Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Neoflex
Неофлекс
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 141, упоминаний - 326
Neoflex упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Спаринапти Антон 15 13
|Лукутина Елена 10 5
|Окопный Иван 4 4
|Оганесян Артак 30 3
|Рубан Олег 4 3
|Мельников Алексей 10 3
|Степанов Антон 56 3
|Макеев Алексей 19 2
|Кулагин Дмитрий 8 2
|Лосев Сергей 43 2
|Сорокин Максим 6 2
|Нугманов Андрей 7 2
|Прохоров Фёдор 78 2
|Генс Филипп 29 2
|Макаров Валентин 111 2
|Николаев Павел 3 2
|Волкоедова Елена 2 1
|Савельев Алексей 4 1
|Емельянов Сергей 2 1
|Мельников Андрей 3 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Макаров Станислав 111 1
|Холоднова Ольга 1 1
|Тихонов Илья 1 1
|Ведехин Игорь 23 1
|Короткин Илья 3 1
|Островская Светлана 1 1
|Погудин Александр 6 1
|Чуричев Александр 2 1
|Шилак Вадим 1 1
|Кузьмин Василий 7 1
|Гасилин Денис 8 1
|Лазаричева Екатерина 1 1
|Coenegrachts Karl-Filip - Коэнеграхтс Карл-Филип 1 1
|Лисейкин Валерий 1 1
|Иванов Евгений 33 1
|Бобровский Владимир 1 1
|Минуллина Талия 3 1
|Ромашевский Роман 4 1
|Садовникова Галина 4 1
|ВГТУ - Воронежский государственный технический университет 5 1
|НИИ СТТ АО - завод Эдельвейс - Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760415, в очереди разбора - 664105.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760415, в очереди разбора - 664105.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru