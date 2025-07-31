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Индексная книга (каталог) CNews*
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Коровин Сергей


УПОМИНАНИЯ


31.07.2025 «Ашан» выбрал российский софт «Турбо» для построения консолидированной отчетности 1
29.03.2018 Maykor-GMCS настроит интеграцию сети «Кораблик» с ФГИС «Меркурий» 1
18.06.2014 Строителям нужны решения для управления договорами 1
28.08.2013 «Центральный телеграф» перейдет на Microsoft Dynamics AX 2012 при поддержке GMCS 1
16.06.2009 Microsoft в России представила стратегию развития бизнеса на три года 1
22.10.2001 Управление 2001 = автоматизация + информатизация 2

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Коровин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

8618 2
Microsoft Corporation 24975 2
Цефей 5 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 363 1
Directum - Директум 1138 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
Accenture plc 687 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 329 1
Maykor GMCS 44 1
AFM Consulting - АФМ Консалтинг 7 1
Akelon - Акелон 31 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 599 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
СтройГазКонсалтинг 9 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 57 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
Федеральное казначейство России 1831 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 136 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5124 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69692 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7013 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10912 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12996 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11924 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21381 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 513 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2000 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5459 1
Управление финансами - Financial management 624 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3045 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32566 1
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 423 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16464 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7699 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11573 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1998 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5923 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12544 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3255 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4562 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 3
Microsoft Dynamics 1181 2
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS VerEx - Джи-Эм-Си-Эс Верэкс - Платформа ВерЭкс 14 1
Microsoft Office 3862 1
Россельхознадзор РФ - ЭВСД - Электронные ветеринарные сопроводительные документы - Единое хранилище сведений по государственному ветеринарному надзору 10 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 218 1
Хомякова Галина 2 1
Дворникова Елена 1 1
Крылович Андрей 4 1
Лыков Андрей 1 1
Ершов Павел 37 1
Макаров Станислав 117 1
Васильев Александр 66 1
Козлова Ирина 12 1
Семенов Максим 25 1
Крылов Андрей 26 1
Золотов Виктор 9 1
Рештенко Алексей 8 1
Демин Владимир 25 1
Прянишников Николай 308 1
Россия - РФ - Российская федерация 151466 4
Россия - Крайний Север 302 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7851 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44660 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8063 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7564 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5819 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16915 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6171 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53380 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6461 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49863 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30734 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19597 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4297 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1663 1
Федеральный закон 214-ФЗ - Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 7 1
Зоология - наука о животных 2726 1
Айсберг - Eisberg 185 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2614 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3234 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5111 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6027 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25133 1
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 93 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 148 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14441 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8266 1
Gartner - Гартнер 3583 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374955, в очереди разбора - 747835.
Создано именных указателей - 179399.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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