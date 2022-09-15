Госсектору разрешили закупать серверы на зарубежных чипах

Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил проект постановления Минпромторга о переходе на балльную систему для рынка вычислительной техники. Теперь госсектор сможет заказывать российские серверы и системы хранения данных на зарубежных процессорах. Раньше доступ к рынку госзаказа имела только техника на «суверенных» чипах.



Все-таки балльная система на технику

Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил проект Минпромторга о введении системы баллов для вычислительной техники. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в крупных российских производителях электроники.

Российским серверам и системам хранения данных (СХД) теперь не предъявляется обязательное требование иметь отечественный процессор. Это желательно, но если техника работает на зарубежных чипах, она все равно сможет получить доступ к рынку госзаказа – добрав баллы по другим критериям. Такие изменения внесены в постановление правительства №719, которые 13 сентября 2022 г. утвердил Михаил Мишустин. В аппарате главы правительства информацию подтвердили.

В нынешнем варианте постановления отечественным признается лишь то оборудование, в котором есть российский процессор, а ряд технологических операций – например, монтаж компонентов на плату – проводятся на территории России. Речь идет о ноутбуках и планшетах, настольных ПК и моноблоках, твердотельных накопителях, материнских платах, сканерах и принтерах.

Представители рынка жалуются на то, что никаких гарантий поставок российских процессоров сегодня нет

Если оборудование проходит по всем критериям, производители могут включить его в реестр российского оборудования Минпромторга и получать различные льготы и преференции. В том числе это касается рынка госзаказа, когда государственный заказчик должен отклонить все заявки с импортной продукцией, если подана хотя бы одна заявка с российской.

Как поправки скажутся на российских производителях

Как сообщают собеседники «Коммерсанта», против новшеств выступали дизайн-центры, в том числе МЦСТ, которые проектирует чипы линейки «Эльбрус», а также производители СХД и серверов на этих процессорах. Противоположную позицию занимали представители ассоциации «Вычислительная техника», в которую входят Yadro, «Аквариус» и другие.

Генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович в беседе с CNews сообщил, что информация о проекте балльной системы не лучшим образом сказалась на настроениях российских производителей ИТ-оборудования.

«Однако необходимо принять во внимание современную ситуацию: решение носит вынужденный и ситуативный характер, – признал эксперт. – Скорее всего, оно не нравится даже тем, кто его принимал, так как в отрасли довольно серьезный объем работы за последние годы был проделан как раз в направлении технологической независимости и развития российских процессоров».

По мнению Володковича, решение ставит под удар российских производителей, однако сегодня никаких гарантий поставок российских процессоров нет. В этом случае отказ от западных решений может привести к ситуации, когда необходимое ИТ-оборудование на российском рынке купить законным путем будет нереально. Так, собеседник «Коммерсанта» подтверждает, что «Байкалов» и «Эльбрусов» сейчас физически не хватает на всех заказчиков.

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«Другое дело, что мера должна носить исключительно временный характер: впадать в крайность и делать 100% ставку на западные решения на постоянной основе ни в коем случае нельзя, – уверен Володкович. – Поэтому параллельно с этой мерой как вынужденной необходимостью также следует развивать меры поддержки российских производителей процессоров: у них, очевидно, в скором времени упадет выручка, и им нужны деньги на поддержку и развитие производства».

Эксперт добавил, что шаги в этом направлении уже делаются: так, недавно государство выделило деньги предприятию «Микрон» на масштабирование производства. По его мнению, если давать шанс своим производителям, через какое-то время можно будет отменить и балльную систему, и даже сформировать условия для свободной конкуренции для российский и зарубежной продукции на рынке России.

История балльной системы

Минпромторг России начал обсуждать балльную систему определения «российскости» электроники еще два года назад. Активно обсуждали эту идею и летом 2021 г. В рамках этой системы за каждую технологическую операцию при производстве компания получает баллы, и когда переходит определенный порог – включается в реестр.

Пункт об обязательном российском процессоре Минпромторг предлагал сделать вариативным – за его наличие производитель получал больше балов, но если у него все же зарубежный чип, он мог добрать баллы за счет других операций. К примеру, можно изготовить и разместить в СХД какую-либо печатную плату, что принесло бы от 10 до 50 баллов, два российских микроконтроллера по 40 баллов за каждый и т.д.

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Радиоэлектронику тогда предлагали поделить на два уровня в зависимости от наличия отечественного чипа. Она должна была получить доступ к рынку госзаказа, однако российское оборудование получало преференции.