Auchan Holding Ашан Тех Auchan Tech
АШАН ТЕХ – собственная ИТ-компания торговой сети АШАН Ритейл Россия. Главная задача АШАН ТЕХ – поддерживать цифровую трансформацию и реализацию ключевых бизнес-задач ритейлера. АШАН ТЕХ самостоятельно и в партнерстве с технологическими лидерами рынка создает современные ИТ-решения, которые меняют подход к онлайн и офлайн-продажам в ритейле.
Auchan Holding и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
|Строгий Максим 9 7
|Бойко Андрей 50 4
|Воробьев Александр 34 4
|Попов Григорий 22 4
|Лавриков Илья 4 4
|Чебунина Ольга 21 3
|Федечкин Эдуард 55 3
|Кривошеев Игорь 7 3
|Жуйков Вячеслав 5 3
|Нерадовский Константин 18 3
|Мендус Наталья 3 3
|Гаврин Дмитрий 2 2
|Квятковский Илья 2 2
|Деверилин Павел 30 1
|Хабаров Алексей 1 1
|Лемехов Филипп 1 1
|Пильщиков Александр 3 1
|Евсеев Артем 14 1
|Железнов Николай 3 1
|Завалишин Дмитрий 20 1
|Яценко Вадим 56 1
|Эмрот Вера 1 1
|Алифанов Кирилл 69 1
|Зуев Александр 4 1
|Карасев Антон 19 1
|Думин Антон 11 1
|Лукьянов Дмитрий 7 1
|Ильин Дмитрий 24 1
|Алтухов Дмитрий 45 1
|Члек Сергей 25 1
|Гусев Михаил 23 1
|Анасенко Ирина 10 1
|Мальчер Леонид 7 1
|Полозов-Яблонский Андрей 10 1
|Скида Максим 8 1
|Рютина Наталья 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144733 8
|Россия - ЦФО - Тамбовская область 569 1
|Россия - УФО - Челябинская область 1216 1
|Германия - Федеративная Республика 12694 1
|Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8139 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3209 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338602, в очереди разбора - 770384.
Создано именных указателей - 167805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.