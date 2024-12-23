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Лукьянов Дмитрий



23.12.2024 «Скорозвон» прошёл проверку на совместимость с отечественными программно-аппаратными решениями 1
25.12.2019 «Неофлекс» и Camunda займутся автоматизацией бизнес-процессов 1
09.10.2019 Naumen пополнил продуктовый портфель облачным решением для контакт-центров 1
02.08.2019 Naumen увеличила выручку в сегменте SaaS на 39% за счет расширения продуктовой линейки 1
28.12.2018 Naumen увеличила выручку в сегменте SaaS на 38% 1
13.07.2010 «Рекон» выплатил 1,2 млн руб. компенсации за нарушение авторских прав на ПО 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Лукьянов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 625 3
Yandex - Яндекс 7340 2
Ростелеком 9701 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 2
OpenTask - Открытые сервисные технологии 2 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
Camunda - Camunda Services GmbH 25 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 223 1
Интерпромбанк АКБ 14 2
ЖелДорЭкспедиция ГК 3 2
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок 259 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 4
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 2
Оповещение и уведомление - Notification 4608 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1558 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 345 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 222 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Автоинформатор 106 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 492 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 109 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 4
Naumen - Сэтонлайн - SETonline ЭТП 42 2
Naumen ITSM365 40 2
Федоров Антон 22 2
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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