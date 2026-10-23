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Merlion iRU Strato Merlion iRU Агат Merlion iRU Опал Merlion iRU AIO серия моноблоков и МФУ

СОБЫТИЯ

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23.10.2026 iRU представила моноблок Strato 717 для повседневных задач в офисе и дома 1
13.02.2025 Российский производитель компьютерной техники iRU отмечает рекордный рост в 2024 году 1
05.02.2025 Компания iRU выпустила на рынок белые моноблоки и МФУ 2
15.11.2024 Лучшие моноблоки с диагональю 24 дюйма: хиты продаж 2
26.12.2022 ПК и моноблоки iRU – в реестре Минпромторга России 5
27.04.2022 «Ред ОС» совместима с оборудованием iRU 4
26.01.2022 iRU начала поставлять реестровую компьютерную технику в ритейл 3
09.08.2021 Легендарный производитель компьютеров развернул выпуск ПК и моноблоков на российских «байкалах» 1
09.08.2021 iRu запускает в серийное производство компьютеры на базе отечественного процессора Baikal-M 1
25.02.2021 МИРЭА в пику властям покупает заведомо зарубежные ПК с ОС Windows 2
14.08.2020 В России стартуют продажи флагманского смартфона TECNO CAMON 15 Pro 1
19.03.2020 Компьютеры «iRU Опал» сертифицированы на совместимость с «Ред ОС» 2
22.01.2020 ПК iRU «Опал» включены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2
11.09.2019 TCL представила первый смартфон линейки PLEX 1
09.12.2013 Моноблоки IRU: три уютных окна в мир IT 3
15.03.2013 Русский ответ iMac: обзор моноблока iRU AIO 304 3
03.08.2012 Компания Merlion начала продажу моноблока iRU AIO 305 2
26.11.2007 Разработана новая технология поиска опалов 1
27.12.2005 Фото дня: газовое оружие нового типа 1
27.12.2005 Фото дня: газовое оружие нового типа 1
15.01.2004 Жуки - источники драгоценных камней 1
15.01.2004 Жуки - источники драгоценных камней 1
05.06.2002 От песка к кремнию: информация к размышлению 1
05.06.2002 От песка к кремнию: информация к размышлению 1

Публикаций - 24, упоминаний - 43

Merlion iRU Strato и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion iRU - Деловой офис 357 12
Intel Corporation 12891 8
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1018 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3231 4
Microsoft Corporation 25897 2
Ред Софт - Red Soft 1276 2
AMD - Advanced Micro Devices 4712 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1720 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 496 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 808 2
Nvidia Corp 4116 2
Аквамарин НПЦ - Научно-производственный центр 21 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1852 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3398 1
Lenovo Group 2477 1
Qualcomm Technologies 1993 1
Dell Technologies - Dell Computer 2226 1
HP Inc. 5911 1
Acer Group - Acer Inc 2827 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 319 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1125 1
Sony 6763 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 759 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1119 1
Унитех 18 1
AOC 117 1
Digma 259 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 345 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 90 1
Transsion Holdings 69 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 82 1
Телеком-защита 54 1
Базис Консалтинговая компания 38 1
Гранит 57 2
Связной ГК 1406 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 505 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1998 1
Цифроград 171 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
Мигалка ООО 9 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4076 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13968 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5883 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 351 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2354 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3475 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 791 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 464 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 827 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22869 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28665 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17138 9
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5543 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10556 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13066 8
Моноблок - Monoblock PC 1157 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10697 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26571 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13640 5
DDR - Double data rate 3119 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6514 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55117 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13405 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27244 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3845 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34107 4
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1608 4
Микрофон - Microphone 2862 4
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Microsoft Windows 17057 4
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Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 256 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1912 3
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Intel Core - Семейство процессоров 1255 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 380 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 751 2
Intel Celeron - Серия процессоров 982 2
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 150 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1377 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 882 2
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 128 2
Microsoft Windows 11 871 2
Nvidia GeForce GT 337 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 389 1
Google Android 15398 1
Apple iOS 8669 1
Microsoft Windows 10 1959 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2287 1
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Unimax UMX - Серия смартфонов 254 1
Intel x86 - архитектура процессора 2189 1
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Intel Core i - Cерия процессоров 535 1
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AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 654 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1442 1
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 99 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 144 1
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Adobe Photoshop 811 1
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Всероссийская перепись населения 291 1
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Кибернетика - Cybernetics 255 1
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Ergonomics - Эргономика 1772 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1746 1
РАН - Российская академия наук 2148 1
МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 6 1
Минобороны РФ - ИПАиКЭ - Институт профессионального администрирования и комплексной энергоэффективности 1 1
РТУ МИРЭА - ИТХТ имени М.В. Ломоносова - Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова 5 1
РТУ МИРЭА - ВНИИТЭ - Всероссийский научно-исследовательский институт технической эстетики 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7634 1
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