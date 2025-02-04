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ГК Softline совместно с «Ашан Тех» реализовала проект по внедрению системы межсетевого экранирования в торговой сети «Ашан Ритейл Россия»

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, совместно с ИТ-компанией «Ашан Тех» реализовала проект по внедрению межсетевого экрана UserGate в инфраструктуру торговой сети «Ашан Ритейл Россия». Внедренное решение обеспечивает изоляцию чувствительных данных, повышение уровня информационной безопасности и проактивную защиту ИТ-ресурсов заказчика. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Заказчик провел конкурсный отбор и выбрал ГК Softline в качестве партнера для помощи в миграции на новое ИБ-решение. Работы по организации защищенного контура проходили в несколько этапов. Специалисты ГК Softline поставили и установили сетевое оборудование в центре обработки данных клиента, настроили и внедрили программно-аппаратное решение. Команда проекта выполнила настройку функциональных модулей межсетевого экрана UserGate (антивирусная защита, система предотвращения вторжений, веб-фильтрация). В настоящее время ГК Softline обеспечивает сервисное сопровождение системы.

Со своей стороны команда «Ашан Тех» проработала архитектуру решения и провела предварительное тестирование с партнером для дальнейшего выбора модели оборудования, подготовила сетевой дизайн для внедрения в корпоративную сеть, разработала политику авторизации и доступа в защищенный контур, а также обеспечила совместное внедрение и запуск проекта в продуктивном режиме.

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«В рамках проекта компании требовалось перейти на новую надежную систему межсетевого экранирования, соответствующую высоким стандартам кибербезопасности. Внедренное решение обеспечивает защищенность ИТ-инфраструктуры и соблюдение корпоративных политик. Защита ресурсов и данных — один из наших приоритетов, поэтому выбор партнера для реализации проектов в сфере информационной безопасности был проведен тщательно. Мы довольны результатами партнерства с ГК Softline», — отметил Дмитрий Лукьянов, руководитель отдела инфраструктуры «Ашан Тех».

«Проект имел ряд технических особенностей и вызовов, учитывая необходимость миграции с иностранного решения. Но все задачи были выполнены благодаря высоким компетенциям технической команды и качественному проектному планированию. Важным фактором успешной реализации проекта была вовлеченность заказчика и вендора, работа с которыми проходила продуктивно и слаженно. В результате система была введена в эксплуатацию в требуемые сроки», — сказал Дмитрий Кононюк, ведущий менеджер по работе с корпоративными клиентами Retail и FMCG ГК Softline.

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