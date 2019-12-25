«Неофлекс» и Camunda займутся автоматизацией бизнес-процессов

«Неофлекс», разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, и Camunda, разработчик BPM-систем с открытым исходным кодом, заключили соглашение о партнерстве. В новых проектах «Неофлекс» планирует объединить технологическую зрелость платформы и собственную методологическую экспертизу в банковском и страховом секторах для разработки совместных решений, автоматизирующих сложные многоэтапные и многопользовательские процессы организаций – предоставление клиентам кредитных и страховых продуктов, выполнение требований по соответствию и рисков по оценке клиента – 360 Customer View, AML-контроль и многих других.

Одна из самых быстрорастущих компаний в Европе по версии Deloitte, Camunda, с помощью своей платформы с открытым исходным кодом Camunda BPM предоставляет средства для автоматизации управления бизнес-процессами и организации рабочего процесса. В основе системы лежит движок моделирования бизнес-процессов, соответствующий концепции BPMN 2.0.

Технологический стек платформы Camunda включает в себя инструментарий для моделирования и выполнения бизнес-процессов, а также визуальные интерфейсы для мониторинга и устранения неполадок активных процессов и анализа больших объемов данных процесса.

«Многолетняя практика "Неофлекса" по автоматизации бизнес-процессов в финансовом секторе и широкие возможности платформы Camunda BPM, делают партнерство уникальным на российском рынке. Наше сотрудничество позволит предложить клиентам весь спектр возможностей системы автоматизации бизнес-процессов, в том числе, и для создания комплексных решений по цифровой трансформации бизнеса», – сказал Дмитрий Лукьянов, руководитель бизнес-направления «Фронт-офисные решения» «Неофлекса».