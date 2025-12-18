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Neoflex Неофлекс

Neoflex - Неофлекс

Neoflex (АО «Неофлекс Консалтинг») — это российская компания, специализирующаяся на заказной разработке программного обеспечения и внедрении сложных информационных систем для цифровой трансформации бизнеса. Организация выступает поставщиком технологических решений в финансовом секторе, а также работает с предприятиями розничной торговли, промышленности и логистики. Компания разработала собственную линейку продуктов, включая платформы для управления микросервисами, обработки больших данных, машинного обучения и интеграции приложений, многие из которых внесены в Реестр российского ПО. Основным направлением деятельности является создание архитектуры ИТ-ландшафтов, переход на сервис-ориентированные и микросервисные модели, а также автоматизация бизнес-процессов с использованием технологий Big Data, AI/ML и Open Source.

Описание деятельности и специализация

Компания фокусируется на заказной разработке, предлагая клиентам не готовые «коробочные» продукты, а экспертизу, платформы и компоненты для построения индивидуальных решений. Это особенно востребовано у крупных банков с уникальными бизнес-процессами. Сильная сторона Neoflex заключается в глубокой компетенции по микросервисной архитектуре, интеграционным шинам (SOA) и обработке потоковых данных (Fast Data). Компания обладает опытом реализации проектов по импортозамещению зарубежного ПО, включая замену систем управления контейнерами (Kubernetes), аналитических платформ и решений для управления рисками.

Слабые стороны или зоны риска могут включать зависимость от высокой квалификации кадров в нишевых технологиях (например, специфические стеки Big Data) и сложность масштабирования собственных продуктовых решений за пределами узкопрофильных отраслей без доработки под конкретного заказчика. Однако наличие центра развития компетенций и партнерских программ с вузами позволяет частично нивелировать дефицит специалистов.

Структура и товарные знаки

Компания является самостоятельным юридическим лицом, не входящим в состав крупной транснациональной группы, хотя активно сотрудничает с международными вендорами (Finastra, GoldenSource) и российскими технологическими лидерами. Основные зарегистрированные бренды и продукты включают:

  • NEOMSA — Kubernetes-платформа для управления микросервисами.
  • Neoflex Dognauts — MLOps-платформа для разработки моделей машинного обучения.
  • Neoflex Reporting — система автоматизации подготовки отчетности (в т.ч. МСФО).
  • Neoflex Datagram — ETL-платформа нового поколения на базе Big Data.
  • NeoCAT — инструмент оценки безопасности и эффективности облачной инфраструктуры.
  • Neoflex Product Catalog — система управления жизненным циклом продуктов.

Лицензии, сертификаты и рейтинги

Ряд продуктов Neoflex включен в Единый реестр российского программного обеспечения, что критически важно для участия в госзакупках и проектах с государственными организациями. К таким решениям относятся NEOMSA, Dognauts, NeoCAT, Neoflex Reporting, Neoflex Datagram. Компания имеет сертификаты совместимости с российскими ОС (Astra Linux, Ред ОС) и облачными провайдерами.

Neoflex является членом ассоциации Руссофт и первой российской ИТ-компанией, получившей членство в международной Ассоциации поставщиков кредитной информации (ACCIS). Компания обладает высшим партнерским статусом Level 3 у вендора Finastra (в области Fusion Risk) и сертификацией FCI. В рейтингах CNews компания регулярно фигурирует как один из активных игроков рынка разработки ПО для финансового сектора.

Клиенты и деловые связи

Ключевые клиенты:

  • Банк ВТБ (финансы) — участие в создании омниканальной MSA-платформы, разработка транзакционных сервисов.
  • Банк «Открытие» (финансы) — внедрение платформы Active Archive для архивных данных, ML-платформы и системы мониторинга ИБ.
  • Группа «ФосАгро» (промышленность/химия) — разработка корпоративного мобильного приложения для более 25 тыс. сотрудников, интеграция с внутренними системами через шину данных.
  • Fix Price (ритейл) — внедрение системы видеоаналитики и аналитики продаж на базе Yandex Cloud.
  • Росбанк, Альфа-Банк, СДМ-Банк (финансы) — автоматизация рисков, отчетности и взаимодействия с госорганами.

