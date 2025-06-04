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Нафиков Рамиль


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 Neoflex и «Вебмониторэкс» представили комплексное решение для управления и защиты API 1
24.06.2024 Платформа NEOMSA APIM для управления жизненным циклом API включена в реестр российского ПО 1
17.06.2024 Neoflex и «Флант» заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
11.10.2023 Kubernetes-платформа Neomsa сертифицирована для работы в среде Astra Linux 1
28.06.2023 Kubernetes-платформа NEOMSA сертифицирована для работы в среде «Ред ОС» 1
26.01.2023 Neoflex и Timeweb Cloud объявили о начале стратегического партнерства 1
30.11.2022 Neoflex представил российский аналог OpenShift    1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Нафиков Рамиль и организации, системы, технологии, персоны:

Neoflex - Неофлекс 234 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2081 1
Flant - Флант 116 1
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 53 1
Ред Софт - Red Soft 801 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4411 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12068 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1239 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53019 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68285 6
DevOps - Development и Operations 943 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1774 4
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 984 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20807 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26045 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30608 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29122 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16243 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21861 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 420 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 833 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31952 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11492 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4184 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5003 1
Data monetization - Монетизация данных 1704 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1612 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 807 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 700 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2786 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4169 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 294 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2895 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2625 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1029 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2261 1
Нотификация - Notificare - делать известным 91 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2256 1
Neoflex NEOMSA Kubernetes-платформа 12 6
Linux OS 10250 3
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 113 1
WSO2 API Manager 2 1
Neoflex MSA Platform 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 562 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1055 1
Рустамов Рустам 444 1
Титов Александр 32 1
Синьков Кирилл 50 1
Наумов Сергей 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 5
Европа 24392 1
Азия - Азиатский регион 5617 1
Африка - Африканский регион 3519 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9133 6
Оптимизация затрат - Cost optimization 867 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6444 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2509 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1740 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5995 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24820 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49296 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4050 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 371 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5251 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363682, в очереди разбора - 753242.
Создано именных указателей - 176098.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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