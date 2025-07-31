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Коровин Сергей
УПОМИНАНИЯ
Коровин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Федеральное казначейство России 1831 1
|Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 136 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5124 1
|Хомякова Галина 2 1
|Дворникова Елена 1 1
|Крылович Андрей 4 1
|Лыков Андрей 1 1
|Ершов Павел 37 1
|Макаров Станислав 117 1
|Васильев Александр 66 1
|Козлова Ирина 12 1
|Семенов Максим 25 1
|Крылов Андрей 26 1
|Золотов Виктор 9 1
|Рештенко Алексей 8 1
|Демин Владимир 25 1
|Прянишников Николай 308 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151466 4
|Россия - Крайний Север 302 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7851 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44660 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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