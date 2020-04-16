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СиДиСи Оптимум АСУМТ Оптимум АСУ мобильной торговли СиДиСи Оптимум Мобильная касса Оптимум ДП Автоматизированная система управления мобильной торговлей СиДиСи ОПТИМУМ БестШоп CDC OPTIMUM BestShop

СОБЫТИЯ

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16.04.2020 ГК «Сидиси» разработала антикризисное решение для ритейла и дистрибьюторов

Группа компаний «Сидиси» адаптировала и вывела на рынок интегрированную систему «ОПТИМУМ БестШоп» (OPTIMUM BestShop). Решение компенсирует ограничения на работу мерчендайзеро
09.12.2008 АСУМТ «Оптимум» помогает «АС-Система Комплекс» торговать детским питанием

зработок») в Сибирском федеральном округе, выполнила проект по внедрению мобильной торговли на базе АСУМТ «Оптимум» в компании «АС-Система Комплекс» (АСК), специализирующейся на продаже детског
22.07.2008 «Нидан-Соки» автоматизирует дистрибьюторов на базе АСУМТ «Оптимум»

ся автоматизировать более 20 филиалов и дистрибьюторов на территории России. Решение о приобретении АСУ мобильной торговли «Оптимум» компания приняла по итогам тендера среди отечественных разра
30.01.2008 «СибАлко» автоматизировал сбор заказов на базе АСУМТ «Оптимум»

тельность торговых представителей ООО «СибАлко», дистрибьютора алкогольной продукции. Специалисты «Парус-Сибири» провели предпроектное обследование бизнес-процессов «СибАлко» и осуществили интеграцию АСУМТ «Оптимум» с информационной системой «БЭСТ-4+». В проекте автоматизации мобильной торговли компании «СибАлко» используется АРМ «Менеджер» с разделением прав доступа для разных пользователе
14.01.2008 «Парфюм» внедрил АСУМТ «Оптимум»

авления мобильной торговлей «Оптимум», интегрированная с решением на базе Oracle в главном офисе (Санкт-Петербург) и с КИС на платформе «1С:Предприятие 8.0» в филиалах на территории России. Внедрение АСУМТ «Оптимум» осуществлено собственными силами ЗАО «Парфюм» с помощью и консультациями ГК CDC. На данный момент в компании автоматизировано около 100 мобильных рабочих мест.
10.09.2007 «Простор» перешел на «Оптимум ДП» для КПК под Windows Mobile

дить торговых представителей коммуникаторами (КПК со встроенным модулем сотовой связи) и перейти на АСУМТ «Оптимум ДП», разработанную для устройств под управлением мобильной платформы Microsoft
05.07.2007 «Интер-Гранд» перешел на АСУМТ «Оптимум»

тированного кофе «Интер-Гранд» сменил поставщика системы автоматизации мобильной торговли и внедрил АСУМТ «Оптимум» от ГК CDC («Центр корпоративных разработок»). В своем отзыве о сотрудничестве
13.06.2007 АСУМТ «Оптимум» в Саратове: «мобильные» заказы на продукцию Danone

ра работе с автоматизированным сбором заявок (pre selling). Торговые представители «Асдана» используют в своей работе новейшие коммуникаторы HTC P3400 с установленной в них мобильной версией системы «Оптимум ДП». Благодаря встроенным в них средствам сотовой связи, сформированные заказы мгновенно передаются по каналу GPRS в офис, и уже через несколько часов заказчикам привозят свежие молочны
15.05.2007 АСУМТ «Оптимум» совместима с Windows Mobile 6

ГК CDC объявляет о полной совместимости системы автоматизации мобильной торговли «Оптимум ДП» с новейшей мобильной платформой Microsoft Windows Mobile 6. Напомним, что в феврале 2007 года корпорация Microsoft предоставила производителям устройств модернизированную программну
31.01.2007 В АСУМТ «Оптимум ДП» реализован новый функционал

процессов управления дистрибуцией на распределенных территориях, объявляет о расширении функционала АСУМТ «Оптимум ДП» для платформы Windows Mobile. В частности, в системе разработан и реализов
21.11.2006 "ИнтИнфо" представит АСУ мобильной торговли "Оптимум" в Чувашии

подготовку в центре обучения CDC и обладают необходимой квалификацией для внедрения и сопровождения АСУМТ «Оптимум».