Стратегические партнерства:

  • СберТех — совместное продвижение интеграционной платформы Platform V Synapse.
  • Finastra — внедрение системы управления рисками Fusion Risk (высший уровень партнерства).
  • Yandex Cloud, Selectel, Timeweb Cloud — технологическое сотрудничество в области облачных решений и MLOps.
  • Web3 Tech — внедрение блокчейн-решений для цифровых финансовых активов (платформа «Конфидент»).
  • Флант — партнерство в сфере Kubernetes (Deckhouse Platform) и DevOps.

Продукты и технологии

Компания разрабатывает решения на базе Open Source, что снижает стоимость владения для заказчиков. Ключевые продукты:

  • NEOMSA APIM/Platform — платформа для управления API и оркестрации контейнеров (Kubernetes), обеспечивающая автоматизацию DevOps-процессов.
  • Dognauts — комплексная среда для Data Science команд, включающая инструменты обучения, внедрения и мониторинга ML-моделей на базе Jupyter, MLflow, Airflow.
  • Neoflex Reporting — система построения регуляторной и управленческой отчетности с поддержкой Big Data (Hadoop/Spark) для ускорения расчетов.
  • NeoCAT — сканер безопасности облачных сред, проверяющий конфигурации на соответствие стандартам PCI DSS, 152-ФЗ и другим.

Технологический стек включает микросервисную архитектуру, потоковую обработку данных (Apache Kafka, Spark), машинное обучение и контейнеризацию. Есть собственные запатентованные разработки в области ETL и управления жизненным циклом ML-моделей.

Конкуренция

Российские конкуренты:

Зарубежные аналоги:

  • Finastra (Великобритания/США) — системы управления рисками и банковские платформы.
  • Camunda (Германия) — платформа автоматизации бизнес-процессов.
  • Tyk Technologies (Ирландия) — управление API.
  • Databricks (США) — платформы для данных и AI/ML.
  • GoldenSource (Великобритания) — управление корпоративными данными.

Цитата

«Банкам из топ-10 редко подходят готовые ИТ-решения... Такие компании как «Неофлекс» приносят банкам не готовые продукты, а экспертизу, платформы и компоненты, на базе которых можно быстро построить сложные решения.»

Олег Баранов, управляющий партнер компании «Неофлекс», источник: CNews (05.04.2021).

Информация актуальна на 21.07.2026.

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Судебные дела (6) на сумму 29 768 339 ₽*
в качестве истца (6) на сумму 29 768 339 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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Публикаций - 257, упоминаний - 384

