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IFA Internationale Funkausstellung Berlin Международная выставка бытовой электроники в Берлине IFA hottest tech awards
СОБЫТИЯ
|02.09.2022
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Tecno презентовал первый ноутбук Megabook T1 на IFA 2022
Бренд смартфонов и умных устройств Tecno презентовал на Ежегодной выставке потребительской электроники IFA 2022 первый ноутбук Megabook T1. Выход на рынок ноутбуков — новый шаг в развитии экосистемы Tecno. «Начав с основных продуктов, мы запускаем новую перспективную линию устройств. Tecno продо
|13.09.2019
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Новинки Samsung на IFA 2019: микс 5G, дизайна и 8K
На IFA 2019 Samsung представила широкий спектр устройств, начиная от ТВ 8К с HDR10+, планшетов и
|12.09.2019
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Все самое интересное с выставки IFA 2019
Как и всегда, на IFA привезли очень много новинок. Чтобы не запутать читателей, мы разделили все устройства по группа: от компьютерной до бытовой техники.Телевизоры: 8K и дебют Huawei Samsung продолжает продвиг
|10.09.2019
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Acer на IFA 2019: профессиональные устройства ConceptD Pro, сверхлегкий ноутбук и киберспортивная платформа
ком корпусе. Ноутбуки ConceptD 3 Pro и ConceptD 3 ConceptD 3 Pro — новый ноутбук, представленный на IFA 2019. Самый доступный в линейке, он при этом демонстрирует достойную производительность п
|12.09.2018
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Бытовая техника на IFA 2018
х недель. В них же в духовке предполагается готовить методом су-вид.Panasonic Panasonic привезла на IFA 2018 новую хлебопечку Croustina SD-ZP2000, которая даже своим названием обещает, что при
|10.09.2018
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Телевизоры Hisense удивили IFA
На выставке IFA 2018 компания Hisense представила телевизоры ULED TV U9D, ULED TV HZ65U8A, несколько моде
|10.09.2018
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IFA 2018, Samsung: новое поколение устройств
одключать его к мониторам и использовать в качестве почти полноценного мини-компьютера. На выставке IFA были продемонстрированы новые Galaxy Watch. Время автономной работы устройства более 80 ч
|06.09.2018
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iconBIT на IFA 2018
Компания iconBIT представила на выставке бытовой электроники IFA 2018 внушительную коллекцию персональных электрических транспортных средств (так называемые средства e-mobility) — а именно новые гироскутеры, электро-самокаты и электро-велосипеды. Вот быс
|05.09.2018
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Всё самое интересное с IFA 2018
-таки производители понемногу уменьшали рамки вокруг экрана в пользу компактности. Asus показала на IFA 2018 новые лэптопы ASUS ZenBook 13, 14 и 15 на процессорах Intel Whiskey Lake, у которых
|31.08.2018
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Huawei представила мобильный процессор Kirin 980 на технологии 7 нм
Генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю на выставке IFA 2018 представил новый процессор Kirin 980 — следующий этап развития мобильного искусствен
|31.08.2018
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TP-Link представила новые устройства на выставке IFA 2018
TP-Link представила новые устройства на выставке IFA, среди которых роутеры с поддержкой стандарта 802.11ax, новые модели домашних mesh Wi-Fi систем Deco, камеры безопасности, новое поколение Wi-Fi ламп для умного дома, а также концепт телефо
|31.08.2018
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Все грани Acer на IFA 2018
На берлинской международной выставке потребительской электроники IFA 2018 компания Асук представила ряд своих новейших разработок. Новый шлем смешанной реальн
|30.08.2018
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Новинки Acer на выставке IFA 2018 в Берлине
льных и казуальных геймеров и продукты для образовательной сферы и бизнеса. Пресс-конференция Acer, IFA 2018 Берлин Продукты для игрового сегмента рынка Представленный на IFA шлем виртуа
|29.08.2018
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Что Hisense везёт на IFA 2018?