Публикаций - 71, упоминаний - 124

СиДиСи Оптимум АСУМТ и организации, системы, технологии, персоны:

СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 71
HP Inc. 5883 14
Microsoft Corporation 25775 10
9594 10
Oracle Corporation 7074 4
E-Ten Information Systems 119 3
SAP SE 5601 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
HTC Corporation 1512 3
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 2
Софтмак ЦКТ - Центр компьютерных технологий 5 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 87 1
Инфогор 1 1
Esri CIS - Эсри СНГ 93 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 1
ЭнергоДата - EnergoData 21 1
Альтарикс - Altarix 10 1
Компьютерные технологии ЗАО 2 1
ORSiO 10 1
OptiSystems - ОптиСистемс 3 1
ИнтИнфо 2 1
Samsung Electronics 11065 1
Apple Inc 13156 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
Salesforce 498 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
1С-Рарус 982 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 111 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот - red_mad_robot 85 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 1
Бакка Софт - Bacca 15 1
Парус Корпорация 206 1
АйДи - Технологии управления - id2 70 1
Maykor - GMCS 45 1
InfoShell - ИнфоШелл 16 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 55 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 53 7
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 5
Нидан - Нидан Соки - Нидан-Фудс - Нидан-Гросс - торговые марки Моя семья, Чемпион, Caprice, Да! 7 3
Объединённые кондитеры - Объединённая кондитерская сеть - Красный Октябрь - РОТ ФРОНТ - Бабаевский 17 3
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 3
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 2
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 2
GD Group - ГД Групп 2 2
Исток ГК - Исток Трейдинг 10 2
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 2
Микояновский мясокомбинат 8 2
Tchibo - Тибио - Чибо СНГ 7 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 2
Ferrero SpA - Ferrero Rocher - Ферреро Руссия 13 1
РСХБ - Макфа - Makfa 9 1
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 1
Сибирский берег НПП 5 1
АСК 49 1
Слата 18 1
Нэфис - Казанский жировой комбинат 1 1
Русский Алкоголь 3 1
Пензенская кондитерская фабрика 1 1
Кондитерград ТПФ - торгово-производственная фирма - Кондитер град 1 1
Мир Лечебной Косметики 1 1
WONE Hotels - Ван Хотелс - Sokos Hotels - Sokotel - Сокотель - Гостиницы сети Сокос - Vasilievsky Hotel - Васильевский Отель 13 1
Солнечные продукты Холдинг - Московский жировой комбинат, МЖК 16 1
Московская ореховая компания 1 1
СКИТ Компания 1 1
Lumene Group 1 1
Гольдштейн ТД 2 1
Ehrmann - Эрманн 5 1
Роллтон ТД 11 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн - ЗДМП, Завод детских молочных продуктов - Лианозовский молочный комбинат - Веселый молочник, Домик в деревне, Мажитель, Рыжий Ап!, Чудо 11 1
Главпродукт 2 1
БалКо Групп 1 1
СибАлко - SibAlco - Ликеро-водочный завод 1 1
Hochland - Хохланд Руссланд 5 1
Продинторг ТК 1 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 54
Торговля - RetailTech - Мобильная торговля - Мобильные продажи 134 45
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 33
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 24
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 22
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 17
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 708 16
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 12
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 11
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 5
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 4
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 634 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 2
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений 190 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 22
1С:Торговля и Склад 91 20
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 19
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 17
СиДиСи Оптимум ГИС - СиДиСи Оптимум Географическая Информационная Система - СиДиСи Оптимум Смарт Курьер 13 9
Microsoft Windows 16882 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
HP - palmOne - Tungsten 76 6
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 5
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 4
HTC P - серия коммуникаторов 44 3
E-Ten glofiish - джойстик 93 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 3
СиДиСи Оптимум ММС - СиДиСи Оптимум Мобильный Мониторинг и Сервис 3 2
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 2
MiTAC Mio 34 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 2
Microsoft Dynamics 1197 2
Реестр добросовестных экспортеров 213 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
Microsoft Office Mobile - PowerPoint Mobile - Word Mobile - Excel Mobile 59 1
HTC Qtek 44 1
Microsoft Windows Mobile 6 250 1
Microsoft Windows Mobile 2003 156 1
DZ Systems - Digital Zone - Фантом ОС 30 1
Procter&Gamble - Gillette 38 1
СиДиСи Оптимум MEAP 1 1
Microsoft Windows Mobile 5 193 1
Dell Axim PDA 59 1
Nokia 6021 4 1
Samsung SC3 - серия коммуникаторов 27 1
Acer N series PDA 22 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 1
Microsoft Dynamics 365 147 1
Аз-Зари Хусейн 25 5
Шарандина Лариса 1 1
Кадашев Игорь 2 1
Юдин Виталий 1 1
Хадайнатов Александр 1 1
Белик Игорь 4 1
Велиев Алескер 1 1
Фузеев Александр 1 1
Орловский Виктор 408 1
Коновалов Роман 21 1
Порманчук Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 10
Россия - СФО - Новосибирск 4876 7
Казахстан - Республика 6048 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 4
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Грузия 1332 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Россия - ЦФО - Курская область 751 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 2
Украина 7928 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 412 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 404 2
Россия - СФО - Хакасия Республика 606 2
Россия - СФО - Иркутская область - Братск 108 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 238 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 85 1
Россия - СФО - Красноярский край - Дивногорск 57 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Орск 72 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 192 1
Россия - ЦФО - Московская область - Павловский Посад 44 1
Созвездие Центавр - Centaurus, Centauri - Альфа Центавра, α Центавра - Дельта Центавра, δ Центавра - Омега Центавра, ω Центавра 49 1
Казахстан - Павлодарская область - Павлодар 50 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Ухтинский район - Ухта 85 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 13
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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