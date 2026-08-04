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Индексная книга (каталог) CNews*
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Терехов Александр

СОБЫТИЯ


04.08.2026 СОГАЗ и Yandex B2B Tech объявили о старте совместной программы по страхованию киберрисков 1
24.03.2025 Образовательная платформа МТС «Поколение М» приглашает кировчан на онлайн-отбор в ГИТИС 1
04.09.2024 Аналитика МТС: День минусинского помидора привлек гостей из Китая, Белоруссии и Марокко 1
04.09.2024 Аналитика МТС: жители Хакасии стали чаще приезжать на «томатный» фестиваль в Минусинске 1
20.04.2021 МТС запустила онлайн-кинотеатр KION. Цены 1
27.02.2020 Магазины сети kari оборудовали рабочие места продавцов-кассиров решением на базе планшетов Samsung 1
10.10.2019 Samsung и INPAS представили смартфон-кассу SoftPOS 1
12.08.2019 Yves Rocher перевел свои магазины на планшеты Samsung Galaxy Tab 1
07.12.2018 На смену ЕГИСЗ придет Единый цифровой контур здравоохранения 1
04.12.2018 Samsung, Газпромбанк и ЦРТ объявили о сотрудничестве в области цифровой трансформации и банковских технологий 1
26.05.2017 В Москве тестируют применение технологий VR и AR в образовании 1
01.07.2016 Samsung и «Интерсофт Евразия» представили устройство персонального радиационного мониторинга на базе ОС Tizen 1
31.05.2016 CNews Mobile 2016: Расчет на «вау-фичу» больше не работает 1
25.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
13.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
18.11.2014 Конференция «Система видеонаблюдения: новые задачи» 1
21.01.2014 Samsung анонсировал партнерскую программу STEP 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Терехов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11056 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15738 4
Ростелеком 10940 2
Huawei 4668 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
Доктор рядом - Doc+ 55 1
Ланит - Artezio - Артезио 97 1
ITG Group - INPAS - ИНПАС 131 1
InfoShell - ИнфоШелл 16 1
Ростелеком - Netris - Нетрис 59 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 55 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 59 1
Agima.Mobile 8 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 633 1
МАСКОМ - Маском-техлайн - Маском Восток - Маском ЦБИ - Маском Центр безопасности информации - ДСЦБИ - Mascom 14 1
Fiserv - Файсерв 12 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 1
Samsung Digital Media Business - подразделение Цифровые медиатехнологии 59 1
РТИ Системы - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Саровский технопарк - Открытый технопарк - Технопарк-Технология 25 1
Интерсофт Евразия 12 1
Wowworks - Вауворкс РУ 2 1
Amwell - American Well Corporation 4 1
Softline - Софтлайн 3740 1
9587 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 366 1
Крок - Croc 1965 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 602 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 1
Telegram Group 2936 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4959 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 171 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 1
Jolla - Sailfish Holding 85 1
Linx - Связь ВСД 163 1
АйТи 1519 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 1
ICL ГК - ICL Group 481 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот - red_mad_robot 85 1
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 2
DuPont - Дюпон 101 2
Газпром - Севернефтегазпром 15 2
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 28 2
РЖД - Российские железные дороги 2095 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 370 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - ON Медиа 79 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 59 1
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 10 1
Победа - Кондитерская фабрика 15 1
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 24 1
ГПБ - Газпромбанк 1268 1
Visa International 1993 1
Kari - Кари - сеть магазинов 75 1
Русский стандарт Банк 509 1
Yves Rocher - Ив Роше 35 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 3
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 2
Гознак ММД - Московский монетный двор 15 2
МФЦ-112 2 2
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 16 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 2
Мосгортранс ГУП 139 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 74 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Smart City Lab 9 1
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13850 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3646 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3301 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5676 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3068 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1505 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3440 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53789 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26183 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13045 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24375 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26761 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2220 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12926 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22456 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7858 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9432 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4632 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3582 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13696 2
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 2
VMS - Video Management System - Video Management Software - Surveillance Station - Системы управления видеонаблюдением - Программное обеспечение для управления видео 185 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13905 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6016 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16191 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13235 2
Аксессуары 4278 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7888 2
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10664 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6475 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18101 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12881 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34908 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4324 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28241 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9250 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8636 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25674 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 659 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8248 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5857 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8507 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1421 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1656 1
