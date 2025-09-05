Разделы

НТЦ Модуль NeuroMatrix Core НейроМатрикс Микропроцессорная архитектура NM6408, NM6407 Нейропроцессор


УПОМИНАНИЯ


05.09.2025 НТЦ «Модуль» и «Гормаш Глобал» подписали соглашение о сотрудничестве 1
28.05.2024 «Росатом» хочет купить разработчика микроэлектроники НТЦ «Модуль» 2
22.09.2023 НТЦ «Модуль» и Сеченовский Университет подписали соглашение о сотрудничестве 1
01.06.2023 НТЦ «Модуль» представляет новый серверный нейроускоритель на отечественных процессорах 1
23.03.2023 НТЦ «Модуль» открыл удаленный доступ к своим продуктам 1
24.02.2022 В России появятся три нейропроцессора с топологией в 5 нм 2
06.12.2021 Власти раздали миллиарды на новый «Эльбрус» и российского «убийцу» чипов Nvidia 1
09.11.2021 Власти дают 7,6 миллиарда, чтобы создать российского «убийцу» нейропроцессоров Nvidia 3
06.09.2021 В России учатся вживлять в мозг нейрочипы, чтобы бороться с болезнью Альцгеймера 1
20.07.2021 Власти потратят 70 миллионов чтобы узнать, каким российским разработчикам ИИ нужна господдержка 1
02.07.2021 Власти вводят новые критерии «отечественности» для электроники. Использование российских чипов больше не обязательно 1
28.06.2021 Началось тестирование российского ПО для распознавания COVID-19 на отечественных нейропроцессорах 1
01.02.2021 НТЦ «Модуль» разработал программное обеспечение для диагностики пневмонии 1
28.12.2020 Минпромторг не отдаст разработчикам российских процессоров 21 миллиард, который они выиграли на конкурсе 2
23.12.2020 Власти раздали 20 млрд руб. на новые российские процессоры. Кто получит деньги 2
24.11.2020 Власти раздадут 21 миллиард главным разработчикам российских процессоров, но не всем 2
26.10.2020 НТЦ «Модуль» получил 400 миллионов на космический процессор, совместимый с его нейрочипами 1
07.10.2020 Госструктуры заставят закупать ПК и серверы на российских процессорах 1
21.09.2020 Российский разработчик нейропроцессоров на годы просрочил выпуск двух чипов, но не будет наказан 1
31.07.2020 В России выпустили нейровычислитель для ускорения обычного ПК 1
03.04.2020 В России создан нейросетевой вычислитель на флешке 2
09.01.2020 В России создадут медицинский ИИ на отечественных нейропроцессорах 1
26.12.2019 От высот «Эльбруса» до глубин «Байкала»: 6 событий года в импортозамещении. Выбор CNews Analytics 1
13.12.2019 «Элемент», НТЦ «Модуль» и «Хайтэк» создадут отечественную платформу искусственного интеллекта 1
31.07.2019 Минобороны закупило отечественный ускоритель нейросетей 3
17.04.2019 Отечественный нейропроцессор стал основой гаджета для диагностики рака в России и США 1
07.03.2019 Вышел в свет мощнейший российский нейропроцессор — конкурент Nvidia 2
22.11.1999 Процессорное ядро NeroMatrix отмечено золотой медалью на выставке Eureka'99 в Брюсселе 1
07.10.1999 Fujitsu лицензировала процессорное ядро NeuroMatrix, разработанное в НТЦ Модуль 2

Публикаций - 29, упоминаний - 41

НТЦ Модуль и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 51 22
НИИРП - Научно-исследовательский институт радиоприборостроения 11 8
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 287 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 384 7
Nvidia Corp 3645 6
Intel Corporation 12417 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 429 5
ХайТэк - Hi-Tech 214 3
Fujitsu 2055 3
Норси-Транс - НТ 118 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 930 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 610 3
Промобит - Bitblaze - Promobit 91 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1201 3
Microsoft Corporation 25035 2
Nvidia - Mellanox Technologies 91 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 252 2
Key Asic - малазийский дизайн-центр 2 2
Google LLC 12077 2
Multiclet - Мультиклет 20 1
Ростех - Автоматика Концерн 1708 1
Т-Платформы - T-Platforms 397 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 462 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 46 1
Hamster robotics engineering - Хамстер роботикс инжиниринг 9 1
Intermech - Интермех НПП 22 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 92 1
Аквамарин НПЦ - Научно-производственный центр 20 1
Amazon Inc - Amazon.com 3082 1
Alibaba Group 443 1
Huawei 4109 1
Qualcomm Technologies 1870 1
Meta Platforms - Facebook 4499 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 581 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1538 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2251 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 657 1
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 63 1
Нейрософт 4 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 599 1
РЖД - Российские железные дороги 1967 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 63 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 309 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 303 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 441 1
Связной ГК 1376 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Верный - торговая сеть 304 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 118 1
Гормаш Глобал 1 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3256 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6193 7
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 105 5
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 90 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12501 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3074 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4702 2
РЦУД и РТ ФГАУ - Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий 5 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2088 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5145 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3405 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 271 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 434 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1464 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 938 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 121 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3476 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2223 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2052 1
Федеральное казначейство России 1839 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 12 1
ДФВТ - Дальневосточный фонд высоких технологий 3 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 278 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 163 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 500 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 307 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2649 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 5
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 149 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21472 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21895 19
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3693 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16368 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55048 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31248 13
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8218 13
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 609 12
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 556 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70492 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25462 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9875 6
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1758 6
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4383 6
DDR - Double data rate 2845 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3960 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3182 5
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 923 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3716 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2530 4
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1363 4
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 80 4
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 130 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22360 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26549 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9687 4
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 512 4
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 385 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16520 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12665 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5738 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9110 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6045 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6553 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12114 3
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 818 3
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1110 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1675 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12777 2
ARMv8 - Архитектура процессора 100 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 967 8
Nvidia Jetson Xavier NX 13 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 1170 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-32С - Процессор-21 СРВ 13 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1927 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3392 4
Linux OS 10612 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1375 3
НТЦ Модуль - NM Stick - Нейросетевой вычислитель 3 3
НТЦ Модуль - NeuroMatrix DeepLearning - NMDL 4 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1152 3
Microsoft Windows 7 1990 2
Huawei NM Card - Huawei Nano Memory Card - Карта памяти 12 2
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 55 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 36 2
Key Asic SPG101 - управляющий чип 2 2
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 178 2
НТЦ Модуль - МодульМед 2 2
Nvidia - Mellanox BlueFild 2 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 497 2
Nvidia Jetson 17 2
Multiclet S - процессор 5 1
НТЦ Модуль - NM Card - нейросетевой вычислитель 2 1
НТЦ Модуль - Imedic Cloud Hospital 1 1
Google Android 14463 1
Apple iOS 8105 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 901 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 383 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1490 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 174 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 38 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 42 1
Intel Itanium 630 1
Baikal Electronics - Байкал-MS - Baikal-MS - Микропроцессор для микросерверов 5 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 146 1
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 140 1
IVA TPU - тензорный процессор 8 1
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - серверный процессор 79 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус Линукс 7 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 501 1
Борисов Юрий 121 10
Кузнецова Светлана 16 7
Трухманов Александр 9 7
Яфраков Михаил 9 7
Петросов Владимир 9 7
Данилова Марина 9 7
Ефанова Людмила 9 7
Чугунова Тамара 9 7
Шабурин Hиколай 9 7
Адамов Андрей 8 5
Копосов Максим 70 3
Эль-Хажж Халиль 3 3
Чернышенко Дмитрий 574 2
Абакумов Евгений 212 2
Трушкин Константин 59 2
Шарошкин Иван 2 1
Опанасенко Всеволод 135 1
Кисляков Евгений 93 1
Терещенко Денис 88 1
Ким Александр 43 1
Путин Владимир 3293 1
Покровский Иван 126 1
Легостаева Светлана 96 1
Кулешов Денис 16 1
Евдокимов Андрей 86 1
Богданов Виталий 12 1
Мохнаткин Алексей 7 1
Саркисов Руслан 10 1
Савинков Илья 3 1
Глыбочко Петр 11 1
Бойко Алексей 87 1
Горбатовский Александр 10 1
Титаренко Алексей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152783 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44922 7
Китай - Тайвань 4086 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52960 4
Германия - Федеративная Республика 12854 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17792 3
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3115 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1184 2
Россия - Крайний Север 306 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 177 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7914 1
Сингапур - Республика 1889 1
Ближний Восток 3009 1
Малайзия 885 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1663 1
Бельгия - Брюссель 233 1
Беларусь - Белоруссия 5940 1
Евразия - Евразийский континент 621 1
Украина 7726 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31027 15
ОКР - Опытно-конструкторские работы 193 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53813 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10428 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6171 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6509 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19793 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5231 4
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 81 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9681 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3737 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2813 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1145 3
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 808 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8394 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 642 2
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 193 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9367 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2225 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8823 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6077 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11276 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2329 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3241 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17044 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2539 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 61 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 230 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4158 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14615 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4651 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 469 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10355 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25355 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1792 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1277 1
ИНТЦ - инновационный научно-технологический центр 29 1
Здравоохранение - Реабилитация 406 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1643 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2964 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2062 3
РИА Новости 962 2
Ведомости 1142 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 1
РАН - Российская академия наук 1970 4
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 294 2
ФМБА России - Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФГБУ ГНЦ РФ 6 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 213 2
МФТИ - Фонд перспективных исследований 1 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1605 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 194 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1050 1
ФМБА России - ФНКЦ детей и подростков Федерального медико-биологического агентства 1 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 23 1
РАН ДВО - Дальневосточное отделение Российской академии наук 28 1
CeBIT 612 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1174 1
Aero India - Международная авиакосмическая выставка 1 1
