Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

СиДиСи Оптимум ГИС СиДиСи Оптимум Географическая Информационная Система СиДиСи Оптимум Смарт Курьер

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.12.2019 ГК «СиДиСи» расширила «мобилизацию» курьеров Pony Express 2
06.04.2018 В России научились следить за непристегнутыми водителями с помощью интернета вещей 1
30.05.2016 Корпоративная мобильная разработка может быть эффективной: практика внедрений «Оптимум SDK» 1
02.04.2009 «Чибо СНГ» автоматизировала торговых представителей на базе АСУМ «Оптимум» 1
25.07.2008 SC Johnson автоматизирует торговых представителей на базе АСУМТ«Оптимум» 1
15.07.2008 СНС освоила мобильную торговлю «Оптимум» 1
09.11.2007 «Оптимум ГИС»: контроль маршрутов и торговых агентов с помощью GPS 1
29.10.2007 CDC анонсирует новые решения: Microsoft Dynamics CRM + «Оптимум» 1
28.05.2007 Дистрибьютор кондитерских изделий освоил мобильную торговлю 1
15.05.2007 АСУМТ «Оптимум» совместима с Windows Mobile 6 1
04.04.2007 «СтройАвтосиб» освоил мобильную торговлю 1
31.01.2007 В АСУМТ «Оптимум ДП» реализован новый функционал 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

СиДиСи Оптимум ГИС и организации, системы, технологии, персоны:

СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 13
E-Ten Information Systems 119 3
9594 3
Microsoft Corporation 25775 2
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 87 1
Esri CIS - Эсри СНГ 93 1
ЭнергоДата - EnergoData 21 1
Альтарикс - Altarix 10 1
OptiSystems - ОптиСистемс 3 1
Samsung Electronics 11065 1
SAP SE 5601 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
1С-Рарус 982 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот - red_mad_robot 85 1
Бакка Софт - Bacca 15 1
АйДи - Технологии управления - id2 70 1
Maykor - GMCS 45 1
InfoShell - ИнфоШелл 16 1
ИРЦЭ - Институт развития цифровой экономики 10 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 55 1
Tchibo - Тибио - Чибо СНГ 7 2
Pony Express - Фрейт линк 73 2
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 53 2
GD Group - ГД Групп 2 1
Слата 18 1
Юрвес ГК 2 1
SC Johnson - S.C. Johnson & Son - Эс. Си. Джонсон 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 708 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
Торговля - RetailTech - Мобильная торговля - Мобильные продажи 134 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 4
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 2
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1
B2E - Business-to-employee - Бизнес-Сотрудник - Корпоративная система электронного бизнеса 32 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 1
ROM - Read-Only Memory - ПЗУ - Постоянное запоминающее устройство - элемент электронной вычислительной техники 319 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 482 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 438 1
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 197 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 571 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 620 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
СиДиСи Оптимум АСУМТ - Оптимум АСУ мобильной торговли - СиДиСи Оптимум Мобильная касса - Оптимум ДП - Автоматизированная система управления мобильной торговлей - СиДиСи ОПТИМУМ БестШоп - CDC OPTIMUM BestShop 71 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
1С:Торговля и Склад 91 3
Microsoft Windows 16882 3
СиДиСи Оптимум ММС - СиДиСи Оптимум Мобильный Мониторинг и Сервис 3 2
E-Ten glofiish - джойстик 93 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
Microsoft Office Mobile - PowerPoint Mobile - Word Mobile - Excel Mobile 59 1
Microsoft Windows Mobile 6 250 1
MiTAC Mio 34 1
Samsung SC3 - серия коммуникаторов 27 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Microsoft Dynamics 1197 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
Аз-Зари Хусейн 25 4
Фузеев Александр 1 1
Коновалов Роман 21 1
Горячкин Алексей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Россия - ЦФО - Московская область - Павловский Посад 44 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Грузия 1332 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Пищевая промышленность - Кондитерские изделия - Хлебобулочное и кондитерское производство - Confectionery - Bakery and confectionery production 97 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 953 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще