Индексная книга (каталог) CNews*
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НТЦ Модуль NeuroMatrix Core НейроМатрикс Микропроцессорная архитектура NM6408, NM6407, NM640 нейропроцессор
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 33, упоминаний - 51
НТЦ Модуль и организации, системы, технологии, персоны:
|Борисов Юрий 122 10
|Кузнецова Светлана 16 7
|Трухманов Александр 9 7
|Яфраков Михаил 9 7
|Петросов Владимир 9 7
|Данилова Марина 9 7
|Ефанова Людмила 9 7
|Чугунова Тамара 9 7
|Шабурин Hиколай 9 7
|Адамов Андрей 8 5
|Копосов Максим 74 3
|Эль-Хажж Халиль 3 3
|Чернышенко Дмитрий 580 2
|Абакумов Евгений 227 2
|Трушкин Константин 60 2
|Савинков Илья 4 2
|Горбатовский Александр 10 2
|Опанасенко Всеволод 139 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Терещенко Денис 95 1
|Евдокимов Андрей 95 1
|Ким Александр 47 1
|Глыбочко Петр 12 1
|Покровский Иван 136 1
|Шарошкин Иван 2 1
|Легостаева Светлана 96 1
|Кулешов Денис 16 1
|Бойко Алексей 138 1
|Богданов Виталий 12 1
|Мохнаткин Алексей 7 1
|Саркисов Руслан 14 1
|Титаренко Алексей 3 1
|Подлегаев Антон 1 1
|Милаш Дмитрий 1 1
|Стасенко Михаил 1 1
|Путин Владимир 3454 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
|РИА Новости 1033 2
|Ведомости 1466 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.