Компания Hisense привезёт на берлинскую выставку потребительской электроники IFA новинки телевизионной линейки, а также бытовую технику для «умного» дома. Новый телевизор Hisense ULED-TV HZ75U9D использует дисплей Quantum Dot 4K с технологией local dimming 5000 с диагон
|19.09.2017
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Европейская выставка года: стенд Epson на IFA 2017
coTank (на российском рынке эти модели поставляются под брендом «Фабрика печати Epson»). Посетители IFA 2017 первыми увидели принтеры с усовершенствованным дизайном — фронтальным расположением
|14.09.2017
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10 лучших устройств и технологий для дома с выставки IFA 2017
компактность и отсутствие необходимости в инсталляции перед работой даёт возможность использовать машину там, где вам удобно. Liebherr – сделай холодильник умней, если захочешь Умных холодильников на IFA в этом году было много. Но мы выбрали именно Liebherr. Почему? Поймёте, когда прочтёте о нём до конца. С планшета или смартфона вы можете полностью контролировать свой Liebherr. И не только
|01.09.2017
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Moto показали на IFA и привезли в Россию
Компания Lenovo представила владеющая брендом Motorola, представила на выставке IFA 2017 смартфоны Moto X4 и Moto Z2 Force, а также вывела на российский рынок модели Moto G5
|31.08.2017
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Большой анонс Acer на IFA 2017
В рамках вставки IFA 2017 компания Acer представила новые модели ноутбуков-трансформеров и моноблок с самым тонким корпусом Aspire S24-880. Толщина корпуса Acer Aspire S24-880 – всего 5,97 миллиметра. Это самый
|14.10.2016
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Electrolux Hob2Hood - с IFA прямиком в Россию
Представленная на выставке IFA 2016 серия интеллектуальных вытяжек Electrolux Hob2Hood приходит на российский рынок кухо
|16.09.2016
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Philips промониторил IFA 2016
Новый монитор марки Philips Brilliance привлёк огромное внимание публики на выставке IFA 2016. Благодаря минимальной толщине корпуса новый 40-дюймовый монитор Philips Brilliance
|13.09.2016
|Компания Dyson на выставке IFA 2016 в Берлине
|07.09.2016
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Компания Samsung на выставке IFA 2016 в Берлине
н компанией Samsung ранее и мы даже успели с ним познакомиться и написать о своих первых впечатлениях ещё до выставки. Таким образом, если говорить о мобильных гаджетах, то компания на самой выставке IFA представила только смарт-часы Gear S3 — идейные наследники модели S2. Samsung Gear S3 (слева) и Samsung Galaxy Note 7 (справа) Тем не менее, если S2 были скорее «спортивной» моделью, то
|02.09.2016
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Детали концепции "Connected by HARMAN" раскрыли на IFA
На выставке IFA 2016 компания HARMAN представила массу новых моделей наушников, гарнитур и акустических с
|08.09.2015
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Самое важное с выставки IFA 2015
при том же курсе) за 64-гигабайтную версию. За инновации в виде Force Touch, вероятно, придется заплатить порядка 60 тысяч рублей. Старт продаж Mate S намечен на 15 сентября. Lenovo Phab В Lenovo для IFA приготовили сразу пять новинок, строго разделенных по жанрам. Lenovo Phab — 6,98-дюймовый гаджет на стыке смартфонов и планшетов: он получил HD-экран, гигабайт оперативной памяти, 13-мегапи
|22.09.2014
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Lenovo на IFA 2014: смартфоны, планшеты и ноутбуки
Отметим сразу — на IFA мы не увидели ничего революционного, но это ещё не значит, что не было и ничего интересно
|16.09.2014
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Берлин, IFA 2014: будущее по версии Sony
во дизайнерских решений интерьера, при этом обеспечит прекрасную картинку, удобный интерфейс взаимодействия и сэкономит место в квартире. Экспозиция и презентация компании Sony в Берлине, на выставке IFA 2014, произвела на нас весьма благоприятное впечатление. Было представлено много интересных и актуальных новинок, обозначено видение концепции «цифровой жизни». Это позволило заглянуть немн
|15.09.2014
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Новинки IFA 2014: смартфоны, часы и конкуренты хромбукам
них и предлагаем вам с ними ознакомиться.Samsung Любопытно, что корейский производитель выкатил на IFA просто кучу разных интересных штук: опять-таки, ссылаясь на материал о хитах IFA п
|08.09.2014
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На IFA 2014 представлены Lumia 730, 735 и 830
На выставке IFA 2014 были представлены три модели смартфонов Lumia, которые вскоре пополнят ряд этих попу
|08.09.2014
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Самые громкие новинки IFA прошлых лет
рживается. Когда мы готовили этот материал, то просмотрели самые запомнившиеся посетителям выставок IFA устройства, начиная с 2008 года — и оказалось, что абсолютное большинство из них уже кану
|05.09.2014
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Lenovo подготовила для IFA 2014 массу новинок и анонсов
Берлинская Международная выставка потребительской электроники IFA 2014 активизировала деятельность компании Lenovo, которая сделала тут целую серию анонсов
|05.08.2014
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Компания Wexler готова ехать на IFA 2014
Выставка потребительской электроники IFA 2014 состоится лишь в начале сентября, но компания Wexler уже наметила план того, как и ч
|18.09.2013
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Умные часы, топливные ячейки и ноутбуки-перевертыши: обзор выставки IFA 2013
аствуют на выставке, но продаются либо исключительно в Германии либо в нескольких странах-соседках. IFA 2013 окончательно утвердила нас во мнении, что сегодня азиатский регион и особенно матери
|17.09.2013
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Новинки со стенда iconBIT на IFA 2013
инок электроники на крупнейшей международной выставке потребительской электроники и бытовой техники IFA 2013. На стенде iconBIT были представлены миниатюрные компьютеры, смартфоны, планшеты, по
|16.09.2013
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Быт не забыт. Бытовая техника на выставке IFA 2013: большой обзор
пятьдесят третья Международная выставка потребительской электроники, фототехники и бытовой техники IFA 2013 — крупнейшее, пожалуй, самое представительное в Европе мероприятие подобного рода. З
|12.09.2013
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Первый в мире смартфон с камерой 4K и другие новинки Acer на выставке IFA 2013
хне или справочным терминалом на рабочем месте. Acer DA241HL поставляется в комплекте с беспроводной клавиатурой и мышью. Продажи стартуют в середине ноября по цене от 18 990 рублей. Одной из новинок IFA 2013 стал и новый планшет - Iconia A3. При весьма доступной цене, для десятидюймового устройства, конечно, A3 оборудован IPS экраном, что гарантирует хорошие углы обзора и цветопередачу. Ра
|07.09.2012
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Стиральная машина в планшете, беспроводной блендер и не только: Берлинская выставка IFA 2012
В 2012 году экспозиция бытовых приборов развёрнута на IFA только в пятый раз (впервые – в 2008 году, до этого была только потребительская электрони
|10.10.2011
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IFA 2011: строим 3D-дом и Wi-Fi-сеть из холодильников
уков и холодильников, компании удалось более всего приблизиться к идеалу "умного дома". На выставке IFA 2011 была представлена не только бытовая техника, но и портативная электроника, фото- и в
|16.09.2011
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Лучшие стенды IFA 2011: умный дом от Miele и самый тонкий в мире ультрабук
недавнего времени и смартфоны. [pagebreak] Основной задачей для LG была популяризация стереоскопических устройств и контента. Она решалась за счет повышения качества 3D-дисплеев. Так, показанные на IFA-2011 телевизоры LG CINEMA 3D сертифицированы европейскими институтами контроля качества TUV и Intertek как «немерцающие» (Flicker-Free), а у 3D-мониторов для обеспечения максимальной площад
|14.09.2011
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Прогулка по лучшим стендам IFA 2011: фото- и видеотехника
Выставка IFA 2011: Инсталяция с 3D телевизорами В результате, стенды именно крупных брендов привлекают
|09.09.2011
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Холодильники на Android и роботы-пылесосы. Бытовая техника на выставке IFA`2011
Выставка IFA впервые прошла в Берлине в 1924 году. Ныне это крупнейший мировой смотр потребительской электроники и бытовой техники, по сути — выставка достижений капиталистического хозяйства. В 2011 год
IFA и организации, системы, технологии, персоны:
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