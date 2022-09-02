Tecno презентовал первый ноутбук Megabook T1 на IFA 2022 Бренд смартфонов и умных устройств Tecno презентовал на Ежегодной выставке потребительской электроники IFA 2022 первый ноутбук Megabook T1. Выход на рынок ноутбуков — новый шаг в развитии экосистемы Tecno. «Начав с основных продуктов, мы запускаем новую перспективную линию устройств. Tecno продо

Новинки Samsung на IFA 2019: микс 5G, дизайна и 8K На IFA 2019 Samsung представила широкий спектр устройств, начиная от ТВ 8К с HDR10+, планшетов и

Все самое интересное с выставки IFA 2019 Как и всегда, на IFA привезли очень много новинок. Чтобы не запутать читателей, мы разделили все устройства по группа: от компьютерной до бытовой техники.Телевизоры: 8K и дебют Huawei Samsung продолжает продвиг

Acer на IFA 2019: профессиональные устройства ConceptD Pro, сверхлегкий ноутбук и киберспортивная платформа ком корпусе. Ноутбуки ConceptD 3 Pro и ConceptD 3 ConceptD 3 Pro — новый ноутбук, представленный на IFA 2019. Самый доступный в линейке, он при этом демонстрирует достойную производительность п

Бытовая техника на IFA 2018 х недель. В них же в духовке предполагается готовить методом су-вид.Panasonic Panasonic привезла на IFA 2018 новую хлебопечку Croustina SD-ZP2000, которая даже своим названием обещает, что при

Телевизоры Hisense удивили IFA На выставке IFA 2018 компания Hisense представила телевизоры ULED TV U9D, ULED TV HZ65U8A, несколько моде

IFA 2018, Samsung: новое поколение устройств одключать его к мониторам и использовать в качестве почти полноценного мини-компьютера. На выставке IFA были продемонстрированы новые Galaxy Watch. Время автономной работы устройства более 80 ч

iconBIT на IFA 2018 Компания iconBIT представила на выставке бытовой электроники IFA 2018 внушительную коллекцию персональных электрических транспортных средств (так называемые средства e-mobility) — а именно новые гироскутеры, электро-самокаты и электро-велосипеды. Вот быс

Всё самое интересное с IFA 2018 -таки производители понемногу уменьшали рамки вокруг экрана в пользу компактности. Asus показала на IFA 2018 новые лэптопы ASUS ZenBook 13, 14 и 15 на процессорах Intel Whiskey Lake, у которых

Huawei представила мобильный процессор Kirin 980 на технологии 7 нм Генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю на выставке IFA 2018 представил новый процессор Kirin 980 — следующий этап развития мобильного искусствен

TP-Link представила новые устройства на выставке IFA 2018 TP-Link представила новые устройства на выставке IFA, среди которых роутеры с поддержкой стандарта 802.11ax, новые модели домашних mesh Wi-Fi систем Deco, камеры безопасности, новое поколение Wi-Fi ламп для умного дома, а также концепт телефо

Все грани Acer на IFA 2018 На берлинской международной выставке потребительской электроники IFA 2018 компания Асук представила ряд своих новейших разработок. Новый шлем смешанной реальн

Новинки Acer на выставке IFA 2018 в Берлине льных и казуальных геймеров и продукты для образовательной сферы и бизнеса. Пресс-конференция Acer, IFA 2018 Берлин Продукты для игрового сегмента рынка Представленный на IFA шлем виртуа

Что Hisense везёт на IFA 2018? Компания Hisense привезёт на берлинскую выставку потребительской электроники IFA новинки телевизионной линейки, а также бытовую технику для «умного» дома. Новый телевизор Hisense ULED-TV HZ75U9D использует дисплей Quantum Dot 4K с технологией local dimming 5000 с диагон

Европейская выставка года: стенд Epson на IFA 2017 coTank (на российском рынке эти модели поставляются под брендом «Фабрика печати Epson»). Посетители IFA 2017 первыми увидели принтеры с усовершенствованным дизайном — фронтальным расположением

10 лучших устройств и технологий для дома с выставки IFA 2017 компактность и отсутствие необходимости в инсталляции перед работой даёт возможность использовать машину там, где вам удобно. Liebherr – сделай холодильник умней, если захочешь Умных холодильников на IFA в этом году было много. Но мы выбрали именно Liebherr. Почему? Поймёте, когда прочтёте о нём до конца. С планшета или смартфона вы можете полностью контролировать свой Liebherr. И не только

Moto показали на IFA и привезли в Россию Компания Lenovo представила владеющая брендом Motorola, представила на выставке IFA 2017 смартфоны Moto X4 и Moto Z2 Force, а также вывела на российский рынок модели Moto G5

Большой анонс Acer на IFA 2017 В рамках вставки IFA 2017 компания Acer представила новые модели ноутбуков-трансформеров и моноблок с самым тонким корпусом Aspire S24-880. Толщина корпуса Acer Aspire S24-880 – всего 5,97 миллиметра. Это самый

Electrolux Hob2Hood - с IFA прямиком в Россию Представленная на выставке IFA 2016 серия интеллектуальных вытяжек Electrolux Hob2Hood приходит на российский рынок кухо

Philips промониторил IFA 2016 Новый монитор марки Philips Brilliance привлёк огромное внимание публики на выставке IFA 2016. Благодаря минимальной толщине корпуса новый 40-дюймовый монитор Philips Brilliance

Компания Samsung на выставке IFA 2016 в Берлине н компанией Samsung ранее и мы даже успели с ним познакомиться и написать о своих первых впечатлениях ещё до выставки. Таким образом, если говорить о мобильных гаджетах, то компания на самой выставке IFA представила только смарт-часы Gear S3 — идейные наследники модели S2. Samsung Gear S3 (слева) и Samsung Galaxy Note 7 (справа) Тем не менее, если S2 были скорее «спортивной» моделью, то

Детали концепции "Connected by HARMAN" раскрыли на IFA На выставке IFA 2016 компания HARMAN представила массу новых моделей наушников, гарнитур и акустических с

Самое важное с выставки IFA 2015 при том же курсе) за 64-гигабайтную версию. За инновации в виде Force Touch, вероятно, придется заплатить порядка 60 тысяч рублей. Старт продаж Mate S намечен на 15 сентября. Lenovo Phab В Lenovo для IFA приготовили сразу пять новинок, строго разделенных по жанрам. Lenovo Phab — 6,98-дюймовый гаджет на стыке смартфонов и планшетов: он получил HD-экран, гигабайт оперативной памяти, 13-мегапи

Lenovo на IFA 2014: смартфоны, планшеты и ноутбуки Отметим сразу — на IFA мы не увидели ничего революционного, но это ещё не значит, что не было и ничего интересно

Берлин, IFA 2014: будущее по версии Sony во дизайнерских решений интерьера, при этом обеспечит прекрасную картинку, удобный интерфейс взаимодействия и сэкономит место в квартире. Экспозиция и презентация компании Sony в Берлине, на выставке IFA 2014, произвела на нас весьма благоприятное впечатление. Было представлено много интересных и актуальных новинок, обозначено видение концепции «цифровой жизни». Это позволило заглянуть немн

Новинки IFA 2014: смартфоны, часы и конкуренты хромбукам них и предлагаем вам с ними ознакомиться.Samsung Любопытно, что корейский производитель выкатил на IFA просто кучу разных интересных штук: опять-таки, ссылаясь на материал о хитах IFA п

На IFA 2014 представлены Lumia 730, 735 и 830 На выставке IFA 2014 были представлены три модели смартфонов Lumia, которые вскоре пополнят ряд этих попу

Самые громкие новинки IFA прошлых лет рживается. Когда мы готовили этот материал, то просмотрели самые запомнившиеся посетителям выставок IFA устройства, начиная с 2008 года — и оказалось, что абсолютное большинство из них уже кану

Lenovo подготовила для IFA 2014 массу новинок и анонсов Берлинская Международная выставка потребительской электроники IFA 2014 активизировала деятельность компании Lenovo, которая сделала тут целую серию анонсов

Компания Wexler готова ехать на IFA 2014 Выставка потребительской электроники IFA 2014 состоится лишь в начале сентября, но компания Wexler уже наметила план того, как и ч

Умные часы, топливные ячейки и ноутбуки-перевертыши: обзор выставки IFA 2013 аствуют на выставке, но продаются либо исключительно в Германии либо в нескольких странах-соседках. IFA 2013 окончательно утвердила нас во мнении, что сегодня азиатский регион и особенно матери

Новинки со стенда iconBIT на IFA 2013 инок электроники на крупнейшей международной выставке потребительской электроники и бытовой техники IFA 2013. На стенде iconBIT были представлены миниатюрные компьютеры, смартфоны, планшеты, по

Быт не забыт. Бытовая техника на выставке IFA 2013: большой обзор пятьдесят третья Международная выставка потребительской электроники, фототехники и бытовой техники IFA 2013 — крупнейшее, пожалуй, самое представительное в Европе мероприятие подобного рода. З

Первый в мире смартфон с камерой 4K и другие новинки Acer на выставке IFA 2013 хне или справочным терминалом на рабочем месте. Acer DA241HL поставляется в комплекте с беспроводной клавиатурой и мышью. Продажи стартуют в середине ноября по цене от 18 990 рублей. Одной из новинок IFA 2013 стал и новый планшет - Iconia A3. При весьма доступной цене, для десятидюймового устройства, конечно, A3 оборудован IPS экраном, что гарантирует хорошие углы обзора и цветопередачу. Ра

Стиральная машина в планшете, беспроводной блендер и не только: Берлинская выставка IFA 2012 В 2012 году экспозиция бытовых приборов развёрнута на IFA только в пятый раз (впервые – в 2008 году, до этого была только потребительская электрони

IFA 2011: строим 3D-дом и Wi-Fi-сеть из холодильников уков и холодильников, компании удалось более всего приблизиться к идеалу "умного дома". На выставке IFA 2011 была представлена не только бытовая техника, но и портативная электроника, фото- и в

Лучшие стенды IFA 2011: умный дом от Miele и самый тонкий в мире ультрабук недавнего времени и смартфоны. [pagebreak] Основной задачей для LG была популяризация стереоскопических устройств и контента. Она решалась за счет повышения качества 3D-дисплеев. Так, показанные на IFA-2011 телевизоры LG CINEMA 3D сертифицированы европейскими институтами контроля качества TUV и Intertek как «немерцающие» (Flicker-Free), а у 3D-мониторов для обеспечения максимальной площад

Прогулка по лучшим стендам IFA 2011: фото- и видеотехника Выставка IFA 2011: Инсталяция с 3D телевизорами В результате, стенды именно крупных брендов привлекают