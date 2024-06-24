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Платформа NEOMSA APIM для управления жизненным циклом API включена в реестр российского ПО

Neoflex зарегистрировал в реестре российского программного обеспечения платформу NEOMSA APIM для безопасного управления полным жизненным циклом, архитектурой и монетизацией API. Решение позволяет компаниям любого масштаба создавать, тестировать и развертывать новые цифровые сервисы и приложения, а также решать задачи, связанные с импортозамещением. Об этом CNews сообщили представители Neoflex.

Платформа NEOMSA APIM на базе Open Source-продукта WSO2 API Manager обеспечивает централизованное управление всеми API и ускоряет процесс их разработки, а также вывода в эксплуатацию. Использование решения позволяет сократить стоимость разработки до 50%. Платформа обладает инструментами настройки, позволяющими подстраивать API под уникальные потребности бизнеса, снижая time-to-market вывода продуктов на рынок. NEOMSA APIM можно развернуть как на базе внутренней корпоративной инфраструктуры, так и в облаке.

В решении доступен UI-интерфейс для разработчиков, а также клиентский портал, где можно зарегистрироваться, чтобы искать и пользоваться API. Применение платформы позволяет использовать фреймворк для проведения тестирования, а также сложные преобразования форматов данных без написания кода. Доступны компоненты, позволяющие обеспечивать маршрутизацию, преобразование запросов и применение политик безопасности.

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С помощью API управления компания может интегрировать цифровые продукты и услуги с различными партнерами и платформами, расширяя свои бизнес-возможности. Кроме того, система NEOMSA APIM обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря механизмам аутентификации, авторизации и контроля доступа. API масштабируется, чтобы обеспечить поддержку растущих нагрузок и увеличение числа пользователей.

«Сегодня бизнесу важно мгновенно реагировать на изменения в быстроменяющихся условиях, которые происходят на рынке в связи с импортозамещением. Мы наблюдаем, что компании испытывают все больше сложностей с решением задач по эффективному управлению своими продуктами и услугами. Внесение платформы NEOMSA APIM в Росреестр позволяет нам предлагать компаниям отечественный продукт, который поможет быстро адаптироваться к изменениям в цифровой экономике и своевременно отвечать на новые запросы клиентов. Решение ускоряет процесс разработки и вывода API в эксплуатацию, а также обеспечивает поддержку клиентов в режиме 24/7», - отметил Рамиль Нафиков, лидер продукта NEOMSA APIM.

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