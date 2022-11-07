Получите все материалы CNews по ключевому слову
Kari Кари сеть магазинов
|07.11.2022
|
«Сберкорус» внедрил электронные транспортные накладные в компании Kari
ых накладных (ЭТрН) в одной из крупнейших международных розничных сетей по продаже обуви — компании Kari. Теперь организация может обмениваться транспортными документами и подписывать всю цепоч
|27.02.2020
|
Магазины сети kari оборудовали рабочие места продавцов-кассиров решением на базе планшетов Samsung
Международная розничная сеть повседневной обуви и аксессуаров kari разработала программно-аппаратный комплекс для клиентов и продавцов компании. Теперь рабочее место кассира состоит из двух планшетов Samsung Galaxy Tab A 10.1, один из которых обращен дисп
|24.04.2019
|
Kari ускорила оформление рассрочки с помощью технологии Smart IDReader
аботанную компанией Smart Engines. Это приложение предназначено для сотрудников розничных магазинов Kari и позволяет им быстро оформить рассрочку на выбранные клиентом товары. Kari — меж
|20.12.2016
|
Сеть обувных магазинов Kari оптимизировала управление запасами с помощью Zebra MC2100
ний и услуг по обеспечению прозрачности операционной деятельности организаций в режиме реального времени, объявила о начале использования 2 тыс. мобильных компьютеров Zebra MC2100 в обувных магазинах Kari в России. Сделка поможет Kari, европейской сети магазинов модной обуви и аксессуаров, оптимизировать обслуживание и управление запасами, сообщили CNews в Zebra Technologies. Zebra М
|09.12.2015
|
Сеть Kari увеличивает число магазинов в России при поддержке Maykor
Компания Maykor, общероссийский поставщик услуг аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, развивает комплексный контракт на ИТ-поддержку для международной сети магазинов обуви Kari. Как сообщили CNews в Maykor, за два года при поддержке компании ритейлер открыл более 280 торговых точек в России, увеличив их число более чем в 2 раза. Международная сеть Kari раз
|20.01.2014
|
KARI выбрала решения Fujitsu для модернизации своего парка серверного оборудования
Компания KARI — международная розничная сеть магазинов обуви и аксессуаров для мужчин и женщин — выбрала серверные решения компании Fujitsu для модернизации своего парка серверного оборудования. В центр
|27.11.2013
|
Международная сеть Kari доверила Maykor сервисное обслуживание магазинов в России
Компания Maykor объявила о расширении сотрудничества с международной сетью магазинов обуви и аксессуаров Kari. Сервисное партнерство с Kari началось в марте 2013 г., когда Maykor выиграл тендер на техническое обслуживание 219 российских магазинов сети. Сегодня Maykor обеспечивает комплексны
|20.06.2013
|
Сеть магазинов KARI управляет магазинами с помощью Microsoft Dynamics AX for Retail
Компания Columbus сообщила о том, что международная розничная сеть магазинов KARI автоматизировала бизнес-процессы на базе решения Microsoft Dynamics AX for Retail. Стратегия агрессивной экспансии KARI сразу в несколько регионов требовала в предельно короткие сро
|13.03.2013
|
Розничная сеть Kari внедрила SaaS-версию Naumen Service Desk
Международная розничная сеть Kari автоматизировала процессы эксплуатации ИТ на базе SaaS-версии Naumen Service Desk. Возможности SaaS-решения позволили ритейлеру менее чем за месяц организовать и автоматизировать единую сл
