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Samsung Chromebook

СОБЫТИЯ

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13.10.2026 BIOS и UEFI в большой опасности. Их «убийцу» взял под крыло легендарный фонд открытого ПО 1
02.03.2017 Google прекратил производство «хромбуков» 2
24.01.2017 Отныне на всех новых «хромбуках» работают приложения для Android 1
06.01.2017 Samsung представила игровой ноутбук и новые Chromebook 2
11.09.2014 Хромбуки: светлое будущее или большой провал? 1
11.12.2013 Обзор хромбука Acer C720: последний шанс мобильных ПК 3
04.02.2013 HP представила крупный и недорогой «хромбук» 2
11.12.2012 Google сделал реальностью школьные ноутбуки за $99 3
13.11.2012 Acer выпустил самый дешевый «хромбук» 1
19.10.2012 Google выпустил сверхдешевый массовый Chromebook 2
31.05.2012 Samsung увеличил мощность "хромбука" на базе Google Chrome OS 1
11.04.2012 Chrome OS меняет концепцию: Теперь она как Windows 1
03.10.2011 Google открыл первый фирменный магазин. ФОТО 1
15.06.2011 Нетбуки от Google - скоро в России 3
12.05.2011 Первые ноутбуки на Chrome OS представлены официально. ФОТО 1

Публикаций - 15, упоминаний - 25

Samsung Chromebook и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12819 14
Samsung Electronics 11148 13
Acer Group - Acer Inc 2826 9
Microsoft Corporation 25885 4
Intel Corporation 12879 3
Dell EMC 5206 2
Amazon Inc - Amazon.com 3309 2
Lenovo Group 2475 2
HP Inc. 5910 2
Toshiba Corporation 2987 2
Apple Inc 13304 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2204 1
HP - Hewlett-Packard 3667 1
Nvidia Corp 4107 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 31 1
Аквамарин НПЦ - Научно-производственный центр 21 1
Best Buy 225 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 289 1
Связной ГК 1405 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15567 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28614 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13625 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22834 9
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10686 8
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4251 8
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3835 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24803 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13387 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10511 6
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10184 6
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1997 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27193 5
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2038 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3436 5
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4465 4
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7564 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8615 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3924 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8015 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6300 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6512 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13835 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13155 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6484 3
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1070 3
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1606 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18524 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12379 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5539 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14908 2
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 614 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54941 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4509 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17123 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9862 2
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 809 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33995 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14451 2
Google Chromebook - Google Хромбук 242 14
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 402 13
Google Chrome - браузер 1726 9
Microsoft Windows 17035 6
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 477 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3591 4
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 4
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 1000 3
Intel Core - Семейство процессоров 1255 3
Intel Celeron - Серия процессоров 981 3
Acer Chromebook - Серия ноутбуков 29 3
Samsung Series 5 5 2
Google YouTube - Видеохостинг 3020 2
Google Android 15381 2
Linux OS 11677 2
Google PixelBook Chromebook - Google PixelBook Go 33 2
Google - Gmail 1029 2
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 480 2
HP Chromebook 30 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1710 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 534 2
Google Android ARC - App Runtime for Chrome 5 1
Asus Chromebook - Asus Chromebox 8 1
Toshiba Chromebook 1 1
Acer Cromia 1 1
Apple iPad 4027 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 315 1
Microsoft Windows 10 1959 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2282 1
Microsoft Windows 7 2009 1
Linux KDE Plasma 270 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3126 1
Intel x86 - архитектура процессора 2186 1
Microsoft Windows XP 2433 1
Google Cloud Platform - GCP 391 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 300 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 503 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 515 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1095 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1442 1
Gartenberg Michael - Гартенберг Майкл 21 1
Богомаз Анна 4 1
Osterloh Rick - Остерло Рик 8 1
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 1
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 1
Ракаев Марат 10 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55122 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13876 4
Россия - РФ - Российская федерация 168749 3
Германия - Федеративная Республика 13309 2
Италия - Итальянская Республика 4526 2
Франция - Французская Республика 8213 2
Испания - Королевство 3855 2
Нидерланды 3774 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 807 1
Япония 13860 1
Великобритания - Лондон 2438 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Германия - Берлин 739 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27713 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6107 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5713 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6234 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2588 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3408 1
VFX - Visual Effects - VFX-художник - дизайнер, специалист по визуальным спецэффектам 21 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1582 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5847 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5866 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5687 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7115 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1245 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3424 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1323 3
CNews - ZOOM.CNews 1913 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6134 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
Ars Technica 451 1
NPD Group 140 1
Gartner - Гартнер 3676 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 343 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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