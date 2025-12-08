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НТЦ Модуль NeuroMatrix Core НейроМатрикс Микропроцессорная архитектура NM6408, NM6407, NM640 нейропроцессор

СОБЫТИЯ

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08.12.2025 Российский дизайн-центр оштрафовали на десятки миллионов за просрочку разработки «космического» процессора 1
05.09.2025 НТЦ «Модуль» и «Гормаш Глобал» подписали соглашение о сотрудничестве 1
19.08.2024 В России создана замена плагину Nvidia для обработки видео нейросетями 1
28.05.2024 «Росатом» хочет купить разработчика микроэлектроники НТЦ «Модуль» 2
22.09.2023 НТЦ «Модуль» и Сеченовский Университет подписали соглашение о сотрудничестве 1
01.06.2023 В России создан нейровычислитель на отечественных чипах, способный превратить обычный настольный ПК в суперкомпьютер 1
01.06.2023 НТЦ «Модуль» представляет новый серверный нейроускоритель на отечественных процессорах 2
23.03.2023 НТЦ «Модуль» открыл удаленный доступ к своим продуктам 1
24.02.2022 В России появятся три нейропроцессора с топологией в 5 нм 2
06.12.2021 Власти раздали миллиарды на новый «Эльбрус» и российского «убийцу» чипов Nvidia 1
09.11.2021 Власти дают 7,6 миллиарда, чтобы создать российского «убийцу» нейропроцессоров Nvidia 4
06.09.2021 В России учатся вживлять в мозг нейрочипы, чтобы бороться с болезнью Альцгеймера 1
20.07.2021 Власти потратят 70 миллионов чтобы узнать, каким российским разработчикам ИИ нужна господдержка 1
02.07.2021 Власти вводят новые критерии «отечественности» для электроники. Использование российских чипов больше не обязательно 1
28.06.2021 Началось тестирование российского ПО для распознавания COVID-19 на отечественных нейропроцессорах 1
01.02.2021 НТЦ «Модуль» разработал программное обеспечение для диагностики пневмонии 1
28.12.2020 Минпромторг не отдаст разработчикам российских процессоров 21 миллиард, который они выиграли на конкурсе 2
23.12.2020 Власти раздали 20 млрд руб. на новые российские процессоры. Кто получит деньги 2
24.11.2020 Власти раздадут 21 миллиард главным разработчикам российских процессоров, но не всем 2
26.10.2020 НТЦ «Модуль» получил 400 миллионов на космический процессор, совместимый с его нейрочипами 1
07.10.2020 Госструктуры заставят закупать ПК и серверы на российских процессорах 1
21.09.2020 Российский разработчик нейропроцессоров на годы просрочил выпуск двух чипов, но не будет наказан 1
31.07.2020 В России выпустили нейровычислитель для ускорения обычного ПК 1
03.04.2020 В России создан нейросетевой вычислитель на флешке 2
09.01.2020 В России создадут медицинский ИИ на отечественных нейропроцессорах 1
26.12.2019 От высот «Эльбруса» до глубин «Байкала»: 6 событий года в импортозамещении. Выбор CNews Analytics 1
13.12.2019 «Элемент», НТЦ «Модуль» и «Хайтэк» создадут отечественную платформу искусственного интеллекта 1
31.07.2019 Минобороны закупило отечественный ускоритель нейросетей 4
17.04.2019 Отечественный нейропроцессор стал основой гаджета для диагностики рака в России и США 2
07.03.2019 Вышел в свет мощнейший российский нейропроцессор — конкурент Nvidia 2
22.11.1999 Процессорное ядро NeroMatrix отмечено золотой медалью на выставке Eureka'99 в Брюсселе 2
07.10.1999 Fujitsu лицензировала процессорное ядро NeuroMatrix, разработанное в НТЦ Модуль 3

Публикаций - 33, упоминаний - 51

НТЦ Модуль и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 68 27
Nvidia Corp 4002 9
НИИРП - Научно-исследовательский институт радиоприборостроения 12 9
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 8
Intel Corporation 12811 7
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 7
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 6
ХайТэк - Hi-Tech 237 4
Fujitsu 2105 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 3
Промобит - Bitblaze - Promobit 102 3
Норси-Транс - НТ 146 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 67 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 2
Nvidia - Mellanox Technologies 98 2
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 2
Google LLC 12688 2
Key Asic - малазийский дизайн-центр 2 2
Центр микроэлектроники 28 2
Microsoft Corporation 25775 2
Т-Платформы - T-Platforms 412 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 95 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 1
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 77 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 1
Минюст РФ - ФСИН РФ ФГУП ЦИТОС - Центр информационно-технического обеспечения и связи - ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи - НИИИиПТ - Научно-иследовательский институт информационных технологий ФСИН 28 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 50 1
Hamster robotics engineering - Хамстер роботикс инжиниринг 9 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 28 1
Intermech - Интермех ОДО - Интермех НПП 26 1
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 117 1
Аквамарин НПЦ - Научно-производственный центр 21 1
Нейрософт 4 1
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 1
Гормаш Глобал 2 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 1
Верный - торговая сеть 326 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Связной ГК 1401 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 7
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 5
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
РЦУД и РТ ФГАУ - Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий 5 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 15 1
ДФВТ - Дальневосточный фонд высоких технологий 7 1
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 27 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 8 6
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 22
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 17
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 15
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 672 15
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 9
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Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 8
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 7
DDR - Double data rate 3083 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 6
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 6
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 4
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
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UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 407 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 3
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Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 3
Пропускная способность - Bandwidth 1907 3
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1237 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 10
Nvidia Jetson 47 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-32С - Процессор-21 СРВ 14 5
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 5
Huawei NM Card - Huawei Nano Memory Card - Карта памяти 13 4
НТЦ Модуль - NeuroMatrix DeepLearning - NMDL 4 4
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Quad - NM Quad 6 4
Linux OS 11533 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 3
НТЦ Модуль - NM Stick - Нейросетевой вычислитель 3 3
НТЦ Модуль - МодульМед 3 3
Microsoft Windows 7 2007 3
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 2
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 201 2
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 59 2
Intel ISSE - Internet Streaming SIMD Extensions - SIMD - Single Instruction Multiple Data - одна инструкция, много данных - принцип компьютерных вычислений, позволяющий обеспечить параллелизм на уровне данных 70 2
C/C++ - Язык программирования 894 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 39 2
Key Asic SPG101 - управляющий чип 2 2
Nvidia - Mellanox BlueFild 2 2
НТЦ Модуль - NM Mezzo Mini 3 2
НТЦ Модуль - NM Pilot 4 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 38 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 42 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 1
Intel Itanium 649 1
Элвис НПЦ - 1892ВМ14Я - Многоядерный сигнальный микропроцессор 15 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 1
IVA Technologies - IVA TPU - тензорный процессор 9 1
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 115 1
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 36 1
Борисов Юрий 122 10
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Трухманов Александр 9 7
Яфраков Михаил 9 7
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Стасенко Михаил 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166166 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 8
Китай - Тайвань 4245 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 6
Германия - Федеративная Республика 13221 4
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Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Сингапур - Республика 1953 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33756 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 12
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 100 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
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