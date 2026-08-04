Индексная книга (каталог) CNews*
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Терехов Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 17, упоминаний - 17
Терехов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Рылов Сергей 8 3
|Панфилов Виталий 4 3
|Головин Дмитрий 51 3
|Козлов Михаил 181 2
|Васильев Дмитрий 75 2
|Осипов Олег 26 2
|Варев Александр 17 2
|Лиходедов Александр 2 2
|Герман Андрей 24 2
|Дурыгин Виктор 10 2
|Тимофеев Илья 10 2
|Малярчук Юрий 8 2
|Горшков Дмитрий 10 2
|Черныш Сергей 6 2
|Канаев Евгений 7 2
|Грунтов Антон 8 2
|Андрианов Михаил 9 2
|Подлеснов Владимир 2 2
|Гаранин Дмитрий 2 2
|Висленев Сергей 8 2
|Кузнецов Игорь 22 2
|Мальцев Игорь 2 2
|Найденов Борис 2 2
|Большаков Владимир 2 2
|Мавлютов Альберт 4 2
|Деркач Вячеслав 2 2
|Плетнев Олег 2 2
|Нижников Михаил 2 2
|Муха Николай 2 2
|Морозов Сергей 61 2
|Селиванов Дмитрий 52 1
|Швецов Денис 14 1
|Николаев Вячеслав 104 1
|Смирнова Екатерина 9 1
|Балабанов Анатолий 12 1
|Зубарев Яков 24 1
|Лаврухин Алексей 4 1
|Начев Владимир 1 1
|Петрова Лариса 2 1
|Шавин Сергей 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11562 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8616 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3953 1
|ГИТИС - Российский институт театрального искусства 43 1
|Samsung IT Школа 11 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462142, в очереди разбора - 726669.
Создано именных указателей - 198869.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462142, в очереди разбора - 726669.
Создано именных указателей - 198869.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.