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IFA Internationale Funkausstellung Berlin Международная выставка бытовой электроники в Берлине IFA hottest tech awards

СОБЫТИЯ


02.09.2022 Tecno презентовал первый ноутбук Megabook T1 на IFA 2022

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno презентовал на Ежегодной выставке потребительской электроники IFA 2022 первый ноутбук Megabook T1. Выход на рынок ноутбуков — новый шаг в развитии экосистемы Tecno. «Начав с основных продуктов, мы запускаем новую перспективную линию устройств. Tecno продо
13.09.2019 Новинки Samsung на IFA 2019: микс 5G, дизайна и 8K

На IFA 2019 Samsung представила широкий спектр устройств, начиная от ТВ 8К с HDR10+, планшетов и
12.09.2019 Все самое интересное с выставки IFA 2019

Как и всегда, на IFA привезли очень много новинок. Чтобы не запутать читателей, мы разделили все устройства по группа: от компьютерной до бытовой техники.Телевизоры: 8K и дебют Huawei Samsung продолжает продвиг
10.09.2019 Acer на IFA 2019: профессиональные устройства ConceptD Pro, сверхлегкий ноутбук и киберспортивная платформа

ком корпусе. Ноутбуки ConceptD 3 Pro и ConceptD 3 ConceptD 3 Pro — новый ноутбук, представленный на IFA 2019. Самый доступный в линейке, он при этом демонстрирует достойную производительность п
12.09.2018 Бытовая техника на IFA 2018

х недель. В них же в духовке предполагается готовить методом су-вид.Panasonic Panasonic привезла на IFA 2018 новую хлебопечку Croustina SD-ZP2000, которая даже своим названием обещает, что при

10.09.2018 Телевизоры Hisense удивили IFA

На выставке IFA 2018 компания Hisense представила телевизоры ULED TV U9D, ULED TV HZ65U8A, несколько моде
10.09.2018 IFA 2018, Samsung: новое поколение устройств

одключать его к мониторам и использовать в качестве почти полноценного мини-компьютера. На выставке IFA были продемонстрированы новые Galaxy Watch. Время автономной работы устройства более 80 ч
06.09.2018 iconBIT на IFA 2018

Компания iconBIT представила на выставке бытовой электроники IFA 2018 внушительную коллекцию персональных электрических транспортных средств (так называемые средства e-mobility) — а именно новые гироскутеры, электро-самокаты и электро-велосипеды. Вот быс
05.09.2018 Всё самое интересное с IFA 2018

-таки производители понемногу уменьшали рамки вокруг экрана в пользу компактности. Asus показала на IFA 2018 новые лэптопы ASUS ZenBook 13, 14 и 15 на процессорах Intel Whiskey Lake, у которых

31.08.2018 Huawei представила мобильный процессор Kirin 980 на технологии 7 нм

Генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю на выставке IFA 2018 представил новый процессор Kirin 980 — следующий этап развития мобильного искусствен
31.08.2018 TP-Link представила новые устройства на выставке IFA 2018

TP-Link представила новые устройства на выставке IFA, среди которых роутеры с поддержкой стандарта 802.11ax, новые модели домашних mesh Wi-Fi систем Deco, камеры безопасности, новое поколение Wi-Fi ламп для умного дома, а также концепт телефо
31.08.2018 Все грани Acer на IFA 2018

На берлинской международной выставке потребительской электроники IFA 2018 компания Асук представила ряд своих новейших разработок. Новый шлем смешанной реальн
30.08.2018 Новинки Acer на выставке IFA 2018 в Берлине

льных и казуальных геймеров и продукты для образовательной сферы и бизнеса. Пресс-конференция Acer, IFA 2018 Берлин Продукты для игрового сегмента рынка Представленный на IFA шлем виртуа
29.08.2018 Что Hisense везёт на IFA 2018?

Компания Hisense привезёт на берлинскую выставку потребительской электроники IFA новинки телевизионной линейки, а также бытовую технику для «умного» дома. Новый телевизор Hisense ULED-TV HZ75U9D использует дисплей Quantum Dot 4K с технологией local dimming 5000 с диагон
19.09.2017 Европейская выставка года: стенд Epson на IFA 2017

coTank (на российском рынке эти модели поставляются под брендом «Фабрика печати Epson»). Посетители IFA 2017 первыми увидели принтеры с усовершенствованным дизайном — фронтальным расположением

14.09.2017 10 лучших устройств и технологий для дома с выставки IFA 2017

компактность и отсутствие необходимости в инсталляции перед работой даёт возможность использовать машину там, где вам удобно. Liebherr – сделай холодильник умней, если захочешь Умных холодильников на IFA в этом году было много. Но мы выбрали именно Liebherr. Почему? Поймёте, когда прочтёте о нём до конца. С планшета или смартфона вы можете полностью контролировать свой Liebherr. И не только
01.09.2017 Moto показали на IFA и привезли в Россию

Компания Lenovo представила владеющая брендом Motorola, представила на выставке IFA 2017 смартфоны Moto X4 и Moto Z2 Force, а также вывела на российский рынок модели Moto G5
31.08.2017 Большой анонс Acer на IFA 2017

В рамках вставки IFA 2017 компания Acer представила новые модели ноутбуков-трансформеров и моноблок с самым тонким корпусом Aspire S24-880. Толщина корпуса Acer Aspire S24-880 – всего 5,97 миллиметра. Это самый
14.10.2016 Electrolux Hob2Hood - с IFA прямиком в Россию

Представленная на выставке IFA 2016 серия интеллектуальных вытяжек Electrolux Hob2Hood приходит на российский рынок кухо
16.09.2016 Philips промониторил IFA 2016

Новый монитор марки Philips Brilliance привлёк огромное внимание публики на выставке IFA 2016. Благодаря минимальной толщине корпуса новый 40-дюймовый монитор Philips Brilliance

13.09.2016 Компания Dyson на выставке IFA 2016 в Берлине
07.09.2016 Компания Samsung на выставке IFA 2016 в Берлине

н компанией Samsung ранее и мы даже успели с ним познакомиться и написать о своих первых впечатлениях ещё до выставки. Таким образом, если говорить о мобильных гаджетах, то компания на самой выставке IFA представила только смарт-часы Gear S3 — идейные наследники модели S2.     Samsung Gear S3 (слева) и Samsung Galaxy Note 7 (справа) Тем не менее, если S2 были скорее «спортивной» моделью, то
02.09.2016 Детали концепции "Connected by HARMAN" раскрыли на IFA

На выставке IFA 2016 компания HARMAN представила массу новых моделей наушников, гарнитур и акустических с
08.09.2015 Самое важное с выставки IFA 2015

при том же курсе) за 64-гигабайтную версию. За инновации в виде Force Touch, вероятно, придется заплатить порядка 60 тысяч рублей. Старт продаж Mate S намечен на 15 сентября. Lenovo Phab В Lenovo для IFA приготовили сразу пять новинок, строго разделенных по жанрам. Lenovo Phab — 6,98-дюймовый гаджет на стыке смартфонов и планшетов: он получил HD-экран, гигабайт оперативной памяти, 13-мегапи
22.09.2014 Lenovo на IFA 2014: смартфоны, планшеты и ноутбуки

Отметим сразу — на IFA мы не увидели ничего революционного, но это ещё не значит, что не было и ничего интересно
16.09.2014 Берлин, IFA 2014: будущее по версии Sony

во дизайнерских решений интерьера, при этом обеспечит прекрасную картинку, удобный интерфейс взаимодействия и сэкономит место в квартире. Экспозиция и презентация компании Sony в Берлине, на выставке IFA 2014, произвела на нас весьма благоприятное впечатление. Было представлено много интересных и актуальных новинок, обозначено видение концепции «цифровой жизни». Это позволило заглянуть немн
15.09.2014 Новинки IFA 2014: смартфоны, часы и конкуренты хромбукам

них и предлагаем вам с ними ознакомиться.Samsung Любопытно, что корейский производитель выкатил на IFA просто кучу разных интересных штук: опять-таки, ссылаясь на материал о хитах IFA п
08.09.2014 На IFA 2014 представлены Lumia 730, 735 и 830

На выставке IFA 2014 были представлены три модели смартфонов Lumia, которые вскоре пополнят ряд этих попу
08.09.2014 Самые громкие новинки IFA прошлых лет

рживается. Когда мы готовили этот материал, то просмотрели самые запомнившиеся посетителям выставок IFA устройства, начиная с 2008 года — и оказалось, что абсолютное большинство из них уже кану
05.09.2014 Lenovo подготовила для IFA 2014 массу новинок и анонсов

Берлинская Международная выставка потребительской электроники IFA 2014 активизировала деятельность компании Lenovo, которая сделала тут целую серию анонсов
05.08.2014 Компания Wexler готова ехать на IFA 2014

Выставка потребительской электроники IFA 2014 состоится лишь в начале сентября, но компания Wexler уже наметила план того, как и ч
18.09.2013 Умные часы, топливные ячейки и ноутбуки-перевертыши: обзор выставки IFA 2013

аствуют на выставке, но продаются либо исключительно в Германии либо в нескольких странах-соседках. IFA 2013 окончательно утвердила нас во мнении, что сегодня азиатский регион и особенно матери
17.09.2013 Новинки со стенда iconBIT на IFA 2013

инок электроники на крупнейшей международной выставке потребительской электроники и бытовой техники IFA 2013. На стенде iconBIT были представлены миниатюрные компьютеры, смартфоны, планшеты, по
16.09.2013 Быт не забыт. Бытовая техника на выставке IFA 2013: большой обзор

пятьдесят третья Международная выставка потребительской электроники, фототехники и бытовой техники IFA 2013 — крупнейшее, пожалуй, самое представительное в Европе мероприятие подобного рода. З
12.09.2013 Первый в мире смартфон с камерой 4K и другие новинки Acer на выставке IFA 2013

