Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Володкович Вячеслав



23.12.2024 «Аэродиск» увеличил производство российских СХД до 500 в год 1
27.09.2024 Merlion – официальный дистрибьютор «Аэродиск» 1
08.08.2024 «Аэродиск» представила первую версию ролевой модели в ПО для управления СХД 1
11.06.2024 «Аэродиск» выпустила новую СХД «Engine AQ Лайт» 1
26.03.2024 «Аэродиск» запускает новую линейку СХД Engine AQ на платформе «Аквариуса» 1
11.03.2024 Axoft стал дистрибьютором «Аэродиск» на всей территории России 1
12.01.2024 Производитель отечественных СХД «Аэродиск» отказался от Jira в пользу российской системы 1
11.01.2024 Производитель систем хранения данных и систем виртуализации «Аэродиск» мигрировал с Jira Service Manager на ITSM-систему SimpleOne 1
27.10.2023 «Аэродиск» и Sofinet запускают технологическое партнерство 1
29.09.2023 «Аэродиск» реализовал механизм файловой репликации в своих СХД 1
18.09.2023 «Аэродиск» и Mont запускают облегченную систему виртуализации «Аэродиск vAIR лайт» 1
17.08.2023 СХД «Восток» компании «Аэродиск» зарегистрирована в реестре ПАК Минцифры 1
26.06.2023 «Аквариус» купил производителя российского «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» 2
26.06.2023 «Аквариус» приобрел долю 67,8% в компании-разработчике систем хранения данных и систем виртуализации «Аэродиск» 1
06.06.2023 «Аэродиск» провел исследование потребностей российских компаний в СХД 1
02.06.2023 «Аэродиск» провел исследование потребностей российских компаний в СХД 1
02.06.2023 «Аэродиск» существенно обновил ПО в СХД «Восток» и ENGINE 1
01.06.2023 Когда в России появятся собственные Open Source продукты 1
17.05.2023 В России легализуют иностранный пиратский софт, чтобы получить денег для отечественных ИТ 1
29.03.2023 «Аэродиск» начал опытную эксплуатацию СХД сегмента high-end 1
22.03.2023 Производители российской электроники не могут получить обещанные властями кредиты 1
24.01.2023 Власти придумали, как не допустить «технологической деградации» страны 1
21.12.2022 «Аэродиск» и Auxo заключили партнерское соглашение 1
16.11.2022 «Аэродиск» начинает формировать «дорожную карту» развития российских СХД 1
16.11.2022 Никаких азиатских чипов. Apple локализует производство в США 1
15.11.2022 Отчаянный шаг. Выпущены рекордные по скорости HDD, несмотря на агонию этого формата 1
03.11.2022 «Аэродиск» перевел управление разработкой софта с JIRA на «Битрикс 24» 1
24.10.2022 «Аэродиск»: отношение к российской ИТ-инфраструктуре меняется на 180 градусов 1
10.10.2022 Конец прекрасной эпохи. США закрыли Китаю доступ к чипам для суперкомпьютеров 1
15.09.2022 Госсектору разрешили закупать серверы на зарубежных чипах 1
06.09.2022 MONT и «Аэродиск» развивают сотрудничество по направлению инфраструктурных решений 1
30.08.2022 Первый модуль масштабирования мощностей СХД вошел в реестр Минпромторга 1
25.08.2022 Крупнейший поставщик серверов покидает Россию, увольняя всех сотрудников 1
25.08.2022 «Аэродиск»: на российские технологии растет спрос из-за рубежа 1
22.07.2022 «Аэродиск» поможет Bergauf масштабировать дисковую емкость СХД 1
18.07.2022 Госзакупки «железа» обрушились в 7 раз 1
27.06.2022 «Аэродиск» и Axoft развивают сотрудничество в сфере СХД и серверного оборудования 1
24.06.2022 Контроллеры СХД «Аэродиск Восток» 2Э8СВ и 1Э8С вошли в реестр Минпромторга 1
21.06.2022 «Аэродиск» запускает ЦПБ – консалтинговое направление по правовым вопросам ИБ 1
14.06.2022 «Аэродиск» и учебный центр «Микротест» будут вместе готовить специалистов по работе с СХД 1

