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Neoflex Неофлекс
Neoflex (АО «Неофлекс Консалтинг») — это российская компания, специализирующаяся на заказной разработке программного обеспечения и внедрении сложных информационных систем для цифровой трансформации бизнеса. Организация выступает поставщиком технологических решений в финансовом секторе, а также работает с предприятиями розничной торговли, промышленности и логистики. Компания разработала собственную линейку продуктов, включая платформы для управления микросервисами, обработки больших данных, машинного обучения и интеграции приложений, многие из которых внесены в Реестр российского ПО. Основным направлением деятельности является создание архитектуры ИТ-ландшафтов, переход на сервис-ориентированные и микросервисные модели, а также автоматизация бизнес-процессов с использованием технологий Big Data, AI/ML и Open Source.
Описание деятельности и специализация
Компания фокусируется на заказной разработке, предлагая клиентам не готовые «коробочные» продукты, а экспертизу, платформы и компоненты для построения индивидуальных решений. Это особенно востребовано у крупных банков с уникальными бизнес-процессами. Сильная сторона Neoflex заключается в глубокой компетенции по микросервисной архитектуре, интеграционным шинам (SOA) и обработке потоковых данных (Fast Data). Компания обладает опытом реализации проектов по импортозамещению зарубежного ПО, включая замену систем управления контейнерами (Kubernetes), аналитических платформ и решений для управления рисками.
Слабые стороны или зоны риска могут включать зависимость от высокой квалификации кадров в нишевых технологиях (например, специфические стеки Big Data) и сложность масштабирования собственных продуктовых решений за пределами узкопрофильных отраслей без доработки под конкретного заказчика. Однако наличие центра развития компетенций и партнерских программ с вузами позволяет частично нивелировать дефицит специалистов.
Структура и товарные знаки
Компания является самостоятельным юридическим лицом, не входящим в состав крупной транснациональной группы, хотя активно сотрудничает с международными вендорами (Finastra, GoldenSource) и российскими технологическими лидерами. Основные зарегистрированные бренды и продукты включают:
- NEOMSA — Kubernetes-платформа для управления микросервисами.
- Neoflex Dognauts — MLOps-платформа для разработки моделей машинного обучения.
- Neoflex Reporting — система автоматизации подготовки отчетности (в т.ч. МСФО).
- Neoflex Datagram — ETL-платформа нового поколения на базе Big Data.
- NeoCAT — инструмент оценки безопасности и эффективности облачной инфраструктуры.
- Neoflex Product Catalog — система управления жизненным циклом продуктов.
Лицензии, сертификаты и рейтинги
Ряд продуктов Neoflex включен в Единый реестр российского программного обеспечения, что критически важно для участия в госзакупках и проектах с государственными организациями. К таким решениям относятся NEOMSA, Dognauts, NeoCAT, Neoflex Reporting, Neoflex Datagram. Компания имеет сертификаты совместимости с российскими ОС (Astra Linux, Ред ОС) и облачными провайдерами.
Neoflex является членом ассоциации Руссофт и первой российской ИТ-компанией, получившей членство в международной Ассоциации поставщиков кредитной информации (ACCIS). Компания обладает высшим партнерским статусом Level 3 у вендора Finastra (в области Fusion Risk) и сертификацией FCI. В рейтингах CNews компания регулярно фигурирует как один из активных игроков рынка разработки ПО для финансового сектора.
Клиенты и деловые связи
Ключевые клиенты:
- Банк ВТБ (финансы) — участие в создании омниканальной MSA-платформы, разработка транзакционных сервисов.
- Банк «Открытие» (финансы) — внедрение платформы Active Archive для архивных данных, ML-платформы и системы мониторинга ИБ.
- Группа «ФосАгро» (промышленность/химия) — разработка корпоративного мобильного приложения для более 25 тыс. сотрудников, интеграция с внутренними системами через шину данных.
- Fix Price (ритейл) — внедрение системы видеоаналитики и аналитики продаж на базе Yandex Cloud.
- Росбанк, Альфа-Банк, СДМ-Банк (финансы) — автоматизация рисков, отчетности и взаимодействия с госорганами.
Стратегические партнерства:
- СберТех — совместное продвижение интеграционной платформы Platform V Synapse.
- Finastra — внедрение системы управления рисками Fusion Risk (высший уровень партнерства).
- Yandex Cloud, Selectel, Timeweb Cloud — технологическое сотрудничество в области облачных решений и MLOps.
- Web3 Tech — внедрение блокчейн-решений для цифровых финансовых активов (платформа «Конфидент»).
- Флант — партнерство в сфере Kubernetes (Deckhouse Platform) и DevOps.
Продукты и технологии
Компания разрабатывает решения на базе Open Source, что снижает стоимость владения для заказчиков. Ключевые продукты:
- NEOMSA APIM/Platform — платформа для управления API и оркестрации контейнеров (Kubernetes), обеспечивающая автоматизацию DevOps-процессов.
- Dognauts — комплексная среда для Data Science команд, включающая инструменты обучения, внедрения и мониторинга ML-моделей на базе Jupyter, MLflow, Airflow.
- Neoflex Reporting — система построения регуляторной и управленческой отчетности с поддержкой Big Data (Hadoop/Spark) для ускорения расчетов.
- NeoCAT — сканер безопасности облачных сред, проверяющий конфигурации на соответствие стандартам PCI DSS, 152-ФЗ и другим.
Технологический стек включает микросервисную архитектуру, потоковую обработку данных (Apache Kafka, Spark), машинное обучение и контейнеризацию. Есть собственные запатентованные разработки в области ETL и управления жизненным циклом ML-моделей.
Конкуренция
Российские конкуренты:
- КРОК (CROC)
- Инфосистемы Джет (ISJet)
- Тензор
- Basis Technology
- СКБ Контур
Зарубежные аналоги:
- Finastra (Великобритания/США) — системы управления рисками и банковские платформы.
- Camunda (Германия) — платформа автоматизации бизнес-процессов.
- Tyk Technologies (Ирландия) — управление API.
- Databricks (США) — платформы для данных и AI/ML.
- GoldenSource (Великобритания) — управление корпоративными данными.
Цитата
«Банкам из топ-10 редко подходят готовые ИТ-решения... Такие компании как «Неофлекс» приносят банкам не готовые продукты, а экспертизу, платформы и компоненты, на базе которых можно быстро построить сложные решения.»
— Олег Баранов, управляющий партнер компании «Неофлекс», источник: CNews (05.04.2021).
Информация актуальна на 21.07.2026.
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Neoflex и организации, системы, технологии, персоны:
|Гузовский Денис 79 43
|Маркова Светлана 43 43
|Сотин Денис 216 42
|Шадаев Максут 1210 42
|Тятюшев Максим 215 41
|Рустамов Рустам 548 41
|Семенов Александр 166 40
|Леонов Алексей 96 40
|Чурсин Дмитрий 87 40
|Добровинский Александр 48 40
|Бурилов Андрей 117 40
|Климов Андрей 88 40
|Ульянов Николай 176 40
|Сивцев Илья 174 40
|Евдокимов Игорь 61 40
|Александров Александр 86 40
|Булгаков Кирилл 133 40
|Спирин Антон 88 40
|Стоянов Алексей 56 40
|Гаврилов Евгений 55 40
|Карпов Роман 80 40
|Ульянычев Матвей 47 40
|Долгов Александр 44 40
|Сергеева Наталья 50 40
|Сазонов Максим 41 40
|Лукавенко Олег 48 40
|Гуренков Михаил 41 40
|Сельдемиров Александр 56 40
|фон Розен Александр 45 40
|Иванец Евгений 40 40
|Натрусов Артем 313 40
|Меркулов Сергей 48 26
|Албычев Александр 168 17
|Сергеев Сергей 179 16
|Колесов Александр 63 16
|Спаринапти Антон 16 16
|Кусеров Олег 22 16
|Григоренко Вадим 58 16
|Чудинов Дмитрий 103 16
|Кудашев Михаил 46 16
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