хне или справочным терминалом на рабочем месте. Acer DA241HL поставляется в комплекте с беспроводной клавиатурой и мышью. Продажи стартуют в середине ноября по цене от 18 990 рублей. Одной из новинок IFA 2013 стал и новый планшет - Iconia A3. При весьма доступной цене, для десятидюймового устройства, конечно, A3 оборудован IPS экраном, что гарантирует хорошие углы обзора и цветопередачу. Ра
07.09.2012 Стиральная машина в планшете, беспроводной блендер и не только: Берлинская выставка IFA 2012

В 2012 году экспозиция бытовых приборов развёрнута на IFA только в пятый раз (впервые – в 2008 году, до этого была только потребительская электрони
10.10.2011 IFA 2011: строим 3D-дом и Wi-Fi-сеть из холодильников

уков и холодильников, компании удалось более всего приблизиться к идеалу "умного дома". На выставке IFA 2011 была представлена не только бытовая техника, но и портативная электроника, фото- и в
16.09.2011 Лучшие стенды IFA 2011: умный дом от Miele и самый тонкий в мире ультрабук

недавнего времени и смартфоны.  [pagebreak] Основной задачей для LG была популяризация стереоскопических устройств и контента. Она решалась за счет повышения качества 3D-дисплеев. Так, показанные на IFA-2011 телевизоры LG CINEMA 3D сертифицированы европейскими институтами контроля качества TUV и Intertek как «немерцающие» (Flicker-Free), а у 3D-мониторов для обеспечения максимальной площад
14.09.2011 Прогулка по лучшим стендам IFA 2011: фото- и видеотехника

Выставка IFA 2011: Инсталяция с 3D телевизорами В результате, стенды именно крупных брендов привлекают
09.09.2011 Холодильники на Android и роботы-пылесосы. Бытовая техника на выставке IFA`2011

Выставка IFA впервые прошла в Берлине в 1924 году. Ныне это крупнейший мировой смотр потребительской электроники и бытовой техники, по сути — выставка достижений капиталистического хозяйства. В 2011 год

Публикаций - 339, упоминаний - 408

IFA и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 119
Sony 6739 65
LG Electronics 3735 62
Apple Inc 13154 52
Lenovo Group 2446 35
Microsoft Corporation 25775 33
Nvidia Corp 4002 32
Philips 2099 30
Acer Group - Acer Inc 2776 29
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 28
Google LLC 12688 27
Intel Corporation 12811 25
Toshiba Corporation 2980 25
Huawei 4676 21
Qualcomm Technologies 1974 18
HTC Corporation 1512 15
Sharp Corporation 1062 15
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 13
Siemens AG - Siemens Group 2673 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 12
AMD - Advanced Micro Devices 4641 12
Lenovo Motorola 3566 12
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
Dell EMC 5180 10
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 10
Meta Platforms - Facebook 4621 9
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 7
HP Inc. 5883 7
AKG 66 6
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 6
X Corp - Twitter 2938 6
Xiaomi - Сяоми 2231 6
Samsung - Harman - JBL 242 6
Seiko Epson Corporation 908 5
VAIO 475 5
ZTE Corporation 800 5
Canon 1439 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 4
Haier Group 230 4
Miele - Миле 139 15
Dyson 157 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Hansa - Ханса 114 8
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 6
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 5
Bosch - Gaggenau 36 5
Россети Ленэнерго 1699 4
Kärcher - Karcher - Керхер 74 4
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 4
Beko - Beko Electronics 83 3
Swarovski AG 74 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 3
Связной ГК 1401 3
BMW Group 482 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Carl Zeiss AG 307 3
Volkswagen Audi Group 232 2
Haier - Candy Group - Канди 101 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 2
Caterpillar - 93 2
Геометрия НПО 165 2
Daewoo 103 2
Groupe SEB - Tefal 108 2
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 2
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 2
Bugatti 17 2
Melitta 6 2
Bork - Борк-Ритейл 45 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Adidas - Адидас 170 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Kickstarter 136 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Hyundai Motor Company 436 2
Tesla Motors 461 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Walt Disney Company 647 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
ТПП РФ МКАС - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 11 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 35 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
ПБЛ - Профессиональная баскетбольная лига 4 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 146
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 139
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 125
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 107
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 97
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 92
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 87
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 82
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 81
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 76
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 75
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 66
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 65
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 64
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 61
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 57
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 54
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 52
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 49
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 46
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 45
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 45
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 45
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 45
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 36
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 35
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 34
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 34
Контрастность 3042 34
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1512 34
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 32
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 31
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 31
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 31
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 30
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 29
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 29
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 28
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 27
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 27
Google Android 15243 82
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 42
Samsung Galaxy Note 702 34
Microsoft Windows 16882 33
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 30
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 27
Samsung Galaxy 1035 27
Apple iPad 4011 25
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 24
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 24
Apple iOS 8583 21
Intel Core - Семейство процессоров 1251 19
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 19
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 18
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 18
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 17
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 17
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 15
Sony Bravia 251 13
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 13
Nvidia GeForce GTX 525 13
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 13
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 13
Samsung Galaxy Gear 154 12
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 12
Microsoft Windows 10 1938 12
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 12
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