Публикаций - 97, упоминаний - 98

Володкович Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 97
Intel Corporation 12197 10
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 9
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 9
Норси-Транс - НТ 108 8
Базальт СПО - BaseALT 655 6
Рикор Холдинг - Rikor 121 4
Samsung Electronics 10255 4
AMD - Advanced Micro Devices 4231 4
HP Inc. 5685 3
Элемент ГК - Elementec - ELMT 83 3
Broadcom - VMware 2359 3
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 39 3
РосИнтеграция ГК 9 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Huawei 3933 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 3
Atlassian 118 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 3
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 81 3
Telegram Group 1983 3
Ростелеком 9701 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 2
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 2
Lenovo Group 2292 2
Microsoft Corporation 24625 2
Acronis - Акронис 448 2
Basis - Tionix - Тионикс - 79 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 2
Yandex - Яндекс 7340 2
HP - Hewlett-Packard 3623 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 2
Dell EMC 5027 2
Dell Technologies - Dell Computer 2135 2
Промобит - Bitblaze - Promobit 78 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 2
MONT - МОНТ 144 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ГКМП - Группа компаний машиностроения и приборостроения - Научно-производственное объединение 1 1
Молния УНПП - Уфимское научно-производственное предприятие 6 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Lockheed Martin 756 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Uber 330 1
АФК Система - Система Масс-медиа 84 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Альфа-Банк 1769 1
Совкомбанк ПАО 256 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 172 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 24 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
Lidings - Лидингс 6 1
SHL 8 1
Электрогефест 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 45
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 32
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 9
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 5
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 151 4
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 95 3
Росстандарт - Российский Институт Стандартизации ФГБУ - Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 17 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 2
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 214 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 19 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 76
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 75
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 57
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 46
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 35
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 20
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 20
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 15
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 15
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 10
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 534 9
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 9
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 9
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 8
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 303 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 7
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 7
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12740 6
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1473 6
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 6
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 206 5
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 569 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 5
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 44 38
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 50 37
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk vAIR 42 32
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 24
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 18
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 25 16
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 195 12
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 198 9
Linux OS 9937 6
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 6
Intel x86 - архитектура процессора 1856 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 34 4
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Machine 1U, 2U 6 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 4
Apple iPhone 6 4862 4
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 3
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 3
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 61 3
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Engine AQ 7 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 2
Apple iPad 3860 2
Google Android 13994 2
Киберпротект - Акронис Защита Данных 23 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 972 2
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 56 2
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 37 2
Netris CCTV 2 1
Норси-Транс - Яхонт-УВМ Э 15 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 50 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Dell EMC VNX 42 1
Apple iOS 7809 1
Мустафаев Тимур 13 8
Гвоздюк Дмитрий 5 3
Шадаев Максут 1008 3
Мишустин Михаил 676 3
Кичко Дмитрий 64 3
Степанов Владимир 76 3
Новодворский Алексей 109 2
Иванов Борис 58 2
Чирков Дмитрий 4 2
Покровский Иван 118 2
Чернышенко Дмитрий 565 2
Biden Joe - Байден Джо 127 2
Фролов Павел 84 2
Рензяев Константин 62 2
Плуготаренко Сергей 79 2
Копосов Максим 60 2
Ким Олег 12 2
Шутеев Василий 2 2
Чуканов Сергей 64 2
Долгих Александр 18 1
Губин Алексей 7 1
Хорохордин Алексей 5 1
Инютин Николай 1 1
Чучелов Андрей 44 1
Дьяков Петр 12 1
Деянышев Вадим 19 1
Алешин Александр 4 1
Леви Гавриил 23 1
Сиваков Руслан 5 1
Гуральников Сергей 164 1
Гаттаров Руслан 144 1
Рудычева Наталья 95 1
Шмид Александр 17 1
Чукарин Алексей 59 1
Щербаков Сергей 25 1
Козырев Алексей 321 1
Козлов Александр 68 1
Александров Николай 2 1
Чулапов Александр 1 1
Лысенко Эдуард 308 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 89
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 7
Украина 7608 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 4
Беларусь - Белоруссия 5664 4
Казахстан - Республика 5526 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 3
Бразилия - Федеративная Республика 2362 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Нидерланды 3517 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Япония 13282 2
Армения - Республика 2280 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Россия - ПФО - Пензенская область 589 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 381 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Россия - ЮФО - Севастополь 540 1
Россия - Крымский полуостров 52 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 675 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 444 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 44
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 32
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 14
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 8
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 3
Импортозамещение - параллельный импорт 481 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 3
Образование в России 2191 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 3
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 347 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Английский язык 6634 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 144 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 3
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
Tom’s Hardware 393 1
Bloomberg 1286 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
NYT - The New York Times 1054 1
Times 623 1
САПР и графика 11 1
Ведомости 996 1
StorageReview 3 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
IDC - International Data Corporation 4910 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
ITResearch 119 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 93 4
РАН - Российская академия наук 1870 4
СевГУ - Севастопольский государственный университет 12 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 14 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 1
Микротест УЦ - Учебный центр 11 1
ИИИ - Институт исследований интернета 56 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 15 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще