От высот «Эльбруса» до глубин «Байкала»: 6 событий года в импортозамещении. Выбор CNews Analytics

Если в прошлые годы наиболее интересные отечественные технологические новости были преимущественно связаны с программным обеспечением, то в 2019 г. много интересного происходило в области аппаратного. Тем более, что государство решительно взялось за импортозамещение, и не только софтверное.

1. Новые высоты «Эльбруса»

В своем новогоднем поздравлении Александр Ким, генеральный директор и соучредитель компании МЦСТ, сообщил, что процессоры «Эльбрус», разрабатываемые этой компанией, начали поставляться в составе компьютерной техники в структуры, не являющиеся госорганами. И весь год регулярно появлялась информация о выпуске новых процессоров или устройств на их основе.

В феврале компанией «Норси-транс были запущены в серию СХД на восьмиядерных«Эльбрусах-8С» для «закона Яровой». В марте было МЦСТ было объявлено о выпуске 64-разрядного восьмиядерного «аналога Intel Itanium и Xeon» для нужд обороны. В мае — о создании Институтом электронных управляющих машин и РСК первого суперкомпьютера на «Эльбрусах». В июне были анонсированы компактные сверхзащищенные компьютеры на «Эльбрусе», в августе — ноутбуки санкт-петербургского научно-производственный центра «Аквамарин» и моноблок «Эльбрус 801М» в новом корпусе от ИНЭУМ. В октябре концерн «Автоматика» разработал первый пользовательский планшет на «Эльбрус-1С+» (ранее на нем создавались специализированные устройства под нужды заказчиков). И, наконец, в конце ноября Ижевский институт комплексного приборостроения представил бронированный ноутбук для ВМФ на «Эльбрусах» с 3D-ускорителем.

Из крупных проектов на «Эльбрусе» можно отметить интегрированную информационную систему для правоохранительных органов «Ермак-6», аппаратной платформой которой выбран «Эльбрус», которую разработал концерн «Автоматика». А также внедрение компанией «Элтеза», дочкой РЖД, вычислительных комплексов на базе «Эльбруса» в системе управления движением поездов. Также широкое использование серверов и рабочих станций на «Эльбрусах» намечается в МИД, но в 2020 г.

2. «Байкал»: вопреки всему

Год начался для компаний «Байкал Электроникс» с выпуска первого российского промышленного компьютера в защищенном герметичном корпусе на базе процессора «Байкал-Т1». Разработчик устройства, компания «Хамстер роботикс инжиниринг», заявила о планах по выпуску новинки на ее собственных мощностях в Подмосковье. А в марте эта же компания представила робота Hamster HR-3, тоже на базе на T1.

Однако после того, как в конце марта был арестован Всеволод Опанасенко, основной владелец компаний «Т-платформ» и «Байкал Электроникс, у компании пошла черная полоса. Возникли проблемы из-за просрочки на год сроков выпуска второго процессора компании на ядре ARM, на который была выделена субсидия p1,1 млрд, сменился директор компании.

Но в октябре, на закрытом показе, потом, в конце месяца, — на открытом, «Байкал электроникс» наконец представил восьмиядерный BE-M1000.

Судьба еще одного процессора, серверного Baikal-S пока неопределенна — задержка его выпуска составит минимум 1,5 года. От планов по созданию еще одного процессора, Baikal-MS для микросерверов, разработчики отказались.

Год начался для компаний «Байкал Электроникс» с выпуска первого российского промышленного компьютера в защищенном герметичном корпусе на базе процессора «Байкал-Т1»

На BE-M1000 вскоре возник спрос. Компании «Открытая мобильная платформа» (разработчик доверенной мобильной операционной системы «Аврора»), «Байкал Электроникс» и «НПП Итэлма» заключили договор, по которому будут создавать устройства на базе отечественных процессоров и ПО. В планах на ближайшее будущее — терминалы, которые могут заместить инфоматы в МФЦ, префектурах районов и мэриях российских городов, информационные киоски и терминалы в судах и медицинских учреждениях, автоматические экзаменаторы в ГИБДД, терминалы самообслуживания в службах занятости.

В целом, несмотря на все проблемы, «Байкал Электроникс» избежал судьбы «Т-платформ».

3. Российские процессоры — это не только «Эльбрус» или «Байкал»

Давали о себе знать и другие производители процессоров. В марте научно-технический центр «Модуль» объявил, что запустил в серийное производство новый нейропроцессор NM6408, «конкурент продуктам Nvidia». Этот 21-ядерный чип был спроектирован в топологии 28 нм, реализован как вычислительный ускоритель для серверов, обладает пиковой производительностью в 512 ГФЛОПС. Процессоры выпускаются на Тайване, но «как только в России появятся фабрики 28 нм, перенесем производство в нашу страну», — обещают разработчики.

В декабре еще один российский разработчик компьютеров на российских процессорах, компания «Микромакс системс», создала одноплатное устройство для железнодорожной автоматики на отечественном процессоре 1892ВМ14Я научно-производственного центра «Элвис».

4. Не берут под козырек

Несмотря на государственный курс на импортозамещение, в 2019 г. прошел ряд тендеров, в которых государственные заказчики в техзадании прописали требования, несовместимые с отечественными процессорами, а иногда и с программным обеспечением. Так, Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний заявил о намерении приобрести 7782 персональных компьютера, выделив на эти цели p302,1 млн — на российской ОС, но с «зарубежными» процессорами. ФГУП «Охрана» при Росгвардии составила техзадание на покупку ПК (почти на p40 млн), так, что оно исключило возможность использования в них каких-либо отечественных процессоров. Главный центр связи и защиты информации МВД также высказал желание потратить p183 млн на 3,5 тыс. моноблоков с зарубежными процессорами. Причем в отличие от двух предыдущих случаев, в МВД не желают иметь дело и с отечественными операционными системами.

Случаи отказа от отечественных продуктов там, где они вполне могли бы использоваться в госструктурах и госкомпаниях, до сих пор не редкость, но приведенные примеры — с ведомствами, знающими значение слова «приказ»…

5. Импортозамещение софта начинает приобретать масштаб

Интеграция стран Евразийского экономического союза стала более тесной после того как в апреле Минкомсвязь ввело в эксплуатацию Единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных государств — членов ЕАЭС. Теперь программное обеспечение стран Союза может на равных конкурировать с отечественных в российских госзакупках. Однако первая белорусская «Интермех», появилась в реестре лишь в сентябре.

В ноябре Минкомсвязи запустило долгожданные централизованные закупки для госорганов офисного и защитного софта, включенного в Единый реестр российского ПО. На сотни тысяч программ выделено p954,8 млн.

В декабре министерство изменило требования к офисным программам для мобильных устройств, которые вносятся в Реестр российского ПО. Раньше от программ требовалось, чтобы они в обязательном порядке могли работать в среде операционных систем iOS и Android. Данное требование было упразднено, и вместо этого офисное ПО теперь должно быть совместимо с мобильной ОС российского происхождения.

Проблема однако в том, что замещение офисного и мобильного ПО — исчезающе малая часть проблемы импортозамещения. С «тяжелыми» решениями ситуация гораздо хуже, как отметил замглавы ФТС Денис Терещенко в интервью CNews, самая непростая ситуация — с импортозамещением СУБД.

6. Импортозамещение как осознанная необходимость

Тем не менее крупнейшие российские госструктуры и предприятия с государственным участием постепенно осознают, что импортозамещения не избежать. Так, на CNews FORUM 2019 «Росатом» директор департамента ИТ «Росатома» Евгений Абакумов пообещал, что атомщики начнут в 2020 г. «трендовое» импортозамещение.

Возможно, процесс подстегнет назначение нового куратора процесса импортозамещения от Минкомсвязи. В ноябре эта работа была поручена замминистра Евгению Кислякову.