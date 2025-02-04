Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167805
ИКТ 13058
Организации 10241
Ведомства 1441
Ассоциации 968
Технологии 3391
Системы 25037
Персоны 71500
География 2740
Статьи 1506
Пресса 1180
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2559
Мероприятия 842

Auchan Holding Ашан Тех Auchan Tech


АШАН ТЕХ – собственная ИТ-компания торговой сети АШАН Ритейл Россия. Главная задача АШАН ТЕХ – поддерживать цифровую трансформацию и реализацию ключевых бизнес-задач ритейлера. АШАН ТЕХ самостоятельно и в партнерстве с технологическими лидерами рынка создает современные ИТ-решения, которые меняют подход к онлайн и офлайн-продажам в ритейле. 


04.02.2025 ГК Softline совместно с «Ашан Тех» реализовала проект по внедрению системы межсетевого экранирования в торговой сети «Ашан Ритейл Россия» 1
02.12.2024 Конференция CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» состоится 4 декабря 1
15.10.2024 «Ашан Тех» разработал и внедрил собственное ПО #БЕЗостатка 1
14.10.2024 Как выбрать альтернативу западным продуктам и организовать миграцию 1
24.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 1
16.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 1
03.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 1
16.05.2024 «Ашан» повышает бизнес-показатели e-commerce с помощью GMonit 1
13.11.2023 «Ашан тех» локализовала SAP-систему для автоматизации работы с персоналом с «Лаб СП» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Auchan Holding и организации, системы, технологии, персоны:

Терн ГК - Tern Group 77 4
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 222 4
Слайдер Презентации 10 4
Diasoft - Диасофт 876 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 3
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 163 3
SAP SE 5280 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 173 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 196 2
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1897 1
8241 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 237 1
Oracle Corporation 6698 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 128 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 196 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 132 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 232 1
Росплатформа - Р-Платформа 83 1
Конвертум 2 1
Motivity 1 1
Softline - Софтлайн 2826 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 314 1
Salesforce.com 427 1
Snowflake 17 1
DZ Systems - ДЗ Системс 15 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 283 6
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 3
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 3
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 109 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 204 1
Почта России ПАО 2117 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
Savina Legal - Савина Лигал 15 1
РЖД Логистика 19 1
Газпром нефть 620 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3055 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11671 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4120 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50647 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27552 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19434 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11082 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7408 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4692 4
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 314 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30797 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3313 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3076 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6254 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12776 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1730 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2814 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4712 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11644 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11393 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3812 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29764 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2686 2
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 132 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12052 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11977 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1013 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5058 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4415 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 524 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13513 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2778 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1182 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2373 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6683 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 720 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8017 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1708 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6109 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6791 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1028 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15754 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1262 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 212 1
ХайперСофтЛаб - GMonit - Full Stack Observability платформа 9 1
Сбер - SberUnity - Онлайн-платформа бизнес-наставников 10 1
Передовые технологии - RuDesktop 27 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 582 1
Apple macOS 2067 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 270 1
Microsoft Teams - MS Teams 549 1
Linux OS 9977 1
Microsoft Windows 15689 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 759 1
Microsoft Office 3739 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 161 1
НКТ - Р7-Офис 381 1
Oracle Java - язык программирования 3082 1
Слайдер Презентации - Slider AI 4 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 931 1
Yandex DataLens 37 1
Manticore Search 2 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 115 1
РТС-тендер - B2B-Center - B2B Altis 13 1
Microsoft Office Excel 1200 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 140 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1579 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 70 1
Axelot SCM 6 1
Терн ГК - ТернЮниверс 7 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 592 1
SAP Ariba 296 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 157 1
Microsoft Office 2019 16 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 1
Apache Airflow 44 1
Строгий Максим 9 7
Бойко Андрей 50 4
Воробьев Александр 34 4
Попов Григорий 22 4
Лавриков Илья 4 4
Чебунина Ольга 21 3
Федечкин Эдуард 55 3
Кривошеев Игорь 7 3
Жуйков Вячеслав 5 3
Нерадовский Константин 18 3
Мендус Наталья 3 3
Гаврин Дмитрий 2 2
Квятковский Илья 2 2
Деверилин Павел 30 1
Хабаров Алексей 1 1
Лемехов Филипп 1 1
Пильщиков Александр 3 1
Евсеев Артем 14 1
Железнов Николай 3 1
Завалишин Дмитрий 20 1
Яценко Вадим 56 1
Эмрот Вера 1 1
Алифанов Кирилл 69 1
Зуев Александр 4 1
Карасев Антон 19 1
Думин Антон 11 1
Лукьянов Дмитрий 7 1
Ильин Дмитрий 24 1
Алтухов Дмитрий 45 1
Члек Сергей 25 1
Гусев Михаил 23 1
Анасенко Ирина 10 1
Мальчер Леонид 7 1
Полозов-Яблонский Андрей 10 1
Скида Максим 8 1
Рютина Наталья 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144733 8
Россия - ЦФО - Тамбовская область 569 1
Россия - УФО - Челябинская область 1216 1
Германия - Федеративная Республика 12694 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5774 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14382 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8460 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2359 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24158 4
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 701 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2818 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48121 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1214 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4158 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51180 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18552 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5858 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2932 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3953 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 503 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 697 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4663 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7619 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3168 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8057 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4829 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 453 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4886 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4984 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 136 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 253 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 729 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8139 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3209 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 845 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2010 4
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338602, в очереди разбора - 770384.
Создано именных указателей - 167805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще