Neoflex - Неофлекс

Neoflex (АО «Неофлекс Консалтинг») — это российская компания, специализирующаяся на заказной разработке программного обеспечения и внедрении сложных информационных систем для цифровой трансформации бизнеса. Организация выступает поставщиком технологических решений в финансовом секторе, а также работает с предприятиями розничной торговли, промышленности и логистики. Компания разработала собственную линейку продуктов, включая платформы для управления микросервисами, обработки больших данных, машинного обучения и интеграции приложений, многие из которых внесены в Реестр российского ПО. Основным направлением деятельности является создание архитектуры ИТ-ландшафтов, переход на сервис-ориентированные и микросервисные модели, а также автоматизация бизнес-процессов с использованием технологий Big Data, AI/ML и Open Source.

Описание деятельности и специализация

Компания фокусируется на заказной разработке, предлагая клиентам не готовые «коробочные» продукты, а экспертизу, платформы и компоненты для построения индивидуальных решений. Это особенно востребовано у крупных банков с уникальными бизнес-процессами. Сильная сторона Neoflex заключается в глубокой компетенции по микросервисной архитектуре, интеграционным шинам (SOA) и обработке потоковых данных (Fast Data). Компания обладает опытом реализации проектов по импортозамещению зарубежного ПО, включая замену систем управления контейнерами (Kubernetes), аналитических платформ и решений для управления рисками.

Слабые стороны или зоны риска могут включать зависимость от высокой квалификации кадров в нишевых технологиях (например, специфические стеки Big Data) и сложность масштабирования собственных продуктовых решений за пределами узкопрофильных отраслей без доработки под конкретного заказчика. Однако наличие центра развития компетенций и партнерских программ с вузами позволяет частично нивелировать дефицит специалистов.

Структура и товарные знаки

Компания является самостоятельным юридическим лицом, не входящим в состав крупной транснациональной группы, хотя активно сотрудничает с международными вендорами (Finastra, GoldenSource) и российскими технологическими лидерами. Основные зарегистрированные бренды и продукты включают:

Лицензии, сертификаты и рейтинги

Ряд продуктов Neoflex включен в Единый реестр российского программного обеспечения, что критически важно для участия в госзакупках и проектах с государственными организациями. К таким решениям относятся NEOMSA, Dognauts, NeoCAT, Neoflex Reporting, Neoflex Datagram. Компания имеет сертификаты совместимости с российскими ОС (Astra Linux, Ред ОС) и облачными провайдерами.

Neoflex является членом ассоциации Руссофт и первой российской ИТ-компанией, получившей членство в международной Ассоциации поставщиков кредитной информации (ACCIS). Компания обладает высшим партнерским статусом Level 3 у вендора Finastra (в области Fusion Risk) и сертификацией FCI. В рейтингах CNews компания регулярно фигурирует как один из активных игроков рынка разработки ПО для финансового сектора.

Клиенты и деловые связи

Ключевые клиенты:

Банк ВТБ (финансы) — участие в создании омниканальной MSA-платформы, разработка транзакционных сервисов.

(финансы) — участие в создании омниканальной MSA-платформы, разработка транзакционных сервисов. Банк «Открытие» (финансы) — внедрение платформы Active Archive для архивных данных, ML-платформы и системы мониторинга ИБ.

(финансы) — внедрение платформы Active Archive для архивных данных, ML-платформы и системы мониторинга ИБ. Группа «ФосАгро» (промышленность/химия) — разработка корпоративного мобильного приложения для более 25 тыс. сотрудников, интеграция с внутренними системами через шину данных.

(промышленность/химия) — разработка корпоративного мобильного приложения для более 25 тыс. сотрудников, интеграция с внутренними системами через шину данных. Fix Price (ритейл) — внедрение системы видеоаналитики и аналитики продаж на базе Yandex Cloud.

(ритейл) — внедрение системы видеоаналитики и аналитики продаж на базе Yandex Cloud. Росбанк, Альфа-Банк, СДМ-Банк (финансы) — автоматизация рисков, отчетности и взаимодействия с госорганами.

Стратегические партнерства:

СберТех — совместное продвижение интеграционной платформы Platform V Synapse.

— совместное продвижение интеграционной платформы Platform V Synapse. Finastra — внедрение системы управления рисками Fusion Risk (высший уровень партнерства).

— внедрение системы управления рисками Fusion Risk (высший уровень партнерства). Yandex Cloud, Selectel, Timeweb Cloud — технологическое сотрудничество в области облачных решений и MLOps.

— технологическое сотрудничество в области облачных решений и MLOps. Web3 Tech — внедрение блокчейн-решений для цифровых финансовых активов (платформа «Конфидент»).

— внедрение блокчейн-решений для цифровых финансовых активов (платформа «Конфидент»). Флант — партнерство в сфере Kubernetes (Deckhouse Platform) и DevOps.

Продукты и технологии

Компания разрабатывает решения на базе Open Source, что снижает стоимость владения для заказчиков. Ключевые продукты:

NEOMSA APIM/Platform — платформа для управления API и оркестрации контейнеров (Kubernetes), обеспечивающая автоматизацию DevOps-процессов.

— платформа для управления API и оркестрации контейнеров (Kubernetes), обеспечивающая автоматизацию DevOps-процессов. Dognauts — комплексная среда для Data Science команд, включающая инструменты обучения, внедрения и мониторинга ML-моделей на базе Jupyter, MLflow, Airflow.

— комплексная среда для Data Science команд, включающая инструменты обучения, внедрения и мониторинга ML-моделей на базе Jupyter, MLflow, Airflow. Neoflex Reporting — система построения регуляторной и управленческой отчетности с поддержкой Big Data (Hadoop/Spark) для ускорения расчетов.

— система построения регуляторной и управленческой отчетности с поддержкой Big Data (Hadoop/Spark) для ускорения расчетов. NeoCAT — сканер безопасности облачных сред, проверяющий конфигурации на соответствие стандартам PCI DSS, 152-ФЗ и другим.

Технологический стек включает микросервисную архитектуру, потоковую обработку данных (Apache Kafka, Spark), машинное обучение и контейнеризацию. Есть собственные запатентованные разработки в области ETL и управления жизненным циклом ML-моделей.

Конкуренция

Российские конкуренты:

Зарубежные аналоги:

Finastra (Великобритания/США) — системы управления рисками и банковские платформы.

(Великобритания/США) — системы управления рисками и банковские платформы. Camunda (Германия) — платформа автоматизации бизнес-процессов.

(Германия) — платформа автоматизации бизнес-процессов. Tyk Technologies (Ирландия) — управление API.

(Ирландия) — управление API. Databricks (США) — платформы для данных и AI/ML.

(США) — платформы для данных и AI/ML. GoldenSource (Великобритания) — управление корпоративными данными.

Цитата

«Банкам из топ-10 редко подходят готовые ИТ-решения... Такие компании как «Неофлекс» приносят банкам не готовые продукты, а экспертизу, платформы и компоненты, на базе которых можно быстро построить сложные решения.»

— Олег Баранов, управляющий партнер компании «Неофлекс», источник: CNews (05.04.2021).

Информация актуальна на 21.07.2026.