернышенко Дмитрий 565 2
|Biden Joe - Байден Джо 127 2
|Фролов Павел 84 2
|Рензяев Константин 62 2
|Плуготаренко Сергей 79 2
|Копосов Максим 60 2
|Ким Олег 12 2
|Шутеев Василий 2 2
|Чуканов Сергей 64 2
|Долгих Александр 18 1
|Губин Алексей 7 1
|Хорохордин Алексей 5 1
|Инютин Николай 1 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Дьяков Петр 12 1
|Деянышев Вадим 19 1
|Алешин Александр 4 1
|Леви Гавриил 23 1
|Сиваков Руслан 5 1
|Гуральников Сергей 164 1
|Гаттаров Руслан 144 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Шмид Александр 17 1
|Чукарин Алексей 59 1
|Щербаков Сергей 25 1
|Козырев Алексей 321 1
|Козлов Александр 68 1
|Александров Николай 2 1
|Чулапов Александр 1 1
|Лысенко Эдуард 308 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 6
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
|IDC - International Data Corporation 4910 2
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
|ITResearch 119 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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