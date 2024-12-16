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Аквамарин НПЦ Научно-производственный центр



16.12.2024 «T2» улучшила связь в крупных жилых комплексах Волгограда и Волжского 1
13.05.2024 «Систэм Электрик» объявляет о старте продаж новой серии электроустановочных изделий ArtGallery 1
22.03.2024 МТС обеспечила скоростным интернетом новостройки и учебные заведения Волжского 1
28.03.2023 Жители Железнодорожного района Орла получили доступ к высокоскоростному домашнему интернету    1
24.05.2021 ZTE представляет смартфон ZTE Blade A71 1
28.07.2020 Защищенные ноутбуки «Аквамарин» на базе процессоров «Эльбрус-1С+» совместимы с OC Astra Linux 3
26.12.2019 От высот «Эльбруса» до глубин «Байкала»: 6 событий года в импортозамещении. Выбор CNews Analytics 1
26.11.2019 Свет увидел ноутбук для подводных лодок на «Эльбрусах» с 3D-ускорителем 1
19.04.2019 7 самых мощных смартфонов в 2019 году 1
13.11.2018 На «Эльбрусы» начали устанавливать альтернативную полноценную ОС 1
02.08.2018 Компания «друга Путина» готова к выпуску 10-килограммовых ноутбуков на «Эльбрусах» 3
18.10.2017 «Неубиваемый» ноутбук на «Эльбрусах» увидит свет до конца 2017 г. Не госзаказ 1
11.09.2014 Хромбуки: светлое будущее или большой провал? 1
17.09.2013 Sony начинает продажи в России «умных» часов нового поколения. ЦЕНА 1
17.11.2008 Начинается гонка лазерных вооружений 1
14.07.2008 Первые жертвы мощных лазеров появились в России 1
08.04.2005 Первый тест в России уникального плеера Toshiba 1
05.06.2002 От песка к кремнию: информация к размышлению 1
05.06.2002 От песка к кремнию: информация к размышлению 1

Публикаций - 19, упоминаний - 23

Аквамарин НПЦ и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12197 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 3
Базальт СПО - BaseALT 655 3
8213 3
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 49 2
Nvidia Corp 3487 2
Samsung Electronics 10255 2
Apple Inc 12101 2
Lenovo Group 2292 2
HP Inc. 5685 2
Google LLC 11775 2
Sony 6544 2
Toshiba Corporation 2927 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
Норси-Транс - НТ 108 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
Intermech - Интермех НПП 21 1
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 1
ZTE Mobile Devices - ZTE Communication Technologies Corporation 34 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 37 1
Hamster robotics engineering - Хамстер роботикс инжиниринг 9 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 1
Xiaomi 1732 1
Microsoft Corporation 24625 1
Huawei 3933 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 1
Dell EMC 5027 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
X Corp - Twitter 2845 1
ZTE Corporation 747 1
Qualcomm Technologies 1822 1
Гранит 53 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Связной ГК 1369 1
Northrop Grumman 202 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
Аксион-холдинг - Ижевский мотозавод 1 1
А.Б.Р.Траст 1 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 4
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1788 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 4
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 3
DDR - Double data rate 2730 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 3
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2078 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 3
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 925 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 2
Наушники - Headphones 3999 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4247 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 5
Linux OS 9937 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 41 4
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 137 3
Google Android 13994 3
Microsoft Windows 15657 3
СВД ВС - КПДА Нейтрино 18 3
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 37 2
Vivante GC GPU - графический ускоритель 10 2
Microsoft Windows XP 2399 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 439 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 2
Merlion iRU Опал 17 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 195 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 87 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ Эльбрус - серия серверов 11 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 28 1
Apple iOS 7809 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 166 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 127 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 221 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 205 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 1
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 79 1
Ростех - Росэлектроника - ЕС1866 - Защищенный ноутбук на микропроцессоре Эльбрус 1С+ 3 1
Intel Itanium 628 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 67 1
Baikal Electronics - Байкал-MS - Микропроцессор для микросерверов 5 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 1
Путин Владимир 3171 1
Смирнов Алексей 243 1
Ковальчук Юрий 35 1
Давидчук Андрей 1 1
Левин Марк 1 1
Кисляков Евгений 93 1
Опанасенко Всеволод 133 1
Абакумов Евгений 205 1
Терещенко Денис 88 1
Ким Александр 41 1
Евстигнеев Денис 9 1
Мочалов Юрий 33 1
Сахарова Наталья 47 1
Брюзгин Евгений 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 2
Япония 13282 2
Беларусь - Белоруссия 5664 2
Земля - планета Солнечной системы 10375 2
Исландия 242 2
США - Южная Каролина 97 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Китай - Тайвань 3984 1
Германия - Берлин 715 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
США - Вашингтон - Редмонд 228 1
Европа 21768 1
Евразия - Евразийский континент 607 1
Армения - Республика 2280 1
Россия - ЦФО - Орловская область 320 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1005 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 2
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Кремний - Silicium - химический элемент 1573 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 598 2
Транспорт - Аэростат - Воздушный шар 114 2
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 395 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 582 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 566 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 520 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 884 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Ergonomics - Эргономика 1597 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
NPD Group 140 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 38 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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