Neoflex и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 48
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 45
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 43
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 41
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Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 40
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Diasoft - Диасофт 1144 23
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 21
Oracle Corporation 7074 18
Biocad - Биокад 95 16
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SAP SE 5601 14
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Softline - Софтлайн 3743 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 13
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Sokolov - Лакса Трейдинг 85 14
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 13
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 13
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 12
МКБ - Московский кредитный банк 657 12
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 11
Альфа-Капитал УК 155 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 49
Федеральное казначейство России 1949 32
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 30
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 13
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 11
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 29 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 11 2
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 2
ACCIS - Association of Consumer Credit Information Suppliers - Ассоциация поставщиков кредитной информации 2 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 159
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 141
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 99
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 83
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 82
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 62
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 62
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 48
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 47
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 47
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 47
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 45
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 45
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 44
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 42
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 41
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 39
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 37
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 37
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 36
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 36
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 35
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 35
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 34
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 33
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 29
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 620 29
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 29
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 28
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 28
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 25
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 23
DevOps - Development и Operations 1240 23
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 22
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 538 21
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 21
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 21
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 21
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 20
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 43
Axiom JDK СЗИ 175 40
БИС - ITQuick - Jumse 52 40
Neoflex Reporting 25 25
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 25
Neoflex NEOMSA Kubernetes-платформа 20 18
FICO DMS - FICO Decision Management Suite - FICO CDA - FICO Capstone Decision Accelerator - FICO OMDM - FICO Origination Manager Decision Module 21 14
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 12
Neoflex Datagram ETL-платформа 11 11
Neoflex FrontOffice 13 11
Linux OS 11533 11
Finastra - Financial Software Solutions - Misys FusionRisk 13 9
Apache Hadoop 470 9
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
IBM MQ - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 48 7
Neoflex MLOps Center - Dognauts - Догнатс 7 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 7
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 6
Apache Airflow 75 6
MLflow 24 6
Сбер - Сбербанк - Кредитная фабрика 29 6
Neoflex Adapters 6 6
Neoflex Products - Neoflex Product Catalog 6 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 5
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 5
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 82 5
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 67 5
Neoflex Active Archive 8 5
Salesforce - Informatica PowerCenter 26 5
Neoflex STM - Neoflex Strategy Testing Manager 5 5
FICO Blaze Advisor 7 5
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 5
Google Android 15243 5
Microsoft Office 4170 5
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 5
Apache Spark - Apache Spark Streaming 92 5
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 5
Гузовский Денис 79 43
Маркова Светлана 43 43
Сотин Денис 216 42
Шадаев Максут 1210 42
Тятюшев Максим 215 41
Рустамов Рустам 548 41
Семенов Александр 166 40
Леонов Алексей 96 40
Чурсин Дмитрий 87 40
Добровинский Александр 48 40
Бурилов Андрей 117 40
Климов Андрей 88 40
Ульянов Николай 176 40
Сивцев Илья 174 40
Евдокимов Игорь 61 40
Александров Александр 86 40
Булгаков Кирилл 133 40
Спирин Антон 88 40
Стоянов Алексей 56 40
Гаврилов Евгений 55 40
Карпов Роман 80 40
Ульянычев Матвей 47 40
Долгов Александр 44 40
Сергеева Наталья 50 40
Сазонов Максим 41 40
Лукавенко Олег 48 40
Гуренков Михаил 41 40
Сельдемиров Александр 56 40
фон Розен Александр 45 40
Иванец Евгений 40 40
Натрусов Артем 313 40
Меркулов Сергей 48 26
Албычев Александр 168 17
Сергеев Сергей 179 16
Колесов Александр 63 16
Спаринапти Антон 16 16
Кусеров Олег 22 16
Григоренко Вадим 58 16
Чудинов Дмитрий 103 16
Кудашев Михаил 46 16
Россия - РФ - Российская федерация 166168 173
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 72
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 19
Европа 24964 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 7
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Франция - Французская Республика 8177 7
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 498 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Африка - Африканский регион 3641 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 6
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 4
Индия - Bharat 5869 4
Европа Восточная 3138 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 3
ЮАР - Йоханнесбург 52 3
Казахстан - Республика 6048 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 2
Латвия - Латвийская Республика 836 2
Греция - Греческая Республика 1017 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 180
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 94
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 68
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 62
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 59
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 56
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 53
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 49
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 45
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 43
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 40
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 37
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 34
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 31
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 21
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 20
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 20
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 20
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 19
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 18
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 17
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 15
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 15
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 14
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 13
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 12
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 12
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 11
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 10
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 10
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 9
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 9
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 4
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Vc.ru - Виси.ру 42 1
VK - Mail.ru Hi-tech 58 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
iXBT.com 25 1
Код Дурова 17 1
ZDnet 663 1
Ведомости 1466 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 37
Gartner - Гартнер 3658 15
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 14
CNews Инновация года - награда 155 10
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 6
IDC - International Data Corporation 4975 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 19 4
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
uForce - Юфорс 5 3
CNews Fast рейтинг 55 2
Fortune Global 100 142 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
Markets&Markets Research 113 2
Forrester Research 834 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Frost & Sullivan 207 1
НМГ - Медиалогия 37 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Allied Market Research 22 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
S&P 500 565 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
In-Stat 115 1
Gartner - AMR Research 48 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
Fortune Business Insights 32 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
Juniper Research 131 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 15
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МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 18 1
НИИ СТТ АО - завод Эдельвейс - Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий 4 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
РТУ МИРЭА - ИТХТ имени М.В. Ломоносова - Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова 2 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 26 1
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
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