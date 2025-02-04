АШАН ТЕХ – собственная ИТ-компания торговой сети АШАН Ритейл Россия. Главная задача АШАН ТЕХ – поддерживать цифровую трансформацию и реализацию ключевых бизнес-задач ритейлера. АШАН ТЕХ самостоятельно и в партнерстве с технологическими лидерами рынка создает современные ИТ-решения, которые меняют подход к онлайн и офлайн-продажам в ритейле.