Samsung Knox 114 3
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 3
МТС Big Data 323 2
Samsung Galaxy 1035 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 2
Samsung Health - Samsung Galaxy Health 26 1
Linx Datacenter - Linx ЦОД 57 1
CorpSoft24 - Хостинг ИСПДн 13 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5247 1
Samsung Galaxy Gear 154 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 83 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 334 1
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 1
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови - Единое информационное пространство службы крови 11 1
Google Android 15235 1
Apple iOS 8576 1
Microsoft Windows 16873 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 1
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 131 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Портал врача - N3.Health ОДИИ - N3.Health СЭП - N3.Health СЗПВ - N3.Health ТМК - N3.Health ОДСК 61 1
Apple Pay 519 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
Samsung Pay 296 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 1
Samsung INPAS SoftPOS - Платежное решение 29 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2551 1
1С:Медицина 53 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 974 1
МТС Cashback - MTS Cashback 34 1
Рылов Сергей 8 3
Панфилов Виталий 4 3
Головин Дмитрий 51 3
Козлов Михаил 181 2
Васильев Дмитрий 75 2
Осипов Олег 26 2
Варев Александр 17 2
Лиходедов Александр 2 2
Герман Андрей 24 2
Дурыгин Виктор 10 2
Тимофеев Илья 10 2
Малярчук Юрий 8 2
Горшков Дмитрий 10 2
Черныш Сергей 6 2
Канаев Евгений 7 2
Грунтов Антон 8 2
Андрианов Михаил 9 2
Подлеснов Владимир 2 2
Гаранин Дмитрий 2 2
Висленев Сергей 8 2
Кузнецов Игорь 22 2
Мальцев Игорь 2 2
Найденов Борис 2 2
Большаков Владимир 2 2
Мавлютов Альберт 4 2
Деркач Вячеслав 2 2
Плетнев Олег 2 2
Нижников Михаил 2 2
Муха Николай 2 2
Морозов Сергей 61 2
Селиванов Дмитрий 52 1
Швецов Денис 14 1
Николаев Вячеслав 104 1
Смирнова Екатерина 9 1
Балабанов Анатолий 12 1
Зубарев Яков 24 1
Лаврухин Алексей 4 1
Начев Владимир 1 1
Петрова Лариса 2 1
Шавин Сергей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 165976 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47572 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19523 5
Казахстан - Республика 6044 3
Беларусь - Белоруссия 6284 3
Европа Восточная 3138 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1351 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19115 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54717 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2529 2
Армения - Республика 2449 2
Германия - Федеративная Республика 13216 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2054 2
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 260 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2828 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2362 2
Грузия 1332 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1089 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1680 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 2
Таджикистан - Республика 952 2
Россия - СФО - Кемеровская область 1063 2
Россия - СФО - Республика Тыва 414 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 2
Марокко - Королевство 226 2
Россия - СФО - Хакасия Республика 605 2
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 291 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 135 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 135 1
Россия - СФО - Красноярский край - Дивногорск 57 1
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 118 1
Уран - планета Солнечной системы 550 1
Россия - СФО - Красноярский край - Каратузское 9 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13814 1
Южная Корея - Республика 7047 1
Финляндия - Финляндская Республика 3695 1
Польша - Республика 2030 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57622 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53399 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33704 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27259 5
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1240 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6744 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6586 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21611 3
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 836 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 834 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6050 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8825 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7510 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3349 2
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 586 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3957 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2326 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5104 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 392 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 378 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6574 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 970 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16036 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - NeuroTech - Neurostimulation 199 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 1
Физика - Physics - область естествознания 2939 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7409 1
Паспорт - Паспортные данные 2846 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8831 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2562 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1923 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3301 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5502 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4659 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 169 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1133 1
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 140 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11562 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8616 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3953 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 43 1
Samsung IT Школа 11 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2191 3
Кинотавр ОРКФ - Кинотавр Открытый российский кинофестиваль 5 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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