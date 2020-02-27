Магазины сети kari оборудовали рабочие места продавцов-кассиров решением на базе планшетов Samsung

Международная розничная сеть повседневной обуви и аксессуаров kari разработала программно-аппаратный комплекс для клиентов и продавцов компании. Теперь рабочее место кассира состоит из двух планшетов Samsung Galaxy Tab A 10.1, один из которых обращен дисплеем к сотруднику, а второй — к покупателю.

Продавцу доступен каталог с детальным описанием товаров. В нем он может посмотреть наличие нужных размеров и цветов изделий как в самом магазине, так и на складе или в ближайшей торговой точке. Кроме того, с помощью планшета работник может произвести оплату или возврат покупки, выдать интернет-заказ, провести операции по программам лояльности, оформить денежный перевод или приобретение продукции в рассрочку.

На дисплее покупателя отображаются необходимые данные о совершаемой операции, актуальные предложения и акции от ритейлера. Кроме того, клиент может оставить свою цифровую подпись на планшете при оформлении некоторых документов. За счет перевода ряда процедур в электронный вид уже на первых этапах работы новой системы компания экономит до 5 км бумаги в неделю.

Сеть насчитывает более 1,3 тыс. магазинов с широкой географией по всей России, Казахстану и Белоруссии с шагом развития в 200 новых торговых точек в год. В одном магазине kari размещаются до двух рабочих мест продавцов-кассиров, а общий парк планшетов ритейлера в данный момент насчитывает порядка 6 тыс. устройств. Благодаря программному решению Samsung Knox Manage администраторы систем за несколько кликов создают профиль устройства на компьютере в центральном офисе компании, а сотрудники на местах получают полностью готовые рабочие места при первом же подключении к интернету.

По словам представителей kari, для реализации проекта они искали устройства с оптимальным соотношением цены и качества. При этом планшеты должны были быть достаточно мощными для эффективной работы установленного приложения с учетом его дальнейших обновлений и надежной сервисной поддержкой по всей географии присутствия сети.

«Готовясь к внедрению нового цифрового решения, мы стремились разработать программный продукт, который бы обеспечил долгосрочный тренд на улучшение качества обслуживания покупателей и не утратил бы свою актуальность даже через десять лет. Благодаря нашим партнерам мы смогли реализовать этот проект в кратчайшие сроки», — сказал директор по ИТ сети магазинов kari Сергей Шавин.

«Мобильные устройства Samsung серии Galaxy Tab A сочетают в себе высокую производительность, доступную цену и долговечность, в связи с чем они подходят для использования в ритейл-сетях наших партнеров. Также одним из ключевых факторов принятия решения в пользу мобильных устройств Samsung заказчики называют наличие программно-аппаратной платформы Knox, которая обеспечивает безопасность производимых на устройстве операций на уровне требований военных ведомств. Мы рады, что благодаря продуктам Samsung клиенты kari по всей России смогут совершать покупки с еще большим комфортом», — отметил директор департамента цифровых мобильных технологий Samsung Electronics Александр Терехов.