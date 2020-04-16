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СОБЫТИЯ
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|16.04.2020
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ГК «Сидиси» разработала антикризисное решение для ритейла и дистрибьюторов
Группа компаний «Сидиси» адаптировала и вывела на рынок интегрированную систему «ОПТИМУМ БестШоп» (OPTIMUM BestShop). Решение компенсирует ограничения на работу мерчендайзеро
|09.12.2008
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АСУМТ «Оптимум» помогает «АС-Система Комплекс» торговать детским питанием
зработок») в Сибирском федеральном округе, выполнила проект по внедрению мобильной торговли на базе АСУМТ «Оптимум» в компании «АС-Система Комплекс» (АСК), специализирующейся на продаже детског
|22.07.2008
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«Нидан-Соки» автоматизирует дистрибьюторов на базе АСУМТ «Оптимум»
ся автоматизировать более 20 филиалов и дистрибьюторов на территории России. Решение о приобретении АСУ мобильной торговли «Оптимум» компания приняла по итогам тендера среди отечественных разра
|30.01.2008
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«СибАлко» автоматизировал сбор заказов на базе АСУМТ «Оптимум»
тельность торговых представителей ООО «СибАлко», дистрибьютора алкогольной продукции. Специалисты «Парус-Сибири» провели предпроектное обследование бизнес-процессов «СибАлко» и осуществили интеграцию АСУМТ «Оптимум» с информационной системой «БЭСТ-4+». В проекте автоматизации мобильной торговли компании «СибАлко» используется АРМ «Менеджер» с разделением прав доступа для разных пользователе
|14.01.2008
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«Парфюм» внедрил АСУМТ «Оптимум»
авления мобильной торговлей «Оптимум», интегрированная с решением на базе Oracle в главном офисе (Санкт-Петербург) и с КИС на платформе «1С:Предприятие 8.0» в филиалах на территории России. Внедрение АСУМТ «Оптимум» осуществлено собственными силами ЗАО «Парфюм» с помощью и консультациями ГК CDC. На данный момент в компании автоматизировано около 100 мобильных рабочих мест.
|10.09.2007
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«Простор» перешел на «Оптимум ДП» для КПК под Windows Mobile
дить торговых представителей коммуникаторами (КПК со встроенным модулем сотовой связи) и перейти на АСУМТ «Оптимум ДП», разработанную для устройств под управлением мобильной платформы Microsoft
|05.07.2007
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«Интер-Гранд» перешел на АСУМТ «Оптимум»
тированного кофе «Интер-Гранд» сменил поставщика системы автоматизации мобильной торговли и внедрил АСУМТ «Оптимум» от ГК CDC («Центр корпоративных разработок»). В своем отзыве о сотрудничестве
|13.06.2007
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АСУМТ «Оптимум» в Саратове: «мобильные» заказы на продукцию Danone
ра работе с автоматизированным сбором заявок (pre selling). Торговые представители «Асдана» используют в своей работе новейшие коммуникаторы HTC P3400 с установленной в них мобильной версией системы «Оптимум ДП». Благодаря встроенным в них средствам сотовой связи, сформированные заказы мгновенно передаются по каналу GPRS в офис, и уже через несколько часов заказчикам привозят свежие молочны
|15.05.2007
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АСУМТ «Оптимум» совместима с Windows Mobile 6
ГК CDC объявляет о полной совместимости системы автоматизации мобильной торговли «Оптимум ДП» с новейшей мобильной платформой Microsoft Windows Mobile 6. Напомним, что в феврале 2007 года корпорация Microsoft предоставила производителям устройств модернизированную программну
|31.01.2007
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В АСУМТ «Оптимум ДП» реализован новый функционал
процессов управления дистрибуцией на распределенных территориях, объявляет о расширении функционала АСУМТ «Оптимум ДП» для платформы Windows Mobile. В частности, в системе разработан и реализов
|21.11.2006
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"ИнтИнфо" представит АСУ мобильной торговли "Оптимум" в Чувашии
подготовку в центре обучения CDC и обладают необходимой квалификацией для внедрения и сопровождения АСУМТ «Оптимум».
СиДиСи Оптимум АСУМТ и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
|Аз-Зари Хусейн 25 5
|Шарандина Лариса 1 1
|Кадашев Игорь 2 1
|Юдин Виталий 1 1
|Хадайнатов Александр 1 1
|Белик Игорь 4 1
|Велиев Алескер 1 1
|Фузеев Александр 1 1
|Орловский Виктор 408 1
|Коновалов Роман 21 1
|Порманчук Алексей 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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