Kari Кари сеть магазинов

Kari - Кари - сеть магазинов

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


07.11.2022 «Сберкорус» внедрил электронные транспортные накладные в компании Kari

ых накладных (ЭТрН) в одной из крупнейших международных розничных сетей по продаже обуви — компании Kari. Теперь организация может обмениваться транспортными документами и подписывать всю цепоч
27.02.2020 Магазины сети kari оборудовали рабочие места продавцов-кассиров решением на базе планшетов Samsung

Международная розничная сеть повседневной обуви и аксессуаров kari разработала программно-аппаратный комплекс для клиентов и продавцов компании. Теперь рабочее место кассира состоит из двух планшетов Samsung Galaxy Tab A 10.1, один из которых обращен дисп
24.04.2019 Kari ускорила оформление рассрочки с помощью технологии Smart IDReader

аботанную компанией Smart Engines. Это приложение предназначено для сотрудников розничных магазинов Kari и позволяет им быстро оформить рассрочку на выбранные клиентом товары. Kari — меж
20.12.2016 Сеть обувных магазинов Kari оптимизировала управление запасами с помощью Zebra MC2100

ний и услуг по обеспечению прозрачности операционной деятельности организаций в режиме реального времени, объявила о начале использования 2 тыс. мобильных компьютеров Zebra MC2100 в обувных магазинах Kari в России. Сделка поможет Kari, европейской сети магазинов модной обуви и аксессуаров, оптимизировать обслуживание и управление запасами, сообщили CNews в Zebra Technologies. Zebra М
09.12.2015 Сеть Kari увеличивает число магазинов в России при поддержке Maykor

Компания Maykor, общероссийский поставщик услуг аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, развивает комплексный контракт на ИТ-поддержку для международной сети магазинов обуви Kari. Как сообщили CNews в Maykor, за два года при поддержке компании ритейлер открыл более 280 торговых точек в России, увеличив их число более чем в 2 раза. Международная сеть Kari раз
20.01.2014 KARI выбрала решения Fujitsu для модернизации своего парка серверного оборудования

Компания KARI — международная розничная сеть магазинов обуви и аксессуаров для мужчин и женщин — выбрала серверные решения компании Fujitsu для модернизации своего парка серверного оборудования. В центр
27.11.2013 Международная сеть Kari доверила Maykor сервисное обслуживание магазинов в России

Компания Maykor объявила о расширении сотрудничества с международной сетью магазинов обуви и аксессуаров Kari. Сервисное партнерство с Kari началось в марте 2013 г., когда Maykor выиграл тендер на техническое обслуживание 219 российских магазинов сети. Сегодня Maykor обеспечивает комплексны
20.06.2013 Сеть магазинов KARI управляет магазинами с помощью Microsoft Dynamics AX for Retail

Компания Columbus сообщила о том, что международная розничная сеть магазинов KARI автоматизировала бизнес-процессы на базе решения Microsoft Dynamics AX for Retail. Стратегия агрессивной экспансии KARI сразу в несколько регионов требовала в предельно короткие сро
13.03.2013 Розничная сеть Kari внедрила SaaS-версию Naumen Service Desk

Международная розничная сеть Kari автоматизировала процессы эксплуатации ИТ на базе SaaS-версии Naumen Service Desk. Возможности SaaS-решения позволили ритейлеру менее чем за месяц организовать и автоматизировать единую сл

