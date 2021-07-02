Власти вводят новые критерии «отечественности» для электроники. Использование российских чипов больше не обязательно

Минпромторг подготовил новые критерии, по которым вычислительная техника, по которым она может попасть в реестр «отечественного оборудования», являющийся обязательным ориентиром для госорганов при закупках «железа». Теперь продукции станут присваиваться баллы по различным параметрам. Обязательность использования в российской технике отечественных центральных процессоров отложена на 2023 г. До этого момента применение наших чипов в изделиях позволит лишь дополнительно получить лишние «очки», но «проходной балл» вполне можно набрать и на импортных процессорах. Реакция отрасли на предлагаемые нововведения крайне неоднозначна.

Баллы для российской радиоэлектроники

Как выяснил CNews, вычислительной технике не обязательно будет строиться на российском центральном процессоре, чтобы считаться «отечественной», и такое положение вещей сохранится вплоть до 1 января 2023 г.

Это обстоятельство следует из разработанных Минпромторгом новых критериев для присвоения радиоэлектронной продукции статуса «российской», которые, как показал опрос редакции, встретили понимание не у всех участников «железного» рынка.



Речь идет об обсуждаемой не один месяц идее присваивать электронным изделиям из категории «вычислительная техника» (код 26.20) баллы по ряду параметров, которые в сумме должны определить, может ли изделие претендовать на место в реестре отечественного оборудования при Минпромторге.

На этот реестр, напомним, должны первостепенно ориентироваться представители госорганов при проведении тематических госзакупок, либо строго обосновывать необходимость приобретения иностранного (точнее будет сказать нероссийского) «железа».

Система баллов расписана в подготовленном министерством проекте правительственного постановления, которое вносит изменения в приложение к постановлению Правительства от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». Проект документа опубликован на госсайте regulation.gov.ru. В настоящий момент в отношении него проходит независимая антикоррупционная экспертиза, которая продлится до 13 июля 2021 г.

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Из текста проекта можно заключить, что вычислительная техника, которая сейчас присутствует в реестре министерства на основании действующих параметров, но не соответствует новым (недобирает баллов), из реестра удалена не будет. Выданные ранее акты Торгово-промышленной палаты и заключения Минпромторга в ее отношении продолжат действовать до истечения изначально установленных в документах сроков.

Как было раньше, и как будет теперь

Представители консорциума «Вычислительная техника», учредителями которого выступают компании Yadro («КНС групп»), «Депо», «Аквариус», «Крафтвэй», «Булат» и др., рассказали CNews, что в проекте постановления в том числе были учтены предложения и этой организации. «До настоящего времени оценивалась доля стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих в стоимости оборудования, а также устанавливалось, какие операции по производству обязательно должны осуществляться в России», — отметили они.

«Действующий механизм уже не соответствует потребностям разработчиков и производителей в части существенного расширения перечня разрабатываемых современных продуктов», — считает гендиректор консорциума Светлана Легостаева.

Она поясняет, что внедрение балльной системы оценки предполагает, что весь процесс создания вычислительной техники поделен на технологические операции, каждой из которых присвоен определенный балл в зависимости от ее значимости и сложности.

Перечни технологических операций, а также количество баллов, начисляемых за их выполнение в России, устанавливаются для каждого конкретного вида вычислительной техники и максимально, с ее точки зрения, унифицированы.

В консорциуме считают важным элементом новых правил ежегодное увеличение величины «проходного балла». Использование балльной системы позволит объективно оценить степень локализации, а ежегодное увеличение суммарного проходного балла будет стимулировать предприятия вычислительной техники осваивать новые технологии в России и применять новые отечественные компоненты, полагает Легостаева.

Отсрочка необходимости использовать российские процессоры

Как уже было сказано выше, крайне примечательной особенностью новых правил является указание на то, что использование во всех видах российской вычислительной техники центральных процессоров отечественной разработки становится обязательным лишь с 1 января 2023 г.

Для большей части техники это можно считать «отсрочкой». Напомним, по действующим правилам уже с 1 января 2021 г. на российских процессорах должны строится СХД. С 1 июля — портативные компьютеры массой не более 10 кг: ноутбуки, планшетные и карманные ПК (в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата), электронные записные книжки и компьютерная техника. С 1 января 2022 г. отечественные процессоры должны были «появиться» в настольных ПК и моноблоках, устройствах ввода или вывода, мониторах и проекторах, принтерах, сканерах и факсах, а также твердотельных накопителях и материнских платах.

При этом в новых правилах изделию за использование в нем российского процессора будет присужден достаточно серьезное число баллов. Однако для преодоления порога вхождения в реестр Минпромторга вполне можно обойтись и без них (пример — ниже).

Критика разработчиков СХД на российских процессорах

Новые критерии «отечественности» не встретили энтузиазма со стороны разработчиков СХД на российских процессорах, чья техника уже включена в реестр Минпромторга на основании действующих («старых») правил.

В частности, гендиректор омского «Промобита» Максим Копосов в разговоре с CNews расценил разработанный Минпромторгом проект постановления Правительства как не первую и, вероятно, не последнюю «попытку отдельных компаний и организаций, объединяющих такие компании, протоптать себе дорожку в реестр российской электроники в обход требований по использованию российского центрального процессора, установленных в правительственных постановления № 1746 для СХД и № 2458 для вычислительной техники».

В его понимании теперь станет возможным получить проходной балл путем небольших доработок полностью иностранного изделия. «Для этого достаточно изготовить и разместить в СХД какую-либо (возможно даже бесполезную) печатную плату (от 10 до 50 баллов), например, управляющую миганием дополнительных светодиодов и вращением дополнительных вентиляторов, использующую два российских микроконтроллера (по 40 баллов за каждый), подключаемую российской кабельной сборкой (5 баллов), записать (5 баллов) написанное в России встроенное микропрограммное обеспечение (20 баллов), осуществить сборку, монтаж и тестирование (10 баллов). И “вуаля” — получаем от 130 до 170 баллов». Даже нижней границы этой суммы достаточно для попадания в реестр в 2021 и 2022 гг.

«Считаем документ крайне непроработанным и, безусловно, крайне вредным, фактически торпедирующим проводимую государством последовательную политику поддержки использования российских микропроцессоров в СХД и вычислительной технике, используемой для государственных нужд», — заключает Копосов от имени своей компании.

В компании «Норси-транс» в контексте появления проекта постановления полагают, что ранее установленное нормативно-правовое регулирование импортозамещения в сфере вычислительной техники отменяется и вводится новый порядок, смягчающий требования к локализации. «Тем самым вновь открывается возможность для экспансии иностранной радиоэлектроники в Россию, что очевидно не будет способствовать ни развитию экономики, ни укреплению позиции отечественной радиоэлектроники на мировом рынке», — полагают разработчики.

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В компании считают, что принятие обсуждаемого документа в предлагаемой редакции идет вразрез со стратегией развития электронной промышленности России на период до 2030 г., утвержденный распоряжением Правительства РФ от 17 января 2020 г. № 20-р. «Более того, фактически перестанут работать требования постановления Правительства от 21 декабря 2019 г. №1746 “Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров, происходящих из иностранных государств…”, — рассуждают в “Норси-транс”. — Таким образом, критическая информационная инфраструктура России будет вынуждена функционировать на оборудовании китайского производства, что способно нанести непоправимый урон безопасности государства».

«Считаем, что предложенная редакция нормативно-правового акта (НПА) является недостаточно проработанной ввиду конфликта интересов поставщиков китайской продукции в Россию, отраженных в проекте, и политики государства в области импортозамещения радиоэлектронной продукции, и документ нуждается в отзыве и значительной переработке», — заключают в компании.

По данным CNews, свои соображения с конкретными критикой и предложениями, «Норси-транс» 2 июля 2021 г. официальным порядком направил в Минпромторг (копия письма имеется в распоряжении CNews).

Мнение разработчиков отечественных процессоров

Как сообщил в разговоре с CNews директор по развитию бизнеса «Байкал электроникс» (разработчик линейки процессоров «Байкал») Виталий Богданов, балльная система в представленном виде дает производителям оборудования гораздо больше свободы выбора в отношении того, каким путем пойти в части локализации производства вычислительной техники.

«Проходные баллы проставлены на вполне низком уровне; довольно просто выполнить условия прохождения не только без использования российского процессора, но даже и без произведенной в России материнской платы, — говорит он. — Если учитывать, что с 2023 г. все равно предусмотрено обязательное использование российского процессора в вычислительной технике, чтобы сохранить право называться российской, то данный формат бальной системы не совсем оптимальный. 2023 г. уже скоро, и чтобы иметь к этому сроку готовые отечественные решения, начинать следует уже сегодня. Мы уверены, что нужно сохранить обязательность использования российского процессора с 2022 г. в рабочих станциях и в СХД».

Замгендиректора по маркетингу МЦСТ (разработчик линейки процессоров «Эльбрус») и гендиректор консорциума «Отечественные микропроцессоры и платформы» Константин Трушкин в разговоре с CNews отметил, что сегодня в реестре Минпромторга уже есть серверы, СХД и ПК с российскими чипами. «Разрешение использовать импортные процессоры приведет к тому, что в рамках квот (50% рынка закупок госорганов и госкомпаний или 15% общего рынка России) и разработчики российской вычислительной техники, и ее потребители будут использовать только их, — предрекает он. — Вычислительная техника на базе российских процессоров, и сами российские процессоры («Байкал», «Нейроматрикс», «Элвис», «Эльбрус») окажутся невостребованными».

С его точки зрения, сдвиг запрета на 2023 г. не решит ни одной проблемы, а лишь ослабит российскую радиоэлектронную промышленность и убедит участников рынка, что можно и дальше успешно саботировать поручения Президента.

«Инвестиции, которые рынок сделал в экосистему вокруг российских процессоров, в совокупности превышают 15 млрд руб.; они будут потрачены впустую, инвестиционные планы на еще большие суммы — свернуты, — говорит он. — Будет потеряно доверие бизнеса к государству как к беспристрастному и последовательному регулятору, а дизайн-центры микроэлектроники окажутся в глубоком кризисе».

Трушкин считает необходимым сохранить текущую редакцию постановления Правительства № 719, хотя допускает перенос даты обязательного использования российских процессоров с 2023 г. дляноутбуков. Баллы он предлагает вводить только как дополнительный показатель уровня локализации.

«Для промышленности, инвестировавшей в вычислительную технику на базе зарубежных процессоров, нужно вводить новое, дополнительное регулирование и меры поддержки на оставшейся части рынка (85%)», — заключает он.

Предварительная позиция АРПЭ

Исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский рассказал CNews, что его организация также готовит пакет замечаний к проекту нового правительственного постановления. Его согласование в ассоциации состоится на следующей неделе, то есть в интервале с 5 по 9 июня 2021 г.

По его словам, наиболее напряженное обсуждение касается вопроса о сроках обязательного использования российских процессоров, также темы того, можно ли считать российской продукцию, разработанную за рубежом, производство которой локализовано в России.

Второй из этих вопросов Покровский считает более важным, так как в реестре Минпромторга преобладает вычслительная техника, которая выпускается по конструкторской документации, приобретаемой у зарубежных разработчиков. Такая модель работы, в понимании эксперта, не развивает компетенций по проектированию собственных схемотехнических решений.

«Если не развиваются компетенции по проектированию системных плат, то не расширяются возможности по созданию решений на российских процессорах, — поясняет он. — Тот, кто покупает документацию у зарубежных партнеров, а не проектирует свое, не может создать решение на “Байкалах” или “Эльбрусах”. Поэтому первое наше замечание связано с тем, что предъявляются требования по наличию конструкторской документации (она может быть приобретена за рубежом), но не предъявляются требования по проектированию системных плат в России, включая схемотехнику, топологию плат и встроенное ПО».

Покровский также отмечает, что в требованиях по использованию электронных модулей и производству плат не уточняется, что это изделия, содержащие центральный микропроцессор. «Таким образом данный проект позволяет считать российской вычислительной техникой продукцию, созданную на основе зарубежных системных плат, в которой российское происхождение имеют только какие-либо периферийные модули. Начисление разных баллов за печатные платы разных классов точности подтверждают это, — рассуждает Покровский. — Согласно методике, которую мы разработали в АРПЭ, требования по проектированию и производству в России необходимо предъявлять к системной плате, причем эти требования должны быть не вариативные (балльные), а обязательные. За использование периферийных модулей можно начислять дополнительные баллы, тогда будут заданы базовый уровень обязательных требований и вариативная часть требований, которая позволяет компаниям выбирать свой подход к повышению уровня локализации».