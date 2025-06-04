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Нафиков Рамиль
УПОМИНАНИЯ
Нафиков Рамиль и организации, системы, технологии, персоны:
|Neoflex - Неофлекс 234 6
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2081 1
|Flant - Флант 116 1
|Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 53 1
|Ред Софт - Red Soft 801 1
|Рустамов Рустам 444 1
|Титов Александр 32 1
|Синьков Кирилл 50 1
|Наумов Сергей 29 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149326 5
|Европа 24392 1
|Азия - Азиатский регион 5617 1
|Африка - Африканский регион 3519 1
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