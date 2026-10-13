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Samsung Chromebook
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|13.10.2026
|BIOS и UEFI в большой опасности. Их «убийцу» взял под крыло легендарный фонд открытого ПО 1
|02.03.2017
|Google прекратил производство «хромбуков» 2
|24.01.2017
|Отныне на всех новых «хромбуках» работают приложения для Android 1
|06.01.2017
|Samsung представила игровой ноутбук и новые Chromebook 2
|11.09.2014
|Хромбуки: светлое будущее или большой провал? 1
|11.12.2013
|Обзор хромбука Acer C720: последний шанс мобильных ПК 3
|04.02.2013
|HP представила крупный и недорогой «хромбук» 2
|11.12.2012
|Google сделал реальностью школьные ноутбуки за $99 3
|13.11.2012
|Acer выпустил самый дешевый «хромбук» 1
|19.10.2012
|Google выпустил сверхдешевый массовый Chromebook 2
|31.05.2012
|Samsung увеличил мощность "хромбука" на базе Google Chrome OS 1
|11.04.2012
|Chrome OS меняет концепцию: Теперь она как Windows 1
|03.10.2011
|Google открыл первый фирменный магазин. ФОТО 1
|15.06.2011
|Нетбуки от Google - скоро в России 3
|12.05.2011
|Первые ноутбуки на Chrome OS представлены официально. ФОТО 1
Публикаций - 15, упоминаний - 25
Samsung Chromebook и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 12819 14
|Samsung Electronics 11148 13
|Acer Group - Acer Inc 2826 9
|Microsoft Corporation 25885 4
|Intel Corporation 12879 3
|Dell EMC 5206 2
|Amazon Inc - Amazon.com 3309 2
|Lenovo Group 2475 2
|HP Inc. 5910 2
|Toshiba Corporation 2987 2
|Apple Inc 13304 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2204 1
|HP - Hewlett-Packard 3667 1
|Nvidia Corp 4107 1
|Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 31 1
|Аквамарин НПЦ - Научно-производственный центр 21 1
|Best Buy 225 1
|Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 1
|Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 289 1
|Связной ГК 1405 1
|Gartenberg Michael - Гартенберг Майкл 21 1
|Богомаз Анна 4 1
|Osterloh Rick - Остерло Рик 8 1
|Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 1
|Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 1
|Ракаев Марат 10 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1323 3
|CNews - ZOOM.CNews 1913 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6134 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|Ars Technica 451 1
|NPD Group 140 1
|Gartner - Гартнер 3676 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.