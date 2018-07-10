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Maykor GMCS
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 45, упоминаний - 50
Maykor и организации, системы, технологии, персоны:
|Осипов Сергей 43 4
|Сульгин Сергей 47 3
|Черникова Ксения 5 3
|Савчук Аурика 8 3
|Баранов Роман 14 2
|Подлесный Константин 7 2
|Воропаева Екатерина 22 2
|Темирканова Бэла 5 2
|Тарантасов Геннадий 16 2
|Bakkmajer Ulf - Баккмайер Ульф 5 2
|Тихонов Андрей 43 2
|Сокольская Людмила 10 2
|Ермоленко Олег 5 2
|Растопшин Павел 54 1
|Скачков Юрий 52 1
|Заржецкий Александр 37 1
|Абрамков Александр 44 1
|Васильев Александр 72 1
|Барановский Александр 5 1
|Балабанов Александр 8 1
|Артеменко Алексей 17 1
|Чапчаев Андрей 56 1
|Нугманов Андрей 8 1
|Макаревич Николай 13 1
|Николашин Павел 3 1
|Потапов Дмитрий 15 1
|Киреев Сергей 6 1
|Коровин Сергей 6 1
|Суслов Сергей 3 1
|Калайда Игорь 13 1
|Венедиктова Мария 8 1
|Облетников Борис 2 1
|Кислицын Денис 1 1
|Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 1
|Шестаков Сергей 18 1
|Егоров Сергей 18 1
|Смирнов Олег 16 1
|Рудаков Денис 31 1
|Краснопольский Андрей 10 1
|Андреев Максим 41 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.