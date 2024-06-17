Neoflex и «Флант» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Компания Neoflex, разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, и «Флант», крупнейший контрибьютор Kubernetes в России, объявили о стратегическом партнерстве. Сотрудничество позволит решать сложные бизнес-задачи заказчиков, связанные с построением современных бизнес-приложений на основе микросервисной архитектуры, используя возможности платформы Deckhouse Kubernetes Platform и экспертизу Neoflex. Об этом CNews сообщили представители Neoflex.

Deckhouse Kubernetes Platform от компании «Флант» автоматизирует управление жизненным циклом разработки, защиты, хранения и доставки приложений. Решение построено на базе Open Source-компонентов и позволяет безопасно разрабатывать, доставлять и эксплуатировать Cloud Native-приложения любой сложности. Кластеры платформы поддерживают любой тип инфраструктуры и могут работать как в частных и публичных облаках, так и в гибридных средах и on-premise. Решение зарегистрировано в едином реестре российского ПО, имеет лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

Широкая экспертиза Neoflex в области построения и настройки технологического процесса DevOps на базе лучших отраслевых стандартов и практик, а также возможности Kubernetes-платформы Deckhouse позволят заказчикам обеспечить скорость и стабильность работы высоконагруженных сервисов. Кроме того, компании могут минимизировать издержки на разработку и обслуживание инфраструктуры, сократить time-to-market и решить задачи по обработке данных, требующих больших вычислительных мощностей и хранилищ. Многолетний опыт сертифицированных специалистов Neoflex поможет быстро и эффективно организовать работу в соответствии с DevOps-подходом, унифицировать подход к разработке и эксплуатации приложений для всех команд, независимо от степени их интеграции между собой.

«Наше партнерство с компанией «Флант» позволяет клиентам из различных отраслей получить не только единый инструмент управления кластерами, инфраструктурой и конфигурациями, но и стандартизированные процессы разработки, а также лучшие практики DevOps, которые предоставляет Neoflex. Кроме того, мы обеспечиваем комплексный подход к вопросам информационной безопасности, направленный на соответствие требованиям регуляторов, а также решаем задачи бизнеса, связанные с переходом на российское ПО», — сказал Рамиль Нафиков, руководитель DevOps-практики компании Neoflex.

«Сотрудничество компаний «Флант» и Neoflex расширяет возможности для клиентов в сфере цифровой трансформации бизнеса. Такая кооперация позволяет объединить усилия для создания более надежных, масштабируемых технологических проектов, удовлетворяющих растущие потребности современного бизнеса. Сочетая ресурсы контейнерной оркестрации Kubernetes с практиками DevOps, заказчики получают высокую скорость и стабильность работы сервисов, минимизацию издержек и ускорение сроков выхода продуктов на рынок», — сказал Александр Титов, управляющий партнер компании «Флант».