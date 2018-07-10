Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Maykor GMCS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.07.2018 Maykor-GMCS и AnyLogic заключили партнерское соглашение 2
24.05.2018 ABI Product реализует стандарты управления с помощью MAYKOR-GMCS 1
02.04.2018 Выручка Maykor по итогам 2017 года выросла на 8% 2
29.03.2018 Maykor-GMCS настроит интеграцию сети «Кораблик» с ФГИС «Меркурий» 1
17.01.2018 Maykor-GMCS представила решение для удобного обмена документами со СБИС 3
18.12.2017 Maykor-GMCS настроила Service Desk для «Аванпост» 1
07.12.2017 MAYKOR-GMCS разработала систему казначейства для «Объединенных цифровых сетей» 1
12.07.2017 Maykor-GMCS внедрила в Hoff единую систему управления на базе решений Microsoft 1
27.06.2017 BI в России: бизнес хочет максимум пользы из «свежевыжатых» данных 1
02.06.2017 Как ИТ повышают эффективность в российской энергетике 1
30.05.2017 Maykor-GMCS будет предлагать решения Mirapolis в области управления HR-ресурсами 1
16.05.2017 Maykor-GMCS автоматизировала электронный документооборот для МТТ 1
16.04.2017 Российские ИТ-компании удерживают выручку на падающем розничном рынке 1
11.04.2017 MAYKOR-GMCS разработала учебный курс по Microsoft Dynamics CRM 2016 для студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова 1
04.04.2017 Выручка Maykor за 2016 год составила 10,2 млрд руб. 1
20.03.2017 МТТ перешел на омниканальную CRM 1
09.02.2017 Maykor-GMCS расширила портфель CRM-решений для телеком-компаний 1
18.01.2017 Maykor-GMCS создала BI-систему для «Юнипро» 1
02.11.2016 Исследование: наиболее популярной ERP в России является «1С:Предприятие» 1
18.10.2016 Россия: объем рынка ERP-систем по итогам 2015 увеличился на 9% 1
29.08.2016 Maykor-GMCS присоединилась к ассоциации «Тайзен.ру» 1
21.07.2016 Российские поставщики BI надеются на импортозамещение 1
02.06.2016 Представлены первые прототипы ИТ-решений для корпоративного рынка России на базе ОС Tizen 1
11.04.2016 Maykor-GMCS создала для «Траско» систему бизнес-аналитики на базе QlikView 1
31.03.2016 Выручка Maykor по итогам 2015 г. превысила 10,6 млрд руб. 1
23.03.2016 «Независимая регистраторская компания» внедрила Microsoft Dynamics CRM 1
15.03.2016 Maykor-GMCS будет использовать в своих проектах решения Softpoint 1
25.12.2015 «Камчатскэнерго» перешло на новую биллинговую систему 1
01.12.2015 Самые популярные CRM в России созданы на платформе 1С. Следом идут решения Microsoft и Terrasoft 1
24.11.2015 Maykor-GMCS разработала мобильное приложение для ремонтного персонала «Э.ОН Россия» 1
19.10.2015 Maykor-GMCS и Пензенский университет договорились о сотрудничестве 1
23.09.2015 «Ростелеком» оптимизировал процессы логистики и складского хозяйства 1
22.09.2015 «Объединенные машиностроительные заводы» оптимизировали управление рисками и внутренний аудит 1
03.09.2015 Российский рынок ERP в 2015г. ожидает 20-процентное падение 1
02.09.2015 Объем рынка ERP-систем в России в 2014 г. вырос на 4% 1
23.07.2015 Аутсорсинг позволит ИТ-ресурсам ОПК сфокусироваться на стратегических задачах 1
27.04.2015 Maykor-GMCS и CDC договорились о партнерстве 1
10.04.2015 Выручка поставщиков ИТ в ритейл растет несмотря на кризис 1
09.04.2015 ИТ-расходы ритейлеров сократились почти на треть 1

Публикаций - 45, упоминаний - 50

Maykor и организации, системы, технологии, персоны:

Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 29
МТ-Интеграция - GMCS 374 24
Microsoft Corporation 25775 10
Крок - Croc 1964 8
9594 7
Ростелеком 10948 5
1С-Рарус 982 5
SAP SE 5601 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 4
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 4
1С-Авиант 3 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Softline - Софтлайн 3743 3
Oracle Corporation 7074 3
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 3
Галактика - Корпорация 1545 3
Maykor - BTE 16 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Компас 20 2
AFM Consulting - АФМ Консалтинг 7 2
ЭнергоДата - EnergoData 21 2
Samsung Electronics 11065 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
Diasoft - Диасофт 1144 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 2
Гэндальф - Gendalf 95 2
АйДи - Технологии управления - id2 70 2
Ростех - РТ-Информ 149 2
Микротест 284 1
BI Partner - БиАй Партнер 36 1
Монолит-Инфо 138 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
ITG Group - Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 68 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 5
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Камчатскэнерго ПАО - Паужетская ГеоЭС - Мутновская ГеоЭС - геотермальная электростанция 21 2
Азот ГК - Аммоний АО - Мелеузовские минеральные удобрения - Ангарский азотно-туковый завод - Промышленные технологии - Волгоград Полимер 23 2
Связной ГК 1401 2
Альфа-Банк 1979 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 2
Спортмастер - Sportmaster 201 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 2
ABI Group - АБИ Групп - ABI Product - АБИ Продакт - Аби Инжиниринг - Аникеев Бизнес Инвест - АБИ Молл - АBI Mall 21 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 2
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 61 1
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Да! - Фреш Маркет 12 1
Юнипро ПАО - Сургутская ГРЭС 2 8 1
Юнипро ПАО - Шатурская ГРЭС 9 1
НРК - Независимая регистраторская компания 5 1
Юнипро ПАО - Березовская ГРЭС 13 1
Юнипро ПАО - Яйвинская ГРЭС 6 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Adidas - Адидас 170 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
GFG - Lamoda - Купишуз 219 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Федеральное казначейство России 1949 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 18
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 10
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1709 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 3
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 2
Оператор связи - B2O - Business-to-Operator - Рынок межоператорских телекоммуникационных услуг связи - Система аналитической отчетности по данным межоператорских расчетов 86 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
Microsoft Dynamics 1197 12
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 10
Microsoft Dynamics CRM 564 7
МТ-Интеграция - GMCS VerEx - Джи-Эм-Си-Эс Верэкс - Платформа ВерЭкс 14 6
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 3
Google Android 15244 3
Apple iOS 8583 3
Microsoft Windows 16882 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 3
Qlik Qlikview 120 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 3
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 2
Microsoft Office 4170 2
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 131 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 2
Модульбанк - Модулькасса 32 1
Ericsson Mobility World - Ericsson Mobility Report 39 1
1С:Розница 110 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 1
СиДиСи Оптимум АСУМТ - Оптимум АСУ мобильной торговли - СиДиСи Оптимум Мобильная касса - Оптимум ДП - Автоматизированная система управления мобильной торговлей - СиДиСи ОПТИМУМ БестШоп - CDC OPTIMUM BestShop 71 1
СиДиСи Оптимум ГИС - СиДиСи Оптимум Географическая Информационная Система - СиДиСи Оптимум Смарт Курьер 13 1
СиДиСи Оптимум ММС - СиДиСи Оптимум Мобильный Мониторинг и Сервис 3 1
IBM Cognos TM1 - IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 105 1
AnyLogic - anyLogistix 2 1
AnyLogic Cloud 1 1
Россельхознадзор РФ - ЭВСД - Электронные ветеринарные сопроводительные документы - Единое хранилище сведений по государственному ветеринарному надзору 10 1
Сфера ЗАО - КоордКом - CoordCom 8 1
Ланит Электронные учебники 3 1
Монолит-Инфо - Монолит CRM 10 1
1С Первый Бит - БИТ.CRM 19 1
IBM Certified - IBM Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 56 1
Samsung Electronics - Tizen Store 6 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 1
InfoTeCS - ViPNet SDK 1 1
Teradici Tera - PCoIP Protocol - PC-over-IP 25 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 1
Осипов Сергей 43 4
Сульгин Сергей 47 3
Черникова Ксения 5 3
Савчук Аурика 8 3
Баранов Роман 14 2
Подлесный Константин 7 2
Воропаева Екатерина 22 2
Темирканова Бэла 5 2
Тарантасов Геннадий 16 2
Bakkmajer Ulf - Баккмайер Ульф 5 2
Тихонов Андрей 43 2
Сокольская Людмила 10 2
Ермоленко Олег 5 2
Растопшин Павел 54 1
Скачков Юрий 52 1
Заржецкий Александр 37 1
Абрамков Александр 44 1
Васильев Александр 72 1
Барановский Александр 5 1
Балабанов Александр 8 1
Артеменко Алексей 17 1
Чапчаев Андрей 56 1
Нугманов Андрей 8 1
Макаревич Николай 13 1
Николашин Павел 3 1
Потапов Дмитрий 15 1
Киреев Сергей 6 1
Коровин Сергей 6 1
Суслов Сергей 3 1
Калайда Игорь 13 1
Венедиктова Мария 8 1
Облетников Борис 2 1
Кислицын Денис 1 1
Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 1
Шестаков Сергей 18 1
Егоров Сергей 18 1
Смирнов Олег 16 1
Рудаков Денис 31 1
Краснопольский Андрей 10 1
Андреев Максим 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 272 1
Казахстан - Республика 6048 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Украина 7928 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 498 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 315 1
Абхазия - Республика 196 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 9
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 6
Энергетика - Energy - Energetically 5855 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
Экономический эффект 1342 2
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 236 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 2
Химическая промышленность - Chemical industry 309 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 2
Образование в России 2893 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 292 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Fashion industry - Индустрия моды 364 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 259 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
IDC - International Data Corporation 4975 2
Gartner - Гартнер 3658 2
Technavio 29 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
Российский рынок ERP 24 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
Microsoft Dynamics Academic Alliance - MSDAA - Microsoft Dynamics University 5 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще