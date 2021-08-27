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Neoflex
Неофлекс


27.08.2021 Neoflex автоматизировала в Росбанке оценку активов по амортизированной стоимости 2
20.07.2021 Neoflex обучит воспитанников детских домов ИТ-навыкам 3
13.07.2021 Банк «Открытие» и Neoflex внедрили новую платформу для разработки и внедрения моделей машинного обучения 1
25.06.2021 CNews выпустил рейтинг поставщиков средств аналитики 1
24.06.2021 Что будет с рынком аналитики после «обнуления» данных 1
21.06.2021 Российский рынок решений для анализа данных продолжил расти, несмотря на пандемию 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
25.05.2021 Как пандемия повлияла на объем российского ИТ-рынка? 1
25.05.2021 Мировой рынок ИТ в 2020 г. сократился всего на 2,2% 1
11.05.2021 «Неофлекс» представил результаты 2020 года 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
09.02.2021 «Неофлекс» получила членство в Ассоциации поставщиков кредитной информации (ACCIS) 2
21.01.2021 «Неофлекс» автоматизировала процесс выполнения требований МСФО 9 в банке «Уралсиб» 2
29.12.2020 «Неофлекс» вступила в «Руссофт» 1
22.12.2020 «Неофлекс» разработал интеграционную платформу для «Банка «МБА-Москва» 6
12.11.2020 80% российских компаний готовы к внедрению потоковой обработки данных 1
09.11.2020 Система для подготовки отчетности Neoflex Reporting включена в единый реестр российского ПО 1
02.11.2020 «Неофлекс» будет развивать кадровый ИТ-резерв совместно с ВГТУ 1
29.10.2020 IDC: 89% российских компаний внедрят технологию потоковой обработки данных из-за возросшей конкуренции 2
22.10.2020 Банк «Открытие» и «Неофлекс» запустили новую технологическую платформу для моделей машинного обучения 2
02.10.2020 Банк «Санкт-Петербург» совместно с GlowByte и SAS внедрил кредитный конвейер 1
10.09.2020 «Неофлекс» представила решение Active Archive на технологиях больших данных 1
28.08.2020 Самое время решиться на внедрение машинного обучения 1
30.07.2020 Узбекистанский «Народный банк» выбрал Finastra для трансформации управления рисками 1
22.07.2020 Банк «Открытие» запустил уникальную систему обработки и хранения архивов на базе технологий больших данных 3
14.07.2020 «Неофлекс» и Tyk будут совместно развивать Open API в России 2
14.07.2020 Как «президентские льготы» повлияют на российский ИТ-рынок? Опрос CNews 1
09.07.2020 «Неофлекс» открыла центр разработки в Пензе 1
06.07.2020 Банк «Санкт-Петербург» запускает новые цифровые сервисы с помощью Neoflex MSA Platform 1
29.06.2020 Neoflex Datagram включен в единый реестр российского ПО 1
11.06.2020 «Неофлекс» получила наивысший партнерский статус Finastra и награду Ultimate Expert of the Year 3
14.05.2020 «Неофлекс» внедрил в «SBI банк» систему ДБО для юрлиц в микросервисной архитектуре 1
13.04.2020 ВТБ раздробил 15-миллиардный ИТ-заказ на 10 частей. Кому достался этот мегаподряд 1
06.04.2020 «Неофлекс» автоматизировал процессы управления активами и пассивами в МИБ 1
12.03.2020 «Неофлекс» разработал новую дата-платформу для Mediascope 2
20.02.2020 «Неофлекс» объявил о прохождении сертификации FCI в области Fusion Risk первым в мире 3
22.01.2020 Банк «Открытие» и «Неофлекс» внедрили аналитическую платформу для мониторинга событий ИБ на технологиях больших данных 4
25.12.2019 «Неофлекс» и Camunda займутся автоматизацией бизнес-процессов 3
18.06.2019 Цифровизация логистики: как DevOps меняет грузоперевозки 3
03.06.2019 СДМ-банк автоматизировал финансовый мониторинг клиентов с помощью «Неофлекс» 4

Публикаций - 141, упоминаний - 326

Neoflex упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 3539 8
Microsoft Corporation 11077 8
iTeco - Ай-Теко 717 6
Ланит ГК 1156 5
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 25 4
Amazon Inc - Amazon.com 1471 4
Softline - Софтлайн 1474 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 4
Инфосистемы Джет 675 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 4
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 149 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Локотех Ctrl2Go 16 3
Marvel - Марвел-Дистрибуция 32 3
Лига Цифровой Экономики 30 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
SAP SE 3212 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 3
Крок 1219 3
Diasoft - Диасофт 354 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 2
Tibco Software 29 2
ThoughtSpot 6 2
Merlion - Мерлион 275 2
Tableau Software 42 2
Астерос - Asteros 531 2
Glowbyte Consulting - ГлоуБайт Консалтинг 61 2
Selectel - Селектел 137 2
ОТР 135 2
Samsung Electronics 5666 2
SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 19 2
Google LLC 7148 2
Yandex - Яндекс 4101 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 17 2
Apple Inc - Эппл Рус 7701 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 2
Software AG & IDS Scheer 109 1
Открытие ФК 538 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Альфа-Банк 1123 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 2
Сетелем Банк 25 2
Банк Санкт-Петербург 120 2
ВТБ Факторинг 22 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
РТС - Фондовая биржа 164 2
Уралсиб Банк 389 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
ВТБ - Транскредитбанк 74 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
ВТБ24 583 1
Церих банк 3 1
РКС - Российские космические системы 100 1
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 33 1
Airbnb 62 1
Иннополис Сити АО 6 1
SBI Group 13 1
МБА-Москва Банк 7 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ 8 1
GM - General Motors 139 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 1
Транснефтьэнерго 5 1
FINCA Impact Finance 1 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Раунд 15 1
X5 Group 599 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Tesla Motors 241 1
eBay Inc 529 1
BMW 249 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 1
AliExpress 275 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
АИР Республики Татарстан - Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан 1 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Федеральное казначейство России 766 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство экономики РТ - Минэкономики Татарстана 4 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Роснано 456 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
Счётная палата РФ 460 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 59 1
Правительство РФ 2203 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Руссофт - Russoft 250 4
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 8 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 31
Big Data - Большие данные 1136 13
DevOps - Development и Operations 297 8
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 7
Fast Data - Быстрые данные для событийной аналитики 11 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 5
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 79 4
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 219 4
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 3
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 50 3
Data Lake - Озеро данных 82 3
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 421 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 3
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 3
Kubernetes 307 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 33 2
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 1
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 79 1
Neoflex Reporting Big Data Edition 18 10
Finastra Fusion Risk 8 7
Apache Hadoop 339 7
Neoflex Datagram 5 5
Apache Spark 63 4
SQL - Язык программирования 433 3
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 3
Apache Hive - система управления базами данных 37 3
Neoflex MSA Platform 3 3
AWS - Amazon Web Services 568 2
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 48 2
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 18 2
MLflow 2 2
Apache Airflow 9 2
Oracle Big Data Appliance 33 2
Apache Avro - система сериализации данных в рамках проекта Hadoop 4 2
Apache HDFS - Hadoop Distributed File System 34 2
IBM BPM 23 2
Apache Parquet 3 2
Kibana - программная панель визуализации данных 9 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
SAS ModelOps 5 1
IBM Cognos BI 141 1
Apache Zeppelin 6 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 20 1
Apache NiFi 5 1
IBM Integration Bus 16 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 13 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Хомнет НФО 13 1
FlexSoft - FXL Data Force 4 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Disclosure Management - SAP DM 3 1
Apple CarPlay 28 1
Mediascope Data Platform 2 1
IBM App Connect Enterprise 1 1
Camunda BPM 2 1
Microsoft TFS - Microsoft Team Foundation Server 15 1
MinIO 3 1
NEC Display OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 25 1
Cloudera CDH - Cloudera Distribution Including Apache Hadoop 5 1
Спаринапти Антон 15 13
Лукутина Елена 10 5
Окопный Иван 4 4
Оганесян Артак 30 3
Рубан Олег 4 3
Мельников Алексей 10 3
Степанов Антон 56 3
Макеев Алексей 19 2
Кулагин Дмитрий 8 2
Лосев Сергей 43 2
Сорокин Максим 6 2
Нугманов Андрей 7 2
Прохоров Фёдор 78 2
Генс Филипп 29 2
Макаров Валентин 111 2
Николаев Павел 3 2
Волкоедова Елена 2 1
Савельев Алексей 4 1
Емельянов Сергей 2 1
Мельников Андрей 3 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Макаров Станислав 111 1
Холоднова Ольга 1 1
Тихонов Илья 1 1
Ведехин Игорь 23 1
Короткин Илья 3 1
Островская Светлана 1 1
Погудин Александр 6 1
Чуричев Александр 2 1
Шилак Вадим 1 1
Кузьмин Василий 7 1
Гасилин Денис 8 1
Лазаричева Екатерина 1 1
Coenegrachts Karl-Filip - Коэнеграхтс Карл-Филип 1 1
Лисейкин Валерий 1 1
Иванов Евгений 33 1
Бобровский Владимир 1 1
Минуллина Талия 3 1
Ромашевский Роман 4 1
Садовникова Галина 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 4
Африка 1489 3
Европа 3752 3
Восточная Европа 1678 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 3
Россия - Иннополис 292 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 3
Германия - Федеративная Республика 3633 3
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 2
Латвия - Латвийская Республика 450 2
Россия - Пермь 739 2
Греция - Греческая Республика 322 2
Россия - Пенза 253 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - ПФО - Казань 1515 2
Россия - Воронеж 690 2
Россия - Белгородская область 367 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 516 1
Россия - Красноярский край 663 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Бельгия - Королевство 398 1
Россия - Тверская область 248 1
Кипр - Республика 247 1
Таиланд - Королевство 360 1
Индия - Республика 2169 1
Ближний Восток 1473 1
Европа Западная 613 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 5
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 2
Образование в России 335 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 80 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 16 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 11 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 40 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
ZDnet 381 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1988 5
IDC - International Data Corporation 2718 4
Gartner 2190 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 3
Markets&Markets Research 78 2
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 6 2
ABI Research 181 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
Forrester Research 385 1
Frost & Sullivan 101 1
CNews Fast рейтинг 29 1
Allied Market Research 13 1
ВГТУ - Воронежский государственный технический университет 5 1
НИИ СТТ АО - завод Эдельвейс - Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий 1 1
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 1
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760415, в очереди разбора - 664105.
Создано именных указателей - 